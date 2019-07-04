Власти Татарстана пообещали восстановить Мергасовский дом

Мергасовский дом в Казани точно будет восстановлен — решение по этому моменту определенно есть. Об этом заявила заместитель руководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова на брифинге.

По ее словам, восстановление потребует колоссальных средств. На данный момент неизвестно, кто будет инвестором. Заявки рассмотрят, если будут предложения.

Ранее помощник президента Татарстана Олеся Балтусова рассказала о решении мэра Казани Ильсура Метшина, согласно которому на охрану Мергасовского дома выставят ЧОП. До этого объект культурно-исторического наследия, первое конструктивистское здание Казани, начали готовить к торгам. Однако дому вскоре потребовалась помощь: здесь до сих пор остаются единицы жильцов, которые противятся расселению, поэтому закрыть подъезды невозможно, а в пустующие квартиры повадились ходить мародеры и наркоманы.

Газета «Реальное время» вспомнила новейшую историю многострадального дома и баталии жильцов с чиновниками, узнала, какова ситуация вокруг Мергасовского дома в настоящий момент.