Мэр Казани хочет решить проблему общественного транспорта с помощью федерального центра

Неконкретно о «конкретных предложениях» по решению проблемы общественного транспорта сообщил Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы.



— Очень больным вопросом остается состояние городского общественного транспорта, — признал он. — В Казани за последние 5 лет из 14 перевозчиков 6 разорились. Дефицит водителей на сегодня 920 человек, кондукторов — 820. Утренний выпуск автобусов в 2023 году составил 70 процентов. Что обеспечило соблюдение графика только на 54 процента. Есть просто вопиющие случаи. Например, на сегодня маршрут на Сухую реку обслуживает всего два автобуса вместо 18…

Мэр сообщил, что на сегодня укомплектованность водителями в этой отрасли в Казани составляет всего 58% от потребности:

— Они уходят в другие отрасли, где зарплата составляет от 150 тысяч рублей.

Также он указал, что покупка в прошлом году 25 новых троллейбусов для города не решила проблемы городских перевозок, поскольку основная часть пассажирских перевозок осуществляется автобусами, а они ветшают и сходят с линий:

— 250 автобусов, купленных к Универсиаде, требуют замены. Последнее обновление автобусного парка прошло к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Ильсур Метшин признал то, о чем давно говорят и горожане, и перевозчики:

— Существующая модель с субсидированием не позволяет перевозчикам осуществлять долгосрочное планирование и обновление автобусного парка. Это вопрос, проблемный для подавляющего количества муниципалитетов, в том числе и Татарстана. Но именно Казань предлагает конкретные решения…

Однако какие именно решения предлагаются для того, чтобы «разрулить» ситуацию, когда на отдельных маршрутах, вроде маршрута №70, остался всего один автобус, Ильсур Метшин не сообщил — лишь ометил, что город не справится с такой задачей «без поддержки федерального и республиканского центров».

Ранее «Реальное время» сообщало, что Ильсур Метшин просит раиса Татарстана о дополнительном финансировании замены лифтов в жилых домах.

Инна Серова