Владелец казанских двухэтажных автобусов: «Мы еле выжили»

Оператор автобусных экскурсий ушел в минус, но казанский проект в преддверии лета набирает обороты

Фото: Максим Платонов

Двухэтажные автобусы крупнейшего в мире оператора экскурсионных даблдекеров City Sightseeing в Казани курсируют с 2013 года — следующего после старта проекта в России. Пассажиры объезжают главные достопримечательности города, о которых им рассказывается в синхронной аудиозаписи через выдаваемые наушники. Предприниматель Музаффар Собиржонов купил франшизу испанской сети и катает гостей татарстанской столицы на нескольких даблдекерах. Региональный директор «City Sightseeing-Казань» рассказал в интервью «Реальному времени», как оживает его бизнес после пандемии, какая заполняемость была в майские праздники, и почему его автобусы называют «чемпионскими». В частности, именно ему предстоит совершить турне с Кубком Гагарина из Омска по городам-финалистам турнира. Ожидается, что трофей привезут и в Нижнекамск — на родину татарстанского игрока «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

«Первый после 100»

— Музаффар, как появилась идея развивать в Казани такой вид экскурсий?

— Сам я родом из Узбекистана. В международной компании «City Sightseeing» работал в Испании, Стамбуле, Москве. Можно сказать, я родился с этим бизнесом. В России это самая крупная компания в этой сфере. В Казань я приехал 4 июля 2013 года. Казань стала 101 городом мира, где она открылась. Хотя Ильсур Раисович Метшин меня поправил: «Не 101, а 1 после 100». Головной офис находится в Севилье, в России первая франшиза появилась в Москве в 2012 году, в 2013-ом — в Казани, в 2015 году — в Санкт-Петербурге. Мы работаем 8 лет, обслуживали Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу, чемпионат рабочих профессий WorldSkills. К сегодняшнему дню на наших автобусах прокатились более 300 тыс. человек.

— Сколько в Казани даблдекеров и кто ими владеет?

— Всего в Казани 4 автобуса. Они находятся в собственности «City Sightseeing-Казань». Работаем каждый день, в любой сезон — без выходных. Зимой интервал движения автобусов становится больше, так как туристов меньше. На борту находятся водитель и стюард, который должен владеть английским языком. Экскурсии длятся 1 час 50 минут. Маршрут — основные достопримечательности Казани, 15 остановок, люди могут на остановках выходить-заходить.

Эта система называется hоp-on hop-off (вышел-зашел). К примеру, увидел турист достопримечательность, вышел, прогулялся, а через 45 минут другой автобус подъезжает и с этим же билетом забирает туриста. У нас работает система аудиогид: на 10 языках рассказываем об истории города — на 8 международных, плюс русский и татарский языки. Есть билеты на 24, 48 и 72 часа.

Фото: city-sightseeing.ru

Мы работаем 8 лет, обслуживали Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций, чемпионат мира по футболу, чемпионат рабочих профессий WorldSkills. К сегодняшнему дню на наших автобусах прокатились более 300 тыс. человек

— Что, кроме раскрученного бренда, дает франшиза?

— Головной офис франчайзера в России находится в Москве. Франчайзи могут устанавливать свои скидки на билеты. Мы делаем 10%, где-то (сейчас, по-моему, компания работает в 146 городах мира), например, в Испании скидки достигают 20-30%. Кроме того, нам предоставляют форму. У нас даже водитель — в фирменной экипировке.

— А вообще, это прибыльный бизнес?

— В Казани по сравнению с другими городами — рентабельность средняя. Но мы работаем, стараемся.

Закрылись последними, открылись первыми

— Как оцениваете майские 10-дневные выходные с точки зрения турпотока?

— В майские праздники у нас была 100% заполняемость. Это хороший показатель. Это были туристы из российских регионов и иностранцы, которые живут в России. Сказать конкретно, из каких городов, не могу — паспорт мы не требуем и по фейсу не определяем. Турпоток сформировался не только за счет традиционных экскурсионных туров в Казань, люди приезжали отметить День Победы, посмотреть парад, принять участие в казанском марафоне.

И мы принимали активное участие в этом. 1 мая и 9 мая — на День труда и День Победы — наши автобусы катались по городу с символикой праздников и с соответствующей озвучкой. 2 мая, во время проведения Казанского марафона, они сопровождали атлетов, создавали музыкальный фон, поддерживая их.

— Пандемия сильно подкосила бизнес?

— Эпидемия коронавируса так сильно по нам ударила, что мы еле выжили, скорее, правильнее сказать — выживаем. И это касается всех городов, где работает «City Sightseeing». Московская компания, например, даже вынуждена была продать один автобус. В прошлом году в связи с пандемией казанский филиал закрылся самым последним в компании — 10 марта и открылся вторым — 11 июня, после немецкого города Кельн. Москва, Петербург еще долго не открывались.

Конечно, пандемия очень сильно нас затронула. Людей пришлось отправить в отпуска, кто-то уволился сам, но в целом, штат удалось сохранить. Как все сложится летом — пока неизвестно. Обещают ведь третью волну COVID-19. Но пока после пандемии потихонечку встаем.



Фото: city-sightseeing.ru

Турпоток сформировался не только за счет традиционных экскурсионных туров в Казань, люди приезжали отметить День Победы, посмотреть парад, принять участие в казанском марафоне

— А туристы проблем не доставляют — не портят оборудование?



— В семье не без урода, бывает такое. Если портят — меняем. Но каких-то серьезных моментов не возникало.

«Чемпионский автобус»

— У вас есть еще один вид обслуживания — спортивные команды.

— Нас заказывают спортивные клубы на церемонии чествования: команда-победитель совершает турне по городу, демонстрируя Кубок, и ее приветствуют болельщики. Такой транспорт так и называют — «Чемпионский автобус». Поскольку не во всех городах есть филиалы «City Sightseeing», обращаются к нам.

Центральную часть России обслуживаем мы. В 2017 году мы съездили в Магнитогорск, когда «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, в 2020 году на нашем автобусе чествовали в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Зенит», ну и конечно, наш «Ак барс». Так же нас приглашают на празднования Дня города — мы были в Альметьевске, дважды — в Нижнекамске.

— А сами казанцы пользуются даблдекером?

— Когда мы только запустили рейсы — пользовались, назначали встречи. В Казани все знают о двухэтажных автобусах. Кто-то уже прокатился на них, кто-то еще нет. Тех, кто еще не ездил, — приглашаю: можно узнать что-то новое о родном городе.

Фото: Олег Тихонов

В 2017 году мы съездили в Магнитогорск, когда «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, в 2020 году на нашем автобусе чествовали в Санкт-Петербурге футбольный клуб «Зенит», ну и конечно, наш «Ак барс»

Даблдекеры девять лет на российском рынке

Первые красные двухэтажные автобусы испанской сети даблдекеров City Sightseeing появились в Казани перед Универсиадой. В татарстанской столице по франшизе работает предприниматель Музаффар Собиржонов, гендиректор и учредитель ООО «Кунакчыллар» — казанской фирмы, специализирующейся на предоставлении экскурсионных туристических услуг. Организация была зарегистрирована в марте 2019 года с уставным капиталом 50 тыс. рублей, финансовые показатели в открытых источниках отсутствуют. Других бизнесов, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», за Собиржоновым не значится.

В России City Sightseeing представлен в трех городах — Москве (с 2012), Казани (с 2013) и Санкт-Петербурге (с 2015). Управляющие City Sightseeing Russia российские бизнесмены, выходцы из Карелии — Сергей Лаврентьев, Николай Брагин и Роман Крылов. Московское ООО «Сити Сайтсиинг Москоу», где Крылов является руководителем, а Брагин — бенефициаром (51%), на рынке работает 9 лет, уставный капитал почти полмиллиона рублей. Выручка по итогам 2020 года сократилась более, чем вдвое и составила 141,97 млн, убыток — 34,4 млн рублей. Один из основателей и президент компании Сергей Лаврентьев также выступил соинвестором быстрорастущего бизнеса по аренде электросамокатов Whoosh, где ему принадлежит 11,8%.

City Sightseeing Ltd — испанская крупнейшая в мире сеть городских экскурсионных автобусов. На ее маршрутах обычно используются двухэтажные автобусы с открытым или полуоткрытым верхом, красной окраской и красно-желтыми или белыми буквами.

В России City Sightseeing представлен в трех городах — Москве (с 2012), Казани (с 2013) и Санкт-Петербурге (с 2015). Фото: travel.ru

Глобальный бренд City Sightseeing появился в 1999 году. Начиная с 2000 года в Глазго и Канберре, компания в некоторых городах начала использовать принцип франшизы с включением в сеть местных компаний. С 2003 года стала заказывать специально разработанные автобусы от Volvo и Ayats Bravo. С начала 2010-х годов сеть работает на постсоветском пространстве: в Таллине (с 2011 г.) в Эстонии, Киеве (с 2012 г.) на Украине, в Тбилиси (с 2012 г.) в Грузии, в Баку (с 2014 г.) в Азербайджане. В России она появилась в 2012 году.

В каждом обслуживаемом городе автобусы объезжают главные достопримечательности, о которых рассказывается в синхронной аудиозаписи на одном из нескольких на выбор языков через выдаваемые одноразовые наушники, которые туристы оставляют себе. В некоторых городах маршрут выходит за его пределы для посещения какой-либо важной достопримечательности в пригороде (например, из Синтры к мысу Рока). В других мегаполисах (например, в Нью-Йорке) маршруты действуют круглосуточно. В Праге, Москве и Санкт-Петербурге в пакеты билетов включена прогулка на речном трамвайчике.

Элеонора Рылова