ПСО vs мэрия Казани: город выписал почетному строителю штраф за «кривые» светофоры

Как власти столицы Татарстана и строитель космодрома «Восточный» реконструировали систему управления дорожным движением

Арбитражный суд Поволжского округа практически «обнулил» результаты трехлетней скандальной судебной эпопеи УКСиР Казани со строителем космодрома «Восточный» ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Стороны не один год ломали копья в споре по муниципальному контракту 2012 года стоимостью 710,4 млн рублей по реконструкции автоматизированной системы управления дорожным движением в городе. УКСиР жаловалось на неполное и некачественное выполнение работ, взыскивая со строительной компании в качестве штрафных санкций едва ли не треть суммы контракта. ПСО «Казань» пыталось «стрясти» с городских властей некий долг и неустойку за несвоевременную оплату. А в итоге стороны лишь «выпустили пар»: по судебному решению ПСО «Казань» надлежит выплатить УКСиР чуть более 2 млн рублей.

К работам на 15 объектах и не приступал

Речь идет о контракте от 26 декабря 2012 года. Управление капитального строительства и реконструкции (УКСиР) исполкома Казани, как генподрядчик, заключило его с ПСО «Казань»: именно последнее стало победителем открытого электронного аукциона. Стоимость строительно-монтажных и иных работ по реконструкции автоматизированной системы управления дорожным движением в Казани была «твердой»: 710,4 млн рублей. Источником финансирования стала городская казна, которой республика предоставила бюджетный кредит. Работы нужно было выполнить до 31 декабря 2013 года. Одним словом, на выполнение контракта отводился год.

Однако дело с ним, судя по всему, не очень задалось, иначе УКСиР не стало бы судиться с исполнителем. Причем, уже по прошествии двух с половиной лет. Так, 27 июня 2016 года муниципальное учреждение потребовало взыскать с компании Зиганшина 226,9 млн рублей неустойки, 710,4 тыс. рублей штрафа, а также обязать ее безвозмездно устранить все замечания. Неустойка была назначена за срыв сроков выполнения обязательств (контракт предусматривал санкции в 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы контракта за каждый день просрочки). К ней УКСиР добавило штраф за ненадлежащее выполнение работ (0,1 процента от общей суммы работ). А именно, за то, что исполнитель не предоставил заказчику исполнительно-техническую документацию по кабельной канализации.

ПСО «Казань» ссылалось на то, что весь предусмотренный договором объем работ выполнило: по двухсторонним (то есть подписанным обеими сторонами) актам на 560,4 млн рублей и по односторонним — на 83,02 млн. В исполкоме Казани в свою очередь считали, что исполнитель контракта отработал лишь 637,2 млн рублей. Так, заказчик заявил о том, что компания Зиганшина не выполнила предусмотренные договором работы на 15 объектах, к ним она не приступала вообще. УКСиР направило партнеру претензию, а 22 ноября 2016 года уведомило строителей о расторжении контракта. Но компания Зиганшина оставила их без ответа.

ПСО «Казань» ссылалось на то, что весь предусмотренный договором объем работ выполнило. Фото: Роман Хасаев

В ходе рассмотрения дела судебные заседания по ходатайству сторон неоднократно откладывались. Оппоненты совместно обследовали казанские перекрестки. В том числе они рассматривали возможность мировой, но к соглашению так и не пришли. С 8 августа по 28 сентября было составлено 12 актов о выявленных недостатках и способах их устранения. Истец настаивал на том, чтобы ПСО «Казань» устранило все изъяны за свой счет (таким было одно из условий контракта) в срок до 31 мая 2017 года.

К слову, к этому моменту на ряде перекрестков опоры светофоров и детекторов оказались повреждены уже так сказать в ходе эксплуатации. Предположительно, в результате ДТП. На одной только улице Назарбаева было сбито три опоры детектора пешеходного перехода и два светофора. Их из перечня для работы над ошибками, конечно же, исключили.

Светофоры наклонились, а асфальт просел

В итоге 20 декабря 2016 года Арбитражный суд РТ обязал ПСО «Казань» провести работу над ошибками: устранить недостатки работ по муниципальному контракту. Их перечисление в решении заняло аж 10 страниц. Что поселок Дербышки, что центр Казани, что микрорайон Горки: изъяны были типичными.

Чаще всего требовалось восстановить просевший асфальт от шкафов АСУДД к колодцам и вокруг них, вокруг опор детекторов, пешеходных светофоров, а также «провалы» зеленой зоны, либо плитки брусчатки после прокладки инженерных сетей к опорному столбу. Возле Театра оперы и балета им. М. Джалиля брусчатка на тротуаре просела как раз у опоры детектора. Кроме того, на ней нужно было установить люк. Рядом с магазином «Бахетле» на улице Ершова тоже нужно было положить асфальт вокруг такого проблемного места. На перекрестке ул. Сахарова — ИКЕА была нужда в восстановлении асфальтового покрытия в аналогичных зонах, а также в устранении просадки грунта вокруг пяти колодцев на «зеленке». Требовалось «поднять» провисший асфальт и на тротуаре.

Чаще всего требовалось восстановить просевший асфальт от шкафов АСУДД к колодцам и вокруг них, вокруг опор детекторов, пешеходных светофоров. Фото: Максим Платонов

Просело асфальтовое покрытие вокруг опоры детектора и возле Института психологии и образования по ул. Межлаука и здания ФСС, напротив ТЦ «Южный». Кроме того, колодец там нужно было установить на одном уровне с асфальтом. Такой же «провал» земли был замечен на «зеленке» недалеко от МЦ. А возле парка «Кырлай» просел сам колодец вместе с асфальтом вокруг него. Как, впрочем, и на улице Гвардейской.

Где-то колодец требовалось переустановить выше или ниже в соответствии с нормами. Как, к примеру, на проезжей части по пр. Победы, где он сильно «возвышался». Во всех случаях кабель с гофрированной трубой к опорам светофора было необходимо «спрятать», как и предполагал проект, под землю. В ином случае было нужно восстановить засыпанный грунтом колодец. Люки и крышки колодца установить в соответствии с нормами (чугунные).

Также в большом числе случаев оказались наклонены опоры пешеходных переходов, детекторов и светофоров. Их требовалось выровнять, а где-то и заменить. Оказались наклонены и сами шкафы АСУДД. Кабели к ним нужно было провести скрытно, под грунтом, а также сделать многое другое.

Что касается документации по кабельной канализации, ответчик утверждал, что отослал УКСиР все бумаги. И действительно, в материалы дела были представлены акты освидетельствования скрытых работ по монтажу и прокладке кабеля, при этом ни в контракте, ни в иске или иных документах не было точного перечня документации, которую должен был предоставить ответчик, поэтому суд посчитал, что этот штраф не обоснован.

Заказчик хотел наказать ПСО рублем еще и за то, что оно по завершению строительства не передало ему акты о выполнении технических условий от эксплуатирующей организации. Татарстанский арбитраж также пришел к выводу, что для этих санкций оснований нет: выполнение этого условия зависит не только от компании Зиганшина. Справедливости ради отметим, что оспорено это решение не было. Арбитражный суд РТ выдал на него УКСиР исполнительный лист.

Татарстанский арбитраж также пришел к выводу, что для этих санкций оснований нет: выполнение этого условия зависит не только от компании Зиганшина. Фото: Максим Платонов

Долги, неотработанные авансы…

Однако следом, в 2017 году, ПСО «Казань» предъявило Управлению капитального строительства и реконструкции Казани иск с требованием оплатить 41,5 млн рублей долга за выполненные работы, добавив к ним 3,5 млн рублей неустойки за нарушение срока оплаты. Ответчик вины за собой не признал. В ответ на претензии компании Равиля Зиганшина в УКСиР заявили, что в иске ей нужно отказать. Причина все та же — некачественное выполнение работ.

Более того, в начале октября 2017 года муниципальное учреждение подало встречный иск о расторжении ставшего притчей во языцех муниципального контракта, а также возврата 76,7 млн рублей неотработанного аванса. По версии ответчика, он не только ничего не задолжал ПСО: напротив, за компанией Зиганшина числится вдвое большая сумма.

Когда же разбирательство добралось до октября 2019 года, размер встречных требований УКСиР и вовсе вырос до 161,6 млн рублей. Именно такую выданную авансом сумму, по версии городских властей, не отработало ПСО. Одним словом, взаимные претензии разгорелись с новой силой.

В подтверждение своей правоты УКСиР предложило провести экспертизу. Ее поручили Казанскому архитектурно-строительному университету. Эксперт должен был определить объем и стоимость качественно выполненных работ по контракту (тех, к которым не было никаких претензий), а также цену фактически выполненных работ по устройству автоматизации развязок и монтажу ЦУП.

Эксперт должен был определить объем и стоимость качественно выполненных работ по контракту, а также цену фактически выполненных работ. Фото: kzn.ru

Экспертиза показала, что работы действительно были выполнены не полностью. Их качественная часть «потянула» на 552,4 млн рублей (309,6 млн рублей — стоимость строительно-монтажных работ, 84,6 млн рублей — устройство автоматизации развязок и 158,8 млн — монтаж оборудования ЦУП). Интересно, что и истец, и ответчик с выводами судебной экспертизы согласились. Тем не менее продолжали каждый настаивать на своем.

Суд констатировал, что работы частично выполнены истцом по согласованной цене и в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. ПСО направило УКСиР акты о выполнении работ, но в Управлении их не подписали.

В Управлении объясняли, что, во-первых, были претензии к их качеству. Во-вторых, между заказчиком и генподрядчиком возникли разногласия по цене. УКСиР оплатило выполненные работы в размере 637,2 млн рублей. Согласно заключению эксперта, смета недоделок составила 521,4 тыс. рублей. В свою очередь истцом работы выполнены на 552,4 млн рублей.

В конце прошлого года суд первой инстанции в первоначальном иске ПСО «Казань» отказал, а вот встречное заявление УКСиР удовлетворил частично. Он предписал расторгнуть муниципальный контракт и взыскать с компании Зиганшина 84,7 млн рублей неотработанного аванса, а также 149,5 тыс. рублей расходов на экспертизу.

Реконструкторы дорожной сети Казани неоднократно направляли в адрес Управления капстроительства акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости и понесенных затратах, но приняты они не были. Фото: yandex.ru

На каждый перекресток — акт Ростехнадзора

Однако в июле этого года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассудил иначе. Он отменил решение татарстанского арбитража и принял новое. Жалобу в Самару, кстати, подавало Производственно-строительное объединение «Казань». Понятное дело, что исполнитель контракта не был согласен со встречным иском УКСиР почти на 85 млн рублей, которое удовлетворил суд. По мнению исполнителя контракта, он если и остался должен муниципалам, то не больше 2,3 млн рублей. Суд первой инстанции, по его мнению, просто не полностью выяснил все обстоятельства дела.

Как ни удивительно, апелляция пришла к такому же выводу. Она исходила из того, что стороны не оспаривают того факта, что УКСиР рассчиталось с исполнителем частично: оплатило работы на 637,2 млн рублей. Реконструкторы дорожной сети Казани неоднократно направляли в адрес Управления капстроительства акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости и понесенных затратах, но приняты они не были. Причина заключалась в том, что генподрядчик применил индекс перевода в текущие цены на ВОЛС к=4,68, тогда как заказчик требовал применять индекс 3,59. После получения от Управления капстроительства новых локальных смет генподрядчик откорректировал стоимость работ и направил УКСиР акты о приемке выполненных работ уже на общую сумму 678,6 млн рублей. Однако тот, ссылаясь на то, что работы генподрядчиком не сданы заказчику в порядке, установленном контрактом — на объекте есть замечания, ответил ему претензией. В ней он потребовал в 15-дневный срок расторгнуть контракт.

ПСО письмом сообщило муниципальному заказчику о том, что существенного нарушения условий контракта не допускало. Работы по всем перекресткам и развязкам были выполнены в полном объеме к концу 2013 года. Однако заказчик их не принял, так как стоимость работ неоднократно им корректировалась: выдавались новые локальные сметные расчеты. В ПСО «Казань» утверждали, что работы фактически были выполнены: по каждому перекрестку есть акты Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию. Заказчик же просто-напросто уклонялся от подписания актов. В этом случае работы считаются выполненными, в связи с чем компания Зиганшина и потребовала от заказчика внести на свой расчетный счет также в 15-дневный срок 73,3 млн рублей. Претензия осталась без ответа, поэтому ПСО в конце концов обратилось в суд за взысканием долга. УКСиР, как уже сообщалось ранее, предъявило встречный иск о расторжении контракта и взыскании 76,7 млн рублей неотработанного аванса.

Разные расчеты сторон были следствием возникших между ними разногласий по стоимости выполненных и предъявленных объемов работ. Так, заказчик принял работы на 560,4 млн рублей, а оплатил 637,2 млн. Отсюда и числящийся за генподрядчиком долг в 76,7 млн рублей.

Работы по всем перекресткам и развязкам были выполнены в полном объеме к концу 2013 года. Фото: gtproekt.com

В подтверждение факта выполнения работ истцом в материалы дела представлены акты о приемке выполненных работ на общую сумму 678,6 млн рублей, которые подписаны генподрядчиком в одностороннем порядке. Они не были приняты ответчиком из-за разногласий относительно качества, объема и стоимости фактически выполненных работ.

Суд пришел к выводу, что Управление капитального строительства и реконструкции Казани, обратившись в суд с иском об обязании ООО «ПСО «Казань» устранить недостатки выполненных по контракту работ, уже реализовало способ защиты своих прав: суд первой инстанции уменьшил стоимость выполненных работ по контракту на 521,4 тыс. А одновременное применение нескольких способов защиты, согласно Гражданскому кодексу, недопустимо.

Исследовав и оценив представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений доказательства, в том числе заключение судебной экспертизы, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о доказанности материалами дела факта выполнения истцом работ по контракту на общую сумму 634,8 млн рублей. Из них 634,3 млн составила стоимость качественно выполненных работ, 521,4 тыс. — цена работ, выполненных с устранимыми недостатками и подлежащих оплате. Получение истцом от ответчика денежных средств в счет оплаты работ по контракту в сумме 637,2 млн рублей подтверждено материалами дела и сторонами не оспорено. Таким образом, сумма неотработанного аванса составляет 2,3 млн рублей.

Именно эта сумма и подлежит взысканию с ПСО «Казань» в пользу УКСиР как неосновательное обогащение. В остальной части решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

22 октября Арбитражный суд Поволжского округа подтвердил этот «вердикт».

Завершился ли на этом трехлетний спор или он дойдет до Верховного суда РФ, узнать не удалось. В пресс-службе компании Равиля Зиганшина сообщили, что не комментируют судебные разбирательства. Запрос в исполком Казани также остался без ответа.