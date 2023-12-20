Казань отправила в Лисичанск и Рубежное еще 95 тонн гуманитарной помощи

Фото: взято realnoevremya.ru с kzn.ru/Денис Гордйико

Из Казани в подшефные Татарстану города в Луганской Народной Республике — Лисичанск и Рубежное — отправили последнюю в 2023 году партию гуманитарного груза весом 95 тонн. Всего из города выехали шесть фур, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителям ЛНР доставят три тысячи сладких детских подарков и 20 тонн мандаринов. В состав грузов также включили другие продукты питания, одежду, бытовую химию, строительные материалы, дизельные генераторы и автозапчасти.

— Очередную, двенадцатую, гуманитарную колонну отправляем благодаря неравнодушным казанцам, представителям бизнеса. Мы укомплектовали фуры, как и раньше, исходя из той заявки, которая нам поступает от руководства Лисичанска и Рубежного. Жителям этих городов необходимы одежда, бытовая химия, медикаменты, стекло, строительные материалы, — прокомментировал отправку колонны мэр Казани Ильсур Метшин.

взято realnoevremya.ru с kzn.ru/Денис Гордйико

Помимо мирных жителей помощь получат и российские бойцы, которые участвуют в спецоперации. Им отправят новые прицелы, приборы ночного видения, рации, оборудование для защиты от беспилотных летательных аппаратов и спецодежду.

Напомним, гуманитарную помощь из Татарстана в подшефные города отправляют регулярно. Два месяца назад из Казани в Лисичанск и Рубежное направили 90 тонн гуманитарного груза. Из столицы республики привезли строительные материалы, стекла, бытовую химию, продукты длительного хранения, одежду и медицинские препараты.



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Айрат Назипов