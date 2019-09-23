Парки и скверы Казани получат дополнительные деньги

Зеленые зоны столицы Татарстана готовятся к зиме. К следующем году их возьмут под охрану ЧОПовцы

Фото: Олег Тихонов

В этом году в 20 парках и скверах Казани прошло около 1000 мероприятий, которые посетили почти полмиллиона человек. После реконструкции общественные пространства столицы Татарстана стали круглогодичными. Они популярны среди горожан и приезжих в разное время года. Руководитель «Дирекции парков и скверов Казани» Марат Закиров во время «делового понедельника» в мэрии подвел итоги летнего сезона. Подробнее о создании комфортного городского пространства — в материале «Реального времени».

Профессиональные, гастрономические, музыкальные

Казань завершила летний парковый сезон, о чем «Реальное время» писало ранее. Но с наступлением осени зеленые зоны Казани не закрываются. Наоборот, 20 общественных пространств города, находящихся в ведении Дирекции парков и скверов, продолжат расти и развиваться. Они становятся все популярнее среди горожан.

Как сообщили сегодня на «деловом понедельнике», с начала мая до середины сентября в парках и скверах Казани по программе «Парковая культура» прошло 907 мероприятий, которые посетили около 500 тысяч человек. Поток посетителей вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. До 54 мероприятий в неделю проводили в зеленых зонах столицы Татарстана.

Во время мирового чемпионата профессий в течение 6 дней около 60 тысяч человек приняли участие в активностях WorldSkills в парке им. Горького, Горкинско-Ометьевском лесу и на набережной озера Кабан. Мероприятия в парке им. Горького были посвящены дружбе народов. На набережной озера Нижний Кабан выступали артисты Татарстана. В Горкинско-Ометьевском лесу развернули площадку для рабочей молодежи, там прошли лекции о рабочих профессиях, состоялись встречи с послами, выступили музыкальные коллективы, прошли трансляции открытия и закрытия WorldSkills.

«Дирекция выявила знаковые проекты у каждой территории, чтобы иметь возможность составлять разнообразную афишу. Новую программу формировали и на основе опроса посетителей парков», — сообщил Марат Закиров. Фото kzn.ru

Особый интерес вызвал «Гриль-фест» в Горкинско-Ометьевском лесу. На нем побывало более 23 тысяч человек. Фестиваль мороженого посетили более 14 тысяч любителей сладкого лакомства.

— Мы стараемся расширять культурный кругозор горожан, знакомить их с новыми видами творчества, насыщать программу современными форматами мероприятий. Дирекция выявила знаковые проекты у каждой территории, чтобы иметь возможность составлять разнообразную афишу. Новую программу формировали и на основе опроса посетителей парков. Они отмечали недостаток музыкальных концертов, — сообщил Марат Закиров.

Дирекция парков и скверов планирует, что события этого сезона должны стать ежегодными. В июле в парке «Черное озеро» прошел первый фестиваль музыкальных инструментов «Октава» с участием популярной исполнительницы Гаяны. Гусли, домбра, курай прозвучали для зрителей в современной интерпретации. Там же в большом концерте «Дружба народов» выступили марийские, чувашские и мордовские молодые исполнители. В Горкинско-Ометьевском лесу прошел традиционный концерт татарской популярной музыки, концерт памяти Виктора Цоя, а в рамках празднования Дня России выступила молодежная группа «Лауд».



Для всех поколений

Впервые в этом году на этой же площадке состоялся Фестиваль самозанятых, на набережной озера Нижний Кабан организовали премьерный показ новых серий «Игры престолов», а на бульваре «Белые цветы» и в парке им. Горького провели детский большой праздник «Главные герои» телеканала «Карусель».

Второй год подряд в Горкинско-Ометьевском лесу действует проект «Общественный огород», который в этом году проходит в расширенном формате. Местные жители в течение лета выращивали здесь землянику, помидоры, цветы и морковь. Этот опыт распространят на следующий год в других парках.

Большое число зрителей привлекли традиционные ежегодные события: летний книжный фестиваль, фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», маркет «Пэчен базары» и другие. Фото Максима Платонова

Большое число зрителей привлекли традиционные ежегодные события: летний книжный фестиваль, Всероссийская акция «Ночь кино» в парке им. Горького, фестиваль энергосбережения «Вместе ярче», проект «Детская барахолка», фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани», маркет «Пэчен базары», тренировки «Зеленый фитнес», уличные кинопоказы. Для старшего поколения в рамках проекта «Жизнелюб» на территории семи городских общественных пространств все лето проходили занятия по вокалу, хореографии, рукоделию, спортивные тренировки (йога и скандинавская ходьба). А в парке «Крылья Советов» под музыку 1940—50-х годов пожилые люди танцевали и общались с давними и новыми приятелями.

Выросло количество некоммерческих мероприятий, которые провели в зеленых зонах Казани по инициативе различных организаций. Среди наиболее ярких — концерт «На крыльях мечты» в парке «Крылья Советов», общедоступные занятия по английскому языку для детей в рамках просветительского проекта Международной школы Казани «Английские каникулы» в парке «Калейдоскоп», а также бесплатные тренировки по бегу, детскому футболу и скандинавской ходьбе, встречи с психологами.

— Слаженная работа городских ведомств позволяет содержать 200 гектаров общественного пространства на должном уровне. Благодаря поддержке мэрии Казани в 2019 году выделили более 10 млн рублей на ремонтные работы и восстановление малых активных архитектурных форм в городе, — заметил Марат Закиров.

В порядок привели более 70 объектов, обновили урны, спортивные тренажеры для взрослых и детей. Продолжаются работы по ограждению спортивных площадок, площадок для выгула собак, обустраивают дорожно-тропиночную сеть.



В порядок привели более 70 объектов, обновили урны, спортивные тренажеры для взрослых и детей. Фото Максима Платонова

Вопрос охраны парков от вандалов пока не решен



По словам руководителя Дирекции парков и скверов, быстрая амортизация инфраструктуры связана с большим потоком посетителей. Свою лепту вносят и вандалы. За лето сотрудники Дирекции выявили более 20 случаев вандализма и порчи имущества. Чаще всего страдают парк «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевский лес, парк им. Урицкого, «Сосновая роща» и «Черное озеро».

— В сквере Табеева весной разбили несколько светильников. Нарушителя порядка наказали общественными работами. Все общественные пространства в ведении дирекции оборудованы системой видеонаблюдения. Это большое подспорье, но не решает комплексного вопроса охраны общественных пространств. В этом году мы кратковременно привлекали сотрудников частных охранных агентств в тестовом режиме для предотвращения нарушений общественного порядка и для борьбы с несанкционированной торговлей. Эксперимент с ними продолжим, вопрос охраны пока остается нерешенным, — отметил Закиров.

На устранение изношенности отельных объектов, а также проблем, которые создают вандалы, в этом году дирекция направила 1 млн рублей — средства, вырученные за счет торговли и проведения коммерческих мероприятий. В этом году у 15 из 20 общественных пространств появились технические паспорта, что увеличит финансирование содержания парков и скверов в будущем году. Но и этого, по словам руководителя дирекции, недостаточно. К следующему году необходимо восстановить существующие ограждения в парке «Черное озеро» и «Крылья советов», покрытие для спортивных площадок. На это необходимо, по предварительной оценке, 15 млн рублей.

«Нужно вести диалог с горожанами и бизнесом»

До конца 2019 года организация создаст технические паспорта на оставшиеся объекты и строящиеся общественные пространства. Скоро введут в эксплуатацию вторую очередь бульвара «Белые цветы». Полным ходом идут работы в парке им. Урицкого, строительство второй очереди озера Кабан, входной группы леса «Дубрава», обустраивают территорию у озера Комсомольское, пляжную зону лесопарка «Лебяжье озеро». Там дирекция создаст сервис по качественному отдыху.

— Для более грамотного и четкого построения работы с малым и средним бизнесом в этом году мы увеличили количество аукционов на размещение летней стационарной торговли. 53 аукциона на 14 территориях на сумму 9,4 млн рублей реализовали на два летних сезона. Это дало возможность бизнесу планировать долгосрочно и более грамотно, а нам даст возможность планировать свои внебюджетные расходы, — заявил руководитель организации.

«Когда мы защищали бюджет 2020 года, при поддержке президента Татарстана было решено увеличить финансирование на содержание парков и скверов», — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

В ноябре прошлого года дирекция провела аукционы на зимнюю торговлю на размещение пунктов проката и пунктов горячего питания. Проведение 116 рекламных мероприятий и промоакций в этом сезоне позволило дирекции заработать 6,7 млн рублей (в прошлом году около 4 млн рублей за 80 рекламных акций). Все заработанные деньги организация вкладывает в содержание парков и скверов.

— Аудитория общественных пространств в 467 тысяч человек — значительная цифра, учитывая, что мы только начали поиск форм работы с населением. Неплохой старт, но нужно прирастать и количеством, и качеством. Важно, чтобы работа на повышение комфорта горожан была бы у нас в приоритете. Надо изучать опыт других городов. Например, Москва уже прошла большую дорогу в освоении этой сферы. Важно вести диалог с неравнодушными горожанами, активными обществами, которые выходят с различными инициативами. Мы ушли от беспорядочной торговли, надо еще больше уделять внимание бизнесу. Реагировать на сигналы горожан, если не хватает тех или иных услуг, разыгрывать новые тендеры. Когда мы защищали бюджет 2020 года, при поддержке президента Татарстана было решено увеличить финансирование на содержание парков и скверов, — подчеркнул мэр Казани Ильсур Метшин.

В настоящее время проходит финальное согласование объемов бюджетного финансирования парков и скверов на будущий год. В общественных пространствах идет подготовка к зимнему сезону. В октябре пройдут субботники и состоится закрытие общественного огорода, а затем в парках и скверах приступят к подготовке к зимним мероприятиям и новогоднему оформлению.