В Казани построят новый военный госпиталь по соседству с ДРКБ

Комплекс на 150 коек разместится в трех разноэтажных корпусах на территории в 5 гектаров

Фото: Максим Платонов (старый Казанский военный госпиталь)

В Казани начались общественные обсуждения по вопросу размещения в столице Татарстана нового военного госпиталя. Закрытие аналогичного старейшего в России учреждения вызвало широкий резонанс, поэтому было принято решение о возведении нового госпиталя (территорию старого недавно было решено застроить). О том, где его решено разместить, какие ТТХ будет иметь это лечебное учреждение и кого «подвинули», чтобы было где лечить военных, — в материале «Реального времени».

Зона специального назначения



28 февраля 2020 года мэр Казани Ильсур Метшин подписал постановление №48 — о назначении общественных обсуждений по проекту постановления исполнительного комитета г. Казани «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Оренбургский тракт Приволжского района — здравоохранение». За мудреной формулировкой скрывается простая информация: обсуждению подлежит разрешение изменить условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50496 кв. м по Оренбургскому тракту на «здравоохранение в зоне специального назначения (Д3)» — под строительство нового военного госпиталя.

Сейчас вид разрешенного использования для этого участка установлен как «под объекты здравоохранения», изменения на ДЗ означают, что эта земля войдет в зону многофункциональной общественно-деловой застройки на вновь образуемых территориях. В этой зоне допускается размещение объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности и так далее, вплоть до стоянок автомобильного транспорта, деловых, финансовых и общественных центров.

Что предполагается разместить конкретно в этой зоне на Оренбургском тракте, кроме военного госпиталя, пока неясно. Инициатором изменений, как следует из постановления мэра, является Региональное управление заказчика капитального строительства Центрального военного округа — филиала Федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации». «Реальным временем» направлен соответствующий запрос в Минобороны России — по получении ответа он будет опубликован.

Согласно постановлению №48, общественные обсуждения по проекту постановления исполкома о переводе земель пройдут с 5 марта по 2 апреля 2020 года. Но сам проект и информационные материалы к нему будут выложены в открытый доступ — в интернете и на стенде ИС «Общественные обсуждения» в здании городского Управления архитектуры и градостроительства всего на четыре дня — с 16 по 19 марта. В этот же период в ГУАиГ будут принимать от прошедших идентификацию участников общественных обсуждений предложения и замечания по проекту постановления.

За ДРКБ на участке размерами 200 на 252 метра планируется возвести госпитальный комплекс на 150 коек

Ансамбль из трех корпусов в современном стиле

Как выяснило «Реальное время», за ДРКБ на почти прямоугольном земельном участке размерами 200 на 252 метра и кадастровой стоимостью 374,35 млн рублей планируется возвести госпитальный комплекс на 150 коек, состоящий из трех составляющих единый архитектурный ансамбль корпусов, КПП и пункта дезинфекции автотранспорта.

Главный корпус и административно-бытовой корпус будут представлять собой единое разновысотное здание (четыре и пять этажей) общей площадью 27570 кв. метров. Хозяйственный корпус будет представлять собой одноэтажное здание площадью 2088,4 кв. метров. А одноэтажные КПП и пункт дезинфекции автотранспорта займут еще 367,8 кв. метров.

Отделка корпусов предполагается в современном стиле (с уже давно примелькавшимися вентфасадами).

Петр I открыл, а Сердюков закрыл

Напомним, старый Казанский военный госпиталь, расположенный на слиянии улиц Карла Маркса и Ершова, был одним из старейших в России. Он вырос из основанного в 1722 году по указу Петра I войскового лазарета 1-го Казанского пехотного полка имени князя Мещерского. Лазарет, вмещавший 240 коек, к марту 1809 года оказался настолько перегружен, что Александр I дал указание построить на Арском поле новый госпиталь, рассчитанный на 300 пациентов.

Этот госпиталь принимал участников Отечественной войны 1812 года, раненых наполеоновских солдат, в 1830-х и 1840-х гг. — больных холерой, а с 1864 года стал окружным лечебным учреждением Казанского военного округа. К 1903 году в нем было уже 423 койко-места, к 1914-му — 1160, а в Гражданскую войну — 1740. В 1918 году там открыли пять инфекционных отделений для борьбы с сыпным тифом.

Раненые бойцы на излечении в эвакогоспитале в Казани, 1943 г. Фото из ЦГА ИПД РТ

В 1936—1939 гг. в госпитале прошла капитальная реконструкция. В 1941 году, к началу Великой Отечественной, в нем насчитывалось 1000 мест, после ее начала количество коек в эвакогоспитале №361 увеличилось до 2320.

В разные годы в казанском военном госпитале работали известнейшие российские врачи — хирурги Александр Вишневский и Лев Левшин, невропатолог Григорий Клячкин, терапевт Семен Зимницкий.

К 2012 году, когда по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова госпиталь был расформирован, в нем было 150 коек. После передачи госпиталя КФУ, перед началом реконструкции здания корреспонденту «Реального времени» удалось побывать там и сфотографировать полуразрушенные исторические интерьеры. Кроме снимков, на память об утраченном госпитале у автора хранятся несколько кованных вручную гвоздей времен Александра I.

Под давлением СПЧ, пополам с коммерцией

Обслуживавшее в 2012 году более 40 тысяч человек медучреждение в Минобороны сочли лишним, несмотря на то, что против его закрытия активно протестовали и его сотрудники, и пациенты. Многочисленные жалобы недовольных, поток которых не иссяк и после закрытия Казанского военного госпиталя привели к тому, что в феврале 2015 года Совет по правам человека при президенте РФ провел в Казани выездное заседание.

В итоге СПЧ рекомендовал правительству РТ построить новый госпиталь. Одновременно решение о строительстве госпиталя в Казани приняло российское Минобороны.

А спустя полтора года, в ноябре 2016-го, кабмин РТ издал распоряжение, согласно которому на землях, где прежде располагалось учебное хозяйство Казанского государственного аграрного университета, должны были разместиться два медучреждения — военный госпиталь и коммерческий многопрофильный клинический госпиталь российской группы компаний «Мать и дитя», имеющей на сегодня, согласно информации на ее официальном сайте, шесть госпиталей и 35 клиник в 27 городах 25 российских регионов. Текст распоряжения опубликован не был, характеристики обоих учреждений остались загадкой. В пресс-службе кабмина автору этого текста «секретность» документа объяснили тогда тем, что «распоряжение было издано по оперативному вопросу для ограниченного круга лиц и закон позволяет его не публиковать». Его и сейчас, похоже, не рассекретили — на повторную просьбу ознакомиться с распоряжением в пресс-службе промолчали.

Планировали-перепланировали, но еще не проектировали

30 декабря 2016 года ГИСУ РТ объявило конкурс на право разработки за 1,2 млн рублей проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Разработка проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 16:50:171201:51 в границах красных линий улиц Рауиса Гареева, Уныш, Братьев Батталовых и Оренбургского тракта в Казани для строительства военного госпиталя и клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя»». Ранее на этом участке площадью более 92 га располагались земли учхоза. Заявки на участие в тендере подали волгоградское ООО «Архитектурно-планировочная группа «Радианс», московское ООО «Транспортные проекты и инвестиции», омское ООО «Национальный земельный фонд» и ГУП «Татинвестгражданпроект». Волгоградцы брались выполнить работы за 499,5 тыс. рублей, москвичи — за 619,5 тыс., омичи — за 929 тыс., однако контракт был заключен с ТИГП, не уронившим начальную цену ни на рубль, но набравшим максимальное количество баллов по критериям опыта в таких работах, квалификации и т. п.

Ранее на участке площадью более 92 га располагались земли учхоза. Фото gov.cap.ru

1 июня 2017 года проект планировки был утвержден. А в июле ГИСУ РТ объявило новый тендер на 3,962 млн рублей на внесение изменений в проект планировки и проект межевания части территории в границах красных линий улиц Рауиса Гареева, Уныш, Братья Батталовых и Оренбургский тракт площадью 4,57 га, предусматривающих строительство и определение границ объектов здравоохранения, который выиграл опять же ТИГП, но уже значительно сбавив цену — до 990 тыс. рублей.

Сведений об аукционе по определению организации-проектировщика нового военного госпиталя в Казани на сайте госзакупок «Реальному времени» обнаружить не удалось. Запрос о проекте, характеристиках и сроках строительства госпиталя наше издание направило в Минобороны России, по получении ответа он будет опубликован.