10 дней до выборов в Татарстане: открытые участки, готовые бюллетени и вышедшие из гонки кандидаты
На 100 кресел Госсовета РТ претендуют 437 кандидатов
«Реальное время» продолжает информировать читателей о предстоящих выборах в татарстанский парламент. С 29 августа начинается новый избирательный этап — 10 дней до единого дня голосования, когда будут «разыграны» 100 мест в Госсовет РТ. К этому дню в республике отпечатали бюллетени, заработали избирательные участки, в которых открылись пункты приема заявлений. Кроме того, жителям Татарстана теперь стали доступны и новые сервисы. Подробнее — в нашем обзоре.
Открылись УИКи
10 дней осталось до единого дня голосования. В разных уголках России пройдут выборы различных уровней — губернаторов, членов региональных парламентов, муниципальных депутатов. В Татарстане 8 сентября будут определяться народные избранники Госсовета РТ шестого созыва. Также в этот день состоятся допвыборы в Казгордуму. Рассмотрим, чем примечательна эта предвыборная десятидневка для жителей республики.
Пожалуй, наиболее значимым событием стало начало работы участковых избирательных комиссий (УИК) — структурных единиц в системе ЦИК. Именно к 28 августа были определены полные составы УИКов, члены которых приступили к своим обязанностям. Здесь началась кропотливая работа, открылись новые услуги, доселе ранее неведомые татарстанцам.
— Уже можно прийти на свой участок и там узнать, если ли вы в списке избирателей. Там же можно ознакомиться с плакатами кандидатов, которые идут по вашему избирательному округу, — объяснили корреспонденту «Реального времени» в ЦИК РТ.
Уже можно прийти на свой участок и там узнать, если ли вы в списке избирателей. Там же можно ознакомиться с плакатами кандидатов, которые идут по вашему избирательному округу
В день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИКов будут оборудованы в местах временного пребывания граждан — больницах, вокзалах и аэропортах.
Найди себя
Прогресс не стоит на месте, и новые технологии и сервисы активно внедряются в нашу жизнь. Избирательный процесс не исключение. И пешком ходить на избирательные участки за информацией вовсе не обязательно. Как рассказали в Центризбиркоме Татарстана, на сайте ЦИК РТ начинает работу сервис «Найди себя в списках избирателей». К слову, подобная функция доступна и на сайте ЦИК РФ. Для этого достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, введя электронный адрес, фамилию, имя, отчество, а также пароль — и услуга доступна.
ЦИК РТ рекомендует воспользоваться этой услугой тем, кто недавно менял паспорт или прописку.
Пешком ходить на избирательные участки за информацией вовсе не обязательно. На сайте ЦИК РТ начинает работу сервис «Найди себя в списках избирателей»
А где мой участок?
Собственно, можно довольно легко найти и свой избирательный участок. Если сердобольные соседки не подсказали, куда нужно идти голосовать, или по каким-то причинам в ваш почтовый ящик не попала соответствующая информация, то всезнающий интернет опять придет на помощь. На сайте Центризбиркома в специальном разделе предлагается выбрать метод поиска — по адресу места жительства (а если точнее, прописки) или по номеру участка. Выбрав первый путь, нужно кликнуть на регион (Татарстан), населенный пункт, административный район, улицу, дом и квартиру. Взору пользователя откроются адрес участка, телефон и номер УИКа.
Также узнать номер и адрес избирательных комиссий можно по телефону горячей линии ЦИК Татарстана: 8-800-7072019.
Новый прием заявок на голосование
Разумеется, 8 сентября далеко не все жители республики в силу различных причин смогут прийти на избирательные участки, к которым они приписаны. Принять участие в голосовании можно и через механизм «Мобильный избиратель», то есть и на участках, к которым гражданин не приписан по месту регистрации. Для этого он должен составить заявление с просьбой включить его в список избирателей по месту нахождения. Ему нужно будет отметить тот участок в Татарстане, на котором он намерен проголосовать.
До вчерашнего дня избиратель мог написать заявление лишь в многофункциональных центрах (с адресами можно ознакомиться на портале МФЦ или через сайт «Госуслуги») и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Теперь такую «челобитную» можно оставить в любой участковой избирательной комиссии, где открылись пункты приема заявлений, сообщили нашему корреспонденту в ЦИК РТ. И специалисты УИКов помогут быстро заполнить этот документ.
Кроме того, избиратель имеет право предупредить УИК о желании проголосовать вне помещения участков по состоянию здоровья или другой уважительной причине.
1700 желающих голосовать на удобном участке
— На сегодняшний день написано порядка 1700 заявлений желающими голосовать на удобном участке, — добавили в Центризбиркоме республики. — С открытием УИКов ожидаем больший поток принятия заявлений.
Напомним, еще неделей ранее председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов говорил в интервью нашей интернет-газете лишь о 900 таких заявок.
Бюллетени передают в ТИКи
В Татарстане насчитывается свыше 2,9 млн избирателей. Для них в ПИК «Идел-Пресс» напечатали избирательные бюллетени. Сегодня, 29 августа, их передадут в территориальные избирательные комиссии.
Всего подготовлено более 2,9 млн бюллетеней для голосования по единому округу. Столько же — по одномандатным избирательным округам. Из них свыше 99 тысяч экземпляров отпечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Текст бюллетеня утвержден ЦИК РТ, он напечатан на русском и татарском языках. Каждая такая бумага имеет защитную тангирную сетку.
4,3 человека на депутатское кресло
На 100 парламентских мест претендуют 437 человек. 50 депутатских мандатов разыгрываются между 202 кандидатами, выдвинутыми партиями по единому округу. Еще 50 кресел Госсовета — между 235 одномандатниками.
Как писало «Реальное время», изначально (к началу июля) на депутатскую «корочку» претендовали 546 кандидатов. По единому округу выдвигались 250 человек, а в одномандатных округах — 296 кандидатов (пять самовыдвиженцев и 191 представитель партий). То есть более 100 человек сошли с предвыборной дистанции.
Партии выстроились в ряд
В бюллетенях по республиканскому округу партии размещаются в порядке, определенном жеребьевкой. Семь политических объединений попытаются попасть в новый состав татарстанского парламента. Первая строчка в листе голосования закреплена за «Единой Россией», вторым пунктом идет «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», за ней КПРФ, потом «Коммунисты России», далее «Справедливая Россия», «Партия Роста», внизу списка — ЛДПР.
В бюллетенях с одномандатниками фамилии кандидатов размещены в алфавитном порядке. При этом в ЦИК РТ пояснили «Реальному времени»: если кандидат неожиданно снимется с выборов (по собственному желанию, в случае смерти или по иным обстоятельствам), он будет просто вычеркнут в листе голосования.
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Партия
|
Номер в общесубъектовой части, региональной группе
|
Коробченко Олег Владимирович
|
12.05.1977
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
1
|
Нигматулин Руслан Рависович
|
11.05.1987
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
2
|
Теселкин Андрей Викторович
|
14.05.1968
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
3
|
Загидуллина Гульшат Альбертовна
|
10.08.1976
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
4
|
Павликов Михаил Сергеевич
|
12.10.1954
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
5
|
Майорова Наталья Васильевна
|
01.09.1970
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
6
|
Морозов Сергей Геннадьевич
|
04.09.1981
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
7
|
Мурзаханов Альберт Рифкатович
|
22.02.1979
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
8
|
Шайдуллин Василь Исмагилович
|
21.04.1964
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
9
|
Миннебаев Рашит Шакирович
|
20.10.1957
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
10
|
Миннебаев Рамил Рафикович
|
18.08.1962
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
11
|
Хусаинов Марат Ибрагимович
|
02.04.1970
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
12
|
Смирнов Виталий Николаевич
|
01.12.1950
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
1
|
Латыпов Зиннур Ямгеевич
|
30.11.1946
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
2
|
Маркин Олег Анатольевич
|
05.10.1961
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
3
|
Галиулов Радик Нигметович
|
01.12.1949
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
4
|
Артемьева Ирина Ювенальевна
|
04.12.1959
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
5
|
Асхадуллин Хайдар Гайфуллович
|
25.07.1959
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
6
|
Нуриахметов Рустем Нургадеевич
|
24.01.1957
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
7
|
Кириллов Александр Михайлович
|
23.03.1959
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
8
|
Низамов Анвар Закиевич
|
29.03.1961
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
9
|
Ситко Сергей Юрьевич
|
13.04.1951
|
Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан
|
10
|
Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна
|
09.01.1966
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
1
|
Тимербулатова Виктория Николаевна
|
25.10.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
2
|
Зиганшин Рустэм Бахтигараевич
|
21.04.1965
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
3
|
Судыкин Сергей Николаевич
|
25.04.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
4
|
Шамсутдинов Рузаль Ринатович
|
08.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
5
|
Файзрахманова Юлия Ильдаровна
|
21.10.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
6
|
Сираев Ильнар Рашитович
|
31.01.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
7
|
Чирков Дмитрий Валерьевич
|
30.05.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
8
|
Шабаева Татьяна Николаевна
|
23.01.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
9
|
Зайнуллин Ислам Камилевич
|
02.05.1995
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
10
|
Сабирьянов Артур Ринатович
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
11
|
Осипов Алексей Геннадьевич
|
09.06.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
12
|
Романова Елена Евгеньевна
|
29.08.1982
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
13
|
Шайдуллин Ринат Маратович
|
20.02.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
14
|
Зиганшин Самат Амирович
|
06.03.1967
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
15
|
Добронравов Глеб Вячеславович
|
31.10.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
16
|
Зыков Сергей Александрович
|
19.01.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
17
|
Муковнин Максим Юрьевич
|
26.12.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
18
|
Мингазов Закарий Ильясович
|
11.10.1957
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
19
|
Миронов Александр Андреевич
|
29.03.1997
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
20
|
Драгунова Екатерина Николаевна
|
10.05.1972
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
21
|
Булавко Юлия Александровна
|
22.08.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
22
|
Иванова Анастасия Андреевна
|
15.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
23
|
Моисеев Александр Валерьевич
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
24
|
Давыдов Алексей Иванович
|
28.09.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
25
|
Хисматуллин Рамиль Рашитович
|
10.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
27
|
Магзанов Салават Исмагилович
|
10.09.1963
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
28
|
Барсуков Владислав Николаевич
|
23.10.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
29
|
Марфина Людмила Викторовна
|
09.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
30
|
Сафина Алсу Наильевна
|
29.05.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
31
|
Сбитнева Елена Андреевна
|
22.01.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
32
|
Васильев Кирилл Максимович
|
05.11.1990
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
33
|
Ахмадуллина Рамиля Дамировна
|
18.11.1986
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
34
|
Сафин Алмаз Аглямович
|
28.04.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
35
|
Ситько Алексей Захарьевич
|
17.08.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
36
|
Бурханова Альбина Рифатовна
|
11.09.1978
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
37
|
Сафина Динара Наилевна
|
17.02.1986
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
38
|
Блажко Елена Максимовна
|
14.06.1988
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
40
|
Галеева Люция Эльфатовна
|
11.06.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
41
|
Хусайнов Ильсур Минлеахматович
|
13.11.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
42
|
Тазиева Венера Наилевна
|
20.06.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
43
|
Галеев Рафаэль Рамисович
|
04.06.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
44
|
Старостин Максим Сергеевич
|
21.12.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
45
|
Гизатуллин Альберт Халимович
|
04.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
46
|
Борисов Павел Анатольевич
|
03.06.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
47
|
Гильманов Руслан Рафаилевич
|
24.03.1993
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
48
|
Мухаметшин Фарид Хайруллович
|
22.05.1947
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
1
|
Чагин Владимир Геннадьевич
|
05.01.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
2
|
Насырова Альбина Мунировна
|
26.01.1986
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
3
|
Ахметов Марат Готович
|
16.06.1954
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
4
|
Аминов Ильшат Юнусович
|
27.07.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
5
|
Маврина Лилия Николаевна
|
07.08.1965
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
6
|
Камалтынов Юрий Зимелевич
|
11.03.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
7
|
Хамаев Азат Киямович
|
30.12.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
8
|
Ларионова Татьяна Петровна
|
02.07.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
9
|
Якунин Леонид Александрович
|
19.06.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
10
|
Ягудин Шакир Шахмедович
|
24.01.1947
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
11
|
Зарипов Айрат Ринатович
|
08.08.1962
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
12
|
Кузьмичева Елена Ивановна
|
09.04.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
13
|
Мухаметзянов Рауфаль Сабирович
|
10.11.1949
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
14
|
Нугаев Камиль Асгатович
|
02.12.1956
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
15
|
Вавилов Владимир Владимирович
|
06.11.1953
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
16
|
Шамсутдинов Айдар Ильдарович
|
26.11.1976
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
17
|
Савицких Николай Владимирович
|
05.04.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
18
|
Латыпова Муслима Хабриевна
|
07.11.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
19
|
Захарова Светлана Михайловна
|
30.07.1972
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
20
|
Егоров Иван Михайлович
|
21.01.1961
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
21
|
Кондратьев Андрей Станиславович
|
01.05.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
22
|
Салахов Мякзюм Халимулович
|
13.07.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
23
|
Зайдуллин Ркаил Рафаилович
|
23.01.1962
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
24
|
Тухватуллин Рамиль Чингизович
|
02.10.1966
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
25
|
Абдуллазянов Эдвард Юнусович
|
08.04.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
26
|
Тыгин Александр Васильевич
|
18.05.1973
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
27
|
Глушков Геннадий Николаевич
|
11.11.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
28
|
Чубаров Александр Анатольевич
|
27.07.1962
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
29
|
Воронова Ольга Михайловна
|
03.06.1968
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
30
|
Набиева Алсу Рустэмовна
|
12.03.1979
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
31
|
Багаутдинов Фаниль Фиргатович
|
11.07.1980
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
32
|
Каримов Габделхай Юсупович
|
01.08.1961
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
33
|
Кудерметова Ляля Ринатовна
|
03.06.1965
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
34
|
Сыровацкий Михаил Федорович
|
06.05.1977
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
35
|
Садриев Камиль Гайнетдинович
|
04.01.1954
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
36
|
Рыбакова Людмила Николаевна
|
18.08.1974
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
37
|
Галеев Марат Гадыевич
|
01.01.1946
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
38
|
Бикеев Игорь Измаилович
|
07.09.1974
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
39
|
Тарханова Алсу Абдрахмановна
|
03.01.1953
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
40
|
Хадеев Тахир Галимзянович
|
15.11.1951
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
41
|
Славутский Александр Яковлевич
|
27.11.1947
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
42
|
Вострикова Светлана Анатольевна
|
30.08.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
43
|
Ганиев Ильшат Газимович
|
03.01.1954
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
44
|
Зиатдинов Айрат Ильгизарович
|
07.10.1977
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
45
|
Власов Валерий Александрович
|
20.09.1953
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
46
|
Янгиров Вадим Ильфатович
|
07.10.1987
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
47
|
Минакова Елена Анатольевна
|
23.12.1977
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
48
|
Шамсутдинов Раиль Рафаэлевич
|
01.10.1984
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
49
|
Романов Дмитрий Сергеевич
|
07.07.1990
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
50
|
Сидоров Виктор Владимирович
|
20.09.1986
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
51
|
Саетова Алсу Шакирзяновна
|
15.10.1988
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
52
|
Конов Максим Васильевич
|
24.08.1984
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
53
|
Бариев Динар Раилович
|
23.03.1990
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
54
|
Шимина Нина Константиновна
|
18.11.1990
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
55
|
Миргалимов Хафиз Гаязович
|
14.08.1954
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
1
|
Прокофьев Артём Вячеславович
|
31.12.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
2
|
Комисаров Александр Владимирович
|
20.04.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
3
|
Атласов Николай Михайлович
|
03.08.1976
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
4
|
Сафин Фадбир Магусович
|
04.02.1950
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
5
|
Гарифуллин Мансур Зайдуллович
|
14.04.1960
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
6
|
Ягудин Альберт Ахметвагизович
|
11.04.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
7
|
Натальин Валерий Владимирович
|
11.05.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
8
|
Фасахиев Даниял Шакирович
|
26.11.1951
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
9
|
Серов Алексей Александрович
|
24.11.1979
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
10
|
Савельев Алексей Сергеевич
|
20.05.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
11
|
Гилязов Хаким Миргалимович
|
18.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
12
|
Валиуллин Ильшат Ришатович
|
24.08.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
13
|
Владимиров Виктор Иванович
|
09.06.1941
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
14
|
Бортяков Антон Витальевич
|
22.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
15
|
Халимдарова Динара Львовна
|
28.02.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
16
|
Алеев Альмир Энесович
|
16.12.1982
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
17
|
Гарифзянова Фания Фарисовна
|
06.10.1964
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
18
|
Виноградов Сергей Николаевич
|
17.06.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
19
|
Юсупова Лилия Абдулахатевна
|
14.06.1994
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
20
|
Мердеев Александр Константинович
|
21.01.1963
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
21
|
Муленков Владимир Владимирович
|
19.07.1968
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
22
|
Дементьев Алексей Валентинович
|
19.09.1975
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
23
|
Мухина Татьяна Александровна
|
10.11.1980
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
24
|
Мраков Станислав Вячеславович
|
20.07.1984
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
25
|
Гаимов Рашит Хамитович
|
16.01.1951
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
26
|
Чигаров Илья Александрович
|
03.06.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
27
|
Камалова Любовь Олеговна
|
13.10.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
28
|
Затин Анвар Раисович
|
19.08.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
29
|
Фахрутдинов Рамиль Фарукович
|
11.06.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
30
|
Сурчилов Владимир Валерьевич
|
03.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
1
|
Габдрахманов Марсель Маликович
|
15.10.1961
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
2
|
Егоров Александр Николаевич
|
29.11.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
3
|
Гузаиров Адель Ильгизарович
|
13.06.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
4
|
Михайлов Радик Сергеевич
|
28.12.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
5
|
Гуськов Сергей Евгеньевич
|
25.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
6
|
Краснов Роман Олегович
|
22.09.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
7
|
Андреев Роман Александрович
|
30.12.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
8
|
Алейников Валерий Вячеславович
|
09.07.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
9
|
Никандров Георгий Геннадьевич
|
22.10.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
10
|
Колосов Андрей Васильевич
|
23.08.1985
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
11
|
Габдрахманова Рауфа Зинатулловна
|
10.09.1967
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
12
|
Агишев Марат Абдуллаевич
|
19.08.1962
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
13
|
Панфилов Вячеслав Александрович
|
25.06.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
14
|
Садыков Азат Рамилевич
|
04.01.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
15
|
Новиков Дмитрий Алексеевич
|
22.04.1989
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
16
|
Андреева Татьяна Владимировна
|
04.12.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
17
|
Филюшина Людмила Анатольевна
|
09.02.1967
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
18
|
Михайлова Ирина Николаевна
|
03.12.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
19
|
Сахапов Ильсур Ислямович
|
16.01.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
20
|
Мубаракшин Булат Аминович
|
09.09.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
21
|
Александрова Любовь Николаевна
|
08.01.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
22
|
Балобанов Артём Юрьевич
|
12.10.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
23
|
Власов Сергей Александрович
|
19.10.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
24
|
Постников Валерий Валентинович
|
01.02.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
25
|
Евсеев Кирилл Евгеньевич
|
10.10.1993
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
26
|
Сафиуллин Руслан Альбертович
|
21.04.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
27
|
Башков Дмитрий Александрович
|
05.12.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
28
|
Булдина Ксения Олеговна
|
09.02.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
29
|
Наматова Светлана Юрьевна
|
13.08.1988
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
30
|
Украинский Максим Александрович
|
02.05.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
31
|
Пархоменко Наталья Викторовна
|
23.03.1982
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
32
|
Сунгатуллина Раузалия Камиловна
|
22.07.1971
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
33
|
Гуськов Вячеслав Евгеньевич
|
04.01.1980
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
34
|
Волчкова Анастасия Германовна
|
05.12.1991
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
35
|
Вахитов Адель Раилевич
|
25.11.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
36
|
Гимадеев Ринат Ибрагимович
|
01.08.1958
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
37
|
Мурин Андрей Семенович
|
06.06.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
38
|
Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович
|
17.03.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
39
|
Хабибуллин Руслан Ильсурович
|
28.09.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
40
|
Валиев Альфред Ракибович
|
13.04.1964
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
1
|
Гурьева Татьяна Ивановна
|
24.01.1960
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
2
|
Новиков Дмитрий Николаевич
|
04.12.1974
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
3
|
Потанкин Андрей Петрович
|
26.07.1978
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
4
|
Зайцев Сергей Михайлович
|
11.08.1989
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
5
|
Садыков Роберт Гарипович
|
03.07.1941
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
6
|
Новиков Василий Николаевич
|
06.06.1980
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
7
|
Щелыков Николай Иванович
|
23.05.1952
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
9
|
Иосипов Евгений Константинович
|
27.07.1944
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
10
|
ФИО
|
Дата рождения
|
Субъект выдвижения
|
№ округа
|
Коробченко Олег Владимирович
|
12.05.1977
|
Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"
|
20
|
Керпель Вера Иосифовна
|
31.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан
|
31
|
Барсуков Владислав Николаевич
|
23.10.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
44
|
Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна
|
09.01.1966
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
10
|
Блажко Елена Максимовна
|
14.06.1988
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
19
|
Булавко Юлия Александровна
|
22.08.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
8
|
Васильев Кирилл Максимович
|
05.11.1990
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
35
|
Галеев Рафаэль Рамисович
|
04.06.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
40
|
Давыдов Алексей Иванович
|
28.09.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
38
|
Добронравов Глеб Вячеславович
|
31.10.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
23
|
Драгунова Екатерина Николаевна
|
10.05.1972
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
26
|
Зайнуллин Ислам Камилевич
|
02.05.1995
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
39
|
Зиганшин Рустэм Бахтигараевич
|
21.04.1965
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
2
|
Зиганшин Самат Амирович
|
06.03.1967
|
Региональное отделение Политической партии"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
48
|
Зыков Сергей Александрович
|
19.01.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
43
|
Иванова Анастасия Андреевна
|
15.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
16
|
Магзанов Салават Исмагилович
|
10.09.1963
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
20
|
Марфина Людмила Викторовна
|
09.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
14
|
Мингазов Закарий Ильясович
|
11.10.1957
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
37
|
Миронов Александр Андреевич
|
29.03.1997
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
27
|
Михеев Альмир Александрович
|
19.07.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
4
|
Моисеев Александр Валерьевич
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
9
|
Муковнин Максим Юрьевич
|
26.12.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
7
|
Нуриев Руслан Илхомович
|
09.04.1993
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
17
|
Осипов Алексей Геннадьевич
|
09.06.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
21
|
Романова Елена Евгеньевна
|
29.08.1982
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
24
|
Сабирьянов Артур Ринатович
|
29.06.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
13
|
Сафин Алмаз Аглямович
|
28.04.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
1
|
Сафина Алсу Наильевна
|
29.05.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
50
|
Сафина Динара Наилевна
|
17.02.1986
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
18
|
Сбитнева Елена Андреевна
|
22.01.1996
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
49
|
Сираев Ильнар Рашитович
|
31.01.1984
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
25
|
Ситько Алексей Захарьевич
|
17.08.1977
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
47
|
Старостин Максим Сергеевич
|
21.12.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
42
|
Судыкин Сергей Николаевич
|
25.04.1980
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
32
|
Тазиева Венера Наилевна
|
20.06.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
36
|
Файзрахманова Юлия Ильдаровна
|
21.10.1979
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
30
|
Хасанов Рифат Аухатович
|
08.12.1981
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
22
|
Хисматуллин Рамиль Рашитович
|
10.03.1983
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
6
|
Хусайнов Ильсур Минлеахматович
|
13.11.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
34
|
Чирков Дмитрий Валерьевич
|
30.05.1976
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
12
|
Шайдуллин Ринат Маратович
|
20.02.1987
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
11
|
Шамсутдинов Рузаль Ринатович
|
08.03.1985
|
Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан
|
3
|
Аглиев Ильдус Куттусович
|
25.08.1962
|
Самовыдвижение
|
46
|
Алтынбаев Рафгат Закиевич
|
21.09.1948
|
Самовыдвижение
|
17
|
Арефьев Виктор Александрович
|
12.08.1969
|
Самовыдвижение
|
48
|
Бадыков Ринат Ризатдинович
|
27.10.1969
|
Самовыдвижение
|
36
|
Бикеев Ильдар Наилович
|
12.06.1975
|
Самовыдвижение
|
40
|
Бойкова Надежда Николаевна
|
05.09.1974
|
Самовыдвижение
|
24
|
Брюханов Александр Михайлович
|
27.12.1985
|
Самовыдвижение
|
18
|
Вишневский Тимур Дмитриевич
|
14.06.1991
|
Самовыдвижение
|
11
|
Володин Виктор Васильевич
|
19.06.1940
|
Самовыдвижение
|
16
|
Гайнетдинов Айрат Фархетдинович
|
28.02.1981
|
Самовыдвижение
|
9
|
Гатауллин Фарид Гали-Хайдарович
|
26.08.1968
|
Самовыдвижение
|
29
|
Гаязов Раиль Райнурович
|
02.04.1989
|
Самовыдвижение
|
47
|
Гибадуллин Ренат Вилданович
|
12.01.1960
|
Самовыдвижение
|
50
|
Гиззатуллин Талгат Рифкатович
|
12.10.1949
|
Самовыдвижение
|
30
|
Гладких Александр Андреевич
|
08.05.1987
|
Самовыдвижение
|
30
|
Горохов Никита Станиславович
|
24.09.1985
|
Самовыдвижение
|
12
|
Делян Артур Маркосович
|
03.02.1967
|
Самовыдвижение
|
8
|
Дмитриев Тимур Владимирович
|
13.05.1985
|
Самовыдвижение
|
4
|
Елантьев Андрей Владимирович
|
10.09.1971
|
Самовыдвижение
|
19
|
Закупнев Владимир Андреевич
|
26.05.1953
|
Самовыдвижение
|
32
|
Зарипов Алмаз Робертович
|
08.02.1977
|
Самовыдвижение
|
44
|
Зиннуров Марат Язкарович
|
19.03.1969
|
Самовыдвижение
|
28
|
Козлов Андрей Александрович
|
12.08.1978
|
Самовыдвижение
|
13
|
Кропотов Денис Анатольевич
|
08.09.1977
|
Самовыдвижение
|
13
|
Кузнецова Елена Валерьевна
|
14.05.1970
|
Самовыдвижение
|
26
|
Курбатова Гузелия Фатыховна
|
02.11.1976
|
Самовыдвижение
|
38
|
Курицын Александр Федорович
|
25.12.1954
|
Самовыдвижение
|
23
|
Леронов Лемон Леронович
|
11.11.1961
|
Самовыдвижение
|
43
|
Мадьярова Айсылу Минневасилевна
|
24.05.1987
|
Самовыдвижение
|
43
|
Мельникова Татьяна Владимировна
|
14.06.1964
|
Самовыдвижение
|
31
|
Минигулов Фарид Гертович
|
18.05.1966
|
Самовыдвижение
|
5
|
Мистахов Ренат Искандерович
|
12.09.1975
|
Самовыдвижение
|
31
|
Мустафин Артур Тагирович
|
14.10.1988
|
Самовыдвижение
|
14
|
Мухамадеев Нариман Галиахметович
|
13.10.1949
|
Самовыдвижение
|
37
|
Мухаметшина Римма Марселевна
|
10.09.1972
|
Самовыдвижение
|
33
|
Новикова Валерия Ивановна
|
24.10.1975
|
Самовыдвижение
|
21
|
Печенкин Александр Вячеславович
|
23.01.1977
|
Самовыдвижение
|
34
|
Родионова Яна Тодыровна
|
01.04.1982
|
Самовыдвижение
|
7
|
Рыбушкин Николай Николаевич
|
04.12.1954
|
Самовыдвижение
|
1
|
Сабируллова Евгения Гумаровна
|
18.11.1988
|
Самовыдвижение
|
4
|
Сагетдинов Айдар Фаитович
|
02.01.1991
|
Самовыдвижение
|
5
|
Сайфуллин Ринат Раисович
|
12.03.1960
|
Самовыдвижение
|
39
|
Сафин Марс Ирегович
|
09.01.1973
|
Самовыдвижение
|
37
|
Сафиуллин Ильназ Равилевич
|
12.03.1987
|
Самовыдвижение
|
25
|
Селезнева Валентина Алексеевна
|
02.03.1953
|
Самовыдвижение
|
35
|
Сульженко Станислав Геннадьевич
|
19.08.1975
|
Самовыдвижение
|
22
|
Тагиров Ильбар Газизянович
|
03.01.1989
|
Самовыдвижение
|
42
|
Фахрутдинов Рамиль Ринатович
|
11.04.1984
|
Самовыдвижение
|
41
|
Филиппов Андрей Сергеевич
|
03.07.1988
|
Самовыдвижение
|
6
|
Филиппов Фарит Валиуллович
|
27.06.1970
|
Самовыдвижение
|
49
|
Хасбиуллин Ильдар Хадиятуллович
|
04.08.1978
|
Самовыдвижение
|
20
|
Чернов Валерий Геннадьевич
|
23.10.1950
|
Самовыдвижение
|
17
|
Шаймуратов Ильшат Габделхаевич
|
20.02.1960
|
Самовыдвижение
|
37
|
Шамилов Ильдар Асхатович
|
02.01.1956
|
Самовыдвижение
|
21
|
Шмуклерман Алексей Леонидович
|
06.07.1969
|
Самовыдвижение
|
31
|
Ягудин Шамил Габдулхаевич
|
20.09.1952
|
Самовыдвижение
|
35
|
Якупов Руслан Рефгатович
|
14.06.1979
|
Самовыдвижение
|
15
|
Абдулхаков Рустам Рифгатович
|
25.04.1983
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
10
|
Абдульзянов Артур Рашидович
|
02.11.1968
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
6
|
Ахметов Рамиль Уелович
|
07.10.1967
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
2
|
Барышев Леонид Анатольевич
|
03.11.1973
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
22
|
Бикмурзин Азат Шаукатович
|
01.01.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
25
|
Валиев Фоат Валиевич
|
20.02.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
44
|
Вольфсон Илья Светославович
|
08.06.1981
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
14
|
Гайзатуллин Ринат Рауфович
|
19.09.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
41
|
Галиев Марат Ибрагимович
|
03.06.1976
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
49
|
Гарифуллин Халит Махмутович
|
11.01.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
34
|
Гафиятуллин Нияз Мансурович
|
14.08.1986
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
11
|
Гафуров Ильшат Рафкатович
|
01.08.1961
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
45
|
Гиззатуллин Руслан Загитович
|
30.07.1974
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
26
|
Егоров Андрей Юрьевич
|
28.08.1967
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
12
|
Емельянов Геннадий Егорович
|
01.01.1957
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
37
|
Заббарова Роза Шарифулловна
|
19.02.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
13
|
Зиганшин Азат Ильдусович
|
05.04.1973
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
50
|
Мингалимов Марсель Завидович
|
02.10.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
17
|
Мугерман Роман Борисович
|
12.10.1981
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
23
|
Музипова Гульнара Альбертовна
|
10.05.1972
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
24
|
Мухамадеев Рустам Набиуллович
|
14.09.1952
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
39
|
Мухаметшин Альберт Ахатович
|
13.07.1966
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
16
|
Нефёдов Николай Валерьевич
|
17.02.1975
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
38
|
Николаев Олег Юрьевич
|
16.05.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
19
|
Нугайбеков Ренат Ардинатович
|
16.08.1970
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
28
|
Нуриев Марат Абдулхаевич
|
14.05.1966
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
7
|
Нурмухаметов Фанис Вагизович
|
18.11.1981
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
15
|
Ратникова Римма Атласовна
|
01.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
47
|
Салихов Ирек Фаритович
|
18.06.1979
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
33
|
Самаренкин Дмитрий Анатольевич
|
03.06.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
48
|
Созинов Алексей Станиславович
|
31.12.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
3
|
Солуянов Дмитрий Юрьевич
|
01.04.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
9
|
Сулейманов Раис Ахтямович
|
29.09.1969
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
40
|
Сулейманов Рифнур Хайдарович
|
25.04.1963
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
32
|
Тимергалеева Рузиля Равильевна
|
13.08.1971
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
30
|
Фомичёв Андрей Геннадьевич
|
06.02.1960
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
18
|
Хабибрахманов Азат Гумерович
|
05.12.1975
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
27
|
Хабибуллин Альберт Галимзянович
|
02.08.1958
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
43
|
Халимов Рустам Хамисович
|
01.01.1965
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
29
|
Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
|
14.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
46
|
Шафигуллин Ринат Ильдусович
|
30.03.1968
|
Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
|
36
|
Алеев Альмир Энесович
|
16.12.1982
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
15
|
Андреянов Борис Алексеевич
|
14.09.1957
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
44
|
Аюпов Динар Хамбольевич
|
14.09.1964
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
25
|
Бортяков Антон Витальевич
|
22.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
16
|
Валеева Инна Равилевна
|
26.03.1973
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
2
|
Виноградов Сергей Николаевич
|
17.06.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
11
|
Гайфутдинов Шамил Ибраевич
|
24.08.1959
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
19
|
Гарифзянова Фания Фарисовна
|
06.10.1964
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
47
|
Гилязов Хаким Миргалимович
|
18.05.1955
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
39
|
Гумеров Алмаз Мунирович
|
01.01.1984
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
43
|
Дементьев Алексей Валентинович
|
19.09.1975
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
7
|
Ефремов Родион Владиславович
|
07.10.1980
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
14
|
Затин Анвар Раисович
|
19.08.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
13
|
Зяббаров Рудольф Фермагелович
|
03.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
35
|
Ильин Михаил Анатольевич
|
14.03.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
4
|
Камалова Любовь Олеговна
|
13.10.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
6
|
Комисаров Александр Владимирович
|
20.04.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
9
|
Лапко Александр Вячеславович
|
20.02.1974
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
27
|
Летфуллин Марсель Тальгатович
|
15.02.1997
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
40
|
Ляпунов Михаил Алексеевич
|
24.11.1990
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
37
|
Матрухов Сергей Александрович
|
01.09.1959
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
38
|
Мердеев Александр Константинович
|
21.01.1963
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
31
|
Мраков Станислав Вячеславович
|
20.07.1984
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
49
|
Мухина Татьяна Александровна
|
10.11.1980
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
23
|
Натальин Валерий Владимирович
|
11.05.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
32
|
Савельев Алексей Сергеевич
|
20.05.1983
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
30
|
Сагидуллин Роберт Загитович
|
31.01.1944
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
17
|
Садыков Азат Мухамадиярович
|
01.08.1967
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
33
|
Садыков Шовкат Нематуллаевич
|
02.01.1971
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
5
|
Сафин Фадбир Магусович
|
04.02.1950
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
10
|
Серов Алексей Александрович
|
24.11.1979
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
8
|
Тухватуллин Миннесагит Рифович
|
20.02.1967
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
42
|
Фахрутдинов Рамиль Фарукович
|
11.06.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
41
|
Филиппов Алексей Сергеевич
|
17.11.1976
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
12
|
Хабибуллин Динар Дамирович
|
30.01.1985
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
48
|
Хакимова Нурия Хафизовна
|
25.10.1948
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
46
|
Халимдарова Динара Львовна
|
28.02.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
3
|
Ханафина Ляйля Ямиловна
|
05.02.1979
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
50
|
Хузиев Булат Газинурович
|
09.09.1987
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
21
|
Чигаров Илья Александрович
|
03.06.1995
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
36
|
Шарафутдинова Рузиля Нургаязовна
|
14.11.1960
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
29
|
Юрова Татьяна Алексеевна
|
24.11.1955
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
1
|
Юсупов Айдар Абдулахатевич
|
29.04.1990
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
18
|
Ягудин Альберт Ахметвагизович
|
11.04.1961
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
24
|
Ягудин Рифнур Загитович
|
14.05.1948
|
Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
|
26
|
Абрамин Сергей Вячеславович
|
23.03.1988
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
8
|
Агишев Марат Абдуллаевич
|
19.08.1962
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
45
|
Алейников Валерий Вячеславович
|
09.07.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
38
|
Александрова Любовь Николаевна
|
08.01.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
25
|
Андреев Роман Александрович
|
30.12.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
31
|
Андреева Татьяна Владимировна
|
04.12.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
2
|
Антонов Сергей Алексеевич
|
23.01.1964
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
12
|
Балобанов Артём Юрьевич
|
12.10.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
17
|
Башков Дмитрий Александрович
|
05.12.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
21
|
Булдина Ксения Олеговна
|
09.02.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
34
|
Власов Сергей Александрович
|
19.10.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
20
|
Габдрахманов Марсель Маликович
|
15.10.1961
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
13
|
Галятова Карина Марселевна
|
01.02.1992
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
10
|
Гузаиров Адель Ильгизарович
|
13.06.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
37
|
Гуськов Вячеслав Евгеньевич
|
04.01.1980
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
30
|
Гуськов Сергей Евгеньевич
|
25.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
24
|
Евсеев Кирилл Евгеньевич
|
10.10.1993
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
28
|
Егоров Александр Николаевич
|
29.11.1983
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
7
|
Завьялов Евгений Викторович
|
10.08.1974
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
22
|
Ильичев Сергей Иванович
|
17.04.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
1
|
Колосов Андрей Васильевич
|
23.08.1985
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
19
|
Краснов Роман Олегович
|
22.09.1981
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
11
|
Ланкила Денис Марселевич
|
16.07.1998
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
35
|
Михайлов Радик Сергеевич
|
28.12.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
47
|
Наматова Светлана Юрьевна
|
13.08.1988
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
49
|
Никандров Георгий Геннадьевич
|
22.10.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
4
|
Новиков Дмитрий Алексеевич
|
22.04.1989
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
46
|
Панфилов Вячеслав Александрович
|
25.06.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
36
|
Постников Валерий Валентинович
|
01.02.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
18
|
Рафиков Рамиль Сабитович
|
08.07.1986
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
14
|
Сабиров Алмаз Альфретович
|
22.10.1978
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
9
|
Садыков Азат Рамилевич
|
04.01.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
39
|
Сафиуллин Руслан Альбертович
|
21.04.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
26
|
Сахапов Ильсур Ислямович
|
16.01.1987
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
40
|
Сунгатуллина Раузалия Камиловна
|
22.07.1971
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
6
|
Сурчилов Владимир Валерьевич
|
03.09.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
15
|
Сурчилова Анастасия Владимировна
|
27.11.1973
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
16
|
Украинский Максим Александрович
|
02.05.1976
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
23
|
Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович
|
17.03.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
43
|
Филюшина Евгения Геннадьевна
|
16.07.1990
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
5
|
Шабалкин Артем Геннадьевич
|
18.09.1997
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
29
|
Шарафиев Эдуард Сулейманович
|
13.02.1984
|
Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
|
42
|
Аюпов Динар Хамбольевич
|
14.09.1964
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
25
|
Валиев Альфред Ракибович
|
13.04.1964
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
1
|
Ганюшин Василий Владимирович
|
04.05.1982
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
2
|
Зайцев Сергей Михайлович
|
11.08.1989
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
9
|
Новиков Василий Николаевич
|
06.06.1980
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
8
|
Щелыков Николай Иванович
|
23.05.1952
|
ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"
|
7
Анкетирование «Нашего двора»
В Татарстане запущен проект «Наш двор», поддержанный президентом Рустамом Миннихановым. Параллельно с выборами в Госсовет на избирательных участках жители республики примут участие в анкетировании, в котором выскажут пожелания по благоустройству придомовой территории.
По каждому двору уже формируется паспорт. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За эти деньги в течение трех лет все 9,5 тысячи дворов многоквартирных домов в республике должны быть приведены в порядок. Воплощать в жизнь этот проект будут Минстрой, Минтранс РТ и команда помощника президента Татарстана по паркам и скверам Наталии Фишман-Бекмамбетовой.
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