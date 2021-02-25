Мишель Пена: «Здесь просто необходим цветной, веселый, приветливый парк»

Французский архитектор презентовал концепцию парка на правом берегу Казанки

Фото: Ринат Назметдинов

Согласно разработанному плану, на территории в 40 га появятся семь зеленых аллей, круглогодичная оранжерея и театр песка. Центр семьи «Казан» будет окружен водяной линзой, а на пешеходной набережной будет построен зеленый амфитеатр. Подробности — в материале «Реального времени».

Первый из 12

— У начала любой дороги, конечно, хочется добиться лучшего, — отметил в начале выступления мэр Казани Ильсур Метшин. — Если бы мне 10 лет назад сказали, что сам Мишель Пена приедет к нам и под его руководством мы будем работать, я бы не поверил: «Наверное, не в моей жизни». Спасибо вам, Мишель, коллеги, за то, что невозможное становится реальным.

Мэр подчеркнул, что в данный момент речь идет лишь об одной парковой зоне, которая займет более 40 га земли от «Миллениума» до Кировской дамбы. Всего же в будущем в Казани планируется построить 12 новых парков. Они станут частью программы реализации Стратегии развития Казанки.

Мэр подчеркнул, что в данный момент речь идет лишь об одной парковой зоне, которая займет более 40 га земли от «Миллениума» до Кировской дамбы

— Среди нас Валерий Кравцун. Это наш новый партнер, который пока реализует первые шаги в части, касающейся «Ривьеры», — заявил Метшин. — Мы сегодня официально объявляем о том, и это согласовано с нашими коллегами и одобрено президентом, что будет проведен международный архитектурный конкурс по застройке комплекса «Ривьеры». И там появятся не только офисы, гостиницы, но также и концертный зал.

Напомним, что в конце декабря 2020 года киноцентр «Ривьера» за 418,2 млн рублей на торгах приобрела компания «Таткравтинвест». Основатели предприятия — миллиардер и совладелец «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок и его партнер Валерий Кравцун. Бизнесмены уже реализуют в Татарстане проект гостиницы рядом с аэропортом и анонсировали строительство отеля в Иннополисе.

Что будет?

— Здесь просто необходим цветной, веселый, приветливый парк, повторяющий линии самой Казанки, — заявил Мишель Пена.

Мишель Пена работает над концепцией казанского парка с осени 2020 года. Согласно техзаданию, песчаный пустырь планируется превратить в экологичное и многофункциональное пространство, привлекательное для самых широких слоев населения. Будущая зеленая зона уже получила имя — «Парк горизонтов». Название общественного пространства отсылает к характерным особенностям Казани. Город находится на перекрестке культур и, являясь своеобразной микромоделью евразийской интеграции, отличается интернациональностью и уникальными чертами.

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Ожидается, что в парке будет создано семь зеленых линий горизонта, идущих вдоль берега реки. Появятся многочисленные газоны, компактные группы деревьев и цветники. При этом аллеи у проезжей части будут гораздо выше и плотнее аллей у реки. Таким образом, гости парка будут защищены от шума и пыли, однако незабываемый вид на «Чашу» и архитектурный ансамбль Кремля останется открытым из любого уголка парка. Пена предлагает использовать в проекте самые простые и неприхотливые растения, хорошо растущие на территории Татарстана. Например, дубы, сосны и ели. Помимо прочего, будут созданы многочисленные садово-парковые прогулочные дорожки и тропы. Предполагается строительство нескольких смотровых площадок, спортивных и детских игровых зон. Также по всему парку разместят посты наблюдения за птицами и навесы. Появится даже один театр песка для организации небольших праздничных мероприятий. Бетонные стенки и подпорки в проекте не предусмотрены: парк будет плавно спускаться к реке.

«Жемчужины» парка

Главными «жемчужинами» пешеходной набережной станут «Большая дюна» с зеленым амфитеатром — для любителей полюбоваться красотами природы, и большая круглогодично работающая оранжерея с редкими растениями. Для того чтобы город и река были неразрывно связаны между собой, архитектор предложил все выходящие на ул. Сибгата Хакима магистрали продлить после пересечения с этой улицей и преобразовать в ландшафтные аллеи, увенчивающиеся небольшими пирсами.

Площадь перед «Чашей» должна сохранить свои основные функции. Эскиз предоставлен пресс-службой мэрии Казани

Площадь перед «Чашей» должна сохранить свои основные функции. Здесь будут проводиться все крупные культурные и спортивные события. Летом радовать глаз будет водяная линза, «обнимающая» главный ЗАГС города, а зимой все желающие смогут покататься на катке. Полюбившиеся казанцам скульптуры барсов и драконов останутся на своем месте.

— Я ознакомился со многими парками Казани, прогулявшись по ним пешком, — рассказал Пена. — Не могу не выразить восхищения зелеными зонами города и проделанной властями работой... И сейчас у Казанки хочу создать настоящий город-сад.

Реализация концепции будет проходить поэтапно. Вначале будут осуществлены вывод и прокладка инженерных коммуникаций. Однако проект является предварительным и нуждается в дальнейшей доработке.

— Мы только начинаем, находимся в самом начале пути, — подчеркнул Ильсур Метшин. — То, о чем говорится сегодня, — не окончательный вариант. Изменения еще будут.

1 / 25 эскиз предоставлен пресс-службой мэрии Казани

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Елена Симакова, фото: Ринат Назметдинов