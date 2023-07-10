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В Казани могут пройти «Игры долголетия»

11:12, 10.07.2023
В Казани могут пройти «Игры долголетия»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани могут провести «Игры долголетия». С инициативой на «деловом понедельнике» выступил мэр города Ильсур Метшин.

Он заявил, что более половины жителей столицы Татарстана ежедневно активно занимаются спортом и предложил увеличить количество приверженцев занятий физкультурой:

— Надо этот охват не только по молодым, по детям, по профессиональным спортсменам, но и провести в городе «Игры долголетия», давайте их так назовем, с тем, чтобы в них участвовали и те люди, которые профессионально занимались спортом, и те, которые не являлись профессиональными спортсменами, — высказался мэр Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проект должны презентовать в новом виде в августе на Дне жизнелюба. Тогда же должны решиться организационные вопросы, в том числе о площадках проведения игр.

По данным на май прошлого года, систематически спортом в Казани занимается почти половина детей. Из них 40% имеют спортивные разряды.

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Татьяна Демина
СпортОбществоВласть Татарстан Метшин Ильсур Раисович

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