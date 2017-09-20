Государственный Совет РТ
Общая информация
Государственный совет Республики Татарстан - парламент Республики Татарстан. Это постоянно действующий высший представительный, законодательный орган государственной власти РТ. Парламент состоит из 100 депутатов и избирается на пять лет.В Государственном совете РТ работают семь комитетов. Возглавляется Председателем Государственного Совета Республики Татарстан.
Руководитель - Мухаметшин Фарид Хайруллович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420060, г. Казань, пл. Свободы, 1
- Телефон: (843) 267-63-00
- Email: gossov@gossov.tatarstan.ru
- Сайт: www.gossov.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 20.09.2017