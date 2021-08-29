Метшин и Слуцкий взяли себе по собаке на фестивале «Дай лапу»: фото

Фото: Максим Платонов

И пусть никто не уйдет без собаки

В Казани в парке им. Горького сегодня проходит благотворительное мероприятие «Дай лапу», где каждый желающий может взять себе собаку из приюта. Здесь с самого утра было довольно оживленно, а «друзей человека» на выбор было хоть отбавляй: и взрослые собаки, и щенки. И крупные, и маленькие. И беспородные, и с явными признаками «бабушки, согрешившей с водолазом».

На «раздачу собак» как бы невзначай зашли мэр города Ильсур Метшин и главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. И с пустыми руками покинуть парк Горького им не удалось. Метшин выбрал себе щенка, подозрительно смахивающего на будущую овчарку, а Слуцкому приглянулся юный пес, в чьей крови есть явная примесь хаски.

Фото: Максим Платонов

Новоявленные собаковладельцы тут же дали своим щенкам имена: тренер назвал своего Квара (понятно, в чью честь), и жить пес будет на базе с футболистами.

А Метшин (у которого, по его собственному признанию, уже есть несколько породистых собак) решил дать своему новому беспородному другу имя Аяврик, в честь персонажа советского фильма «Друг Тыманчи». Волонтеры приюта рассказали, что щенка нашли на стройке — он скулил там у забора. Так или иначе, социальный лифт для Аяврика сработал на все сто процентов.

Новый дом на фестивале обрели и многие другие собаки.

Прививки, подарки и ярмарка

Акция проходит на зеленом поле парка им. Горького до 15.00. Всем собакам из приюта сделали необходимые прививки. А те, кто выбрали себе здесь питомца, получили подарки от организаторов.

Фото: Максим Платонов

А еще в парке прошла благотворительная ярмарка, часть вырученных средств с которой направят в помощь приюту для бездомных животных «Зооцентр». Желающие могли принести корм и другие необходимые вещи и оставить их на специальном «столе добра».

Фото: Максим Платонов

Кроме того, казанцы могут прийти на фестиваль и со своими животными, потому что там работает пункт бесплатной вакцинации. А для детей организаторы подготовили мастер-классы по рисованию, изготовлению фигурок животных, фотосессию с собаками и другие милые активности.



1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Татьяна Демина