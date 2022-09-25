Цитаты недели: Путин — о мобилизации, Лавров — о «сукине сыне», Хамаев — о «туфтовых законах»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя войдет в историю — в эти дни в России в рамках специальной военной операции на Украине объявили частичную мобилизацию, а на Донбассе проходят референдумы о присоединении к нашей стране Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как в текущих условиях работать российским банкам и к каким новым вызовам готовиться, обсуждали на этой неделе в Казани на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век». Мэр татарстанской столицы тем временем надеется решить за счет федеральных денег общегородскую проблему ветхих сетей, которые, по его словам, уже «хуже ржавого дуршлага». Об этом и о других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О частичной мобилизации
Вечером 20 сентября вся Россия замерла в ожидании обращения президента страны Владимира Путина, однако его выступление перенесли на следующий день. Свою речь глава государства произнес утром 21 сентября, объявив частичную мобилизацию почти спустя семь месяцев после начала специальной военной операции. Президент вновь подтвердил, что цель СВО остается неизменной, и заявил, что сейчас ее вместе с профессиональными военнослужащими «по зову сердца» добиваются «плечом к плечу» и добровольческие формирования. В обращении, которое длилось почти 15 минут, Путин заявил, что Запад давно вынашивает планы «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию, чтобы она распалась на «множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», и в своей «агрессивной антироссийской политике» он «перешел всякую грань». Упомянул он и «ядерный шантаж», предупредив недругов, что не блефует, когда говорит, что в случае угрозы территориальной целостности государства Россия использует «различные средства поражения», которых у нее в достатке.
Об историческом моменте
Историческое значение уходящей недели в самом ее начале предрекла главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Вариантов исхода на фоне поступивших одно за другим заявлений от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о референдумах она спрогнозировала всего два: оптимистичный — достижение целей СВО, и, мягко говоря, не очень — ядерная война. Впрочем, как заявила Маргарита Симоньян после объявления частичной мобилизации, последняя перспектива ее не радует, как и «вообще военные действия», «но левой пяткой задней ноги можно было бы воевать с Украиной».
О своем 1941-м
Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов поддержал решение президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации, проведя при этом параллель с Великой Отечественной войной. Вместе с этим он заявил, что необходимости во всеобщей мобилизации нет, добавив, что «мы обязаны с вами победить».
О дырявых сетях «Водоканала»
Череда аварий на изношенных сетях «Водоканала», из-за которых по дорогам бегут реки, а проходящим мимо горожанам приходится задерживать дыхание, взволновала и мэра Казани Ильсура Метшина. Возмущение градоначальника вызвала финансовая сторона вопроса — ни у города, при всем его богатстве, ни у муниципального предприятия, которое направляет миллионы на спецодежду и такси для сотрудников, денег на ремонт прохудившихся сетей нет. Недовольный таким положением он попросил «вернуть» столице Татарстана собранные в ней налоги, чтобы устранить корень зла.
О русских мужиках
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что частичная мобилизация — это шанс всех мужчин России проявить свою мужественность во всей красе и доказать наличие внутреннего стержня и так называемого русского духа. На вопрос о том, что же мужскому населению мешало показать эти черты и качества раньше через запись в добровольцы, народный избранник ответил, что «тема серьезная» и он не хотел бы шутить на нее. Однако добавил, что «эпоха айфонно-соевых куколдов проходит».
О двух смазанных лыжах
На Международном банковском форуме «Банки России — XXI век», который впервые прошел в Казани, обсудили возобновление публикации данных о балансе, отчетов о прибыли и убытках банками, но первоначально в «усеченном виде». Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сообщил, что их к этому уже готовят. Пока же регулятор разрабатывает рекомендации, «какую информацию банкам лучше не раскрывать» — к ней относятся данные, создающие санкционные риски. Также необходимо, чтобы эта информация не несла потенциальных рисков для клиентов.
Об известном американском принципе
Министр иностранных дел страны Сергей Лавров на Совете безопасности ООН по Украине попытался донести до коллег, что ВСУ применяют запрещенное оружие против населения и гражданских объектов, а Запад намеренно игнорирует это, допуская эти «бесчинства». По его мнению, Европа и США осознают злодеяния украинского президента Владимира Зеленского, но защищают его, так как он «помогает» им в противостоянии с Россией.
О недозволенных приемах
Зимние Олимпийские игры в Пекине уже давно позади, но дело российской фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой по-прежнему в эпицентре внимания. Американский журналист Дейв Ливз сообщил, что образец допинг-пробы Б, взятой у юной спортсменки, дал положительный результат.
В это отказался верить руководитель школы «Самбо-70» Ренат Лайшев, убежденный, что это бесцеремонный вброс со стороны обозлившегося на Россию Запада.
«О законах, которые не будут работать»
Татарстанские парламентарии занялись заботой о здоровье детей. Госсовет республики одобрил законопроект по ограничению продажи несовершеннолетним «отдельных товаров» в первом чтении. Единственным, кто выразил протест, будучи уверенным в бессмысленности меры, стал председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Он уверен, что введение запрета бессмысленно, а к вопросу ограничения доступа детей к бодрящим напиткам следует подойти с другой стороны. Он предложил начать с производства этих напитков по соответствующим ГОСТам, а не с запрета продаж.
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