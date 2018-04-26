Тимура Метшина отправили в «ссылку» — поднимать химзавод им. Карпова

Как стало известно «Реальному времени», 29-летний Тимур Метшин, старший сын мэра Казани Ильсура Метшина, избран в совет директоров менделеевского комбината «Химзавод им. Л.Я. Карпова», имеющего ежегодную выручку около 1 млрд рублей. С вхождением в органы управления некогда запущенного химического завода молодой человек, имеющий опыт работы в производстве, продолжит карьеру практического управленца в промышленности. «Впервые об этом назначении слышу, но, похоже, его отправили в ссылку, — смеется Айрат Метшин, старший брат казанского мэра. — Парню не позавидуешь: придется-таки вытаскивать «бегемота из болота».

Свежая кровь



О появлении Тимура Метшина в высшем управленческом органе химического завода, пусть и «второго эшелона», стало известно из официального сообщения предприятия, опубликованного по итогам выборов в совет директоров 23 апреля этого года. Из него видно, что Тимур Метшин оказался единственным из всех семи членов СД, кто вошел в него впервые. Остальные шесть VIP-персон, среди которых гендиректор завода Дамир Шамсин и два его заместителя, глава Менделеевского района Валерий Чершинцев и советник президента по нефтегазовому комплексу Ринат Сабиров, остаются несменяемыми на протяжении многих лет. Пожалуй, лишь с большой-большой натяжкой «новеньким» можно назвать Валерия Самилова, главу нижнекамской «УК Камаглавинвестстрой» и экс-депутата Госсовета — в третий раз он избран председателем совета директоров ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова».

Не секрет, что именно ему принадлежит старейшее в республике химическое предприятие, оказавшееся запущенным и заброшенным к моменту его прихода в 2015 году. По данным kartoteka.ru, с этого времени Валерий Самилов контролирует свыше 83,8% обыкновенных акций химзавода через АО «Полибиохим», которое, в свою очередь, в равных долях принадлежит ему и Тимуру Метшину. Однако лишь спустя 3 года после консолидации акций этим тандемом Тимур решил взяться за «бразды правления», выйдя из «комфортной зоны владения».

Добавим, что обновленный совет директоров одобрил новые кредитные соглашения с банком «Ак Барс».

Шесть VIP-персон, среди которых глава Менделеевского района Валерий Чершинцев, остаются несменяемыми на протяжении многих лет. Фото mendeleevskyi.ru

Тимура Метшина поставили на коммерцию

Председатель совета директоров ОАО «Химзавод им. Л.Я. Карпова» Валерий Самилов вчера подтвердил «Реальному времени», что Тимур Метшин действительно приступает к реальному управлению химическим заводом. По его словам, взяться за работу на заводе попросил не кто-то, а лично он. А Тимур не стал отказываться от его предложения. «Я его попросил [прийти на завод]», — рассказал Валерий Иванович, не вдаваясь в подробности. Но в каком качестве он будет работать? За что отвечать? «Он будет заниматься коммерческим блоком», — уточнил председатель совета директоров завода, пообещав рассказать подробности в ближайшие дни. Ради этого его, похоже, и наделили эксклюзивными полномочиями члена совета директоров химзавода им. Карпова. Не исключено, что в будущем он сможет вырасти до генерального директора этого предприятия, хотя к этой вероятности стоит относиться скептически. Ведь ради этого, наверное, придется переезжать в Менделеевск? Согласитесь, не самый привлекательный город для преуспевающего молодого человека с амбициями, хотя для некогда убыточного и угасающего химического предприятия его приход может стать по-настоящему счастливым шансом на процветание.

Тимур Метшин — старший сын мэра Казани Ильсура Метшина. Ему 29 лет. У него высшее экономическое образование. Закончил КФУ. Больше о нем практически ничего неизвестно. Лишь однажды промелькнула информация о том, что Тимур Метшин снялся в клипе с музыкальной группой «Мураками». Секретарь совета директоров химзавода им. Карпова Сергей Тихонов не смог к этому ничего добавить. По слухам, персональные данные Метшина еще не поступили в органы управления завода.

Химзавод им. Карпова не может подняться выше 1 миллиарда



К моменту его прихода ОАО «Химзавод им. Карпова» все еще «встает с колен»: продолжается его техническое перевооружение, а ценовая конъюнктура благоприятствует росту производства. На недавнем заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвестходинг» глава холдинга Рафинат Яруллин докладывал, что в первые три месяца предприятие нарастило производство на 114%. А именно: в 3,5 раза вырос выпуск кальция хлористого, на 22% — катализатора КДН, на 16% — сульфата натрия безводного, на 14% — натрия тиосульфат, на 11% — магния односоставного. Это заметный прогресс, так как по итогам 2017 года производство немного упало — индекс составил 98,7%.

ОАО «Химзавод им. Карпова» все еще «встает с колен»: продолжается его техническое перевооружение, а ценовая конъюнктура благоприятствует росту производства. Фото mendeleevsk.tatarstan.ru

Впрочем, на самом заводе результаты 2017 года оценивают положительно. «2017 год показал, что, несмотря на снижение спроса на продукцию, обострение конкуренции и рост цен на сырье и энергоресурсы, коллектив ОАО «Химзавод им. Карпова» завершил этот год с положительными финансово-экономическими показателями. По итогам работы 2017 года отгружено продукции на 0,94 млрд рублей, а чистая прибыль составила 12,8 млн рублей», — говорится в годовом отчете предприятия.

Заметим, что снижение производства имеет объективные причины. ОАО «Химзавод им. Карпова» завязано «в технологическую цепочку» с КЗСК, который находится на грани банкротства. Поэтому КЗСК сократил закупки сульфита натрия фотографического, что немедленно отразилось на самочувствии менделеевского завода. И все-таки финансовые показатели остаются скромными и без того: прибыль с продаж — 97 394 тыс. рублей, что на 3,5 млн рублей выше уровня 2016 года, а рентабельность производства увеличилась с 9% в 2016 году до 10,4% в отчетном году.

На экспортном направлении

Так что Тимуру Метшину придется расширять клиентскую базу. Сейчас наиболее крупными являются 13 организаций с долей реализации более 50% от общего объема реализации товаров, говорится в отчете. Среди них «Нижнекамскнефтехим», «Сибирь-Полиметаллы», «Промхимресурсы», «Фирма «Випс-Мед», ООО «Полипласт-УралСиб», ТОО «Корпорация Казахмыс» (в т. ч. «ВостокЦветМет», «Металл Экспорт Восток“). Слабыми остаются позиции на внешних рынках: на экспорт отгружено продукции всего на 113 млн рублей без НДС.



Интересно, что химзавод им. Карпова наладил сотрудничество с «Нэфис-Косметикс» по освоению средства для автоматической мойки посуды, рассказывал Рафинат Яруллин на совете директоров 24 апреля. Для этих целей в марте 2018 года планировалась поставка в Казань партии сульфата натрия в количестве 2 т для наработки первой промышленной партии моющего средства и позиционирования его на рынке. Спрос на моющее средство для автоматической мойки посуды будет в дальнейшем определять реализацию сульфата натрия в этом сегменте рынка.



Айрат Метшин: «Тимуру придется вытягивать «бегемота из болота». Фото e-nkama.ru

Смелая заявка

Айрат Метшин узнал о новом назначении любимого племянника от корреспондента «Реального времени», но согласился прокомментировать: «Племянника хорошо знаю, но о том, что он имеет отношение к менделеевскому заводу, я первый раз слышу от вас. Знаю, что Валера работает, но никак не Тимур… Значит, его отправляют в таежный угол, похоже, в ссылку… В чем же он «провинился»?» — пошутил он.

По его словам, химзавод им. Карпова долгое время не получал инвестиций в развитие. «Я знаю этот завод, курировал его, будучи техническим инспектором профсоюзов. Никто ни копейки не вкладывал ни в советское, ни в постсовесткое время. Он так был, так и остался. Так что Тимуру придется вытягивать «бегемота из болота», уверен он.

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