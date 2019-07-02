Спасти Мергасовский: в Казани «зеленому дому» выбили охрану от мародеров

Столичные власти решили поставить ЧОП у полюбившегося горожанам аварийного здания на Дзержинского

Фото: Максим Платонов

Сегодня помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, курирующая вопросы сохранения исторического и культурного наследия Татарстана, на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказала о решении мэра Казани Ильсура Метшина: у Мергасовского дома выставят ЧОП. До этого объект культурно-исторического наследия, первое конструктивистское здание Казани, начали готовить к торгам. Однако дому вскоре потребовалась помощь: здесь до сих пор остаются единицы жильцов, которые противятся расселению, поэтому закрыть подъезды невозможно, а в пустующие квартиры повадились ходить мародеры и наркоманы. Газета «Реальное время» вспомнила новейшую историю многострадального дома и баталии жильцов с чиновниками, узнала, какова ситуация вокруг Мергасовского здания в настоящий момент.

«Ильсур Раисович сообщил мне, что в ближайшие дни охрана будет выставлена»

Ситуация с Мергасовским домом в прессе описана «достаточно объективно», и, «наконец-то, нужные решения приняты», отметила сегодня вечером у себя в «Фейсбуке» Олеся Балтусова. По ее словам, инициативная группа по спасению дома на Дзержинского обращалась во все инстанции, и она «со своей стороны писала докладные»:

«Мэр Казани принял решение и выставляет ЧОП на Мергасовский дом. ЧОП будет охранять дом от вандалов месяца два или три, пока идут дела по расселению жителей. Контакты жителей пяти нерасселенных квартир инициативная группа с нашей помощью получила и начнет опрашивать на предмет подписания согласия об ограждении дома с целью безопасности граждан. По факту в доме никто не живет», — написала помощник президента.

Сейчас татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), по ее словам, устанавливает по периметру дома таблички, и как только появится забор, установят их и на забор. Остальные расселяемые дома в центре Казани, признала она, тоже «надо заранее охранять, видимо, однако сработало пока так».

Всего в Казани 12 подобных домов, которые являются объектами культурно-исторического наследия и которые необходимо привести в порядок (по данным замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина). Балтусова подтвердила эту информацию газете «Реальное время», но не смогла сообщить, на чьи деньги будет охраняться Мергасовский дом:

— Ильсур Раисович лишь сообщил мне, что в ближайшие дни охрана будет выставлена. По другим домам, где ожидается расселение, решение по охране пока не принято. Пока казанский исполком думает над этапностью: как, что и зачем надо будет делать, — пояснила помощник президента нашему изданию.

Как «первое конструктивистское здание в Казани» стало причиной конфликта

Напомним, Мергасовский дом — первое конструктивистское здание в Казани, построенное в 1928 году во времена расцвета советского авангарда (в 1930—1950-е годы здесь жили татарские писатели, и дом иногда называют «писательским»), был признан аварийным и подлежащим сносу в 2012 году. Впрочем, он с самого начала был неидеальным, уже в 1920-х годах отсутствовал проект канализации и отопления, из-за чего строителям пришлось пробивать стену здания, чтобы построить под ним котельную, а строители ответили за недостатки в суде.

В 2005 году дом, наконец, признали аварийным, годом позднее он получил соответствующий статус из-за сквозных трещин в цокольной части стен и фундаменте. Жителей, которые жаловались, что капремонт в доме за 34 года сделали всего раз, обещали расселить. Чиновники предлагали переезд за компенсацию: 11 тыс. рублей за квадратный метр. Часть жителей на нее согласилась, доплатили остаток из своего кошелька и переехали в новое жилье. Но пять семей отказались переезжать.

В 2015 году мэрия Казани сообщила, что аварийные дома «можно не только сносить, но и реставрировать». В апреле 2016 года «зеленый дом» (еще одно название Мергасовского, — прим. ред.) и 18 других зданий были вычеркнуты из списка зданий под снос — как подлежащие реконструкции. К февралю 2018 года из дома выселили 53 семьи из 80, для чего городские власти купили квартиры в домах на улице Мазита Гафури и в ЖК «Салават купере» (компенсировав 11 тыс. рублей за каждый квадратный метр Мергасовского дома и предложив соципотеку). Остальные семьи отказались покидать дом, поскольку были недовольны переездом из центра Казани на окраину. В мэрии, напротив, напирали на то, что площадь новых квартир равнозначна или превышает размер старого жилья на 40%, выселение шло через суд.

Песошин: «Стоимость квадратного метра была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп»

При этом отремонтировать дом, пока в нем живут люди, невозможно. Памятник архитектуры требует немалых вложений. В казанской мэрии заявили, что хотя дом подлежит реставрации, ее можно провести — после расселения всех, но не за счет бюджета.

Летом 2018 года премьер-министр РТ Алексей Песошин заявил, что Мергасовский дом не будут сносить, так как он «является объектом культурного наследия — его нужно реставрировать», и тоже заявил о необходимости больших вложений. А комментируя нежелание отдельных семей переселяться в «Салават купере», премьер отметил, что «жителям дома не на что жаловаться, кроме как на местоположение», да и сама стоимость квадратного метра «была бы отрицательной, если бы мы пошли на выкуп».

Дом стал объектом посягательств мародеров и бомжей

В апреле 2019 года глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин заявил, что Мергасовский дом выставят на торги по стартовой цене в 1 рубль: «Это же «Черное озеро», фактически центр Казани. Привлечь может любого — чтобы сделать апартаменты или еще что-то». Для этого необходимо будет перевести здание из жилого фонда в нежилой и включить его в реестр вместе с 71 объектом культурного наследия, которые также передадут потенциальным инвесторам и/или новым собственникам.

В результате к началу мая здание практически опустело — большинство жителей покинули квартиры. Но из-за оставшихся нерасселенными пяти квартир дом не огородили забором, а подъезды не закрыли на замок. Это привело к тому, что в здание начали забредать посторонние люди, спиливали батареи, снимали стеклопакеты, устраивали поджоги и творили другие малопривлекательные вещи. За дело пришлось взяться волонтерам, мусор для снижения вероятности пожара вывозили на деньги, собранные при помощи самих казанцев.

Все же после длительных переговоров было принято решение, что пять управляющих компаний закроют здание для посторонних — заварят двери и окна, а мэрия Казани дала обещание скоро решить вопрос с передачей здания новому собственнику, который и займется реставрацией и реконструкцией. А Олеся Балтусова направила в МВД запрос на ночное патрулирование пространства у Мергасовского дома.

Закон ничего не прописывает, но охранять надо: на место волонтеров все-таки выйдут чоповцы

В конце прошлой недели дом решили охранять волонтеры, дежуря по ночам, — в частности, представители ТРО ВООПИиК, тут же обнаружив «странных накуренных наркоманов», — всего отдежурить успели 15 человек, останавливая подростков и молодежь от решения проникнуть в дом или даже забраться на его крышу (что небезопасно в принципе и для них самих).

Представитель казанских властей, получивших как собственник объекта культурного наследия Мергасовского дома от Комитета РТ по охране объектов культурного наследия официальное письмо с требованиями ограничить доступ к памятнику архитектуры, обеспечить его консервацию, чтобы сохранить и избежать повреждений, — замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин в ответ вчера заметил, что «законодательство источника финансирования на охрану и ограждения не прописывает». Однако в итоге Ильсур Метшин все-таки дал отмашку и принял решение поставить охрану. Во сколько обойдется она городскому бюджету (вероятнее всего, именно из него пойдут средства охранникам), пока неизвестно. Любопытно, что в комментариях под постом Балтусовой жители Казани сообщают, что «таблички в 20 часов вечера будет вешать член инициативной группы, а сверстал и оплатил их изготовление ВООПИиК».

Фотокорреспондент газеты «Реальное время» сообщил, что в настоящий момент, то есть уже этим вечером, у дома ведут дежурство, отгоняя непрошеных гостей, но пока непонятно — чоповцы это или все те же волонтеры.