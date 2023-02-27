Казань нацелена на создание своего цифрового двойника

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казань продолжит внедрять новые цифровые технологии в жизнь города и расширять применение искусственного интеллекта во взаимодействии с жителями и бизнесом. Об этом объявил мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.



— Будем и дальше автоматизировать процессы выполнения муниципальных услуг, что позволит снизить время их предоставления и повысить их качество. Наша задача — создать полноценный цифровой двойник города, модель, построенную на актуальных данных из всех городских информационных систем, — заявил он.

Скриншот трансляции

Ильсур Метшин напомнил, что в столице Татарстана умными домофонами оснащены тысячи многоквартирных домов. В декабре завершили в городе завершили монтаж систем антитеррористической защищенности школ, детсадов и учреждений дополнительного образования.

Напомним, в январе власти столицы Татарстана утвердили программу «Цифровая трансформация муниципального управления Казани на 2023—2025 годы». В сумме на нее собираются потратить 127,3 миллиона рублей. Деньги из бюджета столицы Татарстана направят на «совершенствование деятельности исполнительного комитета Казани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий».



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Татьяна Демина