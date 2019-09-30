«Можем спать спокойно» — как в Казани избежали водного «блэкаута»

Дефект, угрожающий водоснабжению половины города, устранили с опережением графика

Меньше чем за сутки, или на семь часов раньше запланированного, в Казани отремонтировали аварийную задвижку на Волжском водозаборе. Полувековая чугунная запорная арматура метрового диаметра дала трещину из-за усталости металла. На время сварочных работ от воды отключали жителей Кировского, Московского, Авиастроительного районов и части Ново-Савиновского, то есть половину города, или до полумиллиона человек. Подробнее о масштабном ремонте, общем износе городских коммуникаций и решении проблемы ценой в десятки миллиардов — в материале «Реального времени».



«Большая засуха» в Заречье



Половина казанцев на севере города с опасением ждала минувших выходных. Объявление о глобальном отключении воды в четырех районах наделало много шуму — люди готовились к засушливым суткам из-за ремонта оборудования на Волжском водозаборе:

— Ура! В субботу уроки отменили! Воду в школе отключили!

— Стратегический запас воды готов — 70 литров + 50 в водонагревателе, в сумме — 120 литров. Думаю, хватит на это время на одного-двух человек. Тут все СМИ трубят, что в Казани грядет массовое отключение воды.

Впрочем, не всем пригодились запасы. Некоторые даже заподозрили обман:

— Не понял. Сказали, что водоснабжения не будет. А у нас течет водичка, хоть и слабенько. Обманули?

— Счетчики накрутили. Это такой дополнительный налог на воду.

Чугунная запорная арматура полувековой давности не выдержала и дала трещину, и плановый ремонт (заменить задвижку хотели в 2021—2022 годах) стал аварийным. Фото Ильи Репина

Отключение было связано с ремонтом аварийной задвижки на Волжском водозаборе. Чугунная запорная арматура полувековой давности не выдержала и дала трещину, и плановый ремонт (заменить задвижку хотели в 2021—2022 годах) стал аварийным. То, что вода была в некоторых домах, объяснили просто:

— Отмечу, что в некоторых районах, которые должны были попасть под отключение, водоснабжение [уже в субботу] присутствовало. Это связано с тем, что для пожарной безопасности были открыты некоторые задвижки, которые в основном работают в закрытом режиме, поэтому жителям нижних этажей давления в водопроводе хватало. Но это не значит, что мы кого-то оставили с водой, а кого-то без воды. Все зависит от рельефа местности — где повыше, там не хватало [давления], а где пониже — вода была, — пояснила Эльвира Левада, руководитель пресс-службы МУП «Водоканал».

Труба вместо задвижки

Сегодня на «деловом понедельнике» власти города отчитались об итогах ремонта задвижки, который провели в субботу. На работу закладывали 30 часов, но ее удалось завершить на семь часов раньше запланированного срока. Внеплановый ремонт узловой запорной арматуры стартовал 27 сентября в 22.00, а водоснабжение в заречной части города возобновили уже на следующий день в 20.00.

На время ремонта воду отключали в 1788 многоквартирных жилых домах, 10 тысячах частных домов и на 800 объектах социальной сферы Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Чуть больше повезло 309 многоквартирным домам и 76 объектам социальной сферы: здесь просто снижали напор.

За шесть часов работники «Водоканала» провели работы по разгерметизации и опорожнению водоводов, после чего провели работы по демонтажу аварийной задвижки, монтажу участка нового водопровода.

«Прежде чем возобновить водоснабжение и заполнять систему, нужно было герметично проварить все швы — это долгий, трудоемкий процесс на такой толщине металла и на таком диаметре», — отметили в «Водоканале». Фото kzn.ru

— Затем были выполнены работы, связанные с монтажом нового участка водопровода, — все, что связано с запорной арматурой. Самое важное — проварка швов. Мы работаем с водой. Прежде чем возобновить водоснабжение и заполнять систему, нужно было герметично проварить все швы — это долгий, трудоемкий процесс на такой толщине металла и на таком диаметре, — отметили в «Водоканале».

Примечательно, что после демонтажа аварийной чугунной задвижки новую запорную арматуру ставить не стали — не понадобилось:

— Разные участки этой чугунной задвижки уже меняли прежде. В итоге рабочим в эту субботу нужно было лишь убрать ее и сварить на ее месте новую трубу, то есть новую задвижку не ставили — в ней не было необходимости. Поскольку «Водоканал» уже сделал на других участках запорную арматуру, — пояснил «Реальному времени» пресс-секретарь мэрии Владимир Казанцев.

«Мы брали напряженный график работ»

В Заречье на выходные организовали подвоз воды, как питьевой, так и технической.

— Работы были завершены с опережением плана на семь часов, — доложил сегодня гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. — Уже в 17.00 после промывки и обеззараживания начали заполнение водовода, проведение мероприятий по наладке гидравлического режима. Водоснабжение отключенных районов было восстановлено 28 сентября в 20.00.

Во время отключения сотрудники предприятия параллельно провели работы на других участках: отремонтировали 12 запорных арматур, заменили более 30 пожарных гидрантов, обновили системы автоматики насосного оборудования.

В работах задействовали 150 работников «Водоканала» и 50 единиц техники. Сотрудников предприятия поблагодарили за быструю и слаженную работу.

— Мы брали напряженный график работ, но и его смогли перевыполнить. При этом вы увеличили количество работ, это рациональный подход, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. — Еще раз приносим извинения горожанам за созданные неудобства, но теперь можем спать спокойно — важнейший узел водозабора приведен в нормативное состояние. Благодарю коллектив «Водоканала», все задействованные службы и глав районов за слаженную, профессиональную работу.

Общий износ городских коммуникаций — более 70%. Для всех предусмотрен плановый ремонт, но до конца этого года глобальных отключений больше не будет (за исключением аварийных ситуаций). Наибольшую проблему составляют бесхозные сети, которые берет на свой баланс «Водоканал». В городе реализуется инвестиционная программа по замене инженерных сетей ценой в 44 миллиарда рублей, но средств пока крайне не хватает.