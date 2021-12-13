«В этом году цены улетели в космос»: мэрия Казани задолжала подрядчикам 211 млн рублей

Из-за роста цен на стройматериалы проводившие капремонт организации оказались в убытке

Программа капремонта многоквартирных домов в этом году в Казани оказалась под угрозой срыва. Из-за выросших в 2—3 раза цен на стройматериалы возник их дефицит, сдвинулись сроки сдачи объектов. В настоящий момент в 27 домах устраняются недоделки. Несмотря на то, что правительство РФ разрешило до 25% увеличить сумму контрактов, подрядчики в итоге остались в «минусе» — им недоплатили 211 млн рублей. Из возникшей ситуации мэрия сделала свои выводы: нужна отдельная программа по капремонту исторических зданий, а договоры на будущий год заключат только с теми, у кого есть финансовая подушка безопасности.

В 27 домах устраняют недоделки

В Казани в этом году в рамках трехлетней программы капитального ремонта на 2020—2022 гг. отремонтировали самое большое количество многоквартирных домов — 293. Потратили на это почти 3 млрд рублей. На следующий год запланирован ремонт 171 дома.

По словам председателя Комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, ремонт двух многоквартирных домов перенесен на будущее. Один из них, по улице Лобачевского 12/32, является объектом культурного наследия. На конкурс по его ремонту не было подано ни одной заявки, и он был признан несостоявшимся. Жители второго дома на общем собрании приняли решение сдвинуть сроки ремонта на 2023 год.

— Вопрос ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия и исторически ценными градоформирующими объектами (ИЦГФО, — прим. авт.), не раз поднимался мной и другими докладчиками. Нужно отметить, что по данной проблеме мы работаем в тесном контакте с Минстроем, и в настоящее время проводится анализ состояния домов ОКН и ИЦГФО, определяется возможность формирования отдельной программы капремонта таких зданий, — пояснил чиновник.

Анисимов отметил, что по результатам торгов к участию в программе капремонта домов были допущены три подрядные организации. Фото kzn.ru

Домов с таким статусом — 149, пока из них отремонтировано только 75.

Анисимов отметил, что по результатам торгов к участию в программе капремонта домов были допущены три подрядные организации: ООО «КазаньСтройКонсорциум», ООО «РСС-инжиниринг» и ООО «Лифт-Строй Компания». Они, в свою очередь, привлекли к работам еще 50 субподрядных организаций. По условиям договоров срок завершения сезонных видов работ — 15 сентября, сдача объектов — 30 сентября.

Всего было отремонтировано 144 кровли, 103 фасада, в 122 домах заменили сети теплоснабжения. В 59 домах обновили 170 лифтов, в которых вместо информационных стендов установили электронные информационные табло. В настоящее время госкомиссии приняли 266 домов.

— По оставшимся 27 домам устраняются выявленные замечания, после чего акты ввода будут оформлены. На сегодня физический объем ремонтных работ выполнен на 98,3%, подписание форм КС-2 составляет 72,1%, — рассказал Анисимов.

Не обошлось и без эксцессов. Некоторые подрядчики в ходе ремонта нанесли ущерб имуществу отдельных граждан и всего дома. Сейчас уточняется размер компенсации.

Всего было отремонтировано 144 кровли, 103 фасада, в 122 домах заменили сети теплоснабжения. Фото kzn.ru

УК экспериментируют

Глава Комитета ЖКХ отметил, что программа капремонта жилого фонда пересекается с президентской программой «Наш двор». В этом году жители 22 домов получили «плюсом» еще и комплексное благоустройство дворовой территории. В таких случаях еще и подключаются управляющие компании, которые проводят ремонт подъездов, слаботочных сетей, устанавливают узлы погодного регулирования, малые архитектурные формы, а также контейнерные площадки для раздельного сбора мусора.

По словам Анисимова, УК продолжают внедрять инновационные технологии, такие как «умный» домофон, система автоматического открытия дверей «свободные руки», почтовые ящики «антиспам», а также бронированные остекленные входные двери, датчики движения в местах общего пользования. Из новаций этого года — установка станции для зарядки электромобиля во дворе дома №2 по улице Волгоградской.

Подрядчики «влетели» на 211 миллионов

Анисимов не скрывал, что нынешним подрядчикам не повезло. Заключив контракты, они столкнулись с еженедельным ростом цен на строительные материалы, в итоге в 2—3 раза превысили суммы, заложенные в аукционной документации. Напомним, тариф на капремонт составляет 6,11 рублей на кв. м, такие цены были утверждены в январе 2020 года и с тех пор не пересматривались.

Ценовая чехарда привела к дефициту товара. Зачастую на рынке просто не было нужных стройматериалов, и их приходилось завозить из других регионов. Из-за этого сдвигались сроки поставки материалов и сроки выполнения работ.

Тариф на капремонт составляет 6,11 рублей на кв. м, такие цены были утверждены в январе 2020 года и с тех пор не пересматривались. Фото kzn.ru

— Постановление №615 не предусматривало увеличения цены контракта по причине роста цен на материалы. С данной проблемой при исполнении контрактов столкнулись все регионы Российской Федерации, проводящие капитальный ремонт по программе Фонда ЖКХ и работающие по постановлению №615. Минстроем РТ было направлено обращение в адрес профильного федерального министерства по вопросу внесения столь необходимых изменений в вышеуказанный документ. С таким же обращением выступили и другие регионы. Нас услышали, и в конце сентября правительство РФ приняло постановление №1667, согласно которому стало допустимо увеличение цены договора в связи с ростом цен на материалы, но не более чем на 25% от первоначальной цены, — пояснил руководитель Комитета ЖКХ.

После перерасчета выяснилось, что сумма превышения составила 211 млн рублей. Президенту Татарстана Рустаму Минниханову было направлено письмо с просьбой о компенсации затрат подрядчиков. «Мы очень надеемся на положительное решение», — сказал Анисимов.

«Исполнителей, ставящих под удар программу, быть не должно»

Свои выводы сделали и городские власти. Не все подрядчики имеют финансовую подушку безопасности, чтобы рыночные колебания не выбили их из колеи. Из-за этого две организации допустили серьезный срыв работ, в связи с чем на них были наложены штрафные санкции. Комитету ЖКХ пришлось усилить контроль на таких объектах, проводить регулярные объезды домов и заседания штабов на местах совместно с управляющими компаниями.

Комментируя это, мэр Ильсур Метшин отметил, что в будущем исполнителей, ставящих «под удар программу, быть не должно».

Метшин согласился, что нужна отдельная программа по ремонту исторических домов. Фото kzn.ru

— Каждый год какие-то сюрпризы. В прошлом году скорректировала планы пандемия, в этом году цены улетели в космос. И мы были в прострации, думали, как проводить капремонт, какие ресурсы изыскивать. Спасибо, федеральное правительство услышало, разрешило перезаключить договоры. Что на строительном рынке, что на рынке капремонта весна была горячей. Тем не менее 293 дома отремонтировали. Но смещение графика — это одно, были единичные случаи, когда жителей заливало, когда они жаловались на то, что причинен ущерб квартирам. Подрядчиками все обязательства должны быть выполнены, весь ущерб подрядчики должны возместить, — распорядился мэр, призвав взять этот вопрос на контроль главам районов.

Градоначальник отметил, что на сегодня свыше 63% жилого фонда Казани капитально отремонтировано, включая приведение в нормативное состояние сетей и лифтового хозяйства. Это, по его словам, задел на десятилетие вперед.

Метшин согласился, что нужна отдельная программа по ремонту исторических домов. Таких объектов в Казани — десятки. Их выставляют на аукционы, но желающих взяться за них нет, так как такой ремонт в разы дороже обычного и заявленных сумм не хватает.

— Это проблема всей страны, поэтому нужно находить решение, активнее заниматься с Министерством строительства, Фондом ЖКХ. Мы этот вопрос неоднократно ставили, но уже подошли к тому, что его нужно решать, — резюмировал градоначальник.