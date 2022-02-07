«Сфера эта наиболее критикуемая»: в день старта антикоррупционной проверки мэрию Казани покинул главный по ЖКХ

Сегодня в Казанской ратуше на «деловом понедельнике» обсудили сразу несколько наболевших вопросов, которые непосредственно касаются каждого жителя города: ситуацию с волной заболевания новым штаммом коронавируса (число вызовов скорой — более 2 тыс. в день), «небывалые снегопады» (притом что у дорожников осталось лишь 40% нужного персонала) и приятную новость о росте собираемости налогов в городской бюджет (их собрали на треть больше, чем планировали). В мэрии даже успели рассказать о том, в какие дорожно-инфраструктурные проекты будет вкладываться крупнейший Советский район, и пригласили работать в исполком студентов — «на стажировку». Но главной темой в итоге стало внезапное увольнение со своего поста главы Комитета ЖКХ казанской мэрии Дмитрия Анисимова, проработавшего в этой должности от силы три года. Ушел он по собственному желанию аккурат в тот день, когда газета «Реальное время» прогнозировала высадку антикоррупционного десанта во все управления хозяйства Ильсура Метшина.

Экономика Казани, кажется, выбирается из кризиса — налогов собрали на треть больше запланированного

Исполнение бюджета по доходам в 2021 году составило 37,9 млрд рублей, что на 9,7 млрд рублей выше утвержденного плана на начало 2021 года. В том числе по налоговым и неналоговым доходам — выше на 4,2 млрд рублей, по межбюджетным трансфертам — на 5,5 млрд рублей. По словам начальника Финансового управления исполкома Казани Ирека Мухаметшина, бюджет-2021 формировался в «условиях высокой неопределенности экономической ситуации». Как следствие консервативного прогноза, плановые налоговые и неналоговые доходы были утверждены в размере 15,2 млрд рублей — а собрали их по факту на 28% больше, или 19,5 млрд рублей. Основная доля пришлась на рост объемов поступлений НДФЛ, земельного налога, специального налогового режима (прежде всего зависит от МСБ) и неналоговых доходов.

В свою очередь, на рост НДФЛ повлиял рост фонда оплаты труда и увеличение дивидендов. А на рост поступлений по специальному налоговому режиму — улучшение ситуации у малого и среднего бизнеса. Впрочем, Мухаметшин признал, что главным фактором тут стал эффект низкой базы 2020 года с его периодом самоизоляции. Поступления неналоговых доходов выросли тоже за счет отсроченных платежей по рекламе за 2020 год.

Крупными источниками финансирования продолжают оставаться бюджетные трансферты из бюджета Татарстана, они в прошлом году составили 18,3 млрд рублей (что вполне сопоставимо с собственными доходами Казани), что на 5,5 млрд рублей больше, чем в 2020-м. В основном эти деньги пошли на социально-культурную сферу и городское хозяйство, на выполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), переселение жильцов из домов аварийного фонда.

По словам Ирека Мухаметшина, бюджет-2021 формировался в «условиях высокой неопределенности экономической ситуации». Фото kzn.ru

Столица Татарстана при этом сильно зависима от бюджетных вливаний со стороны самой республики

Впрочем, большой объем таких трансфертов приводит к сильной зависимости Казани от республиканского бюджета, о чем свидетельствуют и относительно невысокие места в рейтингах крупных городов. Это же подтверждает и централизация капитальных расходов Казани на уровне бюджета Татарстана:

— По итогам 2021 года по общему объему доходов среди 14 городов-миллионников, без учета городов федерального значения, мы находимся на 9-м месте. Ниже нас Уфа, Воронеж, Омск и Волгоград, — заявил глава финансового блока Казанской ратуши Ирек Мухаметшин. — По объему налоговых и неналоговых ходов, без учета бюджетных трансфертов, Казань занимает 6-е место. При этом, в отличие от других городов-миллионников, все капитальные расходы, осуществляемые на территории нашего города, централизованы на уровне регионального бюджета. И осуществляются через соответствующие программы. Так, в 2020 году на капитальные расходы, минуя бюджет города, было направлено более 30 млрд рублей. С учетом данных средств Казань входит в тройку городов по бюджетной обеспеченности. По поступлению НДФЛ Казань занимает 4-е место. Выше нас в рейтинге Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород.

Мухаметшин рассказал, что в 2022 году бюджет по доходам и расходам сформирован на уровне 32,5 млрд рублей, что на 15,7% выше, чем годом ранее. Налоговые и неналоговые доходы должны составить 18 млрд рублей, объем трансфертов — 14 млрд рублей.

Больше всего Казань планирует в 2022 году потратить на ту же социально-культурную сферу, рост расходов на которую вырастет на 4 млрд рублей: это связано с ростом оплаты труда прежде всего в образовательной сфере, ростом числа учащихся и сети образовательных учреждений. Добавим, что учтено и почти 400 млн рублей на охрану школ и детских садов — на это в мэрии обратили особое внимание, после массового убийства школьников весной прошлого года.

Учтено и почти 400 млн рублей на охрану школ и детских садов. Фото: Максим Платонов

«Мы намеренно идем на недополучение доходов, чтобы поддержать малый и средний бизнес»

Комментируя цифры, мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что исполком не только выполнил задачи по сохранению «набранных темпов», но и перевыполнил их в части капремонта и строительства объектов социально-культурной сферы. Градоначальник также особенно упомянул «диалог с бизнесом», который был продолжен в 2021 году, — и был важен, добавим, в свете недовольства МСБ жесткими санитарными мерами в 2020 году. Мэр заявил о том, что его команда выполняет все взятые перед бизнесом обязательства и часто идет ему навстречу. И объявил «радостную новость» в преддверии предстоящего летнего сезона в связи с обращением к мэрии Казани Ассоциации рестораторов РТ: город и в этом году пообещал не взимать плату за летние веранды — «формат, который привлекает наших жителей и гостей столицы».

— Мы намеренно идем на недополучение доходов, чтобы поддержать малый и средний бизнес и этот сегмент предпринимателей, — объяснил докладчик.

Тем не менее более 80% всех расходов Казань тратит на социально-культурную сферу, в частности на зарплаты учителям, содержание образовательных учреждений, отметил он, так как растет число детей — вынужденно растет и число школ и детсадов. На остальные отрасли остается лишь 19% — именно поэтому Казань заинтересована в трансфертах, заявил Ильсур Метшин, которые оказывают «колоссальную поддержку» по 50 программам.



«Такого снегопада давно не помнят здешние места»

— «Такого снегопада давно не помнят здешние места», — цитируя песню, прокомментировал снежные завалы на дорогах и во дворах Казани мэр Ильсур Метшин на сегодняшнем «деловом понедельнике».

Напряженная обстановка, заявил он, сложилась не только из-за объема выпавшего снега, но и из-за дефицита работников-дорожников, водителей и механизаторов — часть которых к тому же «забрали трудиться» на федеральной трассе М-12. В распоряжении Казани осталось лишь 40% кадрового водительского состава, из которого многие к тому же ушли на больничный. Тем не менее, несмотря на «огромные объемы снега», дорожные службы Казани в итоге сработали достойно, считает градоначальник. Все основные дороги, магистрали, по словам Метшина, сейчас «открыты для движения личного транспорта». Дорожникам, чтобы восполнить нехватку рабочих рук, пришлось и приходится работать в две смены.

Основной вопрос сейчас связан с нерасчищенными дворами, выездами из дворов, поселковыми дорогами, отметил мэр. И попросил УК как можно лучше использовать солнечные дни с «передышкой по снегу», не оставляя его на обочинах дорог, а вывозя из города.

— Тут вопрос к собственникам различным. Люди, когда идут от своего дома к остановкам — для них все это является «неубранным городом», но на самом деле собственники дорог у всех разные! — точно в защиту себя и своей команды объяснил Ильсур Метшин и попросил также ТСЖ, ЖСК, жителей-казанцев взять ситуацию в свои руки и перейти «от клавиш в интернете с призывами убирать снег» к делу, чтобы разделить ответственность.

Как признал Владимир Жаворонков, уже на протяжении трех недель в городе идет значительное увеличение заболеваемости коронавирусом. Фото kzn.ru

Жителей Казани попросили обращаться в поликлиники во второй половине дня

Обсудили на «деловом понедельнике» и другую проблему — новую волну коронавируса, штамм которого «омикрон» уже отправил на койки десятки тысяч казанцев. Как признал Владимир Жаворонков, начальник Управления здравоохранения Казани, уже на протяжении трех недель в городе идет значительное увеличение заболеваемости коронавирусом на фоне сезонного повышения заболеваемости ОРВИ в целом.

— Так, за четвертую неделю года порог заболеваемости в Казани превышал средний многолетний показатель — на 62%. В основном за счет детей в возрасте от 7 до 14 лет и взрослых. Темп прироста был 90% по сравнению с третьей неделей. На четвертой неделе было зарегистрировано 20 тыс. случаев заболеваемости всеми видами ОРВИ и пневмонией. За 4 дня четвертой недели заболело 13 222 человека, за 4 дня пятой недели с симптомами всех видов ОРВИ обратилось 15,7 тыс. человек, — рассказал он.

По словам Жаворонкова, основной удар в системе здравоохранения пришелся на первичное звено — особенно с учетом заболеваемости среди самих медработников (24% всего списочного состава заболели). Нагрузки выросли кратно. Чтобы хоть как-то их снизить, в конце января на линии были выпущены дополнительно 84 легковых автомобиля для доставки врачей на дом, в итоге парк вырос до 121 единицы.

В медучреждения направили более 300 ординаторов из медицинских вузов. Врачи и медсестры перешли на семидневную рабочую неделю. Жаворонков попросил казанцев по возможности стараться обращаться в поликлиники во второй половине дня — когда нагрузка не так высока.

Как отметил Жаворонков, в Казани не отмечают «лавинной госпитализации», 16% коечного фонда пока свободны. Фото: Максим Платонов

Скорая помощь также испытала на себе резкий всплеск заболеваемости: число вызовов в день выросло по отношению к декабрю 2021 года — с 1 300 до 2 200 вызовов. При этом, отметил Жаворонков, в Казани не отмечают «лавинной госпитализации», 16% коечного фонда пока свободны.

Он также рассказал об ослаблении санитарных норм с 6 февраля согласно постановлению главного санитарного врача РФ по профилактики коронавируса. Напомним, среди ключевых изменений: семидневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, больше не требуется при отсутствии симптомов как коронавируса, так и ОРВИ; заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста в случае, если они будут находиться на лечении дольше семи дней; карантин по COVID-19 для школ и детсадов с 6 февраля отменяется по всей стране и пр.

Команда казанской мэрии — это не как, говорят в «комментах», «удащливые люди»

Наконец, почти под занавес совещания Ильсур Метшин объявил о планах набрать для стажировки в исполкоме Казани студентов казанских же вузов, так как сегодня властям города важны и нужны «свежий взгляд и незашоренность». Стажировка будет длиться два месяца. И предлагаться она будет как окончившим вузы, так и завершающим обучение.

— Команда казанской мэрии — это не как, говорят в «комментах», «удащливые люди». Кто-то из бизнеса к нам пришел, кто-то — с заводской площадки. Их объединяет то, что они умеют работать, профессионалы своего дела, хотят изменений не только для себя, они хотят изменить жизнь в городах. Хочешь работать во власти — ты должен уметь служить людям. У нас работающие социальные лифты. Хотя и небольшие заработные платы. Но поверьте, денег не хватает и [Роману] Абрамовичу. Так жизнь устроена. Но опыт будет бесценен. Недавно вышел классный фильм «Стажер» — де Ниро там играет 70-летнего старика, решившего пойти на стажировку, — заметил мэр.

Свое кресло внезапно покинул один из ключевых сотрудников мэрии — глава Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. Фото kzn.ru

Дмитрия Анисимова отправили в «свободное плавание» — в день высадки «антикоррупционного десанта»

Ирония заседания оказалась в том, что сразу после «спича» о том, как здорово работать в исполкоме, свое кресло внезапно покинул один из ключевых сотрудников мэрии — глава Комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов. Ушел он по собственному желанию аккурат в день старта масштабной ревизии казанских управлений, отделов и МУПов, как и их руководителей, со стороны республиканской межведомственной группы по борьбе с коррупцией. О том, что 7 февраля в Казанской ратуше должен высадиться антикоррупционный десант, газета «Реальное время» написала еще 1 февраля. Ряд СМИ уже сообщили, что Комитет ЖКХ был фактически «обезглавлен», так как свои посты потеряли и заместители Анисимова. И.о. руководителя пока стал Василий Лысачкин.

Однако «после» вовсе не значит, что «вследствие». Провожая бывшего коллегу «в свободное плавание», мэр Ильсур Метшин, во всяком случае, лишь расточал Анисимову комплименты. Человек этот, вышедший из системы ЖКХ (изначально вообще работал дворником, — прим. ред.), проработал в ней и последние 10 лет, «когда законодательство по начислениям менялось 8 раз», отметил градоначальник, что стало настоящим испытанием для жителей. Идеей Анисимова было появление в Казани Единого расчетного центра, которым он руководил четыре года, пока в 2018 году не пришел в мэрию на оставленную ныне должность. Чем будет заниматься Анисимов после ухода из казанской мэрии, Метшин в точности не сообщил, дав обтекаемую формулировку:

— Есть желание заниматься систематизацией проделанной им работы, инициатив и проблем в сфере ЖКХ вместе с депутатами Госдумы от Татарстана, министерствами строительства ЖКХ РФ и РТ, с Иреком Энваровичем [Файзуллиным — экс-глава Минстроя РТ, ныне глава российского Минстроя]. Сфера эта наиболее критикуемая жителями. Самостоятельное плавание позволит ему прийти к правильным решениям, — заявил мэр Казани.