События недели: «налог на богатых», голосование по поправкам и новая схема движения в центре Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе Владимир Путин объявил о принципиальных изменениях в системе налогообложения: Россия сделала шаг в сторону прогрессивной шкалы, подняв НДФЛ до 15% для тех граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. В четверг стартовало голосование по поправкам в Конституцию России. В Казани кардинально изменится схема движения транспорта — городские власти решили буквально повернуть вспять транспортный поток на Булаке. Один из основателей строительной компании «Сувар» Евгений Корольков признан банкротом, а экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова вышла на свободу. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Путин о налогах

Президент РФ Владимир Путин на этой неделе вновь выступил с обращением к россиянам. В нем он рассказал о новых мерах поддержки граждан и бизнеса, среди которых можно выделить один принципиальный момент: глава государства объявил об отказе от плоской шкалы налогообложения.

О введении «налога на богатых» разговор всплывает регулярно, а за несколько недель до обращения СМИ уже успели обрисовать черты готовящегося изменения. Итак, в скором времени граждане России, чей доход составляет от 5 млн рублей в год, будут платить с него не 13%, а 15%. Повышенной ставкой будет облагаться не весь доход, а только та его часть, которая превышает 5 миллионов. Таким образом власти рассчитывают получить в бюджет дополнительные 60 млрд рублей в год.

Еще одним любопытным шагом стало введение радикально низких налогов для IT-компаний. Президент предложил уменьшить для них ставку страховых взносов до 7,6% вместо предыдущих 14%.

Кроме того, Путин намерен упростить налог на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний. Гордиев узел сложной схемы глава государства предложил разрубить суммой в 5 млн рублей в год.



На что пойдут налоги

Отдельного внимания заслуживает то, куда президент намерен направить 2 процентных пункта, которые он решил «накинуть» состоятельным гражданам. По мнению Путина, дополнительные доходы бюджета должны уходить на лечение больных детей.

«Эти средства предлагаю «окрасить», защитить от любого другого использования и направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями — закупку дорогостоящих лекарств, техники, средств реабилитации, на проведение операций», — сказал он в своем обращении.

«Реальное время» выяснило, как к этой инициативе относятся в татарстанских благотворительных фондах, которые собирают средства на лечение тяжелобольных детей.



«Антиковидные» меры и голосование на багажниках

В четверг стартовало всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Принять участие в процедуре можно как на стационарных участках, так и на мобильных. «Реальное время» убедилось, что социальная дистанция и меры по борьбе с коронавирусом на них соблюдаются. Посетители получают СИЗы, наблюдатели и члены комиссий держатся на достаточном расстоянии, урны обеззараживаются после каждого проголосовавшего.



В первый же день возникло недопонимание вокруг выездных участков. Стали появляться сообщения, что организованные вне помещений участки базируются где угодно: на пнях, в багажниках машин и т. д. Эту информацию поспешила опровергнуть глава ЦИК РФ Элла Памфилова, по словам которой мобильные участки действуют только под «легкими навесами». После этого фотографий из разных уголков страны стало еще больше. В поле зрения «Реального времени» попал казанский «краснобус», также превращенный в участок для голосования.



Повернуть движение по Булаку вспять

Власти Казани анонсировали масштабный проект по изменению схемы движения в центре города. Центральной точкой преобразования станет перекресток улиц Татарстан, Салимжанова, Лево-Булачной и Право-Булачной. Решено поменять направление движения на односторонней Право-Булачной: теперь автомобили будут ехать по ней не от Кабана к Кремлю, а наоборот. Предполагается сделать улицу частью транспортной артерии от Кремлевской дамбы до улицы Назарбаева.

А вот Лево-Булачная станет двусторонней, но перестанет иметь транзитное назначение. Предполагается, что поток транспорта здесь сильно снизится. Этому поспособствует и превращение участка улицы в пешеходную зону.

Другой артерией станет линия из улицы Тихомирнова, Щербаковского переулка и улицы Профсоюзной. Движение там станет односторонним и будет направлено из центра в сторону улицы Декабристов.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал это решение «выстраданным» — прежде чем принять его, специалисты проработали различные модели.



Парад Победы

В среду в Казани, как и в Москве и других городах страны, прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне. По площади Свободы прошли войска Казанского гарнизона, в составе парадных отделений были сотрудники МЧС, УФСИН, прокуратуры, кадеты, юнармейцы.

На трибуне разместились официальные лица и около 20 ветеранов и тружеников тыла. «Реальное время» опубликовало фоторепортаж с юбилейного парада.



Минсельхоз пригрозил судами за отравление пчел

Минсельхозпрод РТ признал, что случаи гибели пчел в этом году происходят вновь. Глава министерства Марат Зяббаров отметил, что до районов доведены инструкции по недопущению массовой гибели пчел, кроме того, работают специальные чаты в мессенджерах. Тем не менее агропредприятия и пчеловоды не всегда могут «найти контакт между собой».

«Есть случай в Заинском районе. Мы детально разбираемся, контролируем. Будем искать виновных. При необходимости будет и суд», — отметил министр.



Когда появятся парковки у Камского моря?

Глава исполкома Лаишевского района Ильдус Зарипов рассказал на оnline-конференции «Реального времени» о проблемах с парковкой вокруг пляжа «Камское море» и статусе построек кинопоселка «Семрук».

По словам чиновника, пока район создает небольшие муниципальные парковки вблизи пляжа. В идеале на помощь администрации должен прийти инвестор, который вложится в создание инфраструктуры и станет оператором парковочного пространства.



Основатель «Сувара» признан банкротом

Один из основателей строительной компании «Сувар» Евгений Корольков в середине июня был признан банкротом. Это позволило ему отделаться от кредиторов, требовавших от бизнесмена почти 1 млрд рублей. Как выяснило «Реальное время», один из корифеев строительной сферы Татарстана выплатил по долгам только 7,3 млн рублей.



Евгения Даутова освободилась условно-досрочно

Экс-глава банка «Спурт» Евгения Даутова покинула СИЗО, где она отбывала наказание за злоупотребление полномочиями и фальсификацию отчетности банка. В пятницу, 26 июня, ВИП-осужденная вышла по УДО. Ее встречали члены семьи.

Юрист от АСВ Юлия Савельева в апелляционной жалобе просила отменить апрельское постановление Кировского райсуда Казани об условно-досрочном освобождении. Однако на решающем заседании она не появилась.



Эксперты об опасности 5G-технологий

Конспирологи разных мастей развивают теории одна страшнее другой о связи технологии 5G и вспышки COVID-19. Как пояснили нашему изданию в Минцифры РТ, принцип работы станций 5G практически не отличается от сетей прошлых поколений.

«Тот диапазон частот радиоволн, в которых действуют сотовые вышки, не вредит здоровью человека: мощности для негативного влияния недостаточно. Риски от современных сетей связи значительно меньше, чем, скажем, от микроволновой печи или даже настенного телевизора», — добавил директор Центра цифровых трансформаций КФУ Дмитрий Чикрин.



Порт Свияжского логоцентра

Проекту переноса грузового порта из Казани в Нижние Вязовые уже 10 лет. «Реальное время» задалось вопросом, почему этот элемент Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) до сих пор не заработал.

Логоцентр был открыт в декабре 2015 года. Глава Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев рассказал, что все эти годы проект буксовал из-за отсутствия инвесторов. Сейчас к этому фактору добавилась пандемия коронавируса.

Завкафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич отмечает, что перенос грузового порта из Казани добавил логистических проблем при доставке грузов в столицу Татарстана.

