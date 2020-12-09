«Страдают законопослушные граждане» — депутаты готовят бой автохамам на парковках Казани

Обращение парламентариев передали в Минтранс и МВД России

Рост аварийности, наездов на пешеходов, количества «пьяных» ДТП, пробелы законодательства по электросамокатам и другие актуальные проблемы безопасности дорожного движения обсудили накануне в Госсовете Татарстана. В частности, одной из злободневных тем стала борьба с водителями, прячущими номера на муниципальных парковках. По данному вопросу депутаты республики передали свои предложения в федеральные Минтранс и МВД. Подробнее — в материале «Реального времени».

Смертность на дорогах выросла в 16 районах

В начале встречи обсудили статистику ДТП. Несмотря на то что в целом по Татарстану наблюдается снижение аварийности на дорогах, в ряде районов, напротив, ситуация ухудшилась.



В республике за истекшие месяцы года произошло 3 679 ДТП, в которых погибло 298 человек, 4 478 — получили ранения. Годом ранее показатели были выше (на 444 аварии, 28 погибших и 661 раненого больше).



Как отметил зампредседателя комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Александр Чубаров, депутаты сейчас рассматривают «достаточность правового регулирования в данной сфере» и принимают предложения жителей по улучшению ситуации на дорогах. В целом заданные индикаторы федеральной целевой программы не превышены, заметил он. Показатели Татарстана ниже среднеокружных и российских.



Однако в 13 муниципалитетах ситуация с аварийностью и смертностью на дорогах ухудшилась. В Казани в этом году погибло в ДТП 47, в Набережных Челнах — 16, в Альметьевске — 19 человек. Рост числа смертей на дорогах отмечен в 16 районах, среди которых Набережночелнинский, Альметьевский, Сабинский, Пестречинский, Зеленодольский, Аксубаевский, Муслюмовский, Арский, Азнакаевский, Бугульминский, Дрожжановский муниципальные образования. При этом в Арском, Бугульминском и Дрожжановском районах рост числа погибших фиксируют второй год подряд.

Выросла аварийность на региональных трассах в девяти районах, где впервые за последние три года зафиксировали рост ДТП и погибших, в том числе и из-за неэффективной профилактической работы, констатировал Александр Чубаров

Виновники аварий — темнота и пьяные водители

На федеральных трассах, а также количество ДТП и раненых на местных дорогах также снизились. Однако выросла аварийность на региональных трассах в девяти районах, где впервые за последние три года зафиксировали рост ДТП и погибших, в том числе и из-за неэффективной профилактической работы, констатировал Александр Чубаров. Такая полярная статистика объясняется протяженностью трасс — у региональных дорог она значительно больше, чем у федеральных в республике, отметил замначальника управления ГИБДД МВД по Татарстану Александр Разумнов.

— Актуальная проблема — наезд на пешеходов в темное время суток. По этой причине погиб каждый пятый человек — 27 пешеходов из всех 129 погибших. Семь пешеходов погибли на участках, где искусственное освещение должно быть по нормативам. По этому факту ГИБДД внесло соответствующие представления… Основная доля погибших приходится на темное время суток — пешеходы были без световозвращающих элементов, — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание, что сложившаяся ситуация с наездами на пешеходов сигнализирует о «вероятности повторения сценария 2019 года, когда в четвертом квартале погибло более 44% пешеходов от всех погибших пешеходов за год».

К сожалению, растет и число «пьяных» ДТП, заметил Чубаров. В 19 муниципальных образований, где вырос этот показатель, попали Агрызский, Аксубаевский, Альметьевский, Сармановский, Тетюшский, Тукаевский, Арский, Лениногорский, Бугульминский, Дрожжановский, Муслюмовский районы.

Полицейские задержали 12 502 нетрезвых водителя, в прошлом году их было 12 022 — явный рост на 4%, заметил докладчик. Фото: realnoevremya.ru

В этом году зарегистрировано 341 столкновение на дорогах по вине нетрезвых водителей, на 14 больше, чем в прошлом году, в этой статистике — и наезды на пешеходов. Погибло 70 человек, на 8 больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Ранения получили 472 человека, что превышает прошлогоднее значение на 17 человек.

Полицейские задержали 12 502 нетрезвых водителя, в прошлом году их было 12 022 — явный рост на 4%, заметил докладчик.

Не останавливает некоторых граждан и введенная уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом состоянии. По статье 264.1 УК РФ (ответственность за повторное управление в нетрезвом виде) привлекли 1 079 водителей, рост составил 2,9%, заявил депутат.

Он обратил внимание, что татарстанцы сообщают о нетрезвых водителях по телефонам 102 и 112. Кроме того, у 45 районных телеграм-каналов уже более 5 тыс. подписчиков — по ним также можно передать подобные сведения. В этом году в ГИБДД поступило 670 сообщений очевидцев, после таких сигналов задержали 242 водителя в состоянии алкогольного опьянения.

На встрече также обсудили актуальную проблему автохамства на муниципальных парковках, о которой «Реальное время» писало не раз. Александр Чубаров сообщил, что Госсовет Татарстана направил в правительство России предложение ввести ответственность для водителей, которые оставляют свои автомобили на платных стоянках города с нечитаемыми номерами или вовсе без них.



— В результате страдают законопослушные граждане, которые не могут найти себе место для парковки в центре города! — посетовал депутат.



По его словам, обращение татарстанских парламентариев из правительства России передали в федеральные Минтранс и МВД.

Александр Разумнов уделил внимание так называемым средствам индивидуальной мобильности

Нет четких правил для СИМ

Александр Разумнов уделил внимание так называемым средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Элетросамокаты, сегвеи, моноколеса, гироскутеры, электроскейтборды — их в последнее время стало много на улицах городов, в том числе и на тротуарах. Этим летом в Казани работало свыше 200 пунктов проката, где было более 1 400 электросамокатов. Причем мощность некоторых из них превышает 0,25 кВт, а скорость они могут развивать свыше 50 км в час, порой она достигает 80 км в час, заметил Разумнов. Он напомнил, что правила дорожного движения средства с такими характеристиками относят к мопедам, и на них необходимо водительское удостоверение категории «М». К тому же, по словам замначальника управления, сфера применения подобных средств абсолютно не отрегулирована в России. Статистика лишь подтверждает данный факт. В этом году в республике в 13 ДТП с электросамокатами 1 человек погиб и 13 были ранены.

Минтранс РФ разработал проект, чтобы внести изменения в ПДД, в том числе ввести термин «СИМ». Этот проект в Татарстане обсудили представители заинтересованных ведомств, Кабмина, Госсовета, а также общественники. После этого они направили письмо за подписью премьер-министра республики Алексея Песошина в федеральный Минтранс. Татарстанцы предлагают свои ограничения для прокатчиков и пользователей средствами индивидуальной мобильности. Они считают, что электросамокаты с мощностью выше 0,25 кВт и со скоростью выше 20 км/ч следует отнести к мопедам, для которых требуется водительское удостоверение категории «М».