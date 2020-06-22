Власти кардинально поменяют схему движения в центре Казани: как это будет выглядеть

Фото: Максим Платонов

Кардинальное изменение схемы движения транспорта по центру Казани анонсировали сегодня городские власти. Для ликвидации пробок улица Тихомирнова станет односторонней, а Лево-Булачная — двусторонней, нетранзитной и частично пешеходной. Предварительный срок ввода новой схемы — 2021 год. Как будет организовано движение в центре, разбиралось «Реальное время».

Транспортный поток поделят надвое: по Тихомирнова — в центр, по Салимжанова — из центра

Заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров рассказал, как городские власти придумали устранить проблему нескончаемых пробок в районе Щербаковского переулка. В перспективе вопрос решился бы с вводом в эксплуатацию последнего участка Большого Казанского кольца — он позволил бы перенаправить транспортный поток из центра города через Кировскую дамбу. Пока же БКК полностью не замкнуто, транзит с юго-востока мегаполиса движется по проспекту Универсиады — в основном по Профсоюзной и Право-Булачной, создавая в час пик нешуточные заторы.

«В соответствии с компьютерной моделью, проанализировавшей транспортный поток в центре города, был выбран лучший вариант. Результаты моделирования показали уменьшение времени задержки потоков более чем на 40%, увеличение средней скорости на 8% при увеличении потока транспортных средств на 17% по сравнению с вариантом существующего движения», — привел Кадыров выкладки экспертов.

Что конкретно предлагают городские власти?

По ул. Тихомирнова, Щербаковскому переулку, Профсоюзной в сторону площади Тысячелетия будет организовано одностороннее движение.

В обратном направлении односторонней станет Право-Булачная, от площади Тысячелетия до Назарбаева, с вхождением потока в ул. Марселя Салимжанова.

Наибольшие изменения претерпит улица Лево-Булачная. Она перестанет быть транзитной, сквозного движения здесь не будет. Двустороннее движение на ней будут обеспечивать местные подъезды к расположенным на этой улице объектам. Здесь обустроят велодорожки и расширят тротуары вдоль домов.

Участок от ул. Татарстан до ул. Парижской Коммуны по Лево-Булачной, где нет заездов, станет пешеходным, образуя единое пространство с площадкой перед зданием педагогического факультета КФУ и Булаком. Это решение, по мнению мэрии, позволит сделать более безопасным перекресток ул. Татарстан с Салимжанова и Булаком.

«Важной составляющей проекта становится организация нового общественного пространства канала Булак с выходом к нему от ул. Лево-Булачной», — пояснил заместитель главного архитектора.

На самой Лево-Булачной проложат велосипедную дорожку, которая соединится с существующей велодорожкой вдоль озера Кабан. По ней через площадь Тысячелетия можно будет проехать к набережной Казанки.

«Создание более безопасной среды с приоритетом пешеходного движения по ул. Лево-Булачной позволит дать импульс для развития этого места и развития всего Забулачья, что и происходило в похожих примерах из других стран. Кроме этого, данная идея отражает цели, заложенные разработчиками концепции устойчивого развития города Казани», — подчеркнул Кадыров.

Площадь Тысячелетия увеличится в размерах

Кроме того, по новому проекту на Кольце ликвидируют островки, и вместо трех пешеходных переходов организуют один регулируемый — от выхода из «Кольца» к Институту управления, экономики и финансов КФУ. Появятся два новых пешеходных перехода — через ул. Бутлерова от памятника Вахитову к лестнице здания Института экономики и финансов КФУ и на ул. Пушкина.

На опасном с точки зрения ДТП участке примыкания Профсоюзной к площади Тысячелетия планируется организовать полноценный перекресток с регулируемым пешеходным переходом

На опасном с точки зрения ДТП участке примыкания Профсоюзной к площади Тысячелетия планируется организовать полноценный перекресток с регулируемым пешеходным переходом и возможностью в безопасную фазу въехать на площадь Тысячелетия, а потом уйти на ул. Ташаяк. Для этого потребуется реорганизация зеленой зоны и перекладка сетей без захода в коридор прохождения метро.

Проектировщики также планируют увеличить площадь Тысячелетия за счет объединения разделительного зеленого островка с площадью перед стадионом. «Это позволит повысить привлекательность данного знакового места, создаст дополнительную возможность для проведения различных культурно-массовых мероприятий», — считает Кадыров.

До конца года будут установлены адаптивные светофоры на ул. Профсоюзной, что увеличит пропускную способность магистрали и повысит безопасность дорожного движения.

По словам заместителя главного архитектора, на сегодня разработаны мероприятия первой очереди проекта, которые должны быть закончены в этом сезоне. Реализованы все эти планы должны быть «не раньше следующего года — не в этом году точно», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани.

На сегодня разработаны мероприятия первой очереди проекта, которые должны быть закончены в этом сезоне, сообщил Кадыров

«Это не кому-то с утра в голову стрельнуло»

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал это решение «выстраданным».

— Оно кардинально изменяет направление движения, к которому мы все привыкли, но при сегодняшней транспортной нагрузке мы все оставить «как было» не можем. Казань прирастает автомобилями по 40 тысяч в год. Даже при таком масштабном строительстве и капитальном ремонте (напомним, в этом году мы 7,5 млрд рублей вложим в улично-дорожную сеть по различным программам), большую работу ведем в направлении изменения потоков движения. Мы создали специальное транспортное бюро при Управлении архитектуры, которое занимается моделированием различных потоков, большой город-миллионник без такого органа не может существовать. Это не кому-то с утра в голову стрельнуло, а результат большой проделанной работы, максимально большого количества вариантов моделей того или иного перекрестка или улицы. На сегодняшний день улица Лево-Булачная перестанет быть транзитной, пассажиропоток изменится, в основном это будет работать на соседние улицы, — резюмировал градоначальник.