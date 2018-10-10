Рустам Минниханов о склоне у НКЦ: «Это благоустроенное место станет центром притяжения для жителей Казани»

Фото: Ринат Назметдинов

«Это будет украшением нашего города», — так президент Татарстана назвал обновленный Группой компаний ТАИФ и ОАО «Татнефтепроводстрой» склон у НКЦ «Казань». Сегодня Рустам Минниханов посетил благоустроенную территорию, оценил готовность к открытию подземной парковки под площадью Султан-Галиева и поделился планами по дальнейшей реконструкции левого берега Казани. В частности, он предложил разбить под сквером Фукса детский парк в честь компании ТАИФ. Подробности прогулки — в материале «Реального времени».

«Здесь можно сделать детский парк в честь ТАИФа»

Долгожданное открытие обновленного сквера и склона у НКЦ «Казань»



Сегодня состоялось долгожданное открытие обновленного сквера и склона у НКЦ «Казань». В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ирек Файзуллин. О проведенной работе Рустаму Минниханову рассказал генеральный директор ОАО «Татнефтепроводстрой» Александр Пилишкин.

О проведенной работе Рустаму Минниханову рассказал генеральный директор ОАО «Татнефтепроводстрой» Александр Пилишкин



Обновление территории проходило в несколько этапов. Общая площадь благоустройства составила 30,8 тыс. кв. метров. С благоустраиваемой территории было вывезено более 200 КАМАЗов мусора, для укрепления склона потребовалось 6 тысяч КАМАЗов с грунтом, уложено 17,9 тыс. кв. метров рулонного газона с использованием георешетки, которая при растяжении создает устойчивый армирующий каркас, тем самым укрепляя грунт. Общая стоимость работ по благоустройству сквера и склона составила 123, 4 млн рублей.



Общая площадь благоустройства составила 30,8 тыс. кв. метров



— Скамейки на склоне мы сейчас решили не ставить, потому что скоро зима. Пешеходные дорожки обновили до НКЦ «Казань», на склоне выкорчевали все деревья, — рассказал президенту Александр Пилишкин.

— А там что за зеленые устройства? — спросил Рустам Минниханов, показав на окруженную забором конструкцию.

— Это насосы для автоматической системы полива газона, она установлена по всему склону, — добавил генеральный подрядчик.

На лестнице, ведущей на второй ярус склона, Рустам Минниханов остановился, чтобы рассмотреть открывающийся на правый берег Казанки вид. Его взгляд упал и на площадку под склоном, засыпанную песком.

Сверху открывается хороший вид на набережную, склон и берег Казанки



— Здесь можно сделать детский парк в честь ТАИФа. Сверху открывается хороший вид на набережную, склон и берег Казанки, — заметил президент Татарстана. Ильсур Метшин поддержал предложение Рустама Минниханова, в свою очередь Альберт Шигабутдинов обещал рассмотреть возможность строительства детского парка.

На втором ярусе склона гостей встретили рабочие, участвовавшие в его озеленении и благоустройстве.

— Красиво, молодцы, — похвалил их президент, предложив сделать совместное фото.

В планах — обновить фасад НКЦ «Казань»

После прогулки по склону делегация направилась ко входу в подземный паркинг. Напомним, общая площадь паркинга, строительством которого занимается ОАО «ТАИФ», составляет 52 868 кв. м. Он предназначен для 957 парковочных машино-мест, включая 62 машино-места на эксплуатируемой кровле. На подземных этажах -1, -2, -3, -4 расположены парковочные места, технические помещения, лестничные клетки, предусматривающие рассредоточенные выходы наружу, лифты с возможностью перевоза противопожарных подразделений. На самом нижнем этаже разместится автомойка. Сейчас четырехуровневый подземный паркинг практически готов к открытию.

Общая площадь паркинга, строительством которого занимается ОАО «ТАИФ», составляет 52 868 кв. м



— Здесь будет стоянка электромобилей, — рассказал во время небольшой экскурсии по паркингу Александр Пилишкин, его компания также является генеральным подрядчиком автостоянки.

Из парковки гости вышли на площадь перед НКЦ. Рустам Минниханов сразу обратил внимание на зеленые островки газона. Ему рассказали, что это экопарковка, таким образом оформлены места для автомобилей инвалидов. Президента также заинтересовала судьба сквера у здания Министерства финансов РТ. Ильсур Метшин пояснил, что он остался без изменений, и заявил, что скоро начнутся строительные работы по второму выезду из подземной парковки в сторону улицы Касаткиной.

Запланировано строительство выезда из подземной парковки на улицу Касаткиной

— Работы начнутся, когда будут готовы документы на землю. Там проложено много коммуникаций, — добавил Альберт Шигабутдинов.

На фоне синего неба ярко выделялось красное здание НКЦ, будущую реконструкцию которого также обсудили участники экскурсии.

— Фасад НКЦ выполнен из камня, привезенного из Армении. Сейчас он в плохом состоянии. Во время реконструкции придется его снять, утеплить стены, потому что они очень тонкие, — заявил Ирек Файзуллин.

— Сейчас уже больше 100 видов камней, — заметил Ильсур Метшин, добавив, что главное — сохранить цвет стен НКЦ.

На фоне синего неба ярко выделялось красное здание НКЦ



Александр Пилишкин обратил внимание на то, что еще до начала производства строительно-монтажных работ была укреплена стела «Хоррият». С целью исключения распространения вибрации на стелу от погружения шпунта при производстве работ по укреплению стен котлована парковки вдоль нее было выполнено устройство 61 грунтоцементной сваи на глубину 31 метр.

— Хорошо получилось, — отметил Рустам Минниханов.

«Это благоустроенное место станет магнитом, центром притяжения для жителей Казани»

Президент РТ поделился с корреспондентом «Реального времени» своими впечатлениями от прогулки по склону:

— Думаю, что каждый, кто побывает здесь, даст свою оценку этому объекту, — сказал он. — Это современный прекрасный паркинг почти на тысячу машин, где предусмотрена мойка и другие условия, в том числе и для электромобилей. Удобно, что выезд с паркинга возможен в обе стороны, и главное — все это соответствует требованиям «доступной среды». Благодарность Группе компаний ТАИФ не только за комплекс вокруг НКЦ, но и в целом за благоустройство прилегающей территории. В том числе благоустройство берега — там у нас всегда были заросли. Уверен, это место будет достойным украшением нашего города.

«Благодарность Группе компаний ТАИФ не только за комплекс вокруг НКЦ, но и в целом за благоустройство прилегающей территории», — сказал Рустам Минниханов



Рустам Минниханов рассказал, что в ближайшее время реконструкция коснется комплекса НКЦ, где будет размещена Национальная библиотека Татарстана. «Это будет место, куда будут приходить пешком, приезжать на велосипедах, машинах. Лучшего места для Национальной библиотеки нет. Мы продумывали разные варианты, но здесь самое географически удобное место. У нас огромное количество ценной литературы, которая сегодня не обеспечена надлежащей сохранностью, поэтому важно решить все вопросы, — заявил президент Татарстана.

Он также поделился планами о строительстве нового здания для «ТНВ» — телерадиокомпании «Новый век». «Мы обсуждали с руководством Группы компаний ТАИФ строительство нового комплекса для «ТНВ». Сейчас идет разработка проекта, и в ближайшее время будет принято решение о строительстве. Это станет большим подарком к 100-летию со дня образования ТАССР», — добавил Рустам Минниханов.

Он заметил, что парковка возле НКЦ «Казань» будет готова через месяц-полтора. «Это очень удобно — иметь в центре города такую большую парковку для автомобилей. Спасибо за это компании-инвестору. Руководство ТАИФа произвело все работы очень качественно. И они еще обещали сделать детский парк — от имени компании ТАИФ. Сейчас решаются земельные вопросы. Это благоустроенное место станет неким магнитом, центром притяжения для жителей Казани и для гостей нашего города. Я высоко оцениваю и качество работ, и те подходы, которые были применены, — все сделано современно и с хорошим вкусом», — заявил президент РТ.





«Руководство ТАИФа произвело все работы очень качественно», — отметил президент РТ



Альберт Шигабутдинов добавил, что компания искренне надеется, что благотворительный проект по благоустройству сквера и склона у НКЦ «Казань» станет хорошим подарком городу и найдет живой отклик в сердцах казанцев и гостей столицы.

— Для нас было очень важно создать не просто красивый пейзаж, но прежде всего комфортную и уютную среду, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали, наслаждались прогулками, любовались завораживающей панорамой нашего города. Хочется верить, что со временем эта обновленная территория станет не только излюбленным местом для прогулок, встреч и фотосессий, но и новой визитной карточкой столицы нашей республики, — выразил надежду генеральный директор ОАО «ТАИФ».

Сейчас еще недавно захолустный, замусоренный угол превратился в прекрасную, покрытую свежей зеленой травой зону отдыха. С верхней площадки сквера открывается потрясающий вид на правый берег Казанки и мост «Миллениум».

«Появилась возможность постепенно увести под землю все машины»

Впечатлениями от обновленного склона НКЦ с корреспондентом «Реального времени» поделились остальные участники экскурсии.

Ильсур Метшин мэр Казани Я не просто доволен, я счастлив, что мы прирастаем очередным объектом благоустройства. Это намоленное место в центре города, но оно было недоступно для посещений казанцев и гостей. Сегодня площадь перед НКЦ преображается: президентом принято решение о реконструкции комплекса и размещении в нем Национальной библиотеки, а благодаря Группе компаний ТАИФ здесь благоустроили площадь и построили паркинг почти на тысячу мест, который решит серьезные проблемы с парковкой — это дорогого стоит. Изначально границы благоустройства были гораздо меньше, но во время очередного обхода с Рустамом Нургалиевичем руководство ТАИФа приняло решение расширить территорию. Хочу поблагодарить ТАИФ — это череда подарков Казани: в прошлом году мы радовались возрождению системы озер Лебяжье, где водная гладь с четырех гектаров увеличилась до 32. Благодаря «Казаньоргсинтезу» и Группе компаний ТАИФ вернулось излюбленное место отдыха горожан. Не прошло и года — как мы получили очередной дорогой подарок, в реконструкцию площади было вложено 123,4 млн рублей. Я счастлив, что в нашем городе, республике есть такие социально-ответственные компании, которые находят возможность изменять жизнь к лучшему.



Ирек Файзуллин министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Прекрасный результат и здесь, и на той территории, которую мы посещали сегодня в Авиастроительном районе. Очень тихий красивый район. Внимание, которое оказано этой территории, мы завершим реконструкцией НКЦ, где разместится Национальная библиотека. Благодаря парковке появилась возможность постепенно увести под землю все машины, сделать пространства более свободными не только для жителей, которые здесь живут, но и для общественной жизни Казани.

Надо завершить строительство набережной и поставить окончательную точку в обновлении этой инфраструктуры. Мы считаем, что необходимо замкнуть Набережную в круг. После моста «Миллениум» у нас осталась территория, она тоже требует внимания. Технически замкнуть Набережную можно за два года, но финансово… Первую часть Набережной мы делали в проекте подготовки Казани к Универсиаде, поэтому были федеральные средства. Строительство здания «ТНВ» на Гривке приведет к тому, что мы и к той части берега приступим. Очень много задач ставится в республике, не только в Казани, но и в других населенных пунктах, связанных с подготовкой к столетию ТАССР. В ближайший месяц сформируется объем задач, который мы будем реализовывать в 2019 и 2020 годах.

Александр Пилишкин генеральный директор ОАО «Татнефтепроводстрой» Такие объекты, как благоустройство склона, дольше строятся. Мы послойно утрамбовывали склон. Технически невозможно сразу насыпать, каждые 30 см надо утрамбовывать, наращивать. Завезли 60 тысяч кубов земли. Каждая машина с грунтом заезжала по склону, у нас даже один КАМАЗ перевернулся. Было тяжело задним ходом ехать по рыхлому склону. Сначала привозили грунт, равняли бульдозером, потом каток равнял. Но ничего, ребята не переусердствовали, работали, как и положено по 12 часов, мы так и работаем обычно. Я думаю, что сюда напрашивается детский парк с аттракционами, а по фасаду надо поставить четыре-пять детских кафе. Когда мы строили, люди подходили и спрашивали, что будет построено внизу под сквером.