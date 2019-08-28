10 дней до выборов в Татарстане: открытые участки, готовые бюллетени и вышедшие из гонки кандидаты

На 100 кресел Госсовета РТ претендуют 437 кандидатов

«Реальное время» продолжает информировать читателей о предстоящих выборах в татарстанский парламент. С 29 августа начинается новый избирательный этап — 10 дней до единого дня голосования, когда будут «разыграны» 100 мест в Госсовет РТ. К этому дню в республике отпечатали бюллетени, заработали избирательные участки, в которых открылись пункты приема заявлений. Кроме того, жителям Татарстана теперь стали доступны и новые сервисы. Подробнее — в нашем обзоре.

Открылись УИКи

10 дней осталось до единого дня голосования. В разных уголках России пройдут выборы различных уровней — губернаторов, членов региональных парламентов, муниципальных депутатов. В Татарстане 8 сентября будут определяться народные избранники Госсовета РТ шестого созыва. Также в этот день состоятся допвыборы в Казгордуму. Рассмотрим, чем примечательна эта предвыборная десятидневка для жителей республики.

Пожалуй, наиболее значимым событием стало начало работы участковых избирательных комиссий (УИК) — структурных единиц в системе ЦИК. Именно к 28 августа были определены полные составы УИКов, члены которых приступили к своим обязанностям. Здесь началась кропотливая работа, открылись новые услуги, доселе ранее неведомые татарстанцам.

— Уже можно прийти на свой участок и там узнать, если ли вы в списке избирателей. Там же можно ознакомиться с плакатами кандидатов, которые идут по вашему избирательному округу, — объяснили корреспонденту «Реального времени» в ЦИК РТ.

Уже можно прийти на свой участок и там узнать, если ли вы в списке избирателей. Там же можно ознакомиться с плакатами кандидатов, которые идут по вашему избирательному округу

В день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИКов будут оборудованы в местах временного пребывания граждан — больницах, вокзалах и аэропортах.

Найди себя

Прогресс не стоит на месте, и новые технологии и сервисы активно внедряются в нашу жизнь. Избирательный процесс не исключение. И пешком ходить на избирательные участки за информацией вовсе не обязательно. Как рассказали в Центризбиркоме Татарстана, на сайте ЦИК РТ начинает работу сервис «Найди себя в списках избирателей». К слову, подобная функция доступна и на сайте ЦИК РФ. Для этого достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, введя электронный адрес, фамилию, имя, отчество, а также пароль — и услуга доступна.

ЦИК РТ рекомендует воспользоваться этой услугой тем, кто недавно менял паспорт или прописку.

Пешком ходить на избирательные участки за информацией вовсе не обязательно. На сайте ЦИК РТ начинает работу сервис «Найди себя в списках избирателей»

А где мой участок?

Собственно, можно довольно легко найти и свой избирательный участок. Если сердобольные соседки не подсказали, куда нужно идти голосовать, или по каким-то причинам в ваш почтовый ящик не попала соответствующая информация, то всезнающий интернет опять придет на помощь. На сайте Центризбиркома в специальном разделе предлагается выбрать метод поиска — по адресу места жительства (а если точнее, прописки) или по номеру участка. Выбрав первый путь, нужно кликнуть на регион (Татарстан), населенный пункт, административный район, улицу, дом и квартиру. Взору пользователя откроются адрес участка, телефон и номер УИКа.

Также узнать номер и адрес избирательных комиссий можно по телефону горячей линии ЦИК Татарстана: 8-800-7072019.

Новый прием заявок на голосование

Разумеется, 8 сентября далеко не все жители республики в силу различных причин смогут прийти на избирательные участки, к которым они приписаны. Принять участие в голосовании можно и через механизм «Мобильный избиратель», то есть и на участках, к которым гражданин не приписан по месту регистрации. Для этого он должен составить заявление с просьбой включить его в список избирателей по месту нахождения. Ему нужно будет отметить тот участок в Татарстане, на котором он намерен проголосовать.

До вчерашнего дня избиратель мог написать заявление лишь в многофункциональных центрах (с адресами можно ознакомиться на портале МФЦ или через сайт «Госуслуги») и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Теперь такую «челобитную» можно оставить в любой участковой избирательной комиссии, где открылись пункты приема заявлений, сообщили нашему корреспонденту в ЦИК РТ. И специалисты УИКов помогут быстро заполнить этот документ.

Кроме того, избиратель имеет право предупредить УИК о желании проголосовать вне помещения участков по состоянию здоровья или другой уважительной причине.

1700 желающих голосовать на удобном участке

— На сегодняшний день написано порядка 1700 заявлений желающими голосовать на удобном участке, — добавили в Центризбиркоме республики. — С открытием УИКов ожидаем больший поток принятия заявлений.

Напомним, еще неделей ранее председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов говорил в интервью нашей интернет-газете лишь о 900 таких заявок.

Бюллетени передают в ТИКи

В Татарстане насчитывается свыше 2,9 млн избирателей. Для них в ПИК «Идел-Пресс» напечатали избирательные бюллетени. Сегодня, 29 августа, их передадут в территориальные избирательные комиссии.

Всего подготовлено более 2,9 млн бюллетеней для голосования по единому округу. Столько же — по одномандатным избирательным округам. Из них свыше 99 тысяч экземпляров отпечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Текст бюллетеня утвержден ЦИК РТ, он напечатан на русском и татарском языках. Каждая такая бумага имеет защитную тангирную сетку.

4,3 человека на депутатское кресло

На 100 парламентских мест претендуют 437 человек. 50 депутатских мандатов разыгрываются между 202 кандидатами, выдвинутыми партиями по единому округу. Еще 50 кресел Госсовета — между 235 одномандатниками.

Как писало «Реальное время», изначально (к началу июля) на депутатскую «корочку» претендовали 546 кандидатов. По единому округу выдвигались 250 человек, а в одномандатных округах — 296 кандидатов (пять самовыдвиженцев и 191 представитель партий). То есть более 100 человек сошли с предвыборной дистанции.

Партии выстроились в ряд



В бюллетенях по республиканскому округу партии размещаются в порядке, определенном жеребьевкой. Семь политических объединений попытаются попасть в новый состав татарстанского парламента. Первая строчка в листе голосования закреплена за «Единой Россией», вторым пунктом идет «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», за ней КПРФ, потом «Коммунисты России», далее «Справедливая Россия», «Партия Роста», внизу списка — ЛДПР.

В бюллетенях с одномандатниками фамилии кандидатов размещены в алфавитном порядке. При этом в ЦИК РТ пояснили «Реальному времени»: если кандидат неожиданно снимется с выборов (по собственному желанию, в случае смерти или по иным обстоятельствам), он будет просто вычеркнут в листе голосования.

Список кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах в Госсовет РТ, 2019 год

ФИО Дата рождения Партия Номер в общесубъектовой части, региональной группе Коробченко Олег Владимирович 12.05.1977 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 1 Нигматулин Руслан Рависович 11.05.1987 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 2 Теселкин Андрей Викторович 14.05.1968 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 3 Загидуллина Гульшат Альбертовна 10.08.1976 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 4 Павликов Михаил Сергеевич 12.10.1954 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 5 Майорова Наталья Васильевна 01.09.1970 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 6 Морозов Сергей Геннадьевич 04.09.1981 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 7 Мурзаханов Альберт Рифкатович 22.02.1979 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 8 Шайдуллин Василь Исмагилович 21.04.1964 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 9 Миннебаев Рашит Шакирович 20.10.1957 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 10 Миннебаев Рамил Рафикович 18.08.1962 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 11 Хусаинов Марат Ибрагимович 02.04.1970 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 12 Смирнов Виталий Николаевич 01.12.1950 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 1 Латыпов Зиннур Ямгеевич 30.11.1946 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 2 Маркин Олег Анатольевич 05.10.1961 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 3 Галиулов Радик Нигметович 01.12.1949 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 4 Артемьева Ирина Ювенальевна 04.12.1959 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 5 Асхадуллин Хайдар Гайфуллович 25.07.1959 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 6 Нуриахметов Рустем Нургадеевич 24.01.1957 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 7 Кириллов Александр Михайлович 23.03.1959 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 8 Низамов Анвар Закиевич 29.03.1961 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 9 Ситко Сергей Юрьевич 13.04.1951 Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан 10 Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна 09.01.1966 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 1 Тимербулатова Виктория Николаевна 25.10.1984 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 2 Зиганшин Рустэм Бахтигараевич 21.04.1965 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 3 Судыкин Сергей Николаевич 25.04.1980 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 4 Шамсутдинов Рузаль Ринатович 08.03.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 5 Файзрахманова Юлия Ильдаровна 21.10.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 6 Сираев Ильнар Рашитович 31.01.1984 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 7 Чирков Дмитрий Валерьевич 30.05.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 8 Шабаева Татьяна Николаевна 23.01.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 9 Зайнуллин Ислам Камилевич 02.05.1995 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 10 Сабирьянов Артур Ринатович 29.06.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 11 Осипов Алексей Геннадьевич 09.06.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 12 Романова Елена Евгеньевна 29.08.1982 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 13 Шайдуллин Ринат Маратович 20.02.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 14 Зиганшин Самат Амирович 06.03.1967 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 15 Добронравов Глеб Вячеславович 31.10.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 16 Зыков Сергей Александрович 19.01.1980 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 17 Муковнин Максим Юрьевич 26.12.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 18 Мингазов Закарий Ильясович 11.10.1957 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 19 Миронов Александр Андреевич 29.03.1997 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 20 Драгунова Екатерина Николаевна 10.05.1972 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 21 Булавко Юлия Александровна 22.08.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 22 Иванова Анастасия Андреевна 15.03.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 23 Моисеев Александр Валерьевич 29.06.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 24 Давыдов Алексей Иванович 28.09.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 25 Хисматуллин Рамиль Рашитович 10.03.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 27 Магзанов Салават Исмагилович 10.09.1963 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 28 Барсуков Владислав Николаевич 23.10.1996 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 29 Марфина Людмила Викторовна 09.03.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 30 Сафина Алсу Наильевна 29.05.1984 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 31 Сбитнева Елена Андреевна 22.01.1996 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 32 Васильев Кирилл Максимович 05.11.1990 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 33 Ахмадуллина Рамиля Дамировна 18.11.1986 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 34 Сафин Алмаз Аглямович 28.04.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 35 Ситько Алексей Захарьевич 17.08.1977 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 36 Бурханова Альбина Рифатовна 11.09.1978 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 37 Сафина Динара Наилевна 17.02.1986 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 38 Блажко Елена Максимовна 14.06.1988 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 40 Галеева Люция Эльфатовна 11.06.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 41 Хусайнов Ильсур Минлеахматович 13.11.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 42 Тазиева Венера Наилевна 20.06.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 43 Галеев Рафаэль Рамисович 04.06.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 44 Старостин Максим Сергеевич 21.12.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 45 Гизатуллин Альберт Халимович 04.03.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 46 Борисов Павел Анатольевич 03.06.1977 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 47 Гильманов Руслан Рафаилевич 24.03.1993 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 48 Мухаметшин Фарид Хайруллович 22.05.1947 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1 Чагин Владимир Геннадьевич 05.01.1970 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2 Насырова Альбина Мунировна 26.01.1986 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3 Ахметов Марат Готович 16.06.1954 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 4 Аминов Ильшат Юнусович 27.07.1963 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 5 Маврина Лилия Николаевна 07.08.1965 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 6 Камалтынов Юрий Зимелевич 11.03.1957 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 7 Хамаев Азат Киямович 30.12.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 8 Ларионова Татьяна Петровна 02.07.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 9 Якунин Леонид Александрович 19.06.1951 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 10 Ягудин Шакир Шахмедович 24.01.1947 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 11 Зарипов Айрат Ринатович 08.08.1962 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 12 Кузьмичева Елена Ивановна 09.04.1970 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 13 Мухаметзянов Рауфаль Сабирович 10.11.1949 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 14 Нугаев Камиль Асгатович 02.12.1956 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 15 Вавилов Владимир Владимирович 06.11.1953 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 16 Шамсутдинов Айдар Ильдарович 26.11.1976 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 17 Савицких Николай Владимирович 05.04.1960 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 18 Латыпова Муслима Хабриевна 07.11.1951 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 19 Захарова Светлана Михайловна 30.07.1972 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 20 Егоров Иван Михайлович 21.01.1961 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 21 Кондратьев Андрей Станиславович 01.05.1969 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 22 Салахов Мякзюм Халимулович 13.07.1951 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 23 Зайдуллин Ркаил Рафаилович 23.01.1962 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 24 Тухватуллин Рамиль Чингизович 02.10.1966 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 25 Абдуллазянов Эдвард Юнусович 08.04.1957 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 26 Тыгин Александр Васильевич 18.05.1973 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 27 Глушков Геннадий Николаевич 11.11.1963 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 28 Чубаров Александр Анатольевич 27.07.1962 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 29 Воронова Ольга Михайловна 03.06.1968 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 30 Набиева Алсу Рустэмовна 12.03.1979 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 31 Багаутдинов Фаниль Фиргатович 11.07.1980 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 32 Каримов Габделхай Юсупович 01.08.1961 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 33 Кудерметова Ляля Ринатовна 03.06.1965 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 34 Сыровацкий Михаил Федорович 06.05.1977 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 35 Садриев Камиль Гайнетдинович 04.01.1954 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 36 Рыбакова Людмила Николаевна 18.08.1974 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 37 Галеев Марат Гадыевич 01.01.1946 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 38 Бикеев Игорь Измаилович 07.09.1974 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 39 Тарханова Алсу Абдрахмановна 03.01.1953 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 40 Хадеев Тахир Галимзянович 15.11.1951 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 41 Славутский Александр Яковлевич 27.11.1947 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 42 Вострикова Светлана Анатольевна 30.08.1970 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 43 Ганиев Ильшат Газимович 03.01.1954 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 44 Зиатдинов Айрат Ильгизарович 07.10.1977 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 45 Власов Валерий Александрович 20.09.1953 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 46 Янгиров Вадим Ильфатович 07.10.1987 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 47 Минакова Елена Анатольевна 23.12.1977 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 48 Шамсутдинов Раиль Рафаэлевич 01.10.1984 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 49 Романов Дмитрий Сергеевич 07.07.1990 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 50 Сидоров Виктор Владимирович 20.09.1986 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 51 Саетова Алсу Шакирзяновна 15.10.1988 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 52 Конов Максим Васильевич 24.08.1984 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 53 Бариев Динар Раилович 23.03.1990 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 54 Шимина Нина Константиновна 18.11.1990 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 55 Миргалимов Хафиз Гаязович 14.08.1954 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1 Прокофьев Артём Вячеславович 31.12.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2 Комисаров Александр Владимирович 20.04.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 3 Атласов Николай Михайлович 03.08.1976 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 4 Сафин Фадбир Магусович 04.02.1950 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 5 Гарифуллин Мансур Зайдуллович 14.04.1960 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 6 Ягудин Альберт Ахметвагизович 11.04.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 7 Натальин Валерий Владимирович 11.05.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 8 Фасахиев Даниял Шакирович 26.11.1951 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 9 Серов Алексей Александрович 24.11.1979 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 10 Савельев Алексей Сергеевич 20.05.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 11 Гилязов Хаким Миргалимович 18.05.1955 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 12 Валиуллин Ильшат Ришатович 24.08.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 13 Владимиров Виктор Иванович 09.06.1941 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 14 Бортяков Антон Витальевич 22.02.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 15 Халимдарова Динара Львовна 28.02.1995 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16 Алеев Альмир Энесович 16.12.1982 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 17 Гарифзянова Фания Фарисовна 06.10.1964 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 18 Виноградов Сергей Николаевич 17.06.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 19 Юсупова Лилия Абдулахатевна 14.06.1994 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 20 Мердеев Александр Константинович 21.01.1963 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 21 Муленков Владимир Владимирович 19.07.1968 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 22 Дементьев Алексей Валентинович 19.09.1975 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 23 Мухина Татьяна Александровна 10.11.1980 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 24 Мраков Станислав Вячеславович 20.07.1984 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 25 Гаимов Рашит Хамитович 16.01.1951 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 26 Чигаров Илья Александрович 03.06.1995 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 27 Камалова Любовь Олеговна 13.10.1985 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 28 Затин Анвар Раисович 19.08.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 29 Фахрутдинов Рамиль Фарукович 11.06.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 30 Сурчилов Владимир Валерьевич 03.09.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 Габдрахманов Марсель Маликович 15.10.1961 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 2 Егоров Александр Николаевич 29.11.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 3 Гузаиров Адель Ильгизарович 13.06.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 4 Михайлов Радик Сергеевич 28.12.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 5 Гуськов Сергей Евгеньевич 25.09.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 6 Краснов Роман Олегович 22.09.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 7 Андреев Роман Александрович 30.12.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 8 Алейников Валерий Вячеславович 09.07.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 9 Никандров Георгий Геннадьевич 22.10.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 10 Колосов Андрей Васильевич 23.08.1985 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 11 Габдрахманова Рауфа Зинатулловна 10.09.1967 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 12 Агишев Марат Абдуллаевич 19.08.1962 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 13 Панфилов Вячеслав Александрович 25.06.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 14 Садыков Азат Рамилевич 04.01.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 15 Новиков Дмитрий Алексеевич 22.04.1989 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 16 Андреева Татьяна Владимировна 04.12.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 17 Филюшина Людмила Анатольевна 09.02.1967 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 18 Михайлова Ирина Николаевна 03.12.1978 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 19 Сахапов Ильсур Ислямович 16.01.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 20 Мубаракшин Булат Аминович 09.09.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 21 Александрова Любовь Николаевна 08.01.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 22 Балобанов Артём Юрьевич 12.10.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 23 Власов Сергей Александрович 19.10.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 24 Постников Валерий Валентинович 01.02.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 25 Евсеев Кирилл Евгеньевич 10.10.1993 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 26 Сафиуллин Руслан Альбертович 21.04.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 27 Башков Дмитрий Александрович 05.12.1978 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 28 Булдина Ксения Олеговна 09.02.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 29 Наматова Светлана Юрьевна 13.08.1988 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 30 Украинский Максим Александрович 02.05.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 31 Пархоменко Наталья Викторовна 23.03.1982 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 32 Сунгатуллина Раузалия Камиловна 22.07.1971 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 33 Гуськов Вячеслав Евгеньевич 04.01.1980 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 34 Волчкова Анастасия Германовна 05.12.1991 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 35 Вахитов Адель Раилевич 25.11.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 36 Гимадеев Ринат Ибрагимович 01.08.1958 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 37 Мурин Андрей Семенович 06.06.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 38 Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович 17.03.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 39 Хабибуллин Руслан Ильсурович 28.09.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 40 Валиев Альфред Ракибович 13.04.1964 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 1 Гурьева Татьяна Ивановна 24.01.1960 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2 Новиков Дмитрий Николаевич 04.12.1974 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 3 Потанкин Андрей Петрович 26.07.1978 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 4 Зайцев Сергей Михайлович 11.08.1989 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 5 Садыков Роберт Гарипович 03.07.1941 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 6 Новиков Василий Николаевич 06.06.1980 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 7 Щелыков Николай Иванович 23.05.1952 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 9 Иосипов Евгений Константинович 27.07.1944 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 10

Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах в Госсовет РТ, 2019 год

ФИО Дата рождения Субъект выдвижения № округа Коробченко Олег Владимирович 12.05.1977 Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА" 20 Керпель Вера Иосифовна 31.03.1985 Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан 31 Барсуков Владислав Николаевич 23.10.1996 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 44 Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна 09.01.1966 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 10 Блажко Елена Максимовна 14.06.1988 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 19 Булавко Юлия Александровна 22.08.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 8 Васильев Кирилл Максимович 05.11.1990 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 35 Галеев Рафаэль Рамисович 04.06.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 40 Давыдов Алексей Иванович 28.09.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 38 Добронравов Глеб Вячеславович 31.10.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 23 Драгунова Екатерина Николаевна 10.05.1972 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 26 Зайнуллин Ислам Камилевич 02.05.1995 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 39 Зиганшин Рустэм Бахтигараевич 21.04.1965 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 2 Зиганшин Самат Амирович 06.03.1967 Региональное отделение Политической партии"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 48 Зыков Сергей Александрович 19.01.1980 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 43 Иванова Анастасия Андреевна 15.03.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 16 Магзанов Салават Исмагилович 10.09.1963 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 20 Марфина Людмила Викторовна 09.03.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 14 Мингазов Закарий Ильясович 11.10.1957 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 37 Миронов Александр Андреевич 29.03.1997 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 27 Михеев Альмир Александрович 19.07.1977 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 4 Моисеев Александр Валерьевич 29.06.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 9 Муковнин Максим Юрьевич 26.12.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 7 Нуриев Руслан Илхомович 09.04.1993 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 17 Осипов Алексей Геннадьевич 09.06.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 21 Романова Елена Евгеньевна 29.08.1982 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 24 Сабирьянов Артур Ринатович 29.06.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 13 Сафин Алмаз Аглямович 28.04.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 1 Сафина Алсу Наильевна 29.05.1984 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 50 Сафина Динара Наилевна 17.02.1986 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 18 Сбитнева Елена Андреевна 22.01.1996 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 49 Сираев Ильнар Рашитович 31.01.1984 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 25 Ситько Алексей Захарьевич 17.08.1977 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 47 Старостин Максим Сергеевич 21.12.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 42 Судыкин Сергей Николаевич 25.04.1980 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 32 Тазиева Венера Наилевна 20.06.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 36 Файзрахманова Юлия Ильдаровна 21.10.1979 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 30 Хасанов Рифат Аухатович 08.12.1981 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 22 Хисматуллин Рамиль Рашитович 10.03.1983 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 6 Хусайнов Ильсур Минлеахматович 13.11.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 34 Чирков Дмитрий Валерьевич 30.05.1976 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 12 Шайдуллин Ринат Маратович 20.02.1987 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 11 Шамсутдинов Рузаль Ринатович 08.03.1985 Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан 3 Аглиев Ильдус Куттусович 25.08.1962 Самовыдвижение 46 Алтынбаев Рафгат Закиевич 21.09.1948 Самовыдвижение 17 Арефьев Виктор Александрович 12.08.1969 Самовыдвижение 48 Бадыков Ринат Ризатдинович 27.10.1969 Самовыдвижение 36 Бикеев Ильдар Наилович 12.06.1975 Самовыдвижение 40 Бойкова Надежда Николаевна 05.09.1974 Самовыдвижение 24 Брюханов Александр Михайлович 27.12.1985 Самовыдвижение 18 Вишневский Тимур Дмитриевич 14.06.1991 Самовыдвижение 11 Володин Виктор Васильевич 19.06.1940 Самовыдвижение 16 Гайнетдинов Айрат Фархетдинович 28.02.1981 Самовыдвижение 9 Гатауллин Фарид Гали-Хайдарович 26.08.1968 Самовыдвижение 29 Гаязов Раиль Райнурович 02.04.1989 Самовыдвижение 47 Гибадуллин Ренат Вилданович 12.01.1960 Самовыдвижение 50 Гиззатуллин Талгат Рифкатович 12.10.1949 Самовыдвижение 30 Гладких Александр Андреевич 08.05.1987 Самовыдвижение 30 Горохов Никита Станиславович 24.09.1985 Самовыдвижение 12 Делян Артур Маркосович 03.02.1967 Самовыдвижение 8 Дмитриев Тимур Владимирович 13.05.1985 Самовыдвижение 4 Елантьев Андрей Владимирович 10.09.1971 Самовыдвижение 19 Закупнев Владимир Андреевич 26.05.1953 Самовыдвижение 32 Зарипов Алмаз Робертович 08.02.1977 Самовыдвижение 44 Зиннуров Марат Язкарович 19.03.1969 Самовыдвижение 28 Козлов Андрей Александрович 12.08.1978 Самовыдвижение 13 Кропотов Денис Анатольевич 08.09.1977 Самовыдвижение 13 Кузнецова Елена Валерьевна 14.05.1970 Самовыдвижение 26 Курбатова Гузелия Фатыховна 02.11.1976 Самовыдвижение 38 Курицын Александр Федорович 25.12.1954 Самовыдвижение 23 Леронов Лемон Леронович 11.11.1961 Самовыдвижение 43 Мадьярова Айсылу Минневасилевна 24.05.1987 Самовыдвижение 43 Мельникова Татьяна Владимировна 14.06.1964 Самовыдвижение 31 Минигулов Фарид Гертович 18.05.1966 Самовыдвижение 5 Мистахов Ренат Искандерович 12.09.1975 Самовыдвижение 31 Мустафин Артур Тагирович 14.10.1988 Самовыдвижение 14 Мухамадеев Нариман Галиахметович 13.10.1949 Самовыдвижение 37 Мухаметшина Римма Марселевна 10.09.1972 Самовыдвижение 33 Новикова Валерия Ивановна 24.10.1975 Самовыдвижение 21 Печенкин Александр Вячеславович 23.01.1977 Самовыдвижение 34 Родионова Яна Тодыровна 01.04.1982 Самовыдвижение 7 Рыбушкин Николай Николаевич 04.12.1954 Самовыдвижение 1 Сабируллова Евгения Гумаровна 18.11.1988 Самовыдвижение 4 Сагетдинов Айдар Фаитович 02.01.1991 Самовыдвижение 5 Сайфуллин Ринат Раисович 12.03.1960 Самовыдвижение 39 Сафин Марс Ирегович 09.01.1973 Самовыдвижение 37 Сафиуллин Ильназ Равилевич 12.03.1987 Самовыдвижение 25 Селезнева Валентина Алексеевна 02.03.1953 Самовыдвижение 35 Сульженко Станислав Геннадьевич 19.08.1975 Самовыдвижение 22 Тагиров Ильбар Газизянович 03.01.1989 Самовыдвижение 42 Фахрутдинов Рамиль Ринатович 11.04.1984 Самовыдвижение 41 Филиппов Андрей Сергеевич 03.07.1988 Самовыдвижение 6 Филиппов Фарит Валиуллович 27.06.1970 Самовыдвижение 49 Хасбиуллин Ильдар Хадиятуллович 04.08.1978 Самовыдвижение 20 Чернов Валерий Геннадьевич 23.10.1950 Самовыдвижение 17 Шаймуратов Ильшат Габделхаевич 20.02.1960 Самовыдвижение 37 Шамилов Ильдар Асхатович 02.01.1956 Самовыдвижение 21 Шмуклерман Алексей Леонидович 06.07.1969 Самовыдвижение 31 Ягудин Шамил Габдулхаевич 20.09.1952 Самовыдвижение 35 Якупов Руслан Рефгатович 14.06.1979 Самовыдвижение 15 Абдулхаков Рустам Рифгатович 25.04.1983 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 10 Абдульзянов Артур Рашидович 02.11.1968 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 6 Ахметов Рамиль Уелович 07.10.1967 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2 Барышев Леонид Анатольевич 03.11.1973 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 22 Бикмурзин Азат Шаукатович 01.01.1969 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 25 Валиев Фоат Валиевич 20.02.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 44 Вольфсон Илья Светославович 08.06.1981 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 14 Гайзатуллин Ринат Рауфович 19.09.1957 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 41 Галиев Марат Ибрагимович 03.06.1976 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 49 Гарифуллин Халит Махмутович 11.01.1960 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 34 Гафиятуллин Нияз Мансурович 14.08.1986 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 11 Гафуров Ильшат Рафкатович 01.08.1961 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 45 Гиззатуллин Руслан Загитович 30.07.1974 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 26 Егоров Андрей Юрьевич 28.08.1967 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 12 Емельянов Геннадий Егорович 01.01.1957 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 37 Заббарова Роза Шарифулловна 19.02.1960 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 13 Зиганшин Азат Ильдусович 05.04.1973 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 50 Мингалимов Марсель Завидович 02.10.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 17 Мугерман Роман Борисович 12.10.1981 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 23 Музипова Гульнара Альбертовна 10.05.1972 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 24 Мухамадеев Рустам Набиуллович 14.09.1952 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 39 Мухаметшин Альберт Ахатович 13.07.1966 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 16 Нефёдов Николай Валерьевич 17.02.1975 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 38 Николаев Олег Юрьевич 16.05.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 19 Нугайбеков Ренат Ардинатович 16.08.1970 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 28 Нуриев Марат Абдулхаевич 14.05.1966 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 7 Нурмухаметов Фанис Вагизович 18.11.1981 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 15 Ратникова Римма Атласовна 01.05.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 47 Салихов Ирек Фаритович 18.06.1979 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 33 Самаренкин Дмитрий Анатольевич 03.06.1969 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 48 Созинов Алексей Станиславович 31.12.1963 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3 Солуянов Дмитрий Юрьевич 01.04.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 9 Сулейманов Раис Ахтямович 29.09.1969 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 40 Сулейманов Рифнур Хайдарович 25.04.1963 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 32 Тимергалеева Рузиля Равильевна 13.08.1971 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 30 Фомичёв Андрей Геннадьевич 06.02.1960 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 18 Хабибрахманов Азат Гумерович 05.12.1975 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 27 Хабибуллин Альберт Галимзянович 02.08.1958 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 43 Халимов Рустам Хамисович 01.01.1965 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 29 Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 14.05.1955 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 46 Шафигуллин Ринат Ильдусович 30.03.1968 Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 36 Алеев Альмир Энесович 16.12.1982 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 15 Андреянов Борис Алексеевич 14.09.1957 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 44 Аюпов Динар Хамбольевич 14.09.1964 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 25 Бортяков Антон Витальевич 22.02.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 16 Валеева Инна Равилевна 26.03.1973 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 2 Виноградов Сергей Николаевич 17.06.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 11 Гайфутдинов Шамил Ибраевич 24.08.1959 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 19 Гарифзянова Фания Фарисовна 06.10.1964 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 47 Гилязов Хаким Миргалимович 18.05.1955 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 39 Гумеров Алмаз Мунирович 01.01.1984 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 43 Дементьев Алексей Валентинович 19.09.1975 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 7 Ефремов Родион Владиславович 07.10.1980 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 14 Затин Анвар Раисович 19.08.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 13 Зяббаров Рудольф Фермагелович 03.02.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 35 Ильин Михаил Анатольевич 14.03.1985 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 4 Камалова Любовь Олеговна 13.10.1985 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 6 Комисаров Александр Владимирович 20.04.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 9 Лапко Александр Вячеславович 20.02.1974 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 27 Летфуллин Марсель Тальгатович 15.02.1997 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 40 Ляпунов Михаил Алексеевич 24.11.1990 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 37 Матрухов Сергей Александрович 01.09.1959 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 38 Мердеев Александр Константинович 21.01.1963 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 31 Мраков Станислав Вячеславович 20.07.1984 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 49 Мухина Татьяна Александровна 10.11.1980 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 23 Натальин Валерий Владимирович 11.05.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 32 Савельев Алексей Сергеевич 20.05.1983 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 30 Сагидуллин Роберт Загитович 31.01.1944 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 17 Садыков Азат Мухамадиярович 01.08.1967 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 33 Садыков Шовкат Нематуллаевич 02.01.1971 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 5 Сафин Фадбир Магусович 04.02.1950 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 10 Серов Алексей Александрович 24.11.1979 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 8 Тухватуллин Миннесагит Рифович 20.02.1967 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 42 Фахрутдинов Рамиль Фарукович 11.06.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 41 Филиппов Алексей Сергеевич 17.11.1976 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 12 Хабибуллин Динар Дамирович 30.01.1985 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 48 Хакимова Нурия Хафизовна 25.10.1948 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 46 Халимдарова Динара Львовна 28.02.1995 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 3 Ханафина Ляйля Ямиловна 05.02.1979 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 50 Хузиев Булат Газинурович 09.09.1987 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 21 Чигаров Илья Александрович 03.06.1995 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 36 Шарафутдинова Рузиля Нургаязовна 14.11.1960 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 29 Юрова Татьяна Алексеевна 24.11.1955 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 1 Юсупов Айдар Абдулахатевич 29.04.1990 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 18 Ягудин Альберт Ахметвагизович 11.04.1961 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 24 Ягудин Рифнур Загитович 14.05.1948 Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 26 Абрамин Сергей Вячеславович 23.03.1988 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 8 Агишев Марат Абдуллаевич 19.08.1962 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 45 Алейников Валерий Вячеславович 09.07.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 38 Александрова Любовь Николаевна 08.01.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 25 Андреев Роман Александрович 30.12.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 31 Андреева Татьяна Владимировна 04.12.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 2 Антонов Сергей Алексеевич 23.01.1964 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 12 Балобанов Артём Юрьевич 12.10.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 17 Башков Дмитрий Александрович 05.12.1978 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 21 Булдина Ксения Олеговна 09.02.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 34 Власов Сергей Александрович 19.10.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 20 Габдрахманов Марсель Маликович 15.10.1961 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 13 Галятова Карина Марселевна 01.02.1992 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 10 Гузаиров Адель Ильгизарович 13.06.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 37 Гуськов Вячеслав Евгеньевич 04.01.1980 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 30 Гуськов Сергей Евгеньевич 25.09.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 24 Евсеев Кирилл Евгеньевич 10.10.1993 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 28 Егоров Александр Николаевич 29.11.1983 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 7 Завьялов Евгений Викторович 10.08.1974 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 22 Ильичев Сергей Иванович 17.04.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 1 Колосов Андрей Васильевич 23.08.1985 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 19 Краснов Роман Олегович 22.09.1981 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 11 Ланкила Денис Марселевич 16.07.1998 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 35 Михайлов Радик Сергеевич 28.12.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 47 Наматова Светлана Юрьевна 13.08.1988 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 49 Никандров Георгий Геннадьевич 22.10.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 4 Новиков Дмитрий Алексеевич 22.04.1989 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 46 Панфилов Вячеслав Александрович 25.06.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 36 Постников Валерий Валентинович 01.02.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 18 Рафиков Рамиль Сабитович 08.07.1986 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 14 Сабиров Алмаз Альфретович 22.10.1978 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 9 Садыков Азат Рамилевич 04.01.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 39 Сафиуллин Руслан Альбертович 21.04.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 26 Сахапов Ильсур Ислямович 16.01.1987 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 40 Сунгатуллина Раузалия Камиловна 22.07.1971 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 6 Сурчилов Владимир Валерьевич 03.09.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 15 Сурчилова Анастасия Владимировна 27.11.1973 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 16 Украинский Максим Александрович 02.05.1976 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 23 Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович 17.03.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 43 Филюшина Евгения Геннадьевна 16.07.1990 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 5 Шабалкин Артем Геннадьевич 18.09.1997 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 29 Шарафиев Эдуард Сулейманович 13.02.1984 Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 42 Аюпов Динар Хамбольевич 14.09.1964 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 25 Валиев Альфред Ракибович 13.04.1964 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 1 Ганюшин Василий Владимирович 04.05.1982 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 2 Зайцев Сергей Михайлович 11.08.1989 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 9 Новиков Василий Николаевич 06.06.1980 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 8 Щелыков Николай Иванович 23.05.1952 ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ" 7

Анкетирование «Нашего двора»



В Татарстане запущен проект «Наш двор», поддержанный президентом Рустамом Миннихановым. Параллельно с выборами в Госсовет на избирательных участках жители республики примут участие в анкетировании, в котором выскажут пожелания по благоустройству придомовой территории.

По каждому двору уже формируется паспорт. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За эти деньги в течение трех лет все 9,5 тысячи дворов многоквартирных домов в республике должны быть приведены в порядок. Воплощать в жизнь этот проект будут Минстрой, Минтранс РТ и команда помощника президента Татарстана по паркам и скверам Наталии Фишман-Бекмамбетовой.