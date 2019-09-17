Отопительный сезон — 2019 в Казани: «У исполкома нет возможности принять меры к собственникам...»

Столица Татарстана системно подошла к теплоснабжению и цифровизации, а местное ноу-хау «Мемориал» накопило информацию о 240 тысячах захоронений

Казань готова к отопительному сезону, а учреждения соцсферы — к досрочной подаче тепла. С его поступлением в дома и учреждения начнется прием жалоб от казанцев на холодные батареи. Регулировка режимов централизованного теплоснабжения обычно занимает до двух недель. Об интенсивной подготовке к зиме во время «делового понедельника» в мэрии сообщил председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. А начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов рассказал о двух татарстанских проектах, которые вышли в финал всероссийского конкурса региональной информатизации, прошедшего в Белгороде с 12 по 13 сентября. Подробности — в материале «Реального времени».

Замена оборудования повысит надежность теплоснабжения

Городской и районные штабы начали готовиться к зиме сразу же, как только завершился предыдущий отопительный сезон. В теплое время года энергетики переложили 46 км теплосетей и сетей водоснабжения, провели ревизию, промывку и опрессовку 11,5 тыс. км внутридомовых систем и чуть менее 2 тыс. км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей диаметрами от 50 до 1200 мм.

Председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов сообщил, что привели в порядок все шесть крупнейших источников теплоснабжения города: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, районные котельные «Савиново», «Горки», «Азино», а также 137 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных. Помимо своих объектов, специалисты «Казэнерго» в трех районных котельных на улицах Ферма-2, Бутлерова и Космонавтов заменили устаревшее оборудование, автоматизировали технологические процессы. Все эти меры повысят энергоэффективность и надежность теплоснабжения.

За последние годы предприятие модернизировало почти 40 котельных — это треть от количества действующих. Включиться в отопительный сезон в любой момент при необходимости могут и ведомственные котельные, которые подают тепло в 90 домов и объектов соцсферы. К зиме готовы все 783 объекта социальной сферы и 5 270 многоквартирных жилых дома с центральным отоплением, то есть 99% зданий в Казани. Пока не подтвердили готовность 60 домов, где завершают мероприятия по сдаче после проведения капремонта и имеется задолженность перед ресурсоснабжающими организациями у мелких ТСЖ и ЖСК.

Дмитрий Анисимов сообщил, что привели в порядок все шесть крупнейших источников теплоснабжения города: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, районные котельные «Савиново», «Горки», «Азино», а также 137 котельных АО «Казэнерго» и 50 ведомственных котельных. Фото kzn.ru

О новых схемах отопления и паспортах готовности

— Исключением является жилой массив в Отарах. Президент Татарстана принял решение о финансировании в следующем году переключения двух домов поселка от проблемной ведомственной котельной на газовые котлы наружного размещения. В ближайшие холодные месяцы собственная котельная «Монтажстроя» сохранит существующую схему теплоснабжения, — отметил председатель городского комитета ЖКХ.

В этом сезоне, по словам чиновника, на новую схему переведут потребителей в Адмиралтейской слободе, подключенных пока к ведомственной котельной на второй площадке ПАО «КВЗ». После закрытия этой котельной семь жилых домов, детский сад №30 и ДК «Машиностроитель» подключат к новой блочно-модульной котельной, а детский сад №378 — к сетям АО «Казэнерго».

В соответствии с приказом Минэнерго РФ и постановлением исполкома Казани ежегодно создается комиссия по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному сезону с выдачей актов проверки готовности и паспортов готовности. Однако не все ведомственные котельные укладываются в определенные сроки. В прошлом году не получили акты и паспорта готовности и пять организаций: КГАВМ, ТСЖ «Наш дом-4», ООО «Казанская управляющая компания», завод «ЖБИ Элеваторстрой» и КНИТУ. Из всех должников пока только ветеринарная академия смогла устранить замечания Ростехнадзора».

— Есть опасения, что остальные должники снова нас подведут. У исполкома Казани нет возможности принять меры к собственникам, и он просит активного содействия прокуратуры, — заявил Дмитрий Анисимов.

Ежегодно создается комиссия по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей к отопительному сезону с выдачей актов проверки готовности и паспортов готовности. Однако не все ведомственные котельные укладываются в определенные сроки. Фото kazanfirst.ru

Энергетики ждут «команды» от природы

Начало отопительного сезона в Казани объявят с учетом погодных условий: если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти дней не будет превышать +8 градусов. Учреждения соцсферы готовы к досрочной подаче тепла.

В Комитете ЖКХ Исполкома Казани и администрациях районов с началом отопительного сезона начнут работу горячие линии по приему жалоб и заявок населения на отсутствие отопления. Номер телефона будет опубликован на портале мэрии Казани. Полностью теплом город обеспечат после завершения регулировки режимов централизованного теплоснабжения, что занимает до двух недель.

— Все наши управляющие компании, жилищные организации несут огромную ответственность по подготовке к сезону. Профессионалы отрабатывают до мелочей, каждый свой участок. В прошлом году у нас были единичные обращения граждан по пуску тепла. Но нужно очень внимательно следить во время подачи тепла за жалобами населения. Надеюсь, и в этом году их будет немного. Все текущие проблемы над решать своевременно. Отрадно слышать о темпе работы, который набрало наше муниципальное предприятие «Казэнерго». Это надежность теплоснабжения нашего города и качество услуг. Будем и дальше решать вопросы теплоснабжения системно, — подытожил выступление Анисимова мэр Казани Ильсур Метшин.

Татарстанские проекты — финалисты цифрового конкурса

Начальник Управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов рассказал присутствующим на заседании «делового понедельника» о площадке, которая объединяет передовой опыт в области региональной и муниципальной информатизации. В Белгороде с 12 по 13 сентября прошел всероссийский конкурс региональной информатизации «ПРОФ-IT.2019». Из пяти татарстанских проектов в финал конкурса прошли две работы.

«Информационную систему «Мемориал» ввели в эксплуатацию в качестве пилотного проекта в 2014 году. Благодаря проекту, все захоронения, включая обезличенные временем, вносят в единый виртуальный общедоступный реестр. На сегодняшний день в его базе находится информация о 240 тысячах захоронений», — пояснил Рифат Ханнанов. Фото kzn.ru

В номинации «Предоставление региональных и муниципальных услуг» участвовали 20 проектов из Санкт-Петербурга, Ростовской, Архангельской, Нижегородской областей и других регионов. Лауреатом стал проект из Татарстана «Цифровизация муниципальных услуг». Другой проект «Автоматизация ведения захоронений и улучшение качества предоставления ритуальных и постритуальных услуг» по результатам презентации занял второе место в номинации «Государственное и муниципальное управление».



— Информационную систему «Мемориал» ввели в эксплуатацию в качестве пилотного проекта в 2014 году. Благодаря проекту, все захоронения, включая обезличенные временем, вносят в единый виртуальный общедоступный реестр. На сегодняшний день в его базе находится информация о 240 тысячах захоронений, — пояснил Рифат Ханнанов, получивший в Белгороде диплом в номинации «IT-лидер регионального и муниципального управления».

Эта система позволяет отыскивать захоронения по фамилии, имени, отчеству, дате рождения и смерти; находить захоронения известных деятелей культуры, науки, искусства, героев войны; дистанционно ухаживать близким за могилой усопшего: от возложения букетов в конкретный день до комплексного годового обслуживания и фотоотчетов.

— Многие люди живут вдали от родины, не имея возможности ухаживать за могилами родственников. Столкнувшись с такой проблемой, Дмитрий Еремеев (казанский IT-бизнесмен, основатель компании Fix, некоторое время являлся советником мэра по развитию IT — прим. ред.) 5 лет назад предложил, почему бы не создать такой проект информационной технологии. Когда мы это делали, не думали о конкурсах и наградах. Думали об удобстве для людей, в том числе тех, кто проживает за пределами нашей республики и страны, и шли в ногу со временем. Приятно, когда всероссийский конкурс отмечает нашу повседневную, казалось бы, работу такими высокими наградами, — завершил заседание «делового понедельника» Ильсур Метшин.