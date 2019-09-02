День выборов в Казани отметят праздничным концертом с «Любэ» и «Ночными снайперами»

8 сентября на участках татарстанской столицы ждут почти миллион избирателей

Фото: Максим Платонов

В воскресенье, 8 сентября, в Казани пройдут выборы в Госсовет РТ, а также дополнительные выборы в Казгордуму. В этом году власти уделили особое внимание маломобильным группам населения, не оставив в городе избирательных участков, расположенных выше второго этажа, организовали бесплатный транспорт для живущих на периферии, а также позаботились о развлекательной составляющей — в день выборов в столице пройдет концерт при участии известных российских и татарстанских исполнителей. Главной особенностью голосования в этом году станет то, что у каждого избирателя будет возможность высказаться по поводу республиканской программы «Наш двор». Подробности — в материале «Реального времени».

Партийцы и самовыдвиженцы

В Татарстане 8 сентября будут определяться народные избранники Госсовета РТ шестого созыва. Также в этот день состоятся допвыборы в Казгордуму по Кулагинскому одномандатному избирательному округу №15. Как рассказал сегодня на «деловом понедельнике» руководитель аппарата Исполкома Казани Евгений Варакин, выборы в парламент республики по городу пройдут по 16 одномандатным округам и по единому республиканскому списку.

— По округам свои кандидатуры выдвинули 103 человека, 79 из них были зарегистрированы, однако сейчас в списке осталось 77 кандидатов, поскольку двоих сняли с регистрации по решению суда. Из 77 кандидатов 61 выдвинуты от политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Коммунисты России». 16 человек — самовыдвиженцы, — сообщил руководитель аппарата Исполкома. — На дополнительных выборах в Казгордуму зарегистрировано пять кандидатов, в том числе два кандидата от политических партий ЛДПР и «Справедливая Россия», трое — самовыдвиженцы.

Напомним, ранее «Реальное время» публиковало списки кандидатов на выборах в Госсовет РТ, выдвинутых политическими партиями, а также по одномандатным (многомандатным) избирательным округам.

Как сообщил Евгений Варакин, по состоянию на 1 июля текущего года количество избирателей в Казани составляет 914,3 тыс. человек. Фото kzn.ru

Условия для избирателей

Как сообщил Евгений Варакин, по состоянию на 1 июля текущего года количество избирателей в Казани составляет 914,3 тыс. человек. Для каждого власти постарались организовать максимально комфортные и доступные выборы.

Так, для избирателей, проживающих не по месту регистрации, будет реализовано голосование по месту фактического проживания. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в территориальную или участковую избирательную комиссию до 4 сентября. Помимо этого, для горожан, проживающих в жилых массивах, отдаленных от мест голосования, будет организован бесплатный трансфер до избирательных участков — для этой цели город задействует 40 автобусов.

— Активная работа ведется с избирателями с ограниченными возможностями. Так, в рамках подготовки к выборам была проведена работа по переносу избирательных участков на нижние этажи зданий. Таким образом, теперь в Казани не осталось участков, расположенных выше второго этажа. Все участки будут оснащены специальными кабинами для голосования маломобильных групп населения, также на участках будут работать волонтеры. Помимо этого, данная категория избирателей может проголосовать на дому, — сообщил руководитель аппарата Исполкома города.



На участках будет организована розничная торговля, работа буфетов и праздничные концерты

В день голосования в Казани будет работать 461 избирательный участок (34 из них — в местах временного пребывания). Отмечается, что 18 избирательных участков будут использовать комплекс электронной обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам Евгения Варакина, все площадки прошли необходимые проверки и готовы к работе.

Кстати, на участках будет организована розничная торговля, работа буфетов и праздничные концерты. Заметим, однако, что это не все развлечения, намеченные на ближайшее воскресенье, — в день выборов в Казани пройдет праздничный концерт, хедлайнерами которого станут группа «Любэ», а также Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы». Помимо этого, на сцену выйдут татарстанские исполнители Ильдар Хакимов и Гузель Уразова. Мероприятие начнется в 14.00 у стадиона «Казань Арена».

Анкетирование «Нашего двора» на участках

Одной из ключевых особенностей грядущих выборов, по мнению мэра Казани Ильсура Метшина, является опрос граждан по республиканской программе «Наш двор». На выходе из избирательного участка каждый сможет заполнить и отправить в специальный ящик анкету со своими пожеланиями по благоустройству дворовых территорий. Каждое мнение будет учтено, заверил градоначальник.

Одной из особенностей грядущих выборов является опрос граждан по республиканской программе «Наш двор». Фото Рината Назметдинова

Также, рассуждая о важности участия населения в процессе благоустройства дворовых территорий, мэр Казани привел один из примеров проявления «активности граждан».

— В преддверии Дня Республики Татарстан мы с президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым и полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым открыли великолепный двор на ул. Гагарина. Двор с традициями, с большой историей наших авиастроителей, не одно поколение которых там жили и живут. Это тот случай, когда, кроме средств, предусмотренных нашим бюджетом (более 12 млн рублей), 13 млн внес меценат, человек, который жил там, — это Андрей Беляков из ГК «Бриз». Он сам вышел с инициативой к главе района, — поделился Ильсур Метшин.

Напомним, президент Татарстана Рустам Минниханов объявил ранее, что работа по благоустройству дворов в рамках программы «Наш двор» начнется с 2020 года. По поручению главы РТ по каждому двору в республике уже формируется паспорт. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За три года в порядок приведут все дворы многоквартирных домов в республике.