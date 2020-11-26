Кабмин Татарстана сдул пыль с проектов застройки правого берега Казанки

Что может появиться на правом берегу Казанки

Правительство Татарстана утвердило проект планировки правого берега Казанки в границах улиц Амирхана, Чистопольской и Гаврилова. Общая площадь этой территории составляет 157,2 га.

В числе прочего документ содержит описания новых объектов, которые появятся в ходе реализации этого проекта. Их оказалось немало, хотя описаны они лишь в общих чертах. Среди «новостроек» есть немало крупных объектов:

культурно-развлекательный центр, способный вместить до 1,8 тысячи человек;

торговый центр площадью в 8 тыс. кв. метров;

офисный комплекс на 80 работников;

гостиница на 200 номеров;

крытый ледовый дворец с центром фигурного катания и шорт-треком;

Центр пляжных видов спорта;

парк развлечений;

водно-развлекательный комплекс;

четыре открытых парковки на 441, 360, 339 и 50 машино-мест, а также многоуровневый паркинг на 228 машино-мест;

парки при водно-развлекательном комплексе и парке развлечений — на общую площадь 18,75 га.

Однако в описании многих из них можно усмотреть уже существующие объекты — например, ТЦ, водно-развлекательный комплекс и гостиница очень подходят под описания объектов комплекса «Ривьера». Фото Максима Платонова

Сколько лет документу?

Однако некоторые детали документа заставляют предполагать, что все эти идеи появились гораздо раньше, а сейчас документ просто подготовили к публикации. Во-первых, в таблице транспортной инфраструктуры первая очередь (это парковки на 441, 360 и 50 машино-мест) должны появиться до 2018 года — то есть подписанный на этой неделе документ уже описывает прошлое. Аналогично — о первой парковке говорится как об объекте «на период проведения чемпионата мира по футболу», опять же прошедшего в 2018 году.

Все упомянутые выше объекты в документе подаются как «новостройки», то есть их строительство намечено на период реализации проекта. Однако в описании многих из них можно усмотреть уже существующие объекты — например, ТЦ, водно-развлекательный комплекс и гостиница очень подходят под описания объектов комплекса «Ривьера», парк развлечений — возможно, «Кырлай».

Вместе с тем есть и явно новые объекты — например, тот же крытый ледовый дворец, о нем «Реальное время» писало в 2019 году — тогда ГИСУ еще только выбирало разработчика проекта. Известно, что центр расположится на участке рядом с «Ак Барс Ареной», на месте скандально известной парковки, ради которой в ноябре 2016 года на Гаврилова вырубили прибрежную рощу и засыпали часть поймы Казанки.

В 2016 году появились не менее грандиозные планы по благоустройству правого берега Казани в районе «Казань Арены» («Ак Барс Арены») — тогда их презентовала дирекция стадиона под руководством Радика Миннахметова. Фото Олега Тихонова

Правый берег пытаются благоустроить уже как минимум 10 лет — один проект масштабнее другого

Напомним, что первый проект по благоустройству правого берега Казанки вынесли на суд президента Татарстана Рустама Минниханова еще 10 лет назад — тогда разработчиком выступила йошкар-олинская торгово-промышленная группа «Одис». Центром этого проекта была всесезонная зона отдыха — реконструкция набережной включала в себя создание пляжной зоны, террасных спусков к воде, строительство магазинов, клубов, пунктов проката инвентаря и мини-гостиниц. Также авторы проекта предусмотрели размещение там велосипедных дорожек и футбольных полей, а на самой реке должны были появиться декоративные фонтаны.

В 2016 году появились не менее грандиозные планы по благоустройству правого берега Казани в районе «Казань Арены» «Ак Барс Арены») — тогда их презентовала дирекция стадиона под руководством Радика Миннахметова. Этот проект включал в себя площадки для мини-гольфа, теннисные корты, зону паддл-тенниса, футбольные мини-поля, два вейк-парка, яхт-клуб и многое другое.

В 2019 же году еще более глобальный проект представили мэр Казани Ильсур Метшин и помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова. Предполагалось, что благоустройство затронет территорию протяженностью более 3 тыс. гектар, от исторического русла и Зилантова монастыря до Голубых озер.

Относительно недавно, в октябре, в вопросе проекта появились первые подвижки — в частности, для него был выбран архитектор. Им будет один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена. Сообщалось, что проект будет готов к концу 2020 года. Возможно, именно с формальными процессами вокруг разработки проекта и связано появление постановления кабмина — «Реальное время» направило запросы в пресс-службу президента и профильные ведомства, чтобы прояснить этот момент.

Александр Артемьев