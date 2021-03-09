«Если жильцы проголосуют, УК вывезет снег за отдельную плату»

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани стали меньше парковаться в зонах для отдыха

Всего в течение прошлого года инспекторы Управления административно-технической инспекции Казани составили и передали в административную комиссию 3,3 тыс. материалов — на уровне предыдущего года, рассказал сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев. За год в Казани инспекторы управления наложили штрафов на сумму 41,2 млн рублей, в бюджет взыскали 9,4 млн рублей. В связи с решением мэрии о введении до конца 2020 года моратория на штрафы в отношении малого и среднего бизнеса, если нарушения не несут угрозы для жизни и здоровья жителей, работа управления носила преимущественно предупредительный характер, отметил Минвалеев. По сравнению с 2019 годом изменилась структура правонарушителей, уменьшилось число юрлиц-нарушителей, но выросло число нарушений среди физлиц.

Количество нарушений по парковке на озелененной территории, на детских и спортивных площадках, зафиксированных в автоматическом режиме, снизилось на 17%, с 28,3 тыс. в 2019 году до 23,5 тыс. в 2020-м. Снижение количества нарушений связано с эффективностью программы «Наш двор», считает руководитель УАТИ. Только в прошлом году отремонтировали территории 460 многоквартирных домов, что на 55% больше 2019 года.

«В 2019 году по президентской программе «Наш двор» сделали 5 тысяч машино-мест, в прошлом году — еще 10 тысяч», — заметил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Каждое третье обращение граждан в наш адрес — жалобы на нерадивых соседей-автолюбителей, предлагаем при планировании дворов шире применять ограждения зон отдыха декоративным озеленением и малыми формами, — подчеркнул Минвалеев.

Фото: kzn.ru

На стройках плохо моют колеса

За ненадлежащее содержание фасадов зданий в прошлом году составили 589 протокола (446 — в 2019-м), из них почти половина, 269, связаны с неправильным оформлением адресной атрибутики, за что вынесли 227 предупреждений, 114 из них устранили.

Всего в прошлом году за ненадлежащее размещение объявлений и плакатов составили 461 протокол, это на 20% больше, чем годом ранее. Количество нарушений порядка размещения средств наружной информации выросло на 12%, с 657 до 734. Почти половина таких нарушений связана с несоблюдением требований республиканского закона о языках, отметил руководитель управления. По его сведениям, 332 из 734 протоколов составили за режимные таблички, в 2019 году было 27 таких материалов. В настоящее время в пилотном режиме тестируют систему многократного обзвона рекламодателей — в течение дня требуют устранить нарушения. Автоинформирование прекращается после ликвидации незаконной рекламы, пояснил спикер.

В течение года в городе действовало 220 строек. Количество выявленных нарушений в Казани на стройках сократилось на 30%, с 210 до 147.

Фото: Максим Платонов

— Основное нарушение — отсутствие мойки колес, хотя все стройки оборудованы такими ручными пунктами. Вынос грязи со стройплощадок создает угрозу безопасности дорожного движения, ложится дополнительным бременем по содержанию дорожной сети. Строительная организация «Восток-С» прибрела автомат для мойки колес. Предлагаем тиражировать такой вариант мойки колес среди застройщиков, — одобрил идею Наиль Минвалеев.

Сокращение количества нарушений фиксируется и при проведении в городе земляных работ. В прошлом году было выдано на 9% больше ордеров — 4,1 тыс. (3,7 тыс. — в 2019-м) — на подобную деятельность, при этом количество нарушений сократилось на 23%, с 568 до 435.

В прошлом году приняли 134 распоряжения о компенсационной высадке растений (125 — в 2019-м), из них исполнено 94, в работе — 40. В рамках компенсационного озеленения застройщики высадили в 3,4 раза больше деревьев, в 9 раз больше кустарников, чем годом ранее, восстановлено на 40% больше газонного покрытия. За несвоевременное исполнение распоряжений о компенсационной высадке в минувшем году составили 28 протоколов.

УК вывезут снег за отдельную плату

Одной из ключевых задач управления является контроль содержания зданий и придомовых территорий летом и зимой, отметил Наиль Минвалеев. В прошлом году за подобные нарушения составляли административные материалы 441 раз.

С начала текущего года обследовали свыше 9 тыс. объектов улично-дорожной сети, жилых домов, выявили свыше 1,2 тыс. нарушений.

По информации докладчика, в прошлом году составили 232 административных материала за нарушения зимнего содержания (378 — в 2019-м), уже 296 материалов — только за два месяца этого года. В течение суток после выявления устранили 810 нарушений.

За непринятие своевременных мер составили 296 протоколов, в работе — 136 фактов. За нарушения по качеству содержания дорог, тротуаров, остановок составили 37 материалов, по фактам несвоевременного вывоза снега при уборке своих территорий хозяйствующими субъектами — 56 материалов.

— Мониторинг соцсетей и анализ средств массовой информации показывает недовольство жителей качеством уборки домов и кровель. На 72 управляющие компании составлено 124 протокола. На УК «Сервис Индустрия», ТСЖ «Весна», ТСЖ «Тан» протоколы составлялись дважды в отношении юрлиц, — привел данные глава управления.

Он обратил внимание, что весной есть угроза схода скопившегося снега и льда с козырьков и крыш балконов верхних этажей домов. По правилам необходимо незамедлительно увозить снег, сброшенный с крыш на тротуары, однако в городе их нарушают и вывозят снег в течение двух-трех дней, подчеркнул Минвалеев. За такие нарушения составили четыре протокола. В ходе уборки дворовых территорий УК повреждают зеленые насаждения, что вызывает недовольство жильцов и за что наказали должностных лиц пяти организаций.

— Есть положительные примеры, когда в жилом комплексе «Казансу» УК Московского района по общему решению собственников и за счет их средств вывозят скопившийся снег. Предлагаем такую практику расширять, — одобрил инициативных жителей начальник управления.

— Что касается вывоза снега, то это в полномочиях и ответственности наших УК. По существующим нормативам вывоз снега не предусматривается, но если жители (а они хозяева территорий своих домов) соберутся и проголосуют, то, безусловно, управляющая компания может за отдельную плату вывоз организовать, но эти решения принимаются добровольно самими жителями, — напомнил Ильсур Метшин.

Меньше штрафников, но общая сумма удвоилась

Административные комиссии Казани рассмотрели 75,5 тыс. административных дел в прошлом году, что на 17% меньше, чем в 2019-м (91 тыс.), сообщил сегодня начальник Управления по организации деятельности административных комиссий аппарата исполкома Артур Мухаметшин. Штрафы наложены в отношении свыше 68 тыс. правонарушителей на сумму 257 млн рублей (в 2019-м — 83 тыс. штрафа на 258 млн рублей).

За повторные нарушения к ответственности привлекли 1544 человека на сумму 57,5 млн рублей (в 2019 году — 1727 нарушителей на сумму 26,6 млн рублей).

«Удвоение суммы наложения при меньшем количестве привлеченных лиц связано с ростом количества дел, рассмотренных в отношении юридических лиц, со 117 постановлений на сумму 13 млн рублей до 227 постановлений на сумму 46 млн рублей», — пояснил Артур Мухаметшин.

По его словам, снижение количества рассмотренных дел связано с введением моратория на штрафы для МСБ.

С апреля контролирующие органы ограничиваются предупреждением. В прошлом году вынесли 1045 предупреждений, сумма штрафа могла бы составить более 91 млн рублей.

С 30 марта по 11 мая парковки Казани не взимали плату, с 12 мая установили новый режим работы, отменив плату по субботам и в будни после 18 часов, напомнил спикер. Сумма штрафов за неуплату парковки могла бы составить 22 млн рублей.

В столице Татарстана увеличили максимальный срок уплаты административного штрафа для МСБ с июня и до конца 2020 года с 60 до 180 дней, тем не менее сумма штрафов по постановлению административных комиссий, поступивших в горбюджет, составила 191,4 млн рублей.

Из общего числа рассмотренных комиссией материалов наибольшее количество поступило от Комитета по транспорту (более 45 тыс. в 2020 году и свыше 53 тыс. в 2019-м), от УАТИ (19 тыс. в прошлом году и свыше 23 тыс. в 2019-м).

Основное количество постановлений вынесли за нарушения муниципальных правил благоустройства территорий — 4,6 тыс. (5,2 тыс. в 2019-м), за нарушения организации уличной торговли — 4,3 тыс. (5,8 тыс. — 2019), за парковку автомобилей на озелененных территориях — 2,7 тыс., за нарушения порядка размещения наружной информации — 1,9 тысячи.

В 2020 году направили мировым судьям на рассмотрение 777 протоколов, годом ранее — 1823.

В службу судебных приставов направили 35,3 тыс. постановлений на 117 млн рублей в прошлом году, в 2019-м — 36 тыс. на 106 млн рублей. В 2020-м взыскали 72,9 млн рублей, в 2019 году — 57 млн рублей. Добровольно выплатили 138,5 млн рублей в минувшем году и 118,5 млн рублей — в 2019-м.

— Уже меньше бросают. Помню хорошо, когда в 2005 году и долго до Универсиады практически, думал уже не поборем: из окна, из форточки какой-нибудь проезжающей машины можно было и бычок увидеть, и ПЭТ-бутылки летели, чего только не было, — вспомнил градоначальник о ситуации с мусором на улицах Казани.

— Уличная торговля должна быть, самое главное, удобна для жителей, но не засорять улицы, перекрестки, дворы. Должны золотую середину найти. Если Азия — сплошная уличная торговля, в Европе это головная боль, но та же Прага за 10 лет в 3 раза уменьшила количество уличной торговли, — заметил мэр и дал поручение главам районов и руководству исполкома тщательно подготовить летнюю торговлю.

Екатерина Аблаева