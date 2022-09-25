Цитаты недели: Путин — о мобилизации, Лавров — о «сукине сыне», Хамаев — о «туфтовых законах»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Уходящая неделя войдет в историю — в эти дни в России в рамках специальной военной операции на Украине объявили частичную мобилизацию, а на Донбассе проходят референдумы о присоединении к нашей стране Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как в текущих условиях работать российским банкам и к каким новым вызовам готовиться, обсуждали на этой неделе в Казани на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век». Мэр татарстанской столицы тем временем надеется решить за счет федеральных денег общегородскую проблему ветхих сетей, которые, по его словам, уже «хуже ржавого дуршлага». Об этом и о других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О частичной мобилизации

В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение — оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, — а именно: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.

Вечером 20 сентября вся Россия замерла в ожидании обращения президента страны Владимира Путина, однако его выступление перенесли на следующий день. Свою речь глава государства произнес утром 21 сентября, объявив частичную мобилизацию почти спустя семь месяцев после начала специальной военной операции. Президент вновь подтвердил, что цель СВО остается неизменной, и заявил, что сейчас ее вместе с профессиональными военнослужащими «по зову сердца» добиваются «плечом к плечу» и добровольческие формирования. В обращении, которое длилось почти 15 минут, Путин заявил, что Запад давно вынашивает планы «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию, чтобы она распалась на «множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», и в своей «агрессивной антироссийской политике» он «перешел всякую грань». Упомянул он и «ядерный шантаж», предупредив недругов, что не блефует, когда говорит, что в случае угрозы территориальной целостности государства Россия использует «различные средства поражения», которых у нее в достатке.



Об историческом моменте

Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны. Не могу разглядеть ничего третьего.

Историческое значение уходящей недели в самом ее начале предрекла главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Вариантов исхода на фоне поступивших одно за другим заявлений от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о референдумах она спрогнозировала всего два: оптимистичный — достижение целей СВО, и, мягко говоря, не очень — ядерная война. Впрочем, как заявила Маргарита Симоньян после объявления частичной мобилизации, последняя перспектива ее не радует, как и «вообще военные действия», «но левой пяткой задней ноги можно было бы воевать с Украиной».



О своем 1941-м

Мне думается, что у каждого поколения может быть не только 1941 год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно победа 1945-го. И мы не можем проиграть битву за Донбасс, за русский мир, мы не можем проиграть современным нацистам и бандеровцам. Это наказ наших отцов и дедов, тысячелетней державы, всех героических поколений, которые отстаивали свободу и независимость наших народов и безопасность наших просторов.

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов поддержал решение президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, проведя при этом параллель с Великой Отечественной войной. Вместе с этим он заявил, что необходимости во всеобщей мобилизации нет, добавив, что «мы обязаны с вами победить».

О дырявых сетях «Водоканала»

Наши сети изношены хуже ржавого дуршлага. Нужна федеральная программа по замене сетей! Мы очень сильно отстаем. Казалось бы, знаем проблему. Но одного нашего знания и желания мало! Только на северный коллектор нужны 6 млрд рублей. Где взять эти деньги? Хотя Казань собирает по 175 млрд рублей налогов. Просим вернуть нам эти средства на программы по ремонту сетей.

Череда аварий на изношенных сетях «Водоканала», из-за которых по дорогам бегут реки, а проходящим мимо горожанам приходится задерживать дыхание, взволновала и мэра Казани Ильсура Метшина. Возмущение градоначальника вызвала финансовая сторона вопроса — ни у города, при всем его богатстве, ни у муниципального предприятия, которое направляет миллионы на спецодежду и такси для сотрудников, денег на ремонт прохудившихся сетей нет. Недовольный таким положением он попросил «вернуть» столице Татарстана собранные в ней налоги, чтобы устранить корень зла.



О русских мужиках

Это шанс мужчинам доказать, что они мужчины не только потому, что они умеют пользоваться своими первичными половыми признаками, но и еще являются таковыми по сути. На сегодняшний день для любого мужчины появляется, я говорю свое личное ощущение, возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик, потому что если ты мужчина, если ты хочешь претендовать на роль настоящего русского человека, то тебе дал президент такой шанс пойти и доказать это.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что частичная мобилизация — это шанс всех мужчин России проявить свою мужественность во всей красе и доказать наличие внутреннего стержня и так называемого русского духа. На вопрос о том, что же мужскому населению мешало показать эти черты и качества раньше через запись в добровольцы, народный избранник ответил, что «тема серьезная» и он не хотел бы шутить на нее. Однако добавил, что «эпоха айфонно-соевых куколдов проходит».



О двух смазанных лыжах

В целом подход правильный. Лыжи мы должны вернуть, чтобы у вас все-таки было две лыжи. На одной ехать не очень хорошо, надо на двух, но надо тем не менее чтобы лыжи были хорошо смазаны, поэтому будем думать над тем, как эти лыжи смазать.

На Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», который впервые прошел в Казани, обсудили возобновление публикации данных о балансе, отчетов о прибыли и убытках банками, но первоначально в «усеченном виде». Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сообщил, что их к этому уже готовят. Пока же регулятор разрабатывает рекомендации, «какую информацию банкам лучше не раскрывать» — к ней относятся данные, создающие санкционные риски. Также необходимо, чтобы эта информация не несла потенциальных рисков для клиентов.



Об известном американском принципе

Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: «Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын».

Министр иностранных дел страны Сергей Лавров на Совете безопасности ООН по Украине попытался донести до коллег, что ВСУ применяют запрещенное оружие против населения и гражданских объектов, а Запад намеренно игнорирует это, допуская эти «бесчинства». По его мнению, Европа и США осознают злодеяния украинского президента Владимира Зеленского, но защищают его, так как он «помогает» им в противостоянии с Россией.

О недозволенных приемах

Это чистая болтовня, потому что нет подтверждения. Источник мог появиться только с запада. Бессильное зло опять начинает недозволенными приемами на несовершеннолетнюю девочку катить баллоны. Это бескультурно и бесцеремонно. Наши девчонки самые лучшие в мире.

Зимние Олимпийские игры в Пекине уже давно позади, но дело российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой по-прежнему в эпицентре внимания. Американский журналист Дейв Ливз сообщил, что образец допинг-пробы Б, взятой у юной спортсменки, дал положительный результат.



В это отказался верить руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, убежденный, что это бесцеремонный вброс со стороны обозлившегося на Россию Запада.



«О законах, которые не будут работать»

Мы говорим, алкоголь нужен — «потому что бюджет надо заполнять», «энергетик» нужен — «потому что бюджет надо заполнять». Надо спрашивать с разработчиков и с тех людей, медиков, санитаров, которые техническое задание [по производству энергетиков] утвердили. Это вопрос Минпромторга. Этим законопроектом ничего не изменить! Сколько мы туфтовых законов приняли на уровне РФ и РТ?! Они не будут работать!

Татарстанские парламентарии занялись заботой о здоровье детей. Госсовет республики одобрил законопроект по ограничению продажи несовершеннолетним «отдельных товаров» в первом чтении. Единственным, кто выразил протест, будучи уверенным в бессмысленности меры, стал председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Он уверен, что введение запрета бессмысленно, а к вопросу ограничения доступа детей к бодрящим напиткам следует подойти с другой стороны. Он предложил начать с производства этих напитков по соответствующим ГОСТам, а не с запрета продаж.