Госсовет Татарстана рассмотрит вопрос о «приватизации» улиц Казани

Фото: скрин realnoevremya.ru сайта

Рассмотреть вопрос о «приватизации» улиц Казани под платные муниципальные парковки и отчет мэра города Ильсура Метшина об эффективности их введения предложил на проходящем сейчас 49-м заседании Госсовета Татарстана глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов.

— Сейчас приватизируют улицы в Ново-Савиновском районе, разметку уже нанесли, — обосновал свое предложение Миргалимов и напомнил, что при этом участки дорог, отводимые под парковку, муниципалитет в порядок не приводит, а намерен собирать деньги за стоянку на ямах и остатках разбитого асфальта.



— Вопрос не праздный, реальный, но я считаю, что выносить его на заседание Госсовета без предварительного обсуждения на профильном комитете неправильно, — возразил Фарид Мухаметшин и обратился к Александру Тыгину, предложив рассмотреть предложение «внимательно», пригласив мэра столицы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В повестку дня вопрос о парковках не включили — депутаты проголосовали о его передаче на рассмотрение в Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Госсовет Татарстана утвердил бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики.



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Инна Серова