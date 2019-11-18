«Казань впервые в истории России заявила о себе на высоком международном уровне»

Всемирную ассоциацию мэров при ООН впервые возглавила Россия, которую будет представлять татарстанская столица

России впервые доверили возглавить Всемирную ассоциацию мэров при ООН, и представлять нашу страну будет казанский градоначальник. Татарстанской столице предстоит серьезная миссия, подчеркнули сегодня в мэрии. На Всемирном саммите объединенных городов и местных самоуправлений Ильсура Метшина избрали председателем Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (ЮНАКЛА). За какие заслуги столица удостоилась такой чести, что будет входить в ее обязанности и какие задачи предстоят в ближайшие три года — подробнее в материале «Реального времени».

Казань обошла Лиссабон и Барселону

Впервые представитель нашей страны занял высокий международный пост. Президентом Консультативного комитета местных органов власти при ООН мэра Казани Ильсура Метшина выбрали на VI Конгрессе Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», который проходил с 11 по 15 ноября в городе Дурбан (ЮАР). В конгрессе приняли участие более 3000 представителей малых и крупных городов мира. От евразийского отделения, которое с 2006 года возглавляет мэр Казани Ильсур Метшин, приняли участие более 70 человек из 39 городов России, Киргизии, Монголии, Молдавии, Абхазии и Казахстана. Среди других претендентов на пост были мэр Лиссабона Фернандо Медина, мэр Барселоны Ада Колау и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко Мухаммед Будра. О почетной миссии города рассказали сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии:

— Казань впервые в истории России возглавила Консультативный комитет ООН по вопросам местного самоуправления. В него входят 323 тыс. городов и муниципалитетов. Мы даже не знали об этом количестве. Это, безусловно, большая честь, большая ответственность. Со всех пяти континентов прилетели наши коллеги, обсуждали проблемы, которые волнуют мегаполисы, города, большие и малые. Это единственная для нас площадка для обмена мнениями в условиях глобализации. Вопросы городского хозяйства — одни и те же везде. Города всегда испытывают нехватку каких-то ресурсов. Это новый этап в развитии наших возможностей. Он говорит об авторитете нашей страны и нашего города. Казань заявила о себе на высоком уровне — это плод трудов наших жителей и беспрецедентная поддержка и любовь к Казани наших руководителей, первого и действующего президентов республики. Нам предстоит сделать еще больше — показать всему миру, что не зря нам доверена такая ответственная работа, — отметил Ильсур Метшин во время «делового понедельника».

Президентом Консультативного комитета местных органов власти при ООН мэра Казани Ильсура Метшина выбрали на VI Конгрессе Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», который проходил с 11 по 15 ноября в городе Дурбан (ЮАР). Фото kzn.ru

Президента Консультативного комитета местных органов власти при ООН избирают на 3 года. Ранее интересы местных властей в ООН представляли мэры Йоханнесбурга Мфо Франклин Паркс Тау, Стамбула Кадир Топбаш и Парижа Бертран Деланоэ. Консультативный комитет ООН по местному самоуправлению — самая мощная и влиятельная структура, которая отстаивает интересы местного самоуправления в ООН, содействует обмену опытом между местными органами власти и национальными правительствами.

О необходимости создания постоянной структуры при ООН, которая координировала бы действия местных властей, а также говорила от их имени в ООН, впервые заявили на I Всемирной ассамблее городов и местных органов власти в 1996 году в Стамбуле. Через три года создали Консультативный комитет местных органов власти (UNACLA) и Всемирную организацию «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ), которая объединяет более 240 тыс. городов и территорий из 140 стран. ОГМВ состоит из семи региональных отделений: европейского (со штаб-квартирой в Брюсселе), североамериканского (Оттава), латиноамериканского (Монтевидео), африканского (Рабат), ближневосточного (Стамбул), азиатско-тихоокеанского (Джакарта) и евразийского (Казань). Всемирный секретариат ОГМВ расположен в Барселоне.

На «Добрую Казань» приедут европейские эксперты

Вторую часть совещания посвятили ближайшим мероприятиям, посвященным благотворительности. Первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров рассказал сегодня в мэрии, что в Казани со 2 по 3 декабря пройдет IV форум «Добрая Казань». В этом году он станет международным. В форуме примут участие начальник службы ассоциаций мэрии Парижа Мари-Лоран Граво, президент Международного благотворительного фонда «Вместе за жизнь» Клара Арналь (Испания), гендиректор фонда «Русский дом» в Барселоне Анна Силюнас и другие эксперты.

Мероприятие посвятят нацпроектам, на нем обсудят, как подключать общественность к их реализации. «Добрая Казань» состоится в преддверии форума по нацпроектам, который пройдет в столице Татарстана в 2020 году под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров рассказал сегодня в мэрии, что в Казани со 2 по 3 декабря пройдет IV форум «Добрая Казань». Фото kzn.ru

Казани есть что обсудить и чем поделиться с экспертами из других городов и стран. Созданный два года назад некоммерческий центр «Добрая Казань» поддерживает благотворительные инициативы, охватывая более 70 городских организаций и волонтерских объединений, привлекая внебюджетное финансирование. За два года на конкурс «Доброй Казани» поступили 162 заявки, из них 21 благотворительный проект реализован. В этом году организовали бесплатный прокат трехколесных велосипедов для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата на шести площадках города. «Добрая Казань» проводит акции донорства крови и костного мозга. В этом году доноров стало больше на 791 человека, собрали 357 литров крови. Благотворители провели всероссийский турнир по плаванию для детей с синдромом Дауна «Победим вместе», в нем участвовали более 100 ребят из 20 регионов России. Кроме того, удалось собрать 120 тыс. рублей на строительство второго городского хосписа. В столице Татарстана функционируют отделения склада «Хорошие руки», там в этом году раздали одежду 10 тыс. нуждающихся. На ярмарках добра, которые проводятся дважды в год 130 маленьким казанцам оказали помощь на 7,7 млн рублей. А всего на восьми городских благотворительных ярмарках собрали более 27 млн рублей для нуждающихся. Волонтеры раздали за два года более 20 тыс. порций горячего питания на улицах города.

В этом году в конкурсе благотворительных проектов приняли участие 596 татарстанских организаций. Президентский грант на общую сумму 155 млн рублей получили 85 победителей. И 60 проектов на 96 млн рублей реализуют некоммерческие организации в Казани.

— Форум «Добрая волна» и фестиваль «Добрая волна» являются кульминацией нашей работы по проекту «Доброй Казани». Здесь подводим итоги сделанного. Именно на форуме обсуждаем с экспертами проблемы, которые мешают большему числу желающих оказать благотворительную помощь. Видим полезность формата такого общения. В этом году ждем экспертов из Европы. Назрело время привлечь наши республиканские организации к этой работе. Важно, чтобы благотворительные организации участвовали в нацпроектах. Большая часть из них имеют социальную направленность. Они призваны улучшить жизнь наших жителей, — анонсировал событие мэр столицы Татарстана.

21 год в Казани действует социально-реабилитационный центр помощи для детей с девиантным поведением «Дуслык». Его сотрудники выявляют безнадзорных детей и помогают адаптироваться подросткам в трудной жизненной ситуации. По словам председателя Комитета по делам детей и молодежи Айрата Фаизова, дети могут находиться в центре круглосуточно, до полного жизнеустройства. С ними работают педагоги, психологи.

По словам Айрата Фаизова, дети могут находиться в центре круглосуточно, до полного жизнеустройства. Фото kzn.ru

— Четверть детей возвращаются к родителям, оформляют опекунство почти над половиной детей, оказавшихся в центре, и только четыре человека из 100 попадают в детдома, и есть надежда, что оттуда они попадут в приемные семьи. Социально-реабилитационный центр «Дуслык» выполняет важную роль в сложный для ребенка период, помогает разобраться в ситуации, оказывает психологическую поддержку, по возможности его сотрудники стараются заменить на время родителей. Но главное — вывести ребенка из стресса и настроить его на дальнейшую жизнь. Мы и впредь будем уделять этому большое внимание. Дай Бог, чтобы как можно меньше таких случаев было, — подчеркнул глава города.