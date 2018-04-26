Тимура Метшина отправили в «ссылку» — поднимать химзавод им. Карпова
Как стало известно «Реальному времени», 29-летний Тимур Метшин, старший сын мэра Казани Ильсура Метшина, избран в совет директоров менделеевского комбината «Химзавод им. Л.Я. Карпова», имеющего ежегодную выручку около 1 млрд рублей. С вхождением в органы управления некогда запущенного химического завода молодой человек, имеющий опыт работы в производстве, продолжит карьеру практического управленца в промышленности. «Впервые об этом назначении слышу, но, похоже, его отправили в ссылку, — смеется Айрат Метшин, старший брат казанского мэра. — Парню не позавидуешь: придется-таки вытаскивать «бегемота из болота».
Свежая кровь
О появлении Тимура Метшина в высшем управленческом органе химического завода, пусть и «второго эшелона», стало известно из официального сообщения предприятия, опубликованного по итогам выборов в совет директоров 23 апреля этого года. Из него видно, что Тимур Метшин оказался единственным из всех семи членов СД, кто вошел в него впервые. Остальные шесть VIP-персон, среди которых гендиректор завода Дамир Шамсин и два его заместителя, глава Менделеевского района Валерий Чершинцев и советник президента по нефтегазовому комплексу Ринат Сабиров, остаются несменяемыми на протяжении многих лет. Пожалуй, лишь с большой-большой натяжкой «новеньким» можно назвать Валерия Самилова, главу нижнекамской «УК Камаглавинвестстрой» и экс-депутата Госсовета — в третий раз он избран председателем совета директоров ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова».
Не секрет, что именно ему принадлежит старейшее в республике химическое предприятие, оказавшееся запущенным и заброшенным к моменту его прихода в 2015 году. По данным kartoteka.ru, с этого времени Валерий Самилов контролирует свыше 83,8% обыкновенных акций химзавода через АО «Полибиохим», которое, в свою очередь, в равных долях принадлежит ему и Тимуру Метшину. Однако лишь спустя 3 года после консолидации акций этим тандемом Тимур решил взяться за «бразды правления», выйдя из «комфортной зоны владения».
Добавим, что обновленный совет директоров одобрил новые кредитные соглашения с банком «Ак Барс».
Тимура Метшина поставили на коммерцию
Председатель совета директоров ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» Валерий Самилов вчера подтвердил «Реальному времени», что Тимур Метшин действительно приступает к реальному управлению химическим заводом. По его словам, взяться за работу на заводе попросил не кто-то, а лично он. А Тимур не стал отказываться от его предложения. «Я его попросил [прийти на завод]», — рассказал Валерий Иванович, не вдаваясь в подробности. Но в каком качестве он будет работать? За что отвечать? «Он будет заниматься коммерческим блоком», — уточнил председатель совета директоров завода, пообещав рассказать подробности в ближайшие дни. Ради этого его, похоже, и наделили эксклюзивными полномочиями члена совета директоров химзавода им. Карпова. Не исключено, что в будущем он сможет вырасти до генерального директора этого предприятия, хотя к этой вероятности стоит относиться скептически. Ведь ради этого, наверное, придется переезжать в Менделеевск? Согласитесь, не самый привлекательный город для преуспевающего молодого человека с амбициями, хотя для некогда убыточного и угасающего химического предприятия его приход может стать по-настоящему счастливым шансом на процветание.
Тимур Метшин — старший сын мэра Казани Ильсура Метшина. Ему 29 лет. У него высшее экономическое образование. Закончил КФУ. Больше о нем практически ничего неизвестно. Лишь однажды промелькнула информация о том, что Тимур Метшин снялся в клипе с музыкальной группой «Мураками». Секретарь совета директоров химзавода им. Карпова Сергей Тихонов не смог к этому ничего добавить. По слухам, персональные данные Метшина еще не поступили в органы управления завода.
Химзавод им. Карпова не может подняться выше 1 миллиарда
К моменту его прихода ОАО «Химзавод им. Карпова» все еще «встает с колен»: продолжается его техническое перевооружение, а ценовая конъюнктура благоприятствует росту производства. На недавнем заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестходинг» глава холдинга Рафинат Яруллин докладывал, что в первые три месяца предприятие нарастило производство на 114%. А именно: в 3,5 раза вырос выпуск кальция хлористого, на 22% — катализатора КДН, на 16% — сульфата натрия безводного, на 14% — натрия тиосульфат, на 11% — магния односоставного. Это заметный прогресс, так как по итогам 2017 года производство немного упало — индекс составил 98,7%.
Впрочем, на самом заводе результаты 2017 года оценивают положительно. «2017 год показал, что, несмотря на снижение спроса на продукцию, обострение конкуренции и рост цен на сырье и энергоресурсы, коллектив ОАО «Химзавод им. Карпова» завершил этот год с положительными финансово-экономическими показателями. По итогам работы 2017 года отгружено продукции на 0,94 млрд рублей, а чистая прибыль составила 12,8 млн рублей», — говорится в годовом отчете предприятия.
Заметим, что снижение производства имеет объективные причины. ОАО «Химзавод им. Карпова» завязано «в технологическую цепочку» с КЗСК, который находится на грани банкротства. Поэтому КЗСК сократил закупки сульфита натрия фотографического, что немедленно отразилось на самочувствии менделеевского завода. И все-таки финансовые показатели остаются скромными и без того: прибыль с продаж — 97 394 тыс. рублей, что на 3,5 млн рублей выше уровня 2016 года, а рентабельность производства увеличилась с 9% в 2016 году до 10,4% в отчетном году.
На экспортном направлении
Так что Тимуру Метшину придется расширять клиентскую базу. Сейчас наиболее крупными являются 13 организаций с долей реализации более 50% от общего объема реализации товаров, говорится в отчете. Среди них «Нижнекамскнефтехим», «Сибирь-Полиметаллы», «Промхимресурсы», «Фирма «Випс-Мед», ООО «Полипласт-УралСиб», ТОО «Корпорация Казахмыс» (в т. ч. «ВостокЦветМет», «Металл Экспорт Восток“). Слабыми остаются позиции на внешних рынках: на экспорт отгружено продукции всего на 113 млн рублей без НДС.
Интересно, что химзавод им. Карпова наладил сотрудничество с «Нэфис-Косметикс» по освоению средства для автоматической мойки посуды, рассказывал Рафинат Яруллин на совете директоров 24 апреля. Для этих целей в марте 2018 года планировалась поставка в Казань партии сульфата натрия в количестве 2 т для наработки первой промышленной партии моющего средства и позиционирования его на рынке. Спрос на моющее средство для автоматической мойки посуды будет в дальнейшем определять реализацию сульфата натрия в этом сегменте рынка.
Смелая заявка
Айрат Метшин узнал о новом назначении любимого племянника от корреспондента «Реального времени», но согласился прокомментировать: «Племянника хорошо знаю, но о том, что он имеет отношение к менделеевскому заводу, я первый раз слышу от вас. Знаю, что Валера работает, но никак не Тимур… Значит, его отправляют в таежный угол, похоже, в ссылку… В чем же он «провинился»?» — пошутил он.
По его словам, химзавод им. Карпова долгое время не получал инвестиций в развитие. «Я знаю этот завод, курировал его, будучи техническим инспектором профсоюзов. Никто ни копейки не вкладывал ни в советское, ни в постсовесткое время. Он так был, так и остался. Так что Тимуру придется вытягивать «бегемота из болота», уверен он.
комментарии
А сыну Метшина лучше заниматься наукой, малым предпринимательством по внедрению своих задумок, разработок на основе своего ума.
храните гордое терпенье
.... "
все повторяется (к сожалению) .... скоро!
Лучше бы отправили его в АГРЫЗ агрофирма Ак Барс поднимать- вот была бы школа. И лошадей он любит.