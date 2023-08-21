В Казани займутся борьбой с расклейщиками объявлений на опорах освещения и остановках

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике» попросил глав районов и Управление МВД России по городу разобраться с проблемой заклеенных объявлениями заборов, опор светильников и остановочных павильонов. Он обратил внимание, что ее так просто не устранить: «Бетмэн какой-нибудь ночью не прилетает невидимый».



— Очень много в связи с тем, что сейчас завершение наших строительных объектов, ходим по городу, и что бросилось в глаза: много залепленных объявлениями заборов, особенно опор освещения, остановок. Специально почитал — в основном объявления о найме на работу. Вообще, у нас четыре бригады в день ежедневно проводят огромную работу чистя 3 300 опор. Мы тратим на это бюджетные деньги — чуть меньше 2 млн в месяц нам это обходится. Лучше бы мы это деньги на другие нужды отправляли, в том числе на нужды наших правоохранительных органов, — заявил он.

Градоначальник попросил уделить внимание проблеме и разобраться в ней, используя в том числе данные камер видеонаблюдения. Он обратил внимание, что доводить информацию до горожан можно легальными способами.

Напомним, в Казани хотят в очередной раз урегулировать порядок размещения наружной информации, в том числе дать четкую формулировку для отдельных правил, которые ранее не были подробно прописаны. В частности, власти намерены запретить размещение некоторых рекламных конструкций на зданиях, построенных до 1959 года.



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Татьяна Демина