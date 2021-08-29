Метшин и Слуцкий взяли себе по собаке на фестивале «Дай лапу»: фото
И пусть никто не уйдет без собаки
В Казани в парке им. Горького сегодня проходит благотворительное мероприятие «Дай лапу», где каждый желающий может взять себе собаку из приюта. Здесь с самого утра было довольно оживленно, а «друзей человека» на выбор было хоть отбавляй: и взрослые собаки, и щенки. И крупные, и маленькие. И беспородные, и с явными признаками «бабушки, согрешившей с водолазом».
На «раздачу собак» как бы невзначай зашли мэр города Ильсур Метшин и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. И с пустыми руками покинуть парк Горького им не удалось. Метшин выбрал себе щенка, подозрительно смахивающего на будущую овчарку, а Слуцкому приглянулся юный пес, в чьей крови есть явная примесь хаски.
Новоявленные собаковладельцы тут же дали своим щенкам имена: тренер назвал своего Квара (понятно, в чью честь), и жить пес будет на базе с футболистами.
А Метшин (у которого, по его собственному признанию, уже есть несколько породистых собак) решил дать своему новому беспородному другу имя Аяврик, в честь персонажа советского фильма «Друг Тыманчи». Волонтеры приюта рассказали, что щенка нашли на стройке — он скулил там у забора. Так или иначе, социальный лифт для Аяврика сработал на все сто процентов.
Новый дом на фестивале обрели и многие другие собаки.
Прививки, подарки и ярмарка
Акция проходит на зеленом поле парка им. Горького до 15.00. Всем собакам из приюта сделали необходимые прививки. А те, кто выбрали себе здесь питомца, получили подарки от организаторов.
А еще в парке прошла благотворительная ярмарка, часть вырученных средств с которой направят в помощь приюту для бездомных животных «Зооцентр». Желающие могли принести корм и другие необходимые вещи и оставить их на специальном «столе добра».
Кроме того, казанцы могут прийти на фестиваль и со своими животными, потому что там работает пункт бесплатной вакцинации. А для детей организаторы подготовили мастер-классы по рисованию, изготовлению фигурок животных, фотосессию с собаками и другие милые активности.
комментарии
И мэр.
И организаторы.
И, главное,собаки.