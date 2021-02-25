Мишель Пена: «Здесь просто необходим цветной, веселый, приветливый парк»
Французский архитектор презентовал концепцию парка на правом берегу Казанки
Согласно разработанному плану, на территории в 40 га появятся семь зеленых аллей, круглогодичная оранжерея и театр песка. Центр семьи «Казан» будет окружен водяной линзой, а на пешеходной набережной будет построен зеленый амфитеатр. Подробности — в материале «Реального времени».
Первый из 12
— У начала любой дороги, конечно, хочется добиться лучшего, — отметил в начале выступления мэр Казани Ильсур Метшин. — Если бы мне 10 лет назад сказали, что сам Мишель Пена приедет к нам и под его руководством мы будем работать, я бы не поверил: «Наверное, не в моей жизни». Спасибо вам, Мишель, коллеги, за то, что невозможное становится реальным.
Мэр подчеркнул, что в данный момент речь идет лишь об одной парковой зоне, которая займет более 40 га земли от «Миллениума» до Кировской дамбы. Всего же в будущем в Казани планируется построить 12 новых парков. Они станут частью программы реализации Стратегии развития Казанки.
— Среди нас Валерий Кравцун. Это наш новый партнер, который пока реализует первые шаги в части, касающейся «Ривьеры», — заявил Метшин. — Мы сегодня официально объявляем о том, и это согласовано с нашими коллегами и одобрено президентом, что будет проведен международный архитектурный конкурс по застройке комплекса «Ривьеры». И там появятся не только офисы, гостиницы, но также и концертный зал.
Напомним, что в конце декабря 2020 года киноцентр «Ривьера» за 418,2 млн рублей на торгах приобрела компания «Таткравтинвест». Основатели предприятия — миллиардер и совладелец «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок и его партнер Валерий Кравцун. Бизнесмены уже реализуют в Татарстане проект гостиницы рядом с аэропортом и анонсировали строительство отеля в Иннополисе.
Что будет?
— Здесь просто необходим цветной, веселый, приветливый парк, повторяющий линии самой Казанки, — заявил Мишель Пена.
Мишель Пена работает над концепцией казанского парка с осени 2020 года. Согласно техзаданию, песчаный пустырь планируется превратить в экологичное и многофункциональное пространство, привлекательное для самых широких слоев населения. Будущая зеленая зона уже получила имя — «Парк горизонтов». Название общественного пространства отсылает к характерным особенностям Казани. Город находится на перекрестке культур и, являясь своеобразной микромоделью евразийской интеграции, отличается интернациональностью и уникальными чертами.
Ожидается, что в парке будет создано семь зеленых линий горизонта, идущих вдоль берега реки. Появятся многочисленные газоны, компактные группы деревьев и цветники. При этом аллеи у проезжей части будут гораздо выше и плотнее аллей у реки. Таким образом, гости парка будут защищены от шума и пыли, однако незабываемый вид на «Чашу» и архитектурный ансамбль Кремля останется открытым из любого уголка парка. Пена предлагает использовать в проекте самые простые и неприхотливые растения, хорошо растущие на территории Татарстана. Например, дубы, сосны и ели. Помимо прочего, будут созданы многочисленные садово-парковые прогулочные дорожки и тропы. Предполагается строительство нескольких смотровых площадок, спортивных и детских игровых зон. Также по всему парку разместят посты наблюдения за птицами и навесы. Появится даже один театр песка для организации небольших праздничных мероприятий. Бетонные стенки и подпорки в проекте не предусмотрены: парк будет плавно спускаться к реке.
«Жемчужины» парка
Главными «жемчужинами» пешеходной набережной станут «Большая дюна» с зеленым амфитеатром — для любителей полюбоваться красотами природы, и большая круглогодично работающая оранжерея с редкими растениями. Для того чтобы город и река были неразрывно связаны между собой, архитектор предложил все выходящие на ул. Сибгата Хакима магистрали продлить после пересечения с этой улицей и преобразовать в ландшафтные аллеи, увенчивающиеся небольшими пирсами.
Площадь перед «Чашей» должна сохранить свои основные функции. Здесь будут проводиться все крупные культурные и спортивные события. Летом радовать глаз будет водяная линза, «обнимающая» главный ЗАГС города, а зимой все желающие смогут покататься на катке. Полюбившиеся казанцам скульптуры барсов и драконов останутся на своем месте.
— Я ознакомился со многими парками Казани, прогулявшись по ним пешком, — рассказал Пена. — Не могу не выразить восхищения зелеными зонами города и проделанной властями работой... И сейчас у Казанки хочу создать настоящий город-сад.
Реализация концепции будет проходить поэтапно. Вначале будут осуществлены вывод и прокладка инженерных коммуникаций. Однако проект является предварительным и нуждается в дальнейшей доработке.
— Мы только начинаем, находимся в самом начале пути, — подчеркнул Ильсур Метшин. — То, о чем говорится сегодня, — не окончательный вариант. Изменения еще будут.
Справка
Мишель Пена — выдающийся французский ландшафтный архитектор. Концептор многих уникальных проектов, среди которых — Атлантический сад на бетонной крыше вокзала Монпарнас, парк Променад Пайон в Ницце, Ландшафтный парк ВДНХ в Москве. Экс-президент Французской федерации ландшафтных архитекторов, идейный вдохновитель культурной ассоциации, посвященной ландшафтам PaysSages в Ницце.
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