СК «Алтын групп» заработает на капремонте казанских клиник почти 2 млрд

Стоимость всех работ, запланированных на 2026 год в медучреждениях столицы, осталась загадкой

На шести площадках в Казани продолжается капремонт медучреждений. На отдельных объектах готовность достигает 95%. В горбольнице №12 уже запущен компьютерный томограф, а на внедрение денситометрии выделено 35 млн рублей — это позволит сократить время диагностики и не перенаправлять пациентов в другие учреждения. Крупнейшим подрядчиком программы выступает СК «Алтын групп», объем обязательств которой приближается к 2 млрд рублей, подробнее — в материале «Реального времени».

Один из шести объектов готов на 95%

«Казань ежегодно прирастает жителями, и это объективный вызов для системы здравоохранения. Новые жилые массивы быстро заселяются, а потребность в медицинской помощи растет», — с этих слов начал доклад о капремонте медицинских организаций руководитель Горздрава Ильназ Ахмадиев.

«Новые жилые массивы быстро заселяются, а потребность в медицинской помощи растет». взято с сайта kzn.ru

Подчеркнув значимость поддержки модернизации медучреждений, исходящей от раиса Татарстана, мэра Казани и российского Минздрава, реализующего федеральные проекты, глава Управления здравоохранения перечислил объекты, на которых ведутся работы, и назвал степень их готовности:

поликлиника Госпиталя для ветеранов войн — завершены работы по замене систем отопления, водоснабжения, водоотведения, теплового пункта (готовность — 65%);

клиническая больница №2 — ведется капремонт стационара, переоснащение приемно-диагностического отделения, ремонт фасадов, обустройство пандуса для заезда машин скорой помощи (степень готовности — 51%);

Центральная городская клиническая больница №18 — завершен ремонт зала лечебной физкультуры, процедурных кабинетов отоларингологического отделения, терапевтического отделения, кабинета психологической разгрузки, отделения реабилитации неврологического профиля (готовность — 63%);

строительство приемно-диагностического отделения Центральной городской клинической больницы №18 — завершены монолитные, фасадные работы, установка окон, ведутся отделочные работы (готовность — 54%);

городская больница №16 — ремонт фасадов, отделочные и сантехнические работы (готовность — 75%, ориентировочный срок завершения — III квартал 2026 г.);

городская больница №12 — установлен компьютерный томограф, начата его эксплуатация, ведутся работы по подготовке к установке аппарата рентгеновской денситометрии (готовность — 95%).

Говоря об ожидаемых результатах модернизации горбольницы №12, Ильназ Ахмадиев сообщил, какие суммы тратятся на усовершенствования:

— На внедрение денситометрии выделено 35 млн рублей. Внедрение современного оборудования позволит сократить время исследования, снизить лучевую нагрузку и повысить качество диагностики, а также закрыть потребность в исследованиях без перенаправления пациентов в другие медицинские учреждения.

Замминистра здравоохранения республики перечислил объекты капремонта детских молочных кухонь, выполняемого в рамках трехлетней программы (2025—2027 гг.):

— На текущий момент строительно-монтажные работы завершены на девяти запланированных объектах. Это подразделения Детской городской клинической больницы №7, детских поликлиник №2, 6, 7, 9 и 11 и Детской республиканской клинической больницы. В 2027 году остается завершить еще два объекта в Ново-Савиновском и Кировском районах.

Самый крупный из подрядчиков заработает почти 2 млрд

Из слайдов, демонстрировавшихся в ходе доклада, стало известно, каким компаниям доверено вести работы по капремонту медучреждений Казани:

набережночелнинское ООО «СК «Алтын групп» (по данным системы «СПАРК-Интерфакс», стоимость госконтракта на строительство приемно-диагностического отделения ЦГКБ №18 — 284,6 млн рублей, завершенных госконтрактов на строительство поликлиники ГАУЗ «Городская поликлиника №20» в ЖК «Весна» — 1,56 млрд рублей);

казанское ООО «Рам-Строй» (стоимость госконтрактов на ремонт горбольницы №2 в открытом доступе найти не удалось);

ООО «СК «Гектор» (стоимость госконтрактов на ремонт горбольницы №12 в открытом доступе найти не удалось);

ООО «Авиапроминвест» (стоимость госконтрактов на ремонт горбольницы №16 в открытом доступе найти не удалось).

скриншот трансляции в ВК Планы, которые зависят от денег

Ильназ Ахмадиев сообщил, что планируется капремонт городской клинической больницы №11 на улице Максимова — предполагается обновить стационар, пищеблок и возвести двухэтажный пристрой к приемному отделению. На данный момент ведется подготовка к техническому заданию, уточнил он.

В 2027—2030 гг. планируется строительство детской поликлиники ЦГКБ №18 на ул. Анаса Тазетдинова (ЖК «Лето») на 300 посещений в день, которая в числе прочих должна обслуживать жителей ЖК «Светлая долина» и «Седьмое небо». Сейчас идет согласование техзадания на строительство. Проект уже готов — планируется привязать к местности уже реализованную проектную документацию поликлиники в ЖК «Волжские просторы». В ЖК «Седьмое небо» на проспекте Альберта Камалеева запланировано строительство совместной взрослой и детской поликлиники-филиала ЦГКБ №18 и детской поликлиники №6 мощностью 400 посещений в день (планируется использовать также уже реализованный проект).

«Давайте будем для себя ставить задачи по закреплению и привлечению молодых специалистов». взято с сайта kzn.ru

Реализация проектов будет зависеть от решения вопроса финансирования, подчеркнул глава Горздрава, чей доклад получил одобрение мэра Казани Ильсура Метшина:

— Удалось синхронизировать строительство новых жилых комплексов с созданием условий, социальной инфраструктуры. Построенные поликлиники в ЖК «Весна», «Волжские просторы», «Салават Купере» — все это совершенно другой уровень комфорта жизни наших людей. Мы помним, как Казань строилась, и все учреждения здравоохранения были в приспособленных помещениях, в жилых комнатах. На сегодняшний день это самые современные объекты здравоохранения, которыми гордится здравоохранение не только нашей республики, но и нашей страны.

Мэр напомнил, что за последние 20 лет — после празднования 1000-летия Казани — в здравоохранение столицы было вложено более 70 млрд рублей, а количество капитально построенных и отремонтированных объектов перевалило за сотню. И отметил, что, несмотря на совершенно другой уровень оснащенности, больным для казанской медицины остается вопрос кадров: « Давайте будем для себя ставить задачи по закреплению и привлечению молодых специалистов».