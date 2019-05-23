Путин вручил государственные награды Метшину и Маганову

Президент РФ Владимир Путин сегодня в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся россиянам и иностранцам.

Всего награды были вручены более 30 людям. Так, мэр Казани Ильсур Метшин получил орден «За заслуги перед отечеством» III степени, а гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов — орден Почета, пишет «РИА Новости».

Среди других награжденных — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая получила орден Святого апостола Андрея Первозванного, ректор МГУ Виктор Садовничий, удостоенный ордена «За заслуги перед Отечеством», президент ФИФА Джованни Инфантин, получивший орден Дружбы, и т.д.

Указ о награждении был подписан 29 марта. Помимо Метшина и Маганова Путин тогда наградил премьер-министра Татарстана Алексея Песошина орденом Почета, но он отсутствовал на сегодняшней церемонии.

