Ирек Ризванов: «Наивно думать, что ученики, выполняя домашние задания, не прибегают к помощи ИИ»

Главными темами казанского «августовского педсовета» стали патриотическое воспитание, нехватка учителей и контроль за знаниями медалистов

Фото: Инна Серова

Указание персоналу казанских детсадов следить, чтобы мамы не «забывали» в шкафчиках детей диктофоны, записи с которых они впоследствии неправильно истолковывают, а руководству школ — «уговаривать» родителей не переводить детей на семейное образование дал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. На столичной конференции педагогов также выступил начальник городского управления образования Ирек Ризванов, озвучивший неоптимистические цифры, свидетельствующие о растущем дефиците кадров в отрасли. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Воспитание любви

«Августовский педсовет» работников образования Казани прошел в Естественно-научном лицее №95 в ЖК «Весна». Нарядная новенькая школа располагала к рассказам о победах и достижениях, однако в каждом выступлении, включая заключительное — мэра Казани Ильсура Метшина, прозвучала информация, которая заставляет задуматься: а почему, несмотря на вложенные за последнее десятилетие в образовательную сферу огромные усилия и немалые деньги, проблемы не только остаются нерешенными, но и углубляются?

«Августовский педсовет» работников образования Казани прошел сегодня в Естественно-научном лицее №95 в ЖК «Весна». Инна Серова / realnoevremya.ru

Первая часть каждого выступления — Ирека Ризванова, Ильсура Хадиуллина и Ильсура Метшина — была посвящена достижениям в области патриотического и экологического воспитания детей, все они так или иначе упомянули о том, как педагоги успешно взращивают в сердцах юных казанцев любовь к родному краю.

Только вот незадолго до этой конференции корреспондент «Реального времени» пообщалась с учительницей истории, которая грустно рассказала, как ее собственная внучка, хорошо успевающая по всем предметам 10-классница во время семейной поездки в Елабугу уверенно назвала памятник булгарскому эмиру Ибрагиму памятником… Петру I. Девочка удивилась возмущению бабушки: какая разница, если оба правителя жили давно и оба изображены на конях (имея в виду памятник русскому царю в Петербурге).

— Если раньше литература и история преподавались во взаимосвязи, материал по одному предмету закреплял и развивал знания, полученные на уроках другого, а во главе угла у педагогов стояла логика, выстраивались взаимосвязи между историческими событиями, объяснялись их причины и следствия, то сегодня детям в прямом смысле вываливают наборы не связанных логически цифр и фактов, которые невозможно в таком виде усвоить, — считает педагог. — А не понимая, что и почему происходило в разные периоды в твоей стране, трудно по-настоящему любить и ценить ее. Ну если только вся эта любовь — исключительно на словах.

Нечего подслушивать воспитателей!

Говоря о проблемах детских садов, Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что администрации этих учреждений должны «работать с родителями».

— Вы прекрасно знаете, что родители иногда забывают диктофоны в шкафчиках своих детей, — деликатно обозначил он одно из важных направлений этой работы. — Поэтому воспитатели в целом, младшие воспитатели должны смотреть, чтобы родители ничего не забывали, не оставляли там свои личные вещи. Вы должны быть начеку, чтобы не было нарушений.

Заговорил он об этом не случайно — оказывается, в двух детсадах после того, как родители прослушали аудиозаписи из шкафчиков, пришлось уволить двух воспитателей. Педработники, конечно же, ни в чем не были виноваты, а просто «ребенок упал, и там обрабатывали рану, и ребенок кричал: «Больно-больно!», а выглядело это, «как будто бьют ребенка». Почему ни в чем не виноватых воспитателей уволили, а не защитили от несправедливых обвинений, министр не рассказал.

В двух детсадах после того, как родители прослушали аудиозаписи с диктофонов, оставленных ими в шкафчиках, пришлось уволить двух воспитателей. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Но объяснил важность мер по пресечению слежки родителей за происходящим в детских учреждениях:

— Детские сады, вся система образования в республике должны работать так, чтобы каждый родитель был уверен в том, что мы отвечаем за безопасность детей, за обучение, за воспитание, что в надежных руках дети, у них компетентные учителя, руководители, любящие детей. Родители — это наши родители. Мы с ними общаемся, мы их уважаем, ценим и любим. А все остальные моменты, они абсолютно не нужны!

«Это непорядок!»

Отметил в своем выступлении Ильсур Хадиуллин и продолжающийся рост перевода родителями детей на семейную форму образования, которая, по его мнению, крайне неполезна из-за отсутствия социализации у таких детей.

Он сообщил, что сейчас на семейном обучении состоят уже 2 429 школьников — на 1 215 больше, чем за год до этого. Основной контингент «семейников» — младшеклассники — их 1 120, еще 999 учатся в основной школе, а 310 — в старших классах.

Ильсур Хадиуллин раскритиковал семейную форму образования. «Это непорядок! — заявил министр образования и науки РТ. — К сожалению, законопроект об отмене семейного образования не был поддержан».

Министр пообещал проверки фактов перевода детей на семейное образование Департаментом надзора в сфере образования и рекомендовал администрациям школ отговаривать родителей от домашнего обучения.

«Это стыд и позор»

Говоря о результатах ГИА (государственная итоговая аттестация) в 2025 году Ирек Ризванов отметил снижение результатов:

— Как подчеркивает Рособрнадзор, одной из причин снижения могло стать обновление структуры экзаменационных заданий, а также повышение требований к сочинению, — заметил он и добавил, что, несмотря ни на что, в целом Казань по всем предметам превысила среднероссийский уровень.

Ирек Ризванов отметил снижение результатов ГИА. взято с сайта мэрии Казани

Ирек Ризванов очень аккуратно предупредил об опасностях, которые скрываются за все более активным вхождением в жизнь школы искусственного интеллекта:

— Мы должны понимать, что нейросети фантастически усовершенствовались. Наивно думать, что наши ученики, выполняя домашние задания, не прибегают к помощи искусственного интеллекта.

А министр образования Ильсур Хадиуллин назвал «стыдом и позором» тот факт, что в Татарстане в этом году не появилось ни одного победителя олимпиад по физике. Но при этом с большим энтузиазмом рассказал об успехах «физмат-прорыва» в республике и призвал директоров школ активно принимать участие в этом проекте, на который выделено почти 1,5 млрд рублей:

— Я думаю, мы в новом учебном году обязательно продолжим данный проект и получим результаты. Вот по итогам первого года обучения, физмат, реализация физмат-прорыва, у нас 70,5% детей — на 7,5% детей больше выбрали профильную математику. Это означает, что проект был не зря, и я считаю, что мы увидим результаты при выборе экзаменов для сдачи ЕГЭ.

Министр также выразил озабоченность общим низким уровнем школьных знаний у медалистов:

— Мной дано задание департаменту срочно, с начала учебного года, начать контролировать журналы за 10-й класс, за 11-й класс и в целом оценки в электронном журнале. Медалисты настоящими должны быть! Мы написали и направили за подписью раиса республики письмо министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову о том, что медалисты должны сдавать ЕГЭ по всем предметам не менее чем на 60—70 баллов. А то получается, по русскому языку 70 баллов, а по математике чуть порог прошли. Если не может преодолеть порог — это не медалист.

Кадры решают все, но где их взять

Ирек Ризванов обратил внимание участников конференции на необходимость растить себе смену прямо в школах, начиная с профильных педагогических классов чтобы закрывать возникающие из-за нехватки учителей прорехи в школьном расписании:

— Коллеги, квота на целевое обучение [в вузах] не заполняется! И мы не используем эту возможность. Понимаю, что целевики могут воспринимать это как обязательство работать в определенном месте в будущем. Но давайте задумаемся. Кто, если не мы, своими словами, примером и делом будем пропагандировать нашу профессию и направлять их на целевое обучение?

Ирек Ризванов обратил внимание участников конференции на необходимость растить себе смену прямо в школах. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом глава городского управления образования отметил внушающие оптимизм признаки притока педагогических кадров. По его словам, в Казань за последние три года переехал 421 педагог из других регионов России, из них в 2024 году — 160.

А министр образования республики нехватку педагогических кадров назвал проблемой номер один. Он указал на недостаток в учителях русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков и подчеркнул, что, несмотря на то, что татарстанские вузы ежегодно выпускают более 4 тысяч учителей, эти выпускники в школы не приходят, а те, кто приходит, там не задерживается. По словам Хадиуллина, в течение первого года работы из системы образования уходит 23% молодых педагогов, а в течение трех лет — 36%.

Фото слайда к докладу Ирека Ризванова. Кадровое обеспечение школ Казани. Реальное время / realnoevremya.ru

— Это большая цифра, — констатировал он. — С таким подходом и с такими серьезными системными проблемами мы тогда не сможем сохранить вообще кадровый состав. В казанских школах 54 класса открыты. Там 1 300 детей обучаются. Это в старших классах — в 9-х, 10-х и 11-х классах! Считаю, уважаемые коллеги, вы должны вести работу целенаправленную с родителями, с детьми для того, чтобы школьники, находясь в профильных классах, выбирали профессию учителя. И их нужно довести до конца. Выбирают, поступают, вы их сопровождаете. Они возвращаются и становятся настоящими нашими учителями. Потому что рассчитывать на федеральный проект «Земский учитель», по которому приезжают из других регионов всего 13—14 учителей, не приходится — это очень малое, ничтожное количество.

С целью поддержать молодых учителей, напомнил он, в Татарстане более чем миллиард рублей будет потрачено на гранты и доплаты. Те, кто ранее получал доплату в 2 500 рублей, с 1 сентября будут получать 10 тыс. рублей. Количество 10-тысячных грантов для молодых учителей с нового учебного года вырастет с 200 до 500. Появятся 10-тысячные доплаты для педагогов среднего профессионального образования, впервые в истории образования республики их получат 300 воспитателей детсадов. Молодые специалисты будут их получать в течение трех лет.

Также раисом республики, сказал министр, предусмотрены выплаты молодым педагогам на аренду жилья — в размере 20 тысяч рублей. Количество их получателей он не указал. Зато сообщил, что 350 учителей получат жилищные сертификаты на 1 млн рублей.