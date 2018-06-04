Экономический топ районов Татарстана: как Тыгин заборол Афанасьева, оставив Казань далеко позади

Набережные Челны опустились в экономическом рейтинге районов РТ с 10-го на 41-е место — как же так, Наиль Гамбарович?

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг районов Татарстана по итогам первого квартала 2018 года. Сегодня мы публикуем экономическую его часть.

Как составлялся рейтинг?

Для составления рейтинга служба использовала основные экономические показатели 45 районов РТ, давая лучшему району за каждый показатель самый высокий балл (соответственно 45), худшему — самый низкий (1). В числе прочих мы проанализировали объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций; среднесписочную численность работников; наличие КРС; производство скота и птицы в живом весе; производство молока; доля прибыльных предприятий в районе; индекс промышленного производства; инвестиции в основной капитал; уровень бюджетной обеспеченности (объем налоговых и неналоговых доходов на душу населения).

К сожалению, один из показателей устарел ровно на первый квартал 2018 года: для оперирования объемом валовой продукции сельского хозяйства на одного работающего — пришлось использовать данные за январь—декабрь 2017 года (что, впрочем, понятно — в первый «холодный» квартал, с очевидностью, «неурожайный», этот показатель имел бы не самое высокое значение).

Экономический рейтинг районов РТ за I кв. 2018 года, итоговый

Место за I кв. 2018 года Наименование муниципального района (городского округа)

Баллы Место за 2017 год 1 Зеленодольский 97,62 3 2 Азнакаевский 96,84 16 3 Нижнекамский 96,20 6 4 Заинский 95,85 19 5 Сабинский 93,82 27 6 Альметьевский 89,98 5 7 Актанышский 88,34 10 8 Елабужский 84,92 2 9 Лениногорский 83,92 12

Как Александр Тыгин заборол Михаила Афанасьева, пока Ильсур Метшин смотрел на их борьбу со стороны

По итогам первого квартала 2018 года Лаишевский район потерял лидирующие позиции рейтинга по итогам 2017 года, и, набрав лишь 83,09 баллов, опустился на 10-е место. Его место занял Зеленодольский район: в чем причина и дело ли только в «спарринге» между «Нэфисом» и «Заводом им. Горького», победа в котором оказалась на стороне последнего, мы попытались разобраться ниже. Так или иначе, Александр Тыгин «заборол-таки» Михаила Афанасьева, пока Казань печально смотрела на борьбу успешных со стороны (в нашем рейтинге заняла лишь 24-е место — как же так, Ильсур Раисович?). Нижнекамский район смог, напротив, подняться с шестого на третье место (спасибо нефтехимии, в первую очередь, и высоким инвестициям «ТАИФа» и «ТАНЕКО», во вторую очередь). Команда Айдара Метшина может открывать шампанское! А вот ящик с шампанским команде главы Альметьевского района Айрату Хайруллину придется опустить обратно в винный погреб. Из пятерки лучших районов Альметьевск выпал, заняв по итогам первого квартала 2018 года шестое место. Команде Наиля Магдеева стоит вообще заварить ведро черного кофе или чая — автоград опустился в рейтинге с 10-го места на 41-е! А все дело в том, что число убыточных челнинских предприятий перевалило за треть. Как же в итоге высокие места заняли Азнакаевский (второе место), Заинский (четвертое место) и Сабинский районы? Или же это очередные прелести статистики? Аналитическая служба попыталась во всем этом разобраться.

Экономический рейтинг районов РТ, I кв. 2018 года, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел. Наличие крупного рогатого скота, на конец марта, голов Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, центнеров Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, центнеров Агрызский 630.791 7.677 14.023 8.043 55.514 Азнакаевский 3.101.705 15.000 25.120 8.081 104.710 Аксубаевский 3.932.360 4.434 17.140 4.669 62.918 Актанышский 1.812.080 6.319 34.340 63.634 138.393 Алексеевский 135.976 5.196 23.056 3.772 82.112 Алькеевский 101.137 3.679 32.161 9.794 133.368 Альметьевский 215.728.739 62.620 13.696 4.724 34.668 Апастовский 133.866 3.663 19.494 5.717 58.533 Арский 688.689 6.953 38.045 12.058 143.896

Спасибо за высокое производство: нефти, нефтехимии, туркам, КАМАЗу и Казани



Самый простой показатель, увеличить который районам РТ оперативно было бы проблематично, — среднесписочная численность работников. Разумеется, определенная структура экономики РТ сложилась еще в советское время, новейшее российское практически не внесло в нее коррективы: есть крупнейшие агломерации (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск), а есть, как говорится, «все остальные». По итогам первого квартала 2018 года, в Татарстане численность работников составила 1 288 362 человек, увеличившись с начала года на 0,3%. В Казани работает 388,8 тыс. человек (рост с начала года почти на 1%), в автограде — 130,7 тыс. человек (+1,5%), в Нижнекамском районе — 78,4 тыс. (-0,14%), в Альметьевском — 62,6 тыс. (+0,5%). Меньше всего работников: в Муслюмовском, Спасском, Кайбицком, Антинском и Тюлячинском районах (суммарно здесь работает всего 14,4 тыс. человек). Для сравнения: в четырех крупнейших агломерациях работает почти половина всех татарстанских работников (47,4%). В Казани работает на 6 тыс. человек больше, чем в Челнах, Нижнекамском, Альметьевском, Зеленодольском, Елабужском районах вместе взятых.

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций лидируют все та же «великолепная четверка» и примкнувший к ним Елабужский район. Первое место — благодаря, вероятно, нефти — принадлежит Альметьевскому району, который опережает остальные с большим отрывом: по итогам первого квартала здесь отгрузили товаров на 215,7 млрд рублей. На втором месте — благодаря нефтехимии — Нижнекамский район (130,1 млрд рублей). Тройку лидеров закрывает Казань (90,4 млрд рублей). На четвертом — Набережные Челны (65,4 млрд рублей). В Елабужском районе отгрузили продукции на 32,5 млрд рублей. Невооруженным глазом видно, что каждый из лидирующих районов идет от отстающего от него на пункт с большим отрывом. Соответственно, 45 баллов получает Альметьевск, 44 балла — Нижнекамский район, 43 — Казань и так далее. Наименьший балл получает Спасский район, показатель отгрузки которого в первом квартале составил лишь 55,8 млн рублей. 2 балла даны Атнинскому району (70,7 млн рублей), 3 — Тетюшскому. Несмотря на идущие с большим отрывом от показателей лидеров, Зеленодольский (крупнейшее предприятие «Завод им. Горького»), Заинский (крупнейшие предприятия — Заинская ГРЭС, Заинский сахарный завод, ТатЭК) и Лаишевский районы, они получают 40, 39 и 38 баллов соответственно, так как их показатели в итоге все равно оказываются выше, чем в промышленно неразвитых остальных районах РТ: 7,8 млрд рублей, 7,7 млрд рублей, 7,2 млрд рублей соответственно.

Экономический рейтинг районов РТ, I кв. 2018 года, баллы

Наименование муниципального района (городского округа) Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы Баллы по реализации молока Агрызский 14 27 21 28 22 Азнакаевский 30 37 39 29 37 Аксубаевский 32 15 30 18 29 Актанышский 24 22 43 42 40 Алексеевский 7 19 36 14 34 Алькеевский 4 12 42 33 38 Альметьевский 45 42 20 19 9 Апастовский 6 11 33 21 26 Арский 16 25 45 35 42

Нижнекамск, где проживает вдвое меньше, произвел больше в два раза, чем автоград



Но не забываем про упомянутый нами выше показатель численности работников! Очевидно, что если в Спасском районе работает всего 3 тыс. человек, там при всем желании планку в 40 баллов преодолеть невозможно. Данных по общей численности населения по итогам первого квартала 2018 года — по районам в целом и Татарстану вообще — пока нет. Оперировать приходится данными на начало 2018 года, но вряд ли к концу марта произойдут в этом смысле кардинальные изменения. Показатель численности населения вполне коррелирует с показателем численности работников, но далеко не всегда с показателем объема отгруженного производства. Так, в Казани проживает больше жителей, чем где-либо, но по объему отгрузки столица РТ лишь на третьем месте (была бы в Казани нефть, картина была бы совершенно иная…). На втором месте Набережные Челны, а не Нижнекамский район (532,5 тыс. человек против 275 тыс. человек): но благодаря успехам в нефтехимии Нижнекамск, где проживает почти в два раза меньше людей, выдал «на гора» в два раза больше, чем автоград (см. выше: 130,1 млрд против 65,4 млрд рублей). Альметьевский район занимает по числу жителей лишь четвертое место (207,1 тыс. человек), но по итогам первого квартала их оказалось достаточно, чтобы втащить район на пик рейтинга по объему отгруженных товаров. Если говорить о «неудачниках» по отгрузке товаров, то там не только мало работников, там и жителей немного: в Спасском районе живет 19,3 тыс. человек, в Атнинском — меньше всего по РТ — 13 тыс. человек.

Здесь как раз в дело вступает показатель объема отгруженных товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности — на душу населения. Очевидно, эффективнее всего — хотя бы для бюджета РТ — будет работать тот район РТ, где «душа населения», то есть отдельный татарстанец, приносит большой объем товаров, а самих татарстанцев в этом районе, в сравнении с объемом товаров, на него приходящихся, бюджету надо кормить меньше. В этом смысле, конечно, идеальным — для бюджета — выглядит Альметьевский район, который и получает от нас по этому показателю 45 баллов: здесь на каждого жителя района было отгружено товаров на 1 млрд рублей. Впрочем, заметим в скобках, что на этой бюджетной зависимости от сырьевой экономики всему Татарстану, конечно, далеко не уедешь. 44 балла получает вновь Нижнекамский район, где на одного жители в первом квартале этого года отгрузили 473,2 млн рублей. Район, можно сказать, «нефтяной побратим» Альметьевскому — однако если в последнем (с 200-тысячным населением) 62,6 тыс. работникам нефть достаточно добыть, то в Нижнекамском районе (с его 275-тысячным населением) 78,4 тыс. работникам ее приходится переработать. В итоге «бюджетная отдача» Альметьевска, конечно, не в пример выше (качай — не хочу), однако в стратегическом смысле избавления от «нефтяной иглы» дело обстоит совершенно иначе. Что интересно, пока успехи за Альметьевском: в 2017 году отгрузка на одного жителя здесь выросла сразу на 15,7% (но за это в т. ч. спасибо ценам на нефтяном рынке), тогда как в Нижнекамске лишь на 9,5%.

43 балла получают не автоград или Казань, а Елабужский район (спасибо за это ОЭЗ «Алабуга»). Фото Максима Платонова



Как турки обеспечили Елабуге лучшие показатели, чем Казани или Челнам

Дальше начинается любопытное. 43 балла от аналитической службы «Реального времени» получают не автоград или Казань, а Елабужский район (спасибо за это ОЭЗ «Алабуга», в том числе — и туркам), где на одного жителя (всего проживает 85,7 тыс. человек) пришелся в первом квартале 2018 года объем отгруженных товаров на 380 млн рублей. Мало того, в 2017 году рост этого показателя к 2016 году в Елабужском районе составил 41,4%! И если в 2016 году в Елабуге отгружали лишь 38% от альметьевского показателя, то в 2017 году уже 46,3% (нижнекамская доля относительно альметьевской, напротив, упала: с 57,2% до 54,15%). Таким образом, как не крути, Елабуга оказалась успешнее в этом смысле не только Нижнекамска, но и Альметьевска. Геннадию Емельянову и дальше стоит советовать привечать резидентов ОЭЗ, опекая их как лучших своих клиентов.

42 балла получает Новошешминский район, где проживает всего 13,2 тыс. человек, зато отгружено товаров было на 330 млн рублей. Здесь все понятно: основными полезными ископаемыми района является нефть, при этом «ведущее место в экономике района и формировании местного бюджета принадлежит промышленному производству, а именно львиная доля это добыча полезных ископаемых, которые составляют более 90,1 % от ВТП». Пятерку лидеров по показателю замыкает Лаишевский район, где проживает всего 42,8 тыс. человек, на которых пришелся объем товаров в 170 млн рублей. При том, что нефтью тут и не пахнет, на руководителя изначально сельскохозяйственного района Михаила Афанасьева стоит равняться остальным: так, по итогам 2017 года ВТП тут составил 23,5 млрд рублей, однако только 3 млрд приходится на АПК, еще 3,7 млрд на 8 промплощадок. За оставшиеся миллиарды можно благодарить работающие тут «Казанский жировой комбинат», «Казанский МЭЗ», «Международный аэропорт «Казань».

Для сравнения, Набережные Челны от нас получают лишь 35 баллов (122,8 млн рублей на одного челнинца), Казань — 33 балла (72,7 млн рублей). В отстающих все те же Тетюшский (4 млн рублей) и Спасский районы (2,9 млн рублей).

Более 30% убыточных предприятий оказалось в Казани. Фото kazanfirst.ru

Больше трети убыточных предприятий оказалось в Казани и автограде, почти 70% — в Лаишево

Что любопытно, экономически развитые районы РТ не входят в лидеры рейтинга по доле прибыльных предприятий — что, конечно, вполне понятно: чем больше компаний, тем больше будет разброс на прибыльные и убыточные предприятия. Так, в Татарстане в целом почти 30% компаний по итогам первого квартала 2018 года оказались убыточны. Более 30% убыточных предприятий оказалось в Казани (команде Ильсура Метшина стоит насторожиться), 32,5% — в автограде (команде Наиля Магдеева стоит насторожиться тем более!), 28,5% — в Елабуге, 23% — в Альметьевске. Увы, но, хотя мы и похвалили только что Лаишевский район, он от нас по этому показателю получает всего… 2 балла, здесь лишь чуть более трети предприятий показали прибыль (кто ударил сильнее по Лаишево, ГК «Нэфис» или «Аэропорт «Казань», пока неизвестно). 1 балл — Спасский район. Именно этот показатель довольно сильно повлиял на позиции в нашем рейтинге Азнакаевского, Заинского и Сабинского районов, где доля прибыльных предприятий составляет соответственно 86%, 72,7% и 91%.

По ключевому показателю экономического роста в Татарстане — индексу промпроизводства — вообще «разброд и шатание». Так, рост в 2,5 раза по итогам первого квартала 2018 года показал Алькеевский район, но, при отгрузке товаров в размере 101,1 млн рублей, это, может, и замечательно, но капля в экономическом море (тем не менее, в 2017 году роста тут вообще не было). На втором месте Рыбно-Слободской район Ильдара Тазутдинова (экс-замглавы «Алабуги»), где рост составил почти 90%, и хотя показатели отгрузки тут тоже, в сравнении с агломерациями, не могут впечатлять (568,6 млн рублей), стоит отметить, что рыбный район с 2016 года не демонстрировал падения ни разу (в т. ч. и при пришлом главе Ильхаме Валееве, который после попадания в «зеленую папку» Рустама Минниханова покинул свой пост). Неплохие показатели роста в Актанышском (31,2% — как и в целом за 2017 год), Муслюмовском (31% — заметим, что в 2017 году здесь, напротив, отмечался спад производства в 15%), Дрожжановском районах (+25,7%).

Нижнекамск показал в прошлом году небольшой спад в 0,4%, и фактически экономика здесь стагнирует. Фото Ильи Тимкина (e-nkama.ru)

Нижнекамск и Альметьевск растут медленно, пока Казань выходит в лидеры по инвестициям

В Набережных Челнах рост в первом квартале 2018 года составил скромные 16,6%, но для его объемов отгруженных товаров это уже впечатляет, тем более, что цифра почти повторяет ИПП по итогам 2017 года. В Нижнекамске и Альметьевске, несмотря на нефтяной бум на рынке, рост составил лишь 5% и 4% соответственно. Отметим, что Нижнекамск показал в прошлом году небольшой спад в 0,4%, и фактически экономика здесь стагнирует. По факту стагнирует она, несмотря на огромные объему отгрузки сырья, и в Альметьевске, где ИПП в 2016 году составил примерно 100,3%, а в 2017 году 101%. Хуже всего среди экономических грандов РТ обстоят дела в Казани, где рост составил всего 3%, что, впрочем, неплохо, учитывая отрицательный индекс промпроизводства в 2017 году (-1,7%). В отстающих Тюлячинский, Тетюшский и Апастовский район — в среднем по каждому -30%.

По другому ключевому показателю экономического развития — инвестициям в основной капитал — лидирует Казань, обошедшая Нижнекамский район (лидировавший по итогам 2017 года): предприятиями в первый квартал 2018 года уже было вложено 18,4 млрд рублей. «Татнефть» успела вложить лишь 10,6 млрд рублей, в результате чего Альметьевский район опустился со второго на третье место. «КАМАЗ» с другими крупнейшими предприятиями обеспечил Набережным Челнам лишь четвертое место (7,5 млрд рублей).

Как лидирующие позиции в АПК не помогли главам Тукаевского и Пестречинского районов сохранить свои посты

Впрочем, как только в дело вступают сельскохозяйственные показатели, две агломерации тут же выпадают из рейтинга (Казань и Набережные Челны ), а остальные плетутся в хвосте. Впрочем, с показателями здесь надо быть осторожнее. Напомним, из-за приписок КРС и надоя молока, вокруг экс-главы Черемшанского района Минсагита Шакирова разразился в прошлом году скандал. К слову, сам район по итогам первого квартала (по этой причине или нет) по показателю голов КРС занял по Татарстану предпоследнее место (4,9 тыс.). 45 баллов от аналитической службы «Реального времени» получает Арский район, где к концу марта насчитали 38 тыс. голов КРС. В пятерке лидирующих также Балтасинский район (37,7 тыс. голов), Актанышский (34,3 тыс.), Алькеевский (32,1 тыс.) и Кукморский районы (31,8 тыс.). Меньше всего животноводство развито, не считая Черемшанского района (который премьер-министр РТ Алексей Песошин в феврале этого года назвал одним из худших по состоянию аграрного комплекса), — Менделеевский район (4,5 тыс. голов КРС принесли ему всего 1 балл), Бугульминский (5 тыс.), Спасский (8 тыс.), Муслюмовский (9,8 тыс.).

По производству основных продуктов животноводства лидирующие позиции занимает Тукаевский район (здесь расположены ООО «Челны-Бройлер» — на фото, и ООО «Камский Бекон»). Фото Сергея Афанасьева

По другому ключевому показателю развития АПК районов РТ — производству основных продуктов животноводства (то есть, мяса скота и птицы в живом весе) лидирующие позиции занимает Тукаевский район (здесь расположены ООО «Челны-Бройлер» Ильшата Фардиева и ООО «Камский Бекон»), где произведено в первом квартале 2018 года 350,5 тыс. центнеров мяса. С огромным отрывом от него идет Пестречинский район (здесь расположены «АК Барс-Пестрецы») с показателем в 82 тыс. центнеров мяса. Тройку лидеров замыкает Зеленодольский район с показателем в 80 тыс. ц. мяса. Любопытно, что успешно развивающийся агробизнес в Тукаевском и Пестречинском районе не помог сохранить за собой кресло руководителя ни Василю Хазееву (Тукаевский), ни Эдуарду Диярову (Пестречинский), которые после попадания в «зеленую папку» президента РТ покинули свои посты. Поэтому новым главам районов (Пестречинского — Ильхаму Кашапову, и Тукаевского — Фаилу Камаеву) советуем, глядя на высокие «мясные показатели», не расслабляться. Хуже всего дела обстоят опять же в Черемшанском районе, где произведено было лишь 490 центнеров мяса (не считая Казани, которой на этот показатель, разумеется, безразлично). В отстающих Менделеевский (2,1 тыс. ц.), Мензелинский (2,3 тыс. ц.) и Бавлинский (2,4 тыс. ц.) районы. Экс-глава Менделеевского и Тукаевского района Тагир Харматуллин по подозрению в мошенничестве был арестован в начале этого года.

Самые молочные районы РТ — Кукморский, где надоено в первом квартале молока на 216,1 тыс. ц, Балтасинский (184,8 тыс. ц.), Атнинский (180 тыс. ц.), Арский (143,8 тыс. ц.) и Сабинский (138,4 тыс. ц.). Хуже всего — опять в Черемшанском районе, где надоили всего 13,5 тыс. ц. Он и получает от нас «кол». Кроме него, в отстающих Бугульма (19,7 тыс. ц), Камское Устье (21,1 тыс. ц.) и знакомый уже хорошо нам Спасский район (27,4 тыс. ц.).

Последний (не по важности) показатель, повлиявший на позиции районов РТ, — уровень бюджетной обеспеченности на душу населения (объем налоговых и неналоговых доходов населения). Здесь агломераций нет даже в первой десятке! Первые места занимает Сабинский район (3,5 тыс. рублей), Камско-Устьинский (3,4 тыс. рублей), Черемшанский (3,2 тыс. рублей), Тюлячинский (3,2 тыс. рублей) и Верхнеуслонский районы (3,19 тыс. рублей). Для сравнения, автоград получил от нас всего 4 балла (2,1 тыс. рублей).