«Скоро там не останется горящих окон»: эксперты оценили план по оживлению центра Казани

Фото: Максим Платонов

Разработчики представленной на этой неделе Ильсуру Метшину Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани предлагают оживить центр города, увеличив количество его постоянных жителей. По их предварительным расчетам, на этой территории можно построить порядка 700 тыс. квадратных метров жилья, а численность населения удвоить, подняв ее до показателя в 40 человек на гектар. «Реальное время» обратилось к экспертам и выяснило, действительно ли существует необходимость в оживлении центра Казани, найдется ли там место для новостроек и не перегрузит ли такая реформация эту территорию.

Омертвевшая территория

Оживить центр города, увеличив численность постоянного населения, предложили на этой неделе разработчики Концепции устойчивого развития исторического поселения Казани. Стоит оговориться, что это лишь одно из ключевых предложений документа, затрагивающего массу других аспектов.



— Согласно российским и международным научным градостроительным исследованиям, для того, чтобы территория начала жить, плотность населения на ней должна составлять не менее 30—40 человек на гектар. Это наполнит ее живыми людьми, их деятельностью, смыслом, даст толчок к экономическому развитию, притянет разнообразный бизнес и так далее, — комментирует руководитель проектной группы, архитектор Олег Маклаков.

По словам собеседника нашего издания, на территории исторического поселения Казани озвученный показатель не достигается, поэтому одна из целей заключается в увеличении числа постоянных жителей центра города. Предварительные расчеты показывают, что население исторического поселения может быть удвоено, а его территория способна вместить порядка 700 тыс. квадратных метров нового жилья.

«Согласно российским и международным научным градостроительным исследованиям, для того, чтобы территория начала жить, плотность населения на ней должна составлять не менее 30—40 человек на гектар», — комментирует руководитель проектной группы, архитектор Олег Маклаков. Фото tatarstan.ru

Плотность населения в 3,7 раза ниже, чем в 1914 году

Новость о том, что постоянное население центра города может заметно увеличиться, взбудоражила казанцев: одних беспокоит возможный «перегруз» на дорогах, другие задаются вопросом о том, найдется ли в центре место для озвученных 700 тыс. «квадратов» жилья, третьи и вовсе не видят причин для его заселения. Вместе с экспертами и разработчиками концепции «Реальное время» постаралось ответить на эти вопросы.



— Такая необходимость сегодня безусловно есть, поскольку средняя плотность по застроенной части Казани в два раза выше, чем плотность населения в центре. Это нонсенс и аномалия, — считает заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич.

— Сегодня в центре расположено более 100 тыс. рабочих офисных мест, что тоже ненормально. К тому же офисы не работают по вечерам и в выходные, а значит, происходит омертвление территории. Там необходимо постоянное население, к нему бы подтянулся сервисный бизнес, и тогда не будет мертвых зон.



Эксперт отмечает также, что перегрузки центра в связи с увеличением численности населения опасаться не стоит в том случае, если будут вовремя решаться транспортные проблемы города.



— Это довольно распространенная идея по всему миру. Центры городов вечерами действительно пустуют — жителей нет, фонари не горят, темно. Я сам в этом убеждаюсь: иногда идешь вечером из Кремля — улица Кремлевская пустая. Приезжаешь на родные Горки, в Азино — жизнь кипит, все работает, магазины, люди, веселье. Отсюда и необходимость в постоянном населении, — соглашается с идеей разработчиков концепции устойчивого развития заслуженный архитектор Татарстана Сергей Саначин.

Сегодня в центре расположено более 100 тыс. рабочих офисных мест, что тоже ненормально. К тому же, офисы не работают по вечерам и в выходные, а значит происходит омертвление территории, считает Дембич. Фото Максима Платонова

В свою очередь, заместитель председателя татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК) Фарида Забирова, участвовавшая в разработке концепции, призывает не опасаться увеличения нагрузки на центр, обосновывая свое заявление следующими подсчетами:



— До революции застройка была очень плотной, там было много жилья. В 1914 году на территории исторического поселения Казани население составляло 194 200 человек, при пересчете на площадь современного города это было бы 4516,28 тыс. человек. Для сравнения, в Барселоне на аналогичной территории живет 8 млн, а в Казани — 1213 тыс. человек. Сейчас мы имеем плотность населения в 3,7 раза ниже, чем в 1914 году, — рассказала эксперт.

«Улицы застроены по периметру, внутри кварталов много пустот»

И эксперты, и разработчики уверены в том, что место для 700 тыс. квадратных метров нового жилья найдется.

Вообще, как поясняет Олег Маклаков, упомянутая величина — это возможный максимальный потенциал. Новой застройки из нее может быть порядка 60 процентов максимум, остальное — это примерно 30 процентов на перепрофилирование общественных и офисных зданий и 10 процентов — надстройка и уплотнение существующей застройки.

И эксперты, и разработчики уверены в том, что место для 700 тыс. квадратных метров нового жилья найдется. Фото Максима Платонова

— В центре есть достаточно большой потенциал. Его не видно на первый взгляд, так как вся застройка и реконструкция связаны с внешней коркой кварталов: все улицы застроены по периметру, а внутри кварталов много пустот. Свободных территорий, особенно в периметральной части исторического центра — порядка 130 гектаров — и они тоже могут быть застроены в рамках регламента, в среднем, 4-этажными домами. В совокупности все это дает те самые 700 тыс. кв. м жилья. Из расчета обеспеченности одного человека 30 кв. м, это 23 тыс. постоянных жителей в центре. По нашим подсчетам, максимальное число жителей центра в будущем — 70 тысяч. И эта цифра даже меньше, чем было до реализации программы ветхого жилья и рассчитана она на перспективу 15 лет, — комментирует руководитель проектной группы.

Сергей Саначин считает, что резерв для размещения 700 тыс. «квадратов» жилья точно имеется, в том числе потому, что в границы исторического поселения входит западная часть Казани, то есть район, прилегающий к Волге.

— Территория, о которой мы говорим, занимает больше 2 тысяч гектаров. Сегодня на 1 га живет порядка 18—20 человек, а надо как минимум 40. Из этого вытекает, что там можно совершенно спокойно построить несколько сотен тысяч квадратных метров жилья. Это нормально, они там совершенно спокойно разместятся без лишней плотности, — уверен Александр Дембич.



Комментируя намерения разработчиков концепции, директор группы компаний «СМУ-88» Илья Вольфсон сообщил, что ему «трудно судить, как много в границах исторического поселения участков, пригодных для жилого строительства», однако, по его мнению, «в любом случае важно, что эта работа проделана».



— Город должен развиваться осмысленно, и определять дальнейший курс для уже сложившихся территорий гораздо сложнее, чем осваивать новые. Тут важно соблюсти баланс. На мой взгляд, люди должны жить там, где им удобнее, и поэтому городская среда должна быть максимально функциональной. Сейчас в Казани большое количество личного транспорта и выраженная маятниковая миграция по утрам и вечерам. Можно строить бесконечные километры дорог и развязок, но это не решит проблему, если человеку надо ехать десяток километров на работу или за развлечениями. Исторически так сложилось, что деловая жизнь сконцентрирована в центре, и с этим ничего не поделаешь. Значит надо поселить сюда людей, и это будет нужным толчком для дальнейшего развития, — считает застройщик.



В границы исторического поселения входит западная часть Казани, то есть район, прилегающий к Волге. Фото Максима Платонова

Последствия программы ликвидации ветхого жилого фонда

Еще в ходе презентации руководитель проектной группы объяснил, что проблемы с недобором постоянного населения в центре уходят корнями в реализацию программы ликвидации ветхого жилья. Аналогичного мнения придерживаются все опрошенные нами эксперты.

— В связи с программой ликвидации ветхого жилого фонда произошло массовое отселение, отток хозяйственников. Как результат — мы имеем перекос в сторону офисов, торговли и ТЦ, которые вообще не характерны для исторических поселений — обычно их ставят на окраинах, — подтверждает Фарида Забирова. — Если продолжить заполнять свободные территории торговлей и офисами, в центре просто не останется горящих окон. Там не останется жизни.

Напомним, первая программа ликвидации аварийного жилья в Татарстане была принята указом президента Татарстана «О мерах по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, и реконструкции кварталов ветхого жилья» в октябре 1995 года. Программа действовала с 1996 по 2004 год. За это время было построено 1 763 жилых дома, в которых «аварийщики» бесплатно получили 48 576 квартир. Центр, соответственно, лишился прежних жителей и был существенно перестроен.

