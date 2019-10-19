«Не испортить Богом данное богатство»: что известно о планах на берега реки Казанки

В начале 2020 года будет обнародован перечень приоритетных участков благоустройства прибрежной территории «главной водной артерии Казани»

С августа в Казани работает экспертная группа — началась разработка стратегии развития прибрежных территорий Казанки. В долгосрочной перспективе (счет идет на десятилетия) под благоустройство может попасть порядка 68 километров береговой линии, вдоль которой вырастут 12 новых парков и десятки пеших и велосипедных маршрутов от Зилантова монастыря до Голубых озер. Накануне днем на полях конгресса World Urban Parks в «Казань Экспо» состоялась презентация стратегии, которая на поверку оказалась скорее презентацией «меморандума о намерениях», поскольку громадный мозговой штурм на тему того, что делать с тремя тысячами гектаров земли с не лучшей экологией и непростой застройкой, пока не близок к завершению. О том, кто займется «Богом данным Казани богатством» и за чей счет Ильсур Метшин планирует претворять планы в жизнь — в материале «Реального времени».

«Замахнулись»: обустроить 68 километров береговой линии Казанки

— Hello, everybody! — многообещающе начал мэр Казани Ильсур Метшин, первые пару минут спича рассыпаясь в комплиментах в адрес Наталии Фишман-Бекмамбетовой и оргкоманды конгресса. — Сегодня мы хотели бы объявить о начале новой работы — разработке стратегии реки Казанки. У нас большая водная гладь, этим богатством обладает не каждый город в мире, но, к сожалению, так получалось, что на протяжении тысячелетней истории Казани не всегда удавалось использовать это природное богатство в полную силу…

Под предполагаемую площадь преобразований, согласно проекту, попадают 3 тысячи гектаров прибрежной территории, протяженность Казанки лишь в черте города — 22 километра, это, по подсчетам разработчиков стратегии, 68 километров береговой линии. Фактически это площадь десяти нью-йоркских Central Park или 54 казанских парков им. Горького, заметил градоначальник. Проект должен затронуть водный массив и прибрежные зоны Казанки — от исторического русла и Зилантова монастыря, через кремль, Казанский федеральный университет, другие памятники архитектуры до Голубых озер, связав таким образом в единый историко-экологический маршрут основные исторические памятники и ценные природные территории.

Ильсур Метшин: «Разработчики замахнулись на совершенно другой уровень: создать новый зеленый каркас города, который поможет восстановить, а местами и просто создать экосистему»

Амбициозный план разработки прибрежных зон основной водной артерии города предполагает создание 12 новых парков (общей площадью порядка 2100 гектаров) и порядка 60 километров пешеходных и велосипедных маршрутов в черте Казани. Помимо этого, для горожан хотят организовать как минимум 25 точек доступа к прибрежным территориям — оборудованных спусков и выходов к воде с экопарковками и остановками общественного транспорта. Уточняется, что стратегия развития Казанки включает в том числе особо охраняемые природные и исторические зоны.

— Здесь разработчики замахнулись на совершенно другой уровень: создать новый зеленый каркас города, который поможет восстановить, а местами и просто создать экосистему. Безусловно, эта работа не будет измеряться годом, двумя или тремя. Но, с помощью наших коллег, привлекая лучших российских и мировых экспертов, мы, надеюсь, зададим некую планку, которая не позволит Богом данное Казани богатство испортить. В грядущие десятилетия мы бы хотели сделать что-то такое, — заявил градоначальник.

Кроме планов на 12 парков не известно ничего — ставка на онлайн-советы казанцев

Помимо общей информации о протяженности русла Казанки и предполагаемом участке работ, на данный момент о стратегии не известно ничего. Оказалось, что информацией о том, какие участки зеленого массива должны вскоре превратиться в новые парковые зоны, где будут расположены оборудованные точки доступа к воде, и, тем более, концепциями благоустройства ныне неблагоустроенных территорий, спикеры презентации поделиться не готовы. Как пояснила Наталия Фишман-Бекмамбетова — по вполне объективным причинам, ведь работа над стратегией только началась.

«Только с таким мэром можно начинать беспрецедентную инициативу», «только лично Ильсуру Раисовичу мы обязаны тем, что у нас есть Горкинско-Ометьевский лес», — с такими вводными взяла слово помощник президента РТ, после этого перейдя к изложению, по всей видимости, главной цели презентации — представлению интернет-ресурса kazanka.tatar.

Наталия Фишман-Бекмамбетова представила интернет-ресурс kazanka.tatar, на котором казанцы смогут делиться с разработчиками стратегии своими идеями и предложениями

Она напомнила, что Казань стала первым городом в России, который внедрил практику проведения общественных обсуждений, опросов местных жителей перед утверждением проектов реконструкции парков, скверов и других общественных пространств. От концепта открытости решено было не отказываться и при создании стратегии развития Казанки. Для этой цели был создан отдельный сайт kazanka.tatar, на котором, по замыслу разработчиков стратегии, казанцы смогут делиться своими идеями и предложениями.

Технически это выглядит так: в одностраничный ресурс вшита интерактивная карта Казани. Для того, чтобы оставить свой отзыв или пожелание, необходимо найти на карте территорию, о которой вы хотели бы рассказать, и поставить там метку одного из трех цветов, оставив свой комментарий во всплывающем окне.

Красные метки предназначены для маркировки проблемных зон Казанки и прибрежных участков, например стихийных свалок или зарослей борщевика. Синие — для маркировки исторических мест, либо ценного животного и растительного мира, нуждающегося в охране и внимании. Желтые «маячки» следует использовать для размещения предложений по благоустройству, например, специальной площадки для рыбаков или базы орнитологов.

Помимо «опросной площадки» ресурс kazanka.tatar предлагает пользователям посмотреть видеоролики с глубинными интервью всех экспертов, принимающих участие в создании концепции обновленной Казанки.

Контактировать с казанцами разработчики проекта планируют не только в Сети: 8 ноября в ЦСК «Смена» стартует образовательная программа «Диалоги о реке» — это четыре лекционных сессии в формате ток-шоу, посвященные Казанке, ее идентичности, природным ресурсам и обсуждению предложений горожан. Открытые мероприятия будут проходить до 18 декабря, а их участниками станут как признанные эксперты урбанистики, так и небольшие заинтересованные городские сообщества.

Контактировать с казанцами разработчики проекта планируют не только в Сети: 8 ноября в ЦСК «Смена» стартует образовательная программа «Диалоги о реке» — четыре лекционных сессии в формате ток-шоу, посвященные Казанке, ее идентичности, природным ресурсам и обсуждению предложений горожан

— Не только у большого эксперта есть право говорить о том, как должна развиваться река, не только у эколога или архитектора. Каждый человек, живущий неподалеку от реки или даже вдалеке, имеет возможность повлиять на это, и для этого у нас будет огромное количество форматов активности, — добавила Фишман-Бекмамбетова, обмолвившись о возможном партнерстве с Русским географическим обществом.

«Спартак» выпускает обувь, но не все здесь обуты в казанскую обувь»: почему Казанкой занялись питерцы из Orchestra?

Разработкой стратегии развития реки Казанки совместно с татарстанским Минстроем и мэрией Казани занимается французско-питерское архитектурное бюро Orchestra, разумеется, под кураторством команды Наталии Фишман-Бекмамбетовой. Молодая компания была основана парижским урбанистом Эдуардом Моро и российским экспертом по социокультурному проектированию Екатериной Гольдберг и специализируется на дизайне городской среды.

Известно, что до того, как взяться за Казанку, Orchestra занимались еще несколькими подобными проектами в России, правда, их масштабы были в разы меньше. В частности, бюро разрабатывало концепт и осуществляло планирование набережной старинного города Тотьма Вологодской области, который, к слову, входит в список особо ценных исторических городов страны благодаря неплохо сохранившейся древней застройке. Визитной карточкой молодой дизайн-студии считается индустриальный кластер «Октава» в Туле, созданный специалистами Orchestra на базе одноименного завода.

После окончания официальной части презентации журналисты задали Наталии Фишман-Бекмамбетовой традиционный вопрос, всплывающий каждый раз при общественных обсуждениях того или иного проекта благоустройства казанских зеленых зон: почему не наши, почему французы и питерцы? На что помощник президента РТ вспомнила о победе Orchestra в конкурсе на разработку концепции развития Москва-реки и особо подчеркнула, что коллеги не будут «работать в безвоздушном пространстве», а будут «очень плотно согласовывать проекты» с главным архитектором Казани Ильсияр Тухватуллиной и ее заместителем Дарьей Толовенковой.

— Мы стараемся в любом большом новом деле не набивать своих шишек, — объясняла помощник главы республики. — Мы ни один проект не сделали без татарстанских архитекторов, я подчеркиваю, ни один, но мы всегда стараемся привлекать наиболее прогрессивный опыт. Мы считаем Казань и Татарстан достойными того, чтобы не тренироваться [на них].

По словам сооснователя архитектурного бюро Orchestra Екатерины Гольдберг, специалисты компании работают над Казанкой с августа этого года. До конца года бюро планирует полностью разработать стратегию всей территории реки, а в начале 2020-го приступить к проектам работ на приоритетных территориях

— Причем давно уже не вызывает каких-то вопросов, например, «Казаньоргсинтез». Технологии там самые лучшие, передовые — со всего света. <...> Обувная фабрика «Спартак» выпускает обувь, но не все здесь в казанскую обувь обуты. Мир открыт, и у нас нет времени учиться на своих ошибках, мы берем лучших. И благодаря этому наши гораздо быстрее растут, — вторил Фишман-Бекмамбетовой Ильсур Метшин.

По словам сооснователя архитектурного бюро Orchestra Екатерины Гольдберг, специалисты компании работают над Казанкой с августа этого года. До конца года бюро планирует полностью разработать стратегию всей территории реки, а в начале 2020-го приступить к проектам работ на приоритетных территориях. Тогда же станет понятно, какие участки попадут под преобразование первыми.

За чей счет банкет?

Почти под занавес презентации Ильсуру Метшину все же пришлось отвечать на стандартный, но оттого не менее каверзный вопрос об источниках финансирования, которые мэрия планирует привлекать для реализации многочисленных амбициозных проектов вдоль Казанки. «Может, помочь чем, Ильсур Раисович?», — «чисто из любопытства» поинтересовался советник гендиректора по градостроительству и архитектуре ГК «Ак Барс Девелопмент» Дмитрий Пузырев, спровоцировав волну смеха в зале «Казань Экспо».

— Welcome, что называется, — улыбнулся, взяв микрофон, градоначальник. — Это будет зависеть от того, как мы будем работать. Мы только что приехали с заседания Совета безопасности Республики Татарстан во главе с нашим президентом, где рассматривалась работа нефтехимического комплекса. И два главных наших предприятия — «Татнефть» и ТАИФ рассказывали о том, как они видят ближайшие 5—10 лет. Там такие серьезные планы наших двух республикообразующих компаний, которые заявляют о росте, в том числе налоговых отчислений. Кроме них малый и средний бизнес. Пока то, как мы развиваемся, позволяет нам смотреть в завтрашний день уверенно. И, конечно же, это будет микс, а не только бюджетные средства. Говоря о наших девелоперах, это будет совместная работа, когда, реализуя те или иные жилые комплексы, мы будем договариваться и о благоустройстве набережных. Одной таблетки не будет.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов