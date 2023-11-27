«Обойдемся без крупных закупок»: Казань украсят к Новому году старыми конструкциями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В преддверии 2024 года Казань не планирует тратить много средств для закупки украшений и конструкций для преображения к Новому году. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

— Мы приложим все силы, чтобы создать праздничную атмосферу, новогоднее настроение, но обойдемся без крупных закупок, уже имеющимся инвентарем, — сказал он.

Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев в своем докладе сообщил, что в этом году, как и прошлом, город использует имеющиеся украшения. Сейчас местные предприятия проверяют оборудование на складах, готовят иллюминации к установке.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вместе с этим Игорь Куляжев анонсировал появление новых иллюминаций на трех улицах. Световые толедо с Новому году должны смонтировать по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.

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Татьяна Демина