Исполком поговорил с девелоперами: новые идеи развития центра Казани появятся к июню

Будущую концепцию развития центра столицы Татарстана обсудили с девелоперами и зодчими за закрытыми дверями

Фото: Максим Платонов

За закрытыми дверями прошел сегодня организованный мэрией Казани круглый стол с представителями инвестиционно-строительного комплекса города по вопросам подготовки концепции развития центра столицы Татарстана «Центр Казани — устойчивое развитие». О чем говорили потенциальные инвесторы с чиновниками — осталось тайной, а из того, что сообщили о концепции представители исполкома и архитекторы, напрашивается неоптимистичный вывод: желающих строить в историческом центре по обозначенным правилам еще придется поискать. Подробности проекта — в материале «Реального времени».

Ищут социально ответственных инвесторов



Модератором встречи выступила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Она последовательно, согласно табели о рангах, предоставила слово помощнику президента Олесе Балтусовой, руководителю горисполкома Денису Калинкину и главному архитектору Казани Татьяне Прокофьевой, и те выступили с приличествующими случаю стандартными спичами.

Калинкин, в частности, эмоционально призвал инвесторов не «ломать центр через колено» и «учитывать интересы жителей». А Прокофьева традиционно подчеркнула важность «четких правил игры» и заявила, что «Татарстан выбирает социально ответственных инвесторов». Представители девелоперских компаний при этом заметно напряглись, ибо высокий градус социальной ответственности у нас неотделимо связан с необходимостью так или иначе жертвовать доходностью проектов.

«Появятся малорентабельные участки»

Затем последовали два выступления, которые как раз и разъяснили присутствующим «акулам» строительного бизнеса, чем и насколько придется жертвовать.

Руководитель проектной группы (общее руководство которой осуществляет председатель рабочей группы — мэр Казани Ильсур Метшин) — архитектор, директор ООО «АКСИОМ-АРХИТЕКТ» Олег Маклаков рассказал о причинах, по которым потребовалось разработать новый документ, регламентирующий развитие центра Казани на ближайшие годы. Он также сообщил, что первый этап — анализ ситуации, на котором и будет зиждиться концепция, — близок к завершению: итоги подведут к 10 июня.

Олег Маклаков рассказал о причинах, по которым потребовалось разработать новый документ, регламентирующий развитие центра Казани на ближайшие годы/ Фото kzn.ru

Маклаков отметил, что в конце прошлого и начале нынешнего века «целостность художественного образа [исторического центра Казани] была несколько утрачена», а «освоение центра происходило без какого-либо целостного замысла». И поставил задачу на будущее, смысл которой выглядит весьма туманно — это «сохранение целостности облика» исторической части столицы РТ, которая уцелела на данный момент, и «воссоздание исторической среды».

Исходя из этой задачи, от инвесторов, которые пожелают реализовать проекты по строительству новой недвижимости в старой Казани, потребуется подогнать функционально-планировочные решения под жесткие требования к стилю, высотности, силуэту, да еще обеспечить «стилистическое взаимодействие с окружающими зданиями».

— В результате появятся малорентабельные участки, — продемонстрировал Олег Маклаков понимание того, что бизнес не бросится вкладывать средства в строительство идеально вписывающихся в такую концепцию, но небольших малодоходных объектов с высокой себестоимостью.

Даешь «землескребы»!

Директор института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Набиуллина сосредоточилась в своем докладе на современных трендах средового развития центров старых городов. И тут стало ясно, что разрабатываемая концепция не только у девелоперов, но и у обывателей приступ оптимизма вызвать не способна.

От инвесторов, которые пожелают реализовать проекты по строительству новой недвижимости в старой Казани, потребуется подогнать функционально-планировочные решения под жесткие требования к стилю, высотности, силуэту. Фото Максима Платонова

К примеру, Набиуллина сослалась на опыт Лондона, где ввели плату за проезд автомобилей через центр города, — и это сократило пробки на 20 процентов. В скобках она честно заметила, что идея эта у лондонцев не была популярной, и вряд ли найдет одобрение у казанцев. Как и распространение барселонского опыта, где в ближайшие 4 года планируется в центре закрыть 70% городских дорог.



Докладчица рассказала о том, как в некоторых столицах мира начали в противовес небоскребам строить в центре «землескребы» — то есть заглублять здания на десятки этажей в грунт. В Мехико, к примеру, «закопали» землескреб на 65 этажей вниз. Рецепта, как заглубить здание в обводненных грунтах в центре Казани, при этом не прозвучало.



Упомянула Набиуллина как хороший пример для Казани открытые общественные пространства без заборов в центре Шарджа. А потом обозначила альтернативу личному автотранспорту, успешно освоенную жителями Амстердама:

— Там 48 процентов передвижений по центру осуществляется на велосипедах, но для нашего климата это не подходит…

Святослав Мурунов: «Креативный молодежный класс живет проектами — отсюда возникает новый запрос на общественные пространства, предназначенные не для отдыха и рекреации, а являющиеся экономическими площадками». Фото Максима Платонова

А выступивший вслед за Кариной Набиуллиной руководитель московского Института прикладной урбанистики Святослав Мурунов рассказал об опыте создания коворкингов в общественных зданиях и «пришедших в негодность зданиях некоторых музеев», которые пользуются спросом у молодых миллениалов, не имеющих постоянного места работы:



— Креативный молодежный класс живет проектами — отсюда возникает новый запрос на общественные пространства, предназначенные не для отдыха и рекреации, а являющиеся экономическими площадками. Парк нужен для проектировщика, для арендатора, для консультанта… Торговые центры перестают быть успешными…



Что почем

Карина Набиуллина также заявила о планах рабочей группы «выработать механизмы и инструменты стимулирования и участия частных инвесторов в благоустройстве Казани» и «вовлечь разные группы населения в процесс разработки новой градостроительной документации».

А из по-настоящему ценной информации в ее докладе прозвучали цифры:

— Средняя стоимость реализации проектов развития территории в Республике Татарстан такова: благоустройство 1 гектара — от 5 до 15 млн рублей, благоустройство 1 гектара с застройкой — от 300 до 400 млн рублей. Площадь исторического центра Казани — 2225 га… Распределение инвестиций при реализации инвестиционно-строительных проектов в РТ в среднем следующее: 20% — бюджеты различных уровней, 80% — частные инвестиции.

Надежда на господдержку

Бизнесменам, слушавшим выступления чиновников и представителей рабочей группы с неоднозначно задумчивыми выражениями лиц, организаторы круглого стола раздали анкеты, чтобы «понять, кто с нами», и попросили заполнить и сдать их до 12 марта. После этого журналистов попросили удалиться из зала, и далее круглый стол продолжился в закрытом режиме.

Карина Набиуллина рассчитывает на применение неких схем государственно-частного партнерства. Фото kzn.ru

На вопрос корреспондента «Реального времени» о том, как согласуется предлагаемая концепция развития центра Казани с интересами бизнеса и есть ли шансы завлечь в это невыгодное предприятие хоть одного инвестора, Карина Набиуллина в блиц-интервью после своего выступления ответила, что авторы идеи рассчитывают на применение неких схем государственно-частного партнерства. То есть по сути на то, что недополученная бизнесом выгода будет компенсирована из государственного кармана.

На вопрос же о том, как соотносятся планы привлечения инвесторов к реализации масштабных коммерческих проектов в центре города с проблемой отсутствия там жизни как таковой, поскольку центр стал нежилым, ответа и вовсе не прозвучало. Собеседница издания лишь подтвердила, что в центре Казани эта проблема стоит остро и требует решения, дав понять, что такового пока не имеется.