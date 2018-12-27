Владимир Казилов поможет Равилю Зиганшину достроить «Реку Замбези»

Генподрядчиком казанского зоопарка останется ПСО «Казань», но достраивать объект будет компания, прославившаяся на реконструкции цирка

Фото: Антон Журавлев

Накануне мэр Казани объяснил, почему сроки сдачи нового зоопарка вновь перенесли. Напомним, объект возводит ПСО «Казань». По словам градоначальника, строитель стадионов и космодрома «не рассчитал силы», так что на стройке «новый подрядчик», и кто теперь возведет «Реку Замбези» — определит ГИСУ. Однако, как выяснило «Реальное время», городского главу не так поняли. Речь вовсе не о замене компании Равиля Зиганшина на объекте — она остается генподрядчиком, и контракт с ней сохраняется. ПСО лишь пригласит субподрядчика — «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. Компания известна как реставратор Казанского цирка и Кремля, а также застройщик собора Казанской иконы Божией Матери и других знаковых объектов. Подробнее — в материале «Реального времени».

«У нас контракт с ПСО «Казань»

О том, что ПСО «Казань» больше не является генподрядчиком строительства зоопарка «Река Замбези», на ежегодной встрече с журналистами рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

— Подавляющее большинство сделано, но, к сожалению, подрядчик не рассчитал свои силы, — отметил он. — Мы надеялись, что летом будет [открытие], потому что основные работы выполнены.

Сроки сдачи нового зоопарка переносили пять раз. В последний — сдать объект в эксплуатацию обещали в III квартале 2019 года. В качестве причин задержки казанский градоначальник называл то, что с ПСО «Казань» не рассчитались за строительство стадионов в других регионах. На той же встрече с журналистами мэр заявил, что на объекте вместо ПСО «Казань» будет работать новый подрядчик, но конкретную компанию не назвал, сославшись на то, что генподрядчика определяло ГИСУ.

Журналисты поспешили сообщить об изгнании нерадивого подрядчика с долгостроя «Река Замбези». Однако «Реальное время» выяснило, что речь вовсе не о замене компании Равиля Зиганшина на объекте. ПСО «Казань» остается генподрядчиком на стройке зоопарка, контракт с ним никто не разрывал. Но достраивать и сдавать объект в эксплуатацию действительно будет другая компания, только она будет выступать в качестве субподрядчика.

Отметим, что имя таинственного «субчика» доселе нигде не называлось. Несколько информированных источников сообщили нашему изданию, что достраивать зоопарк доверили компании «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. По данным системы «СПАРК Интерфакс», в прошлом году выручка фирмы достигала 3 млрд рублей, а прибыль — почти 33,7 млн рублей. Единственный учредитель и директор «Евростройхолдинг+» Владимир Казилов в свое время был отмечен благодарственным письмом президента Татарстана за вклад в строительство станции метро «Козья слобода». Ему же принадлежат ООО «Евростройхолдинг-Казань» и ООО «Строймонтаж-М».

Оперативно связаться с руководством «Евростройхолдинг+» не удалось — как пояснили в приемной, директор компании находился в отъезде.

В пресс-службе ГИСУ информацию о субподрядчике не подтвердили, но и не опровергли. Но при этом отметили, что инвестиционный контракт заключался только с ПСО «Казань».

— Насчет субподрядчиков я ничего не могу сказать. У нас контракт с ПСО «Казань». С другой организацией ГИСУ договор не заключало, — ответила представитель пресс-службы ГИСУ.

В ПСО «Казань» не стали комментировать слова мэра, но подтвердили информацию о новом субподрядчике, добавив, что сами остаются на стройке в качестве генподрядчика.

Реставратор цирка и строитель собора Казанской иконы Божией Матери

Надо сказать, что «Евростройхолдинг+» имеет большой опыт работы на госзаказах. В частности, компания «Евростройхолдинг+» занималась ремонтно-реставрационными работами в Казанском государственном цирке. Для этого между компанией и ГИСУ сначала был заключен контракт на 530 млн рублей, а позже — дополнительное соглашение, которое повысило стоимость контракта до 549,6 млн рублей.

«Евростройхолдинг+» появлялся в публичной сфере и в связи с тем, что продал скульптуры барсов и зилантов, установленных возле «Чаши», ГИСУ за 254 млн рублей. Компании доверяли и другие ответственные задания. Несколько лет назад «Евростройхолдинг+» занимался ремонтно-реставрационными работами на территории Казанского кремля, получив контракт на 140 млн рублей. Компания также ремонтировала здание на Батурина,7, где когда-то находились пересыльная тюрьма и онкодиспансер, а сейчас располагается Институт истории им. Ш. Марджани. На выполнение работ «Евростройхолдинг+» получил почти 300 млн рублей.

Именно «Евростройхолдинг+» построил элитную Международную школу на ул. Федосеевской. Эта же компания выступила застройщиком на главной православной стройке Казани — собора Казанской иконы Божией Матери. В сентябре ООО «Евростройхолдинг+» победило в конкурсе на определение исполнителя работ по ремонту Театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля за 130,1 млн рублей.

И это далеко не весь список знаковых объектов, на которых успел поработать «Евростройхолдинг+». Отметим, что в этом году компания получила награду в номинации «Лучшая компания по строительству социально-культурных объектов Республики Татарстан» в конкурсе «Строитель года Республики Татарстан».

Срывы сроков и вина проектировщиков

Напомним, что строительство «Реки Замбези» началось в 2015 году, когда правительство Татарстана выделило на эти цели 1 млрд рублей. Планировалось, что стройка завершится уже к 2016 году — к 200-летию Казанского зооботсада. И поначалу работы действительно шли ударными темпами, и к апрелю 2016-го были возведены стены. Но потом темпы замедлились, и понятно, что к обещанному сроку объект не сдали. В марте 2018 года журналистов пригласили в зоопарк и рассказали, что работы находятся на финишной прямой и что открытие должно состояться в мае. Но что-то вновь пошло не так, и дата сдачи переносилась дважды: сначала на август, а затем на IV квартал 2018 года.

В конце октября корреспондент «Реального времени» получил эксклюзивную возможность побывать в будущем зоопарке. Тогда представители ПСО «Казань» рассказывали, что заминки были связаны в том числе с промахами проектировщиков. К примеру, несколько раз пришлось переделывать бегемотник. Для спуска в бассейн для бегемотов были предусмотрены ступеньки, которые строители забетонировали согласно проекту. Но когда пришли зоологи, выяснилось, что высота для них была выбрана неправильная, и бегемот по ним спуститься не сможет. Просчитались и при проектировании самого бассейна — чтобы разглядеть в нем бегемота, людям пришлось бы приседать или ползать на коленках. Чтобы решить проблему, пришлось прорубать в полу нишу.

Отметим, что в будущем предполагается реконструкция старого зооботсада и его соединение с «Рекой Замбези» с помощью тоннеля через железную дорогу. Но говорить о сроках по второму этапу пока точно рано.