Как платные парковки за пять лет принесли Казани 200 миллионов и разгрузили центр

Сеть муниципальных паркингов выросла в пять раз, увеличила пропускную способность улиц на 18%, а скорость движения — на 5 км/ч

Фото: Максим Платонов

Сегодня ровно пять лет со знаменательного события для всех автовладельцев Казани: 1 апреля 2015 года парковка в центре города стала платной. С тех пор сеть муниципальных паркингов расширилась в несколько раз. О том, к каким результатам привела «монетизация» дорожного пространства, сколько доходов приносит плата за парковку в городской бюджет, научились ли муниципальные власти бороться с неплательщиками, прячущими номера авто, и почему за пять лет так и не убавилось критики по организации муниципального паркинга, — в материале «Реального времени».

Машина стоит — деньги капают



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома, количество муниципальных парковочных мест вдоль улично-дорожной сети в настоящее время составляет 4 311 на 134 участках. Общее количество машино-мест, в том числе с плоскостной парковкой возле Энергоуниверситета, составляет 4 461.

По данным исполкома, за весь период эксплуатации муниципальных парковок в бюджет от их оплаты поступило 203,7 млн рублей. В том числе за 2019 год сумма сборов составила 82,5 млн руб., а с начала 2020 года — порядка 20 млн.



Кроме того, платные муниципальные парковки сейчас обеспечивают львиную долю поступлений в городской бюджет по статье «административные штрафы». В феврале 2020 года на аппаратном совещании в мэрии начальник Управления по организации деятельности административных комиссий Артур Мухаметшин сообщил, что в 2019 году 53,3 тысячи из 91 тысячи постановлений о штрафах были выписаны в связи с неоплатой муниципальных парковок:



— В 2019 году наложено штрафов на 258 млн 187 тыс. рублей. В 2018 году — на 210 млн 996 тысяч рублей. Взыскано штрафов на 196 млн 761 тысячу.

Плати или уезжай



Решение о введении платы за парковку на проезжей части центральных улиц столицы Татарстана было принято в 2014 году в рамках разработки Комплексной схемы организации дорожного движения и мотивировалось необходимостью повысить пропускную способность городских дорог. Логику решения, согласно которой бесплатно стоящие на дороге автомобили мешают движению, а стоящие там же за плату не только не мешают, а улучшают, доходчиво разъяснил мэр Казани Ильсур Метшин. Он дал понять, что парковки вдоль дорог открыты вовсе не для удобства автомобилистов, а для того, чтобы рублем отбить у них желание лишний раз садиться за руль: «Это вынужденная мера для ограничения количества автомобилей в центре города». «Нам не нужны деньги, нам нужно, чтобы автомобилисты надолго не приезжали в центр», — подтвердил тогда журналистам и руководитель городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков.

«Обкатав» платную парковку в тестовом режиме и «засилив» новые правила стояния на улицах Казани новой статьей КоАП РТ, предусматривающей штраф в 2500 рублей за неоплату, с 1 апреля 2015 года ее ввели на 27 участках улиц в границах старого центра — от набережной Казанки до улицы Батурина и от улицы Саид Галеева до Нариманова. Всего было организовано 1 250 парковочных мест. Плата за парковку была изначально установлена в размере 50 рублей за 1 час.

За первые 15 минут плату было решено не взимать — это время давалось, чтобы можно было добежать до ближайшего паркомата, успеть перевести деньги по телефону или через интернет-приложение. При этом приложения сбоили, а паркоматы отказывались принимать карты некоторых банков, так что первоначально около них даже дежурили волонтеры, которые помогали водителям заплатить за парковку.

Приложения сбоили, а паркоматы отказывались принимать карты некоторых банков, так что первоначально около них даже дежурили волонтеры. Фото Максима Платонова

Все шире и шире

Введение платы за парковку в историческом центре Казани было только началом. Горисполком заблаговременно, еще в феврале 2015 года внес поправки в свое же постановление о платных муниципальных парковках, заложив в нем возможность создания платных парковочных мест на дорогах общего пользования в любой части города.

За минувшие с ввода в Казани платной парковки пять лет ее зона неоднократно расширялась. В марте 2016 года появились 22 новых платных участка общей вместимостью 562 места, в том числе на улицах Щапова, Маяковского, Толстого, Гоголя, Миславского, Профсоюзной, Столбова, Нариманова, Мусы Джалиля и Муштари. В июне того же года добавили еще 98 платных мест на Муштари, Тукая и Спартаковской.

В 2017 году платные парковки появились за пределами центра города — на улице Сибгата Хакима. Оборудовали их за счет средств городского бюджета, стоимость работ тогда нет озвучивалась. В 2019 году было обустроено 1,8 тыс. новых платных мест, в том числе 900 — в ноябре 2019 года. Часть этих мест долго не могли ввести в эксплуатацию — в связи с «дефектами», о которых писало «Реальное время».

«В 2019 году из бюджета МКУ «ОГПП» было выделено 43,6 млн рублей, из которых на организацию новых парковочных мест пошли 11,6 млн рублей», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома последние данные и уточнили ближайшие планы. — В целях повышения экономической эффективности городского парковочного пространства Комплексной схемой организации дорожного движения на период до 2020 года рекомендована организация 6 тысяч парковочных мест».



В 2019 году было обустроено 1,8 тыс. новых платных мест, в том числе 900 — в ноябре 2019 года. Фото Инны Серовой

Что почем

«Тариф на парковках установлен с учетом оборачиваемости парковочных мест и их загрузки, которая не должна опускаться ниже 50% и не превышать 85% в часы пик, — сообщили «Реальному времени» в горисполкоме. — Поэтому он является дифференцированным и составляет 30, 50, 70 и 100 рублей в час. С вводом дифференцированного тарифа загрузка парковочных мест стала более равномерной.

В начале 2016 года автору этого материала в пресс-службе Казгорисполкома говорили, что реализация проекта создания системы единого парковочного пространства обошлась городскому бюджету в 36,4 млн рублей, из которых на конец 2015-го в бюджет вернулись 17 млн (11 млн руб — сборы от платы за стоянку, 6 млн — общая сумма взысканных административных штрафов за неоплату стоянки). А уже в феврале 2016 года на заседании городской думы Ильсур Метшин сообщил, что затраты окупились полностью.

Скептики, правда, не поверили и привели пример Москвы: там за первые три года работы платных муниципальных парковок, которые обошлись в 16 млрд рублей, удалось «отбить» только 5,8 миллиарда.



Кто держит «кассу»

Для сбора платы за парковку и надзора за неплательщиками в октябре 2014 года была создана специальная компания — МКУ «ОГПП», учредителем которой выступил КЗиО Казани, во главе с директором Данилом Геннадьевичем Фоминым, который до 2012 года занимал должность гендректора МУП «Казгорэлектротранс».

С 1 января по 1 мая 2017 года, как информировали автора данного материала в пресс-службе горисполкома, сборы этой фирмы за пользование платными муниципальными парковками составили почти 9,9 млн рублей при затратах на собственное содержание около 5,8 млн. При этом, по данным ресурса «Коммерсантъ-Картотека», это предприятие тогда уже более года не сдавало налоговую отчетность и имело задолженность по уплате налогов.

Для сбора платы за парковку и надзора за неплательщиками в октябре 2014 года была создана специальная компания — МКУ «ОГПП». Фото evening-kazan.ru

В настоящее время ни ресурс «Спарк-Интерфакс», ни rusprofile.ru не располагают информацией о результатах финансовой деятельности данной организации. В открытом доступе нет данных о том, какими средствами располагает компания, каковы ее доходы, расходы и прибыль (убытки).



Однако, как выяснило «Реальное время», эта фирма является активным госзаказчиком: в 2015 году ею было заключено 15 госконтрактов на 2,3 млн рублей, в 2017 — 17 на 4,6 млн, в 2018 — 15 на 8,7 млн, в 2019 — 53 на 21,4 млн. Предмет закупок — от паркоматов и прочего оборудования до бумаги для офисной техники. На 2020 год МКУ уже заключило три госконтракта на 379 тыс. рублей — в том числе с ООО «КАН АВТО-4» на техобслуживание автомобилей.

Плата — не для всех

Платить за парковку оказались готовы не все казанцы. Как и 1 апреля 2015 года, они ищут способы постоять бесплатно: втискивают свои авто в чужие дворы, на крошечные участки дорог перед знаками «Платная парковка», а то и на «островки безопасности» на проезжей части. Бывает, что водители просто снимают и убирают в багажник на время стоянки номерные знаки.

К примеру, на одной из самых популярных в городе парковок — перед зданием Кабмина и Ратушей — на одну машину с номерами приходится пять-шесть без номеров. И если автомобили с не предназначенных для парковки мест утаскивают эвакуаторы, то перед хитрыми владельцами многомиллионных внедорожников, скупящимися заплатить несколько сотен за стоянку, эвакуаторы и админкомиссии бессильны. Бюджет города пополняют штрафами автовладельцы победнее и понаивнее — те, кто прикрывают номера бумажками, тряпками или замазывают грязью.

«Для решения вопроса сокрытия государственных регистрационных номеров транспортных средств посторонними предметами, а также стоянки с грязными нечитаемыми и снятыми номерами, затрудняющими фотофиксацию, с 2017 года специалистами МКУ «Организатор городского парковочного пространства» регулярно проводится работа по очистке государственных регистрационных номеров транспортных средств от посторонних предметов, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме города. — Контрольной службой по устранению сокрытия номерных знаков на парковках в 2019 году устранено более 15,5 тысячи таких случаев. После чего осуществляется фотофиксация данных транспортных средств с помощью переносных портативных комплексов (планшетов). В случае неуплаты парковки владельцы указанных автомобилей привлекаются к административной ответственности по статье 3.16 КоАП РТ. Кроме того, осуществляется привлечение к административной ответственности собственников автомобилей со снятыми государственными регистрационными номерами по VIN номеру транспортного средства, который также фиксируются. После предоставления ОГИБДД УМВД РФ по г. Казани персональных данных собственников автомобилей нарушители привлекаются к административной ответственности с составлением протокола об административном правонарушении по статье 3.16 КоАП РТ».

На одной из самых популярных в городе парковок — перед зданием Кабмина и Ратушей — на одну машину с номерами приходится пять-шесть без номеров. Фото kzn.ru

В исполкоме утверждают, что «в целях наведения порядка и исключения возможности стоянки транспортных средств со снятыми номерами прорабатывается вопрос их эвакуации на специализированную стоянку». Но решения этого вопроса не удалось найти за все пять лет существования платной парковки в Казани. И не только в Казани: против ПДД не попрешь, а они запрещают только ездить без госномеров, но никак не стоять. «В Правительстве РФ рассматривается возможность внесения изменений в федеральное законодательство в части усиления ответственности за использование подложных или нечитаемых государственных регистрационных номеров транспортных средств при размещении автомобилей на муниципальных парковках», — уповают на российские власти в Казгорисполкоме.

18 процентов позитива

На вопрос «Реального времени», достигнута ли, по мнению городских властей, цель платной парковки в центре, пришел следующий ответ:

«Транспортная политика в городе Казани, связанная в том числе со строительством многоуровневых и подземных паркингов, созданием системы единого парковочного пространства и другими мерами, направленными на увеличение пропускной способности улиц, привела к тому, что за последние пять лет пропускная способность на основных центральных улицах увеличилась на 18%, а средняя скорость передвижения на них — на 5 км/ч. Такое улучшение можно считать позитивным результатом».

Дополнительно в исполкоме уточнили, что по итогам 2019 года Казань заняла первое место среди российских городов с наименьшей загрузкой дорог.

«Это нечестно!»

— Платные парковки показали свои плюсы, пробок стало меньше, но мое мнение о них не изменилось: я считаю, что вводить плату за муниципальные парковки на дорогах несправедливо, — говорит председатель территориального отделения Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. — Мы же платим транспортный налог и, выходит, потом второй раз оплачиваем асфальт, который положен на наши деньги. Честно было бы взимать плату за парковочные места, если бы их строили дополнительно, а не использовали проезжую часть.

— Сначала решили бороться с безобразием — убрать машины из центра, потому что они мешают движению, а потом сделали платные парковки, потому что платные, в отличие от бесплатных, движению уже не мешают, — заметил руководитель Казанской школы высшего водительского мастерства Олег Шатов. — У этой медали две стороны. Хорошо, что на платной парковке, пожертвовав парой сотен рублей, в случае необходимости можно где-то припарковаться. Но если около кафе или ресторана нельзя припарковаться бесплатно, страдает бизнес, заведения теряют посетителей. Приехав по делу в государственное учреждение в центре, ты посещаешь их платно, поскольку автомобиль несколько часов стоит на платной муниципальной парковке. Что же касается расширения границ платной парковки, то если бы я был чиновником, то, конечно, отнесся бы к этому положительно, а если бы был чиновником, у которого есть родственники, занятые в парковочном бизнесе, — вообще двумя руками бы был за! А если серьезно, нельзя этого делать.



Шатов рассказал грустную историю, как в рамках ремонта двора в его собственном доме расширили тротуар, бездумно урезав проезд и вдвое сократив число парковочных мест, в то время как других мест для парковки там просто нет. И заметил, что со стороны наших чиновников в современных российских реалиях просто нечестно приводить автовладельцам в пример Запад и рассуждать о том, что, заводя машину, человек должен быть готов платить за ее парковку. Для большинства россиян дешевая машина — не роскошь, а средство экономии денег, он семью на ней и возит, и кормит, а его ставят перед выбором:

— У нас строят дома без парковки либо с парковкой, место на которой стоит так, как еще одна квартира.

Согласен с Шатовым и автоэксперт, координатор общественного проекта «Движение» Дмитрий Золотов:

— Вводить плату за пользование муниципальными парковками оказалось делом бессмысленным. В Москве их уже наполовину заполонили каршеринговые автомобили, которые там стоят бесплатно. В результате человек, который приехал в центр на полчаса по делам и готов заплатить 380 рублей за полчаса, не может найти место, чтобы припарковаться. Одно дело, когда все равны, и совсем другое — когда кому-то мы делаем поблажку и пустые места тупо забиваем.

К тому же, говорит автоэксперт, пример «бесплатного стояния» на платных муниципальных парковках и в Москве, и в Казани подают сами чиновники и «крутые бизнесмены», которые скрывают или снимают и прячут в багажник номера с автомобилей:



— Люди, которые не платят за парковку, на ней стоят, а те, кто готов заплатить, не находят места. И бороться с этим некому: у ГИБДД нет законных рычагов воздействия, а организации, которые эксплуатируют парковки, с задачей не справляются.

Золотов считает, что с учетом вышесказанного расширение зоны действия платных парковок за пределы центра не только бессмысленно, но и нечестно со стороны властей:

— Получилось, что платную парковку в центре чиновники ввели для своего удобства. Трафик через центр города не уменьшается, поскольку, чтобы проехать с одного конца города в другой, надо ехать через центр, и именно там сосредоточены все организации и учреждения и в Москве, и в Казани.

А расширяют зону платной парковки, по его мнению, «не для удобства людей»:

— Удобство для людей — это когда у дома есть парковка, и они являются резидентами, то есть могут пользоваться ею бесплатно. Но дома повально сдаются без парковочных мест, с отступлениями от нормативов, и вопрос с транспортом не решается.