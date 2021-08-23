Учебный год в Казани стартует в условиях нехватки учителей и усиления охраны школ

В татарстанской столице 17% детей будут учиться во вторую смену

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана в новом учебном году ожидается на 11 тысяч школьников больше, чем годом ранее. Строительство двух школ в ЖК «Арт Сити» и «Салават купере» не решит проблему загруженности образовательных учреждений — 79 казанских школ будут учиться в две смены. К этой проблеме добавился еще и дефицит педагогов. Тем не менее 1 сентября по-прежнему остается праздником. Торжественные линейки из-за пандемии не отменят, а родительский контроль за питанием в столовых сохранят. Подробности — в материале «Реального времени».

Рост количества учащихся привел к дефициту учителей

В этом учебном году в Казани за парты сядут почти 160 тыс. школьников, что на 11 тыс. больше, чем в прошлом году. Причем 20 тыс. из них станут первоклассниками. 1 сентября в городе откроются две новые школы — «Унбер» в ЖК «Арт Сити» на 1,5 тыс. мест и «Бионика» в микрорайоне «Салават купере» более чем на 1,2 тыс. мест. Однако это не решит проблемы дефицита учебных заведений.

— Рост численности учащихся пока не позволяет отказаться от второй смены. В 79 наиболее загруженных школах мы не имеем возможности отказаться от двухсменной работы. Во вторую смену будут учиться чуть более 17% учеников невыпускных классов. Высокая загруженность школ — это вопрос густонаселенных микрорайонов и поселков, — рассказал начальник управления образования Ирек Ризванов.

По словам Ризванова, разработано 6 новых школьных маршрутов, впервые они появятся в поселках Привольный, Вишневка, ЖК «Салават купере». Фото kzn.ru

Для доставки из них детей в школы и обратно организуют маршруты школьных автобусов. На них будут перевозить более 200 первоклассников. По словам Ризванова, разработано 6 новых школьных маршрутов, впервые они появятся в поселках Привольный, Вишневка, ЖК «Салават купере».

Вторая проблема школьного образования — нехватка учителей. Это вызвано, по мнению городских властей, ростом числа учащихся, так как интерес к профессии педагога сохраняется. За последние 5 лет в школу пришли 1,5 тыс. молодых учителей. В этом году 61 абитуриент зачислен в педвузы по целевому направлению. До начала учебного года, по прогнозам управления образования, трудоустроятся в школы еще порядка 500 молодых специалистов.

116 млн рублей — на охрану школ

В настоящий момент в учебных заведениях завершается ремонт. В 43 школах столовые будут преобразованы в рестораны, в 16 школах обновятся спортзалы, в одной — кровля, в 13 — ограждения, в 128 — восстановят вентиляционные шахты, в 201 — проводится текущий ремонт.

После трагедии в гимназии №175 особое внимание уделяется системе безопасности. Ризванов рассказал, что в школах устанавливаются современные металлорамки и металлодетекторы, системы контроля и управления доступом, экстренного оповещения, ну и тревожные кнопки. Кроме того, за лето были отремонтированы заборы, калитки, ворота, помещения охраны. На усиление охраны учебных заведений из городского бюджета было дополнительно выделено 116 млн рублей, а сегодня проводится тендер на установку систем контроля и управления доступом.

Продолжающаяся пандемия заставляет соблюдать меры безопасности. Фото: Максим Платонов

В этом году родители по-прежнему смогут отслеживать качество питания своих детей. Родительский контроль, введенный в качестве эксперимента в прошлом году, помог существенно изменить в лучшую сторону работу столовых. По графику родители смогут ежедневно проверять качество и ассортимент блюд и выставлять свои оценки. «Открытость — лучший способ получить обратную связь», — отметил Ризванов.

Еще одно новшество — открытие в школах отдельных классов для детей с особенностями развития. Для них возможность находиться в стенах учебного заведения — вопрос не только обучения, но и социализации, а также развития интеллекта в результате общения со сверстниками. Так, в школах №115 и №189, гимназии №26 будут обучаться дети с задержкой развития, в школе №86 и прогимназии №29 — с расстройствами аутистического спектра, в школе №32 — с синдромом Дауна.

Утренние фильтры с термометрией

Продолжающаяся пандемия заставляет соблюдать меры безопасности. В школах введут ежедневные утренние фильтры с термометрией, будет усилен дезинфекционный режим. Для минимизации контактов за каждым классом закрепят собственный кабинет.

Тем не менее 1 сентября в учебных заведениях не отменят торжественные линейки с вручением подарков. Первоклассники получат дневники добрых дел, второклассники — дневники юного эколога и все ученики начальной школы — «Культурные дневники школьника». В этот день учителя проведут открытые уроки ОБЖ, «Год родного языка и народного единства в РТ», «90-летие ГТО». А 4 сентября во всех классах состоится единый урок — «День солидарности в борьбе с терроризмом», посвященный Дню памяти трагедии в Беслане. С 4 по 12 сентября в школах пройдет неделя добра с уроками по воспитанию бережного отношения к животным и природе.

Ильсур Метшин заявил, что растущее количество школьников — это серьезный вызов. Фото kzn.ru

Мэр Ильсур Метшин заявил, что растущее количество школьников — это серьезный вызов.

— Увеличение армии школьников сразу на 11 тыс. детей — это и радует, и ставит перед нами серьезные задачи. Это целый район республики! Несмотря на ввод современных двух новых школ, у нас пока нет возможности отказаться от второй смены. Мы ищем любые возможности для строительства новых школ. Есть требования генерального плана. У нас зарезервировано 40 участков для строительства новых школ. Но, к сожалению, не везде поспевает инфраструктура. Где-то нужны серьезные вложения в сети, водопровод, канализацию и т.д. Тем не мене это в наших планах. Мы над ними работаем. В том числе, прорабатываем возможности расширения на примере 93-й школы, 114-й школы, «Школы СОлНЦе». Любые возможности будем использовать для того, чтобы строительство пристроев и новых школ обеспечивало комфортное обучение наших детей, — резюмировал градоначальник.