В Нижнекамске чиновники воспротивились созданию филиала школы «СОлНЦе»

Почему Павлу Шмакову не удалось повторить в столице нефтехимии уникальный казанский проект

Фото: Реальное время

На этой неделе в Нижнекамске закрыли школу «СОлНЦе» педагога-новатора Павла Шмакова. С начала учебного года она осталась без финансирования, и учителя продолжали бесплатно заниматься с детьми в здании бывшего детсада №35, предоставленном исполкомом города под филиал казанского учебного заведения в 2022 году. Однако сейчас местные чиновники объявили родителям, что «дальнейшее продолжение образовательного процесса в данном помещении невозможно». Сам Шмаков второй месяц пытается возобновить работу нижнекамской школы. В причинах ее закрытия, отсутствии официального статуса и доводах участников «образовательного» конфликта разбиралось «Реальное время».



«Не дали времени»

Основатель казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков обратился в «Реальное время» в надежде, как он сам пояснил, на взвешенный, всесторонний и объективный анализ сложившейся ситуации: «чтобы в итоге было понятно, куда двигаться и как решать проблему». Педагог рассказал, что пять лет назад обратился к мэру Казани с просьбой помочь организовать в Нижнекамске филиал школы, и тот поддержал его, а затем идея нашла поддержку и у мэра Нижнекамска, на тот момент Айдара Метшина, а впоследствии у его преемника Рамиля Муллина. В итоге учебное заведение в городе открыли, и оно успело проработать четыре года.

По словам Шмеакова, школа «СОлНЦе» в Нижнекамске начала работать так же, как и в Казани, — формально учителя вели кружки, а дети были переведены на семейное образование. скриншот сайта Яндекс-карты

Но в конце 2024/2025 учебного года Управление образования Нижнекамска расторгло контракты с учителями, а в сентябре 2025 года учреждение осталось без финансирования. Учителя продолжали бесплатно заниматься с детьми в здании бывшего детсада №35, предоставленном исполкомом города под филиал казанского «СОлНЦа» в 2022 году. Однако 17 ноября местные чиновники объявили родителям, что «дальнейшее продолжение образовательного процесса в данном помещении невозможно», и помещение было закрыто.

— Нам выделили помещение в старом детском саду в центре города, мы нашли заинтересованных учителей, которые были готовы воплощать проект, появились родители, желавшие отдать детей именно в школу «СОлНЦЕ». Школа начала работать точно так же, как когда-то в Казани, — формально учителя вели кружки, а дети были переведены на семейное образование, аттестацию проходили в обычной нижнекамской школе. Вначале были набраны только 1-й и 5-й классы, со следующего года дети учились уже в 1-м, 2-м, 5-м и 6-м классах, и так постепенно школа с каждым годом росла. Сейчас в школе учатся 58 детей — с 1-го по 7-й класс, а еще 25 посещают подготовительный класс. Но по окончании предыдущего учебного года все учителя по инициативе городского управления образования были уволены, а осенью их на работу уже не приняли. До последнего времени они работали — даже без зарплаты.

По словам Шмакова, он встречался с новым мэром Нижнекамска Радмиром Беляевым, и первоначально глава города обещал поддержать «СОлНЦе», однако впоследствии ситуация изменилась.

Исполком: для функционирования школы не хватает регистрации, лицензии и учеников

Позиция нижнекамских чиновников основана на том, что нижнекамское «СОлНЦе» как школа де-юре не существует — она не является юридическим лицом и не имеет лицензии на образовательную деятельность. Соответственно, и условием возобновления деятельности школы чиновники ставят получение лицензии.

Отсутствие лицензии стало основной проблемой после того, как 13 октября новый городской прокурор Ильнур Гаянов вынес решение о проведении проверки «по факту публикации в СМИ информации о проведении образовательной деятельности без создания юридического лица». Предметом проверки стало соблюдение требований в сфере образования и пожарной безопасности. По итогам проверки нижнекамское «СОлНЦе» закрыли без всякой надежды на возобновление финансирования работы «кружков».

С начала учебного года нижнекамское «СОлНЦЕ» осталось без финансирования, и учителя продолжали бесплатно заниматься с детьми, однако согласно решению Управления образования занятия прекратились. скриншот страницы в соцсети

Причины прекращения сотрудничества с нижнекамской командой Павла Шмакова городской исполком подробно изложил в ответе на обращение родительского комитета к раису Татарстана Рустаму Минниханову:

— Образовательной организации «Нижнекамское «СОлНЦе» не существует, филиала МАУО «Средняя общеобразовательная школа-интернат «Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» Вахитовского района Казани в г. Нижнекамске тоже нет. Следовательно, выплата заработной платы работникам несуществующей школы является нецелевым использованием бюджетных средств.

В документе также утверждается, что администрация района предлагала Павлу Шмакову помещения для открытия в них учреждения дополнительного образования с последующей реорганизацией в общеобразовательную школу, но тот от них отказался. Кроме того, в исполкоме родителям сообщили, что в 2023 году глава района обращался к раису Татарстана с предложением создать такое учреждение дополнительного образования, но, «учитывая наполняемость учреждения дополнительного образования, увеличение охвата при стабильном количестве детей школьного возраста, [это] сочли нецелесообразным.

В исполкоме разъяснили родителям-активистам, что «в рамках нормативного финансирования в городе с численностью 32 000 человек отдельная школа с количеством обучающихся менее 100 человек не может функционировать». скриншот страницы в соцсети

В исполкоме разъяснили родителям-активистам, что «в рамках нормативного финансирования в городе с численностью 32 000 человек отдельная школа с количеством обучающихся менее 100 человек не может функционировать», а «при создании нового учреждения дополнительного образования нужно будет сокращать штаты и количество обучающихся в других учреждениях, что привело бы к ущемлению прав работников и обучающихся».

Тем не менее, напомнили в исполкоме, инициативной группе были предоставлены на безвозмездной основе пустующие помещения детсада №35 на улице Химиков, однако юрлицо до сих пор не создано по причине несоответствия помещения санитарным нормам и правилам, отсутствия оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной деятельности, а «свободные помещения для создания нового учреждения дополнительного образования, которые ранее предлагались П.А. Шмакову, уже нашли предназначение».

Ответ исполкома родителям завершается словами: «Нельзя закрыть несуществующее учреждение».

«Продолжение образовательного процесса невозможно»

«Реальное время» обратилось с запросами о результатах прокурорской проверки и причинах закрытия «СОлНЦа» в Нижнекамске в республиканскую прокуратуру и исполком Нижнекамского района. Ответ прокуратуры будет опубликован по получении, а в исполкоме сообщили следующее:

— С сентября 2022 г. образовательному проекту «СОлНЦе» были предоставлены для временного размещения помещения в детском саду №35 (ул. Химиков, 83а) с условием последующего создания юридически оформленной организации и оформления договора аренды. За прошедший период образовательная организация не зарегистрирована, лицензия на образовательную деятельность не получена, участвующие дети по инициативе и по воле родителей перешли на семейное обучение, проходя ежегодно аттестацию в общеобразовательных школах города.

В исполкоме рассказали, что проверка выявила нарушение — использование муниципального имущества без оформления соответствующих документов. скриншот страницы в соцсети

В исполкоме рассказали, что проверка выявила нарушение федерального законодательства, заключающееся в использовании муниципального имущества для осуществления образовательной деятельности без оформления соответствующих документов. Именно поэтому, подчеркнули чиновники, продолжение образовательного процесса в выделенном школе Шмакова помещении стало невозможным.

«Надо получить лицензию»

— Вести образовательную деятельность без оформления лицензии неправильно, — считает экс-министр юстиции Татарстана, а ныне казанский адвокат Мидхат Курманов. — Я знаю ситуацию, когда из-за того, что в вузе были нарушены требования к должности и ученой степени преподавателя, читающего лекции и принимающего экзамены, возник риск признания недействительными дипломов, выданных этим вузом за несколько лет. И абсолютно правильно эти дипломы могли аннулировать. Вот такая, казалось бы, мелочь, а она позволяет поставить вопрос о признании дипломов незаконными. А в данном случае Павел Шмаков — опытный руководитель школы, его казанская школа уже проходила лицензирование и работает законно, поэтому сейчас оформление лицензии не должно стать для него такой уж большой проблемой.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Курманов отметил, что получить лицензию любой школе сегодня непросто: на это порой уходит несколько лет, потому что учебному учреждению надо подтвердить и соответствие помещений всем нормам, и квалификацию преподавателей, и соответствие многим другим требованиям.

Согласна с экс-министром юстиции и директор одной из казанских школ, которая из соображений корпоративной этики согласилась говорить о требованиях нижнекамского исполкома к школе «СОлНЦе» только на анонимных началах:

— Наша школа давно прошла лицензирование, и это не было какой-то невыполнимой задачей, хотя пришлось собрать много документов — от данных о результатах ЕГЭ до сведений об обеспеченности оборудованием. Словом, это серьезная и трудоемкая процедура.

По мнению директора казанской школы, именно наличие лицензии является для родителей учеников гарантией того, что соблюдены все необходимые условия для качественного обучения. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Однако, по ее мнению, важность этой процедуры нельзя приуменьшать, поскольку именно наличие лицензии является для родителей учеников гарантией того, что в школе соблюдены все необходимые условия для качественного обучения детей, для их комфорта, для наилучшего усвоения ими учебного материала.

«Нас хотят толкнуть на путь создания частной школы»

«Реальному времени» в Нижнекамском исполкоме также сообщили, что на прошлой неделе в администрации муниципалитета прошла встреча руководства района с активистами школы. На встрече достигли компромисса, в результате которого «инициативной группой организации проводятся процедуры по регистрации юридического лица, после чего она сможет претендовать на аренду муниципального помещения», а администрация района создает рабочую группу, которая разработает «дорожную карту» по реализации мер для обеспечения законной работы образовательного проекта.

Но основатель школы утверждает, что чиновники лукавят: по его словам, рабочая группа была создана давно — вскоре после визита в нижнекамское «СОлНЦе» мэра Нижнекамска Радмира Беляева 16 сентября, однако ее руководитель сразу же ушел в отпуск, и почти до конца октября группа «ничего не делала».

Он считает, что, добиваясь лицензирования нижнекамского «СОлНЦа» «собственными силами», без учреждения муниципальной школы, местные чиновники от образования толкают его на открытие не муниципальной общедоступной школы, а частной, коммерческой, что идет вразрез с его собственным принципом, согласно которому образование должно быть доступно и бесплатно.

Павел Шмаков считает, что, добиваясь лицензирования нижнекамского «СОлНЦа» без учреждения муниципальной школы, местные чиновники толкают его на открытие частной школы, что идет вразрез с его принципами. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Известный педагог настаивает на том, что «СОлНЦе» в Нижнекамске должно работать исключительно как муниципальная школа:

— Такие школы создаются исполкомом: издается соответствующее постановление — такое, какое было издано в Казани 15 мая 2013 года, назначается директор школы, он готовит все необходимые документы. В Нижнекамске все задумывалось точно так же, с прежними главами районов была достигнута об этом договоренность. Было подобрано помещение для размещения школы, и не одно. Власть в лице мэров обещала, что это будет муниципальная школа, на эту тему давали интервью, были выступления в доме народного творчества и много где еще. Но поменялся начальник управления образования, и ситуация изменилась — сейчас нас толкают к регистрации АНО, и эта организация, в отличие от муниципальной школы, должна будет оплачивать аренду помещения. Нас, по сути, хотят толкнуть на путь создания частной, платной школы!

Павел Шмаков подчеркнул, что не имеет претензий ни к прокуратуре, указавшей на нарушения в работе «СОлНЦа», ни к руководству района — только к руководству управления образования, которое, по его мнению, виновато в сложившейся ситуации.