«Люди в страхе» — почему лишь десятая часть 100-тысячной армии самозанятых казанцев вышла из тени?

Сессия гордумы: кадровые рокировки, предупреждение депутатам от борцов с коррупцией и жалобы бизнеса

Фото: Максим Платонов

Почему пилотный проект по самозанятым привлек в этом году лишь десятую часть его потенциальных участников, проанализируют казанская мэрия и депутаты гордумы. Работы, по словам градоначальника Ильсура Метшина, непочатый край, тем более что опросы предпринимателей в столице Татарстана показали: условия для деловой активности в Казани в последний год ухудшились. Подробнее о том, что нужно исправить, как изменился состав народных избранников и почему им стоит тщательнее отчитываться о доходах, — в репортаже «Реального времени» с XXXVI сессии Казгордумы.

Восемь депутатов покинули гордуму

Сессию гордумы мэр Казани открыл накануне поздравлениями и награждением коллег, перешедших на новое место работы. Ильсур Метшин поблагодарил каждого за вклад в развитие татарстанской столицы. Среди них и глава префектуры «Старый город» Марат Усманов, он перешел в администрацию Зеленодольского района. Знаки отличия и грамоты вручили депутатам, сложившим свои полномочия в связи с избранием в Госсовет РТ VI созыва: Илье Вольфсону, Ниязу Гафиятуллину, Марату Нуриеву, Фанису Нурмухаметову, Альмиру Михееву и Фадбиру Сафину. Еще один бывший депутат гордумы Рафаэль Кантюков перешел на новую должность в другом регионе.



Метшин представил вновь избранных депутатов Анну Надырову и Динару Халимдарову, а также нового главного архитектора города Ильсияр Тухватуллину, «профессионала, которого знают и специалисты за пределами Казани». Руководителем комиссии по образованию, культуре и национальным вопросам депутаты назначили Рашида Низамова, а комиссию по делам молодежи, физкультуре и спорту возглавил Евгений Чекашов.

На заседании присутствовали 37 депутатов из 41, а также депутаты Госсовета РТ, представители республиканских министерств, исполкома, общественных организаций, самозанятые и студенты.

Среди них и глава префектуры «Старый город» Марат Усманов, он перешел в администрацию Зеленодольского района

Четверть налогов принес малый и средний бизнес

Главным в объемной программе сессии из 16 вопросов стало обсуждение развития малого и среднего предпринимательства и деятельности самозанятых. Заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий экономическое развитие, Ильдар Шакиров рассказал, что ежегодный прирост экономики от деятельности малого и среднего бизнеса показывает необходимость его дальнейшей поддержки. Именно на территории Казани сконцентрированы 48 процентов МСП Татарстана.

За 3 года количество малых предприятий выросло с 77 тыс. до 81 тыс. Среди них 44 тыс. малых предприятий, 225 — средних и 37 тыс. индивидуальных предпринимателей. Доля субъектов МСП в валовом территориальном продукте составляет 38 процентов.

На малых предприятиях города трудятся 178 тыс. человек — около 35 процентов от числа всех работников предприятий Казани. В этом году их средняя заработная плата в 25 тыс. рублей превысила прошлогоднюю на 11 процентов. МСП принесли 1,4 млрд рублей в городской бюджет — четверть от всех поступлений в первом полугодии. Ильдар Шакиров отметил, что в этом году заканчивается действие трехлетней программы по поддержке предпринимателей.

В рамках «арендных каникул» город на аукционах реализовал 56 помещений. Предприниматели дополнительно трудоустроили 150 человек и открыли там хостелы, салоны красоты, сервисные центры, туристические офисы, офисы связи, продаж недвижимости, пекарни. А налоговые поступления от арендаторов в городскую казну превысили 30 млн рублей.

Ильдар Шакиров рассказал, что ежегодный прирост экономики от деятельности малого и среднего бизнеса показывает необходимость его дальнейшей поддержки

В Казани 11 промышленных парков занимают 200 гектаров, 619 их резидентов, которые пользуются налоговыми льготами, предоставляют там работу 10 тыс. горожан. За первое полугодие промпарки реализовали продукции на 19 млрд рублей и принесли 2,3 млрд рублей налогов. Есть еще и резервы. На этих площадях свободно около 20 процентов производственных помещений и 30 процентов земельных участков.

За 3 года казанские власти направили 53 млн рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам на общую сумму в 520 млн рублей. Льготами воспользовались 144 представителя малого и среднего бизнеса. За счет кредитных вливаний предприятия создали около 500 рабочих мест.

Самозанятые ощущают нехватку льготного кредитования и знаний



Федеральное законодательство по специальному налоговому режиму пока еще формируется. Как отметил заместитель руководителя исполкома, главная цель для самозанятых не произвести, а реализовать продукцию и услуги, задача же властей — убедить людей обрести самостоятельный статус и получить поддержку.

И тут, по словам чиновника, работа как будто тоже кипит. С начала года в Казани зарегистрировались более 10 тыс. самозанятых, они принесли в бюджет первые 10 млн рублей. До конца года объявлен мораторий на штрафы для людей, которые сами себя обеспечивают работой. Обещают, что и на следующий год условия не изменятся.

«За 9 месяцев накопили опыт, столкнулись с проблемами», — заметил Шакиров. Одна из них — нехватка точек сбыта продукции. Чтобы исправить ситуацию, городские власти задействовали муниципальные объекты, предоставляли бесплатно общественные пространства для кафе, развлечений, продажи товаров. В августе провели двухдневный фестиваль самозанятых в Горкинско-Ометьевском лесу, за это время они продали продукции на 650 тыс. рублей. Кроме того, самозанятые участвовали в Сабантуе, «Вкусной Казани». В прошлые выходные состоялась ярмарка в Агропромпарке. Эту площадку будут задействовать каждую неделю и приглашать разные группы самозанятых по 15 человек. Для этих людей проводят семинары и встречи на территории Казанской ярмарки, собираются организовать коворкинг на базе ЦКС «Московский».

О своем опыте рассказала сотрудница строительной компании Лейсан Яруллина, которая стала делать дома пастилу и всевозможные сладости из сухофруктов

Ильдар Шакиров напомнил, что после чемпионата WorldSkills осталось высококлассное оборудование, которое необходимо для кондитеров:

— Подготовим соответствующее обращение в адрес Министерства образования РТ. На базе специализированных центров необходимо организовать стажировочные площадки для самозанятых.

О своем опыте рассказала сотрудница строительной компании Лейсан Яруллина, которая стала делать дома пастилу и всевозможные сладости из сухофруктов. Любимым делом ей хотелось заниматься ежедневно, но Лейсан не была готова регистрировать ИП, поэтому прошла пошагово на сайте для самозанятых инструкцию и стала работать официально.

— У меня открылись новые возможности, появилось гораздо больше клиентов, — рассказывает Лейсан. — Минус в моей работе сейчас — отсутствие возможности получить сертификат на продукцию. Поэтому моя цель — зарегистрировать ИП, открыть свой цех, сотрудничать с юридическими лицами. В статусе самозанятой хотелось бы получить финансовую поддержку от государства, например, гранты или льготное кредитование на закупку оборудования. Ощущается нехватка знаний, не помешали бы курсы финансовой грамотности, обучение бизнесу и маркетингу, чтобы организовать регулярные продажи.

Предприниматели Казани: работать тяжелее, чем в прошлом году

— 10 тысяч самозанятых. А незарегистрированных где-то еще тысяч 100. Если бы было все нормально, эти 100 тысяч зарегистрировались бы, — рассуждал градоначальник.

— Чего не хватает? Какие пожелания? — спросил Ильсур Метшин у Лейсан Яруллиной.

— Люди в страхе, не владеют полной информацией, — ответила продавец сладостей.

— Плохо. Работы непочатый край. Надо думать, как их пригласить зарегистрироваться, и что нам для этого делать, — обратился к коллегам глава города.

Омбудсмен отметила, что сейчас по проектам так называемых форсайт-лабораторий в республике предпринимают меры для развития бизнеса, их можно тиражировать в разных муниципалитетах

В подтверждение не слишком благостную картину представила и и. о. уполномоченного при президенте РТ по защите предпринимателей Венера Камалова. Она рассказала об итогах анкетирования, которое провел аппарат омбудсмена. Опросили 4,5 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Наивысшая плотность МСП именно в Казани, но деловая активность в текущем году здесь падает. Об этом сообщили 60 процентов предпринимателей столицы Татарстана. В районах республики предприниматели оценивают ситуацию лучше, чем в прошлом году. Там снизилась численность тех, кто жалуется на проверки с 59 процентов в прошлом году до 45 процентов в нынешнем. В Казани чаще сетуют на административные барьеры, чем в целом по Татарстану. При этом 65 процентов опрошенных предпринимателей в столице республики сообщили о снижении выручки. Более 35 процентов компаний планируют сокращать сотрудников. Предпринимателей напрягают высокая арендная плата, тарифы ЖКХ, повышение платы за ТКО. Порой им самим приходится вывозить отходы — в результате организации дважды оплачивают вывоз мусора.

Омбудсмен отметила, что сейчас по проектам так называемых форсайт-лабораторий в республике предпринимают меры для развития бизнеса, их можно тиражировать в разных муниципалитетах. Заместитель руководителя исполкома дополнил, что в настоящее время разрабатывается новая программа по поддержке МСП на 2020—2024 годы. Идет ее обсуждение. График встреч для всех желающих опубликуют на следующей неделе на портале мэрии в разделе «Бизнес Казани». Также работает бесплатная горячая линия для самозанятых и в целом по вопросам применения «Налога на профессиональный доход» — на базе интернет-ресурса «Проверенный бизнес».

— Эти диаграммы, демонстрирующие, что мы не являемся лидером деловой активности в республике, не всегда приятно видеть. Но сравнивать муниципалитеты тяжело. В любом случае, есть хороший ориентир, куда наши усилия направлять. Тревожные нотки, которые звучат, надо взять в работу. И давайте на исполкоме их рассмотрим в ближайшую неделю. Понятна в целом ситуация в стране, но это не повод на кого-то кивать. Перед нами новый вызов, новые вопросы. Как отметил президент республики, нужно кардинально менять отношение к предпринимателям. Находить резервы в диалоге с малым и средним бизнесом, — завершил обсуждение Ильсур Метшин.

После перерыва депутаты Казгордумы утвердили увеличение доходной и расходной частей бюджета города на 1,14 млрд рублей

Контроль под страхом конфискации, уголовного дела и лишения мандата

После перерыва депутаты Казгордумы утвердили увеличение доходной и расходной частей бюджета города на 1,14 млрд рублей. Теперь расходы столицы Татарстана вырастут до 27,5 млрд рублей.

При этом доходы города достигнут 25,3 млрд рублей. Таким образом, ожидается дефицит бюджета в размере 2,2 млрд рублей. Покрыть его казанские власти намерены за счет остатков денег на начало года.

Депутаты постановили дополнить перечень субсидий предприятиям общественного транспорта, в том числе и электротранспорта, тем самым возместить их затраты на перевозки во время футбольного чемпионата мира в 2018 году. За счет возврата автономными и бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет бюджет получил 400 тысяч рублей. Эти деньги депутаты планируют потратить на сферу образования и культуры.

Народные избранники одобрили изменения в федеральном законодательстве о земельном налоге на садовые участки. С 1 января устанавливается ограничение. Земельный налог не будет превышать 0,3 процента при условии, что участок не будет использоваться для предпринимательской деятельности.

Советник главы города по противодействию коррупции Киям Беляев напомнил о том, что с 2015 года федеральное законодательство обязывает депутатов всех уровней предоставлять сведения о доходах. Народные избранники совершенствуют антикоррупционную работу. На следующий год они ужесточат контроль доходов должностных лиц. По словам Беляева, результаты проверок показывают, что не изжили себя случаи, когда депутаты указывают не все имущество или неполную информацию. Он отметил важность правильного заполнения деклараций. Если депутат, не укажет необходимые данные о способе приобретения, например, квартиры или машины, имущество могут конфисковать, а депутата будут в праве отстранить от полномочий и даже возбудить уголовное дело на него.

Мэр Казани предупредил, что требования закона, который находится в разработке, коснутся всех муниципальных служащих. Депутаты решили провести консультации для разъяснения порядка предоставления сведений.

1 / 57 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов