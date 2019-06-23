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Президент Туркменистана приехал на Сабантуй в поселке Мирный

12:50, 23.06.2019
Президент Туркменистана приехал на Сабантуй в поселке Мирный
Фото: realnoevremya.ru/ Александр Артемьев

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приехал на Сабантуй в поселке Мирный, передает корреспондент «Реального времени».

По традиции гостя встретили чак-чаком.

Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в столицу Татарстана.

В международном аэропорту «Казань» главу Туркменистана встретили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин. Делегация Туркменистана познакомилась с выставкой промышленной продукции, произведенной в республике.

ОбществоВласть Татарстан
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