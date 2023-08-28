Казани потребуется несколько годовых бюджетов, чтобы решить проблему нехватки школ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани на строительство новых школ, чтобы решить проблему их нехватки, потребуется несколько годовых бюджетов города. Об этом на «деловом понедельнике» заявил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

— На строительство новых школ требуется несколько годовых бюджетов Казани. Поэтому, несмотря на поддержку, мы нуждаемся еще в большем финансировании, — сказал он.

По его словам, больше Казани социальных объектов в России строит только Москва.

Напомним, начальник Управления образования города Ирек Ризванов заявил, что в Казани «остается острая потребность в возведении школ». Почти 30 микрорайонов испытывают потребность в них.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

1 сентября в Казани откроют рекордное количество школ — четыре. Они расположены в «Салават купере», на ул. Сибгата Хакима и Рауиса Гареева, а также в ЖК «Светлая долина» и рассчитаны на 6 тысяч учащихся.



— Несмотря на активное строительство новых школ, оно не поспевает за увеличением количества наших школьников. Казань является привлекательным для жизни городом, демографический рост, благоприятная социальная и экономическая обстановка привлекают людей из районов республики и соседних регионов страны, — обратил внимание Ирек Ризванов.

За парты в Казани 1 сентября сядут более 20 тысяч первоклассников. Всего в школах будут обучаться 174 тысячи детей, что для города станет рекордом.



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Татьяна Демина