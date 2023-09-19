Дополнительный корпус в казанской гимназии №19 хотят открыть в начале декабря

Строители продолжают возводить пристрой площадью 5,4 тысячи «квадратов» к казанской гимназии №19. Работы должны быть завершены к началу декабря, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— Пристрой будет сдан 1 декабря со спортзалом, актовым залом, блоком питания, с 12 дополнительными кабинетами. Все есть для того, чтобы треть учебной четверти наши ученики начали в обновленных условиях, и мы будем продолжать эту работу, — передает слова мэра пресс-служба мэрии.

В новом двухэтажном корпусе оборудуют спортивный и актовый залы, ресторанный комплекс и 12 учебных кабинетов. На сегодняшний день работы выполнены на 48%: практически завершена кирпичная кладка, монтаж системы вентиляции, электромонтажные работы в подвале, начался монтаж элементов перекрытия кровли спортзала. После завершения работ здесь смогут обучаться 300 школьников.

realnoevremya.ru (архив)

Школа построена в 1987 году, общая площадь здания составляет чуть более 10 тыс. кв. м. В учебном заведении 58 кабинетов. В 2019 году на территории гимназии проводился ремонт проезжей части с заменой бортовых камней, в 2015 году — косметический ремонт стен и подоконников.

Как писало «Реальное время», на эти цели выделили 368,7 млн рублей. Заказчиком выступило ГКУ «Главинвестстрой Татарстана».



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Айрат Назипов