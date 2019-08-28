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10 дней до выборов в Татарстане: открытые участки, готовые бюллетени и вышедшие из гонки кандидаты

07:00, 28.08.2019 Сюжет: Выборы в Госсовет РТ

На 100 кресел Госсовета РТ претендуют 437 кандидатов

10 дней до выборов в Татарстане: открытые участки, готовые бюллетени и вышедшие из гонки кандидаты

«Реальное время» продолжает информировать читателей о предстоящих выборах в татарстанский парламент. С 29 августа начинается новый избирательный этап — 10 дней до единого дня голосования, когда будут «разыграны» 100 мест в Госсовет РТ. К этому дню в республике отпечатали бюллетени, заработали избирательные участки, в которых открылись пункты приема заявлений. Кроме того, жителям Татарстана теперь стали доступны и новые сервисы. Подробнее — в нашем обзоре.

Открылись УИКи

10 дней осталось до единого дня голосования. В разных уголках России пройдут выборы различных уровней — губернаторов, членов региональных парламентов, муниципальных депутатов. В Татарстане 8 сентября будут определяться народные избранники Госсовета РТ шестого созыва. Также в этот день состоятся допвыборы в Казгордуму. Рассмотрим, чем примечательна эта предвыборная десятидневка для жителей республики.

Пожалуй, наиболее значимым событием стало начало работы участковых избирательных комиссий (УИК) — структурных единиц в системе ЦИК. Именно к 28 августа были определены полные составы УИКов, члены которых приступили к своим обязанностям. Здесь началась кропотливая работа, открылись новые услуги, доселе ранее неведомые татарстанцам.

— Уже можно прийти на свой участок и там узнать, если ли вы в списке избирателей. Там же можно ознакомиться с плакатами кандидатов, которые идут по вашему избирательному округу, — объяснили корреспонденту «Реального времени» в ЦИК РТ.

Уже можно прийти на свой участок и там узнать, если ли вы в списке избирателей. Там же можно ознакомиться с плакатами кандидатов, которые идут по вашему избирательному округу

В день выборов для татарстанцев будут работать 2762 участка. Еще 49 УИКов будут оборудованы в местах временного пребывания граждан — больницах, вокзалах и аэропортах.

Найди себя

Прогресс не стоит на месте, и новые технологии и сервисы активно внедряются в нашу жизнь. Избирательный процесс не исключение. И пешком ходить на избирательные участки за информацией вовсе не обязательно. Как рассказали в Центризбиркоме Татарстана, на сайте ЦИК РТ начинает работу сервис «Найди себя в списках избирателей». К слову, подобная функция доступна и на сайте ЦИК РФ. Для этого достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, введя электронный адрес, фамилию, имя, отчество, а также пароль — и услуга доступна.

ЦИК РТ рекомендует воспользоваться этой услугой тем, кто недавно менял паспорт или прописку.

Пешком ходить на избирательные участки за информацией вовсе не обязательно. На сайте ЦИК РТ начинает работу сервис «Найди себя в списках избирателей»

А где мой участок?

Собственно, можно довольно легко найти и свой избирательный участок. Если сердобольные соседки не подсказали, куда нужно идти голосовать, или по каким-то причинам в ваш почтовый ящик не попала соответствующая информация, то всезнающий интернет опять придет на помощь. На сайте Центризбиркома в специальном разделе предлагается выбрать метод поиска — по адресу места жительства (а если точнее, прописки) или по номеру участка. Выбрав первый путь, нужно кликнуть на регион (Татарстан), населенный пункт, административный район, улицу, дом и квартиру. Взору пользователя откроются адрес участка, телефон и номер УИКа.

Также узнать номер и адрес избирательных комиссий можно по телефону горячей линии ЦИК Татарстана: 8-800-7072019.

Новый прием заявок на голосование

Разумеется, 8 сентября далеко не все жители республики в силу различных причин смогут прийти на избирательные участки, к которым они приписаны. Принять участие в голосовании можно и через механизм «Мобильный избиратель», то есть и на участках, к которым гражданин не приписан по месту регистрации. Для этого он должен составить заявление с просьбой включить его в список избирателей по месту нахождения. Ему нужно будет отметить тот участок в Татарстане, на котором он намерен проголосовать.

До вчерашнего дня избиратель мог написать заявление лишь в многофункциональных центрах (с адресами можно ознакомиться на портале МФЦ или через сайт «Госуслуги») и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Теперь такую «челобитную» можно оставить в любой участковой избирательной комиссии, где открылись пункты приема заявлений, сообщили нашему корреспонденту в ЦИК РТ. И специалисты УИКов помогут быстро заполнить этот документ.

Кроме того, избиратель имеет право предупредить УИК о желании проголосовать вне помещения участков по состоянию здоровья или другой уважительной причине.

1700 желающих голосовать на удобном участке

— На сегодняшний день написано порядка 1700 заявлений желающими голосовать на удобном участке, — добавили в Центризбиркоме республики. — С открытием УИКов ожидаем больший поток принятия заявлений.

Напомним, еще неделей ранее председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов говорил в интервью нашей интернет-газете лишь о 900 таких заявок.

Бюллетени передают в ТИКи

В Татарстане насчитывается свыше 2,9 млн избирателей. Для них в ПИК «Идел-Пресс» напечатали избирательные бюллетени. Сегодня, 29 августа, их передадут в территориальные избирательные комиссии.

Всего подготовлено более 2,9 млн бюллетеней для голосования по единому округу. Столько же — по одномандатным избирательным округам. Из них свыше 99 тысяч экземпляров отпечатаны для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Текст бюллетеня утвержден ЦИК РТ, он напечатан на русском и татарском языках. Каждая такая бумага имеет защитную тангирную сетку.

4,3 человека на депутатское кресло

На 100 парламентских мест претендуют 437 человек. 50 депутатских мандатов разыгрываются между 202 кандидатами, выдвинутыми партиями по единому округу. Еще 50 кресел Госсовета — между 235 одномандатниками.

Как писало «Реальное время», изначально (к началу июля) на депутатскую «корочку» претендовали 546 кандидатов. По единому округу выдвигались 250 человек, а в одномандатных округах — 296 кандидатов (пять самовыдвиженцев и 191 представитель партий). То есть более 100 человек сошли с предвыборной дистанции.

Партии выстроились в ряд

В бюллетенях по республиканскому округу партии размещаются в порядке, определенном жеребьевкой. Семь политических объединений попытаются попасть в новый состав татарстанского парламента. Первая строчка в листе голосования закреплена за «Единой Россией», вторым пунктом идет «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», за ней КПРФ, потом «Коммунисты России», далее «Справедливая Россия», «Партия Роста», внизу списка — ЛДПР.

В бюллетенях с одномандатниками фамилии кандидатов размещены в алфавитном порядке. При этом в ЦИК РТ пояснили «Реальному времени»: если кандидат неожиданно снимется с выборов (по собственному желанию, в случае смерти или по иным обстоятельствам), он будет просто вычеркнут в листе голосования.

Список кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах в Госсовет РТ, 2019 год

ФИО

Дата рождения

Партия

Номер в общесубъектовой части, региональной группе

Коробченко Олег Владимирович

12.05.1977

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

1

Нигматулин Руслан Рависович

11.05.1987

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

2

Теселкин Андрей Викторович

14.05.1968

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

3

Загидуллина Гульшат Альбертовна

10.08.1976

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

4

Павликов Михаил Сергеевич

12.10.1954

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

5

Майорова Наталья Васильевна

01.09.1970

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

6

Морозов Сергей Геннадьевич

04.09.1981

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

7

Мурзаханов Альберт Рифкатович

22.02.1979

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

8

Шайдуллин Василь Исмагилович

21.04.1964

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

9

Миннебаев Рашит Шакирович

20.10.1957

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

10

Миннебаев Рамил Рафикович

18.08.1962

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

11

Хусаинов Марат Ибрагимович

02.04.1970

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

12

Смирнов Виталий Николаевич

01.12.1950

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

1

Латыпов Зиннур Ямгеевич

30.11.1946

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

2

Маркин Олег Анатольевич

05.10.1961

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

3

Галиулов Радик Нигметович

01.12.1949

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

4

Артемьева Ирина Ювенальевна

04.12.1959

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

5

Асхадуллин Хайдар Гайфуллович

25.07.1959

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

6

Нуриахметов Рустем Нургадеевич

24.01.1957

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

7

Кириллов Александр Михайлович

23.03.1959

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

8

Низамов Анвар Закиевич

29.03.1961

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

9

Ситко Сергей Юрьевич

13.04.1951

Региональное отделение политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Республике Татарстан

10

Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

09.01.1966

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

1

Тимербулатова Виктория Николаевна

25.10.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

2

Зиганшин Рустэм Бахтигараевич

21.04.1965

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

3

Судыкин Сергей Николаевич

25.04.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

4

Шамсутдинов Рузаль Ринатович

08.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

5

Файзрахманова Юлия Ильдаровна

21.10.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

6

Сираев Ильнар Рашитович

31.01.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

7

Чирков Дмитрий Валерьевич

30.05.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

8

Шабаева Татьяна Николаевна

23.01.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

9

Зайнуллин Ислам Камилевич

02.05.1995

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

10

Сабирьянов Артур Ринатович

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

11

Осипов Алексей Геннадьевич

09.06.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

12

Романова Елена Евгеньевна

29.08.1982

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

13

Шайдуллин Ринат Маратович

20.02.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

14

Зиганшин Самат Амирович

06.03.1967

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

15

Добронравов Глеб Вячеславович

31.10.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

16

Зыков Сергей Александрович

19.01.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

17

Муковнин Максим Юрьевич

26.12.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

18

Мингазов Закарий Ильясович

11.10.1957

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

19

Миронов Александр Андреевич

29.03.1997

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

20

Драгунова Екатерина Николаевна

10.05.1972

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

21

Булавко Юлия Александровна

22.08.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

22

Иванова Анастасия Андреевна

15.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

23

Моисеев Александр Валерьевич

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

24

Давыдов Алексей Иванович

28.09.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

25

Хисматуллин Рамиль Рашитович

10.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

27

Магзанов Салават Исмагилович

10.09.1963

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

28

Барсуков Владислав Николаевич

23.10.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

29

Марфина Людмила Викторовна

09.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

30

Сафина Алсу Наильевна

29.05.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

31

Сбитнева Елена Андреевна

22.01.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

32

Васильев Кирилл Максимович

05.11.1990

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

33

Ахмадуллина Рамиля Дамировна

18.11.1986

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

34

Сафин Алмаз Аглямович

28.04.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

35

Ситько Алексей Захарьевич

17.08.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

36

Бурханова Альбина Рифатовна

11.09.1978

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

37

Сафина Динара Наилевна

17.02.1986

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

38

Блажко Елена Максимовна

14.06.1988

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

40

Галеева Люция Эльфатовна

11.06.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

41

Хусайнов Ильсур Минлеахматович

13.11.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

42

Тазиева Венера Наилевна

20.06.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

43

Галеев Рафаэль Рамисович

04.06.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

44

Старостин Максим Сергеевич

21.12.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

45

Гизатуллин Альберт Халимович

04.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

46

Борисов Павел Анатольевич

03.06.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

47

Гильманов Руслан Рафаилевич

24.03.1993

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

48

Мухаметшин Фарид Хайруллович

22.05.1947

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

1

Чагин Владимир Геннадьевич

05.01.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

Насырова Альбина Мунировна

26.01.1986

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3

Ахметов Марат Готович

16.06.1954

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

4

Аминов Ильшат Юнусович

27.07.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

5

Маврина Лилия Николаевна

07.08.1965

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6

Камалтынов Юрий Зимелевич

11.03.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7

Хамаев Азат Киямович

30.12.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

8

Ларионова Татьяна Петровна

02.07.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9

Якунин Леонид Александрович

19.06.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10

Ягудин Шакир Шахмедович

24.01.1947

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11

Зарипов Айрат Ринатович

08.08.1962

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12

Кузьмичева Елена Ивановна

09.04.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13

Мухаметзянов Рауфаль Сабирович

10.11.1949

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14

Нугаев Камиль Асгатович

02.12.1956

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15

Вавилов Владимир Владимирович

06.11.1953

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16

Шамсутдинов Айдар Ильдарович

26.11.1976

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17

Савицких Николай Владимирович

05.04.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18

Латыпова Муслима Хабриевна

07.11.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19

Захарова Светлана Михайловна

30.07.1972

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

20

Егоров Иван Михайлович

21.01.1961

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

21

Кондратьев Андрей Станиславович

01.05.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22

Салахов Мякзюм Халимулович

13.07.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23

Зайдуллин Ркаил Рафаилович

23.01.1962

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

24

Тухватуллин Рамиль Чингизович

02.10.1966

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

25

Абдуллазянов Эдвард Юнусович

08.04.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

26

Тыгин Александр Васильевич

18.05.1973

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

27

Глушков Геннадий Николаевич

11.11.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28

Чубаров Александр Анатольевич

27.07.1962

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29

Воронова Ольга Михайловна

03.06.1968

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

30

Набиева Алсу Рустэмовна

12.03.1979

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

31

Багаутдинов Фаниль Фиргатович

11.07.1980

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

32

Каримов Габделхай Юсупович

01.08.1961

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

33

Кудерметова Ляля Ринатовна

03.06.1965

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

34

Сыровацкий Михаил Федорович

06.05.1977

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

35

Садриев Камиль Гайнетдинович

04.01.1954

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

36

Рыбакова Людмила Николаевна

18.08.1974

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

37

Галеев Марат Гадыевич

01.01.1946

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38

Бикеев Игорь Измаилович

07.09.1974

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

39

Тарханова Алсу Абдрахмановна

03.01.1953

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

40

Хадеев Тахир Галимзянович

15.11.1951

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

41

Славутский Александр Яковлевич

27.11.1947

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

42

Вострикова Светлана Анатольевна

30.08.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43

Ганиев Ильшат Газимович

03.01.1954

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

44

Зиатдинов Айрат Ильгизарович

07.10.1977

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

45

Власов Валерий Александрович

20.09.1953

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

46

Янгиров Вадим Ильфатович

07.10.1987

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

47

Минакова Елена Анатольевна

23.12.1977

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

48

Шамсутдинов Раиль Рафаэлевич

01.10.1984

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

49

Романов Дмитрий Сергеевич

07.07.1990

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

50

Сидоров Виктор Владимирович

20.09.1986

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

51

Саетова Алсу Шакирзяновна

15.10.1988

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

52

Конов Максим Васильевич

24.08.1984

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

53

Бариев Динар Раилович

23.03.1990

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

54

Шимина Нина Константиновна

18.11.1990

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

55

Миргалимов Хафиз Гаязович

14.08.1954

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1

Прокофьев Артём Вячеславович

31.12.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2

Комисаров Александр Владимирович

20.04.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3

Атласов Николай Михайлович

03.08.1976

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4

Сафин Фадбир Магусович

04.02.1950

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5

Гарифуллин Мансур Зайдуллович

14.04.1960

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

6

Ягудин Альберт Ахметвагизович

11.04.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7

Натальин Валерий Владимирович

11.05.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

8

Фасахиев Даниял Шакирович

26.11.1951

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

9

Серов Алексей Александрович

24.11.1979

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

10

Савельев Алексей Сергеевич

20.05.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

11

Гилязов Хаким Миргалимович

18.05.1955

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

12

Валиуллин Ильшат Ришатович

24.08.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

13

Владимиров Виктор Иванович

09.06.1941

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

14

Бортяков Антон Витальевич

22.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

15

Халимдарова Динара Львовна

28.02.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

16

Алеев Альмир Энесович

16.12.1982

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

17

Гарифзянова Фания Фарисовна

06.10.1964

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

18

Виноградов Сергей Николаевич

17.06.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19

Юсупова Лилия Абдулахатевна

14.06.1994

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

20

Мердеев Александр Константинович

21.01.1963

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

21

Муленков Владимир Владимирович

19.07.1968

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

22

Дементьев Алексей Валентинович

19.09.1975

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

23

Мухина Татьяна Александровна

10.11.1980

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

24

Мраков Станислав Вячеславович

20.07.1984

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

25

Гаимов Рашит Хамитович

16.01.1951

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

26

Чигаров Илья Александрович

03.06.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

27

Камалова Любовь Олеговна

13.10.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

28

Затин Анвар Раисович

19.08.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

29

Фахрутдинов Рамиль Фарукович

11.06.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

30

Сурчилов Владимир Валерьевич

03.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1

Габдрахманов Марсель Маликович

15.10.1961

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2

Егоров Александр Николаевич

29.11.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

3

Гузаиров Адель Ильгизарович

13.06.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4

Михайлов Радик Сергеевич

28.12.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5

Гуськов Сергей Евгеньевич

25.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

6

Краснов Роман Олегович

22.09.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7

Андреев Роман Александрович

30.12.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

8

Алейников Валерий Вячеславович

09.07.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

9

Никандров Георгий Геннадьевич

22.10.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

10

Колосов Андрей Васильевич

23.08.1985

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

11

Габдрахманова Рауфа Зинатулловна

10.09.1967

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12

Агишев Марат Абдуллаевич

19.08.1962

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

13

Панфилов Вячеслав Александрович

25.06.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

14

Садыков Азат Рамилевич

04.01.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

15

Новиков Дмитрий Алексеевич

22.04.1989

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

16

Андреева Татьяна Владимировна

04.12.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

17

Филюшина Людмила Анатольевна

09.02.1967

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

18

Михайлова Ирина Николаевна

03.12.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

19

Сахапов Ильсур Ислямович

16.01.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

20

Мубаракшин Булат Аминович

09.09.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

21

Александрова Любовь Николаевна

08.01.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22

Балобанов Артём Юрьевич

12.10.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

23

Власов Сергей Александрович

19.10.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

24

Постников Валерий Валентинович

01.02.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

25

Евсеев Кирилл Евгеньевич

10.10.1993

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

26

Сафиуллин Руслан Альбертович

21.04.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

27

Башков Дмитрий Александрович

05.12.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

28

Булдина Ксения Олеговна

09.02.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

29

Наматова Светлана Юрьевна

13.08.1988

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

30

Украинский Максим Александрович

02.05.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

31

Пархоменко Наталья Викторовна

23.03.1982

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

32

Сунгатуллина Раузалия Камиловна

22.07.1971

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

33

Гуськов Вячеслав Евгеньевич

04.01.1980

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

34

Волчкова Анастасия Германовна

05.12.1991

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

35

Вахитов Адель Раилевич

25.11.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

36

Гимадеев Ринат Ибрагимович

01.08.1958

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

37

Мурин Андрей Семенович

06.06.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

38

Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович

17.03.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

39

Хабибуллин Руслан Ильсурович

28.09.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

40

Валиев Альфред Ракибович

13.04.1964

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

1

Гурьева Татьяна Ивановна

24.01.1960

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

2

Новиков Дмитрий Николаевич

04.12.1974

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

3

Потанкин Андрей Петрович

26.07.1978

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

4

Зайцев Сергей Михайлович

11.08.1989

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

5

Садыков Роберт Гарипович

03.07.1941

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

6

Новиков Василий Николаевич

06.06.1980

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

7

Щелыков Николай Иванович

23.05.1952

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

9

Иосипов Евгений Константинович

27.07.1944

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

10
Список кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам на выборах в Госсовет РТ, 2019 год

ФИО

Дата рождения

Субъект выдвижения

№ округа

Коробченко Олег Владимирович

12.05.1977

Региональное отделение в Республике Татарстан Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

20

Керпель Вера Иосифовна

31.03.1985

Региональное отделение Политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в Республике Татарстан

31

Барсуков Владислав Николаевич

23.10.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

44

Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна

09.01.1966

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

10

Блажко Елена Максимовна

14.06.1988

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

19

Булавко Юлия Александровна

22.08.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

8

Васильев Кирилл Максимович

05.11.1990

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

35

Галеев Рафаэль Рамисович

04.06.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

40

Давыдов Алексей Иванович

28.09.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

38

Добронравов Глеб Вячеславович

31.10.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

23

Драгунова Екатерина Николаевна

10.05.1972

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

26

Зайнуллин Ислам Камилевич

02.05.1995

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

39

Зиганшин Рустэм Бахтигараевич

21.04.1965

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

2

Зиганшин Самат Амирович

06.03.1967

Региональное отделение Политической партии"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

48

Зыков Сергей Александрович

19.01.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

43

Иванова Анастасия Андреевна

15.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

16

Магзанов Салават Исмагилович

10.09.1963

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

20

Марфина Людмила Викторовна

09.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

14

Мингазов Закарий Ильясович

11.10.1957

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

37

Миронов Александр Андреевич

29.03.1997

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

27

Михеев Альмир Александрович

19.07.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

4

Моисеев Александр Валерьевич

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

9

Муковнин Максим Юрьевич

26.12.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

7

Нуриев Руслан Илхомович

09.04.1993

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

17

Осипов Алексей Геннадьевич

09.06.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

21

Романова Елена Евгеньевна

29.08.1982

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

24

Сабирьянов Артур Ринатович

29.06.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

13

Сафин Алмаз Аглямович

28.04.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

1

Сафина Алсу Наильевна

29.05.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

50

Сафина Динара Наилевна

17.02.1986

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

18

Сбитнева Елена Андреевна

22.01.1996

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

49

Сираев Ильнар Рашитович

31.01.1984

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

25

Ситько Алексей Захарьевич

17.08.1977

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

47

Старостин Максим Сергеевич

21.12.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

42

Судыкин Сергей Николаевич

25.04.1980

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

32

Тазиева Венера Наилевна

20.06.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

36

Файзрахманова Юлия Ильдаровна

21.10.1979

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

30

Хасанов Рифат Аухатович

08.12.1981

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

22

Хисматуллин Рамиль Рашитович

10.03.1983

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

6

Хусайнов Ильсур Минлеахматович

13.11.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

34

Чирков Дмитрий Валерьевич

30.05.1976

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

12

Шайдуллин Ринат Маратович

20.02.1987

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

11

Шамсутдинов Рузаль Ринатович

08.03.1985

Региональное отделение Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Республике Татарстан

3

Аглиев Ильдус Куттусович

25.08.1962

Самовыдвижение

46

Алтынбаев Рафгат Закиевич

21.09.1948

Самовыдвижение

17

Арефьев Виктор Александрович

12.08.1969

Самовыдвижение

48

Бадыков Ринат Ризатдинович

27.10.1969

Самовыдвижение

36

Бикеев Ильдар Наилович

12.06.1975

Самовыдвижение

40

Бойкова Надежда Николаевна

05.09.1974

Самовыдвижение

24

Брюханов Александр Михайлович

27.12.1985

Самовыдвижение

18

Вишневский Тимур Дмитриевич

14.06.1991

Самовыдвижение

11

Володин Виктор Васильевич

19.06.1940

Самовыдвижение

16

Гайнетдинов Айрат Фархетдинович

28.02.1981

Самовыдвижение

9

Гатауллин Фарид Гали-Хайдарович

26.08.1968

Самовыдвижение

29

Гаязов Раиль Райнурович

02.04.1989

Самовыдвижение

47

Гибадуллин Ренат Вилданович

12.01.1960

Самовыдвижение

50

Гиззатуллин Талгат Рифкатович

12.10.1949

Самовыдвижение

30

Гладких Александр Андреевич

08.05.1987

Самовыдвижение

30

Горохов Никита Станиславович

24.09.1985

Самовыдвижение

12

Делян Артур Маркосович

03.02.1967

Самовыдвижение

8

Дмитриев Тимур Владимирович

13.05.1985

Самовыдвижение

4

Елантьев Андрей Владимирович

10.09.1971

Самовыдвижение

19

Закупнев Владимир Андреевич

26.05.1953

Самовыдвижение

32

Зарипов Алмаз Робертович

08.02.1977

Самовыдвижение

44

Зиннуров Марат Язкарович

19.03.1969

Самовыдвижение

28

Козлов Андрей Александрович

12.08.1978

Самовыдвижение

13

Кропотов Денис Анатольевич

08.09.1977

Самовыдвижение

13

Кузнецова Елена Валерьевна

14.05.1970

Самовыдвижение

26

Курбатова Гузелия Фатыховна

02.11.1976

Самовыдвижение

38

Курицын Александр Федорович

25.12.1954

Самовыдвижение

23

Леронов Лемон Леронович

11.11.1961

Самовыдвижение

43

Мадьярова Айсылу Минневасилевна

24.05.1987

Самовыдвижение

43

Мельникова Татьяна Владимировна

14.06.1964

Самовыдвижение

31

Минигулов Фарид Гертович

18.05.1966

Самовыдвижение

5

Мистахов Ренат Искандерович

12.09.1975

Самовыдвижение

31

Мустафин Артур Тагирович

14.10.1988

Самовыдвижение

14

Мухамадеев Нариман Галиахметович

13.10.1949

Самовыдвижение

37

Мухаметшина Римма Марселевна

10.09.1972

Самовыдвижение

33

Новикова Валерия Ивановна

24.10.1975

Самовыдвижение

21

Печенкин Александр Вячеславович

23.01.1977

Самовыдвижение

34

Родионова Яна Тодыровна

01.04.1982

Самовыдвижение

7

Рыбушкин Николай Николаевич

04.12.1954

Самовыдвижение

1

Сабируллова Евгения Гумаровна

18.11.1988

Самовыдвижение

4

Сагетдинов Айдар Фаитович

02.01.1991

Самовыдвижение

5

Сайфуллин Ринат Раисович

12.03.1960

Самовыдвижение

39

Сафин Марс Ирегович

09.01.1973

Самовыдвижение

37

Сафиуллин Ильназ Равилевич

12.03.1987

Самовыдвижение

25

Селезнева Валентина Алексеевна

02.03.1953

Самовыдвижение

35

Сульженко Станислав Геннадьевич

19.08.1975

Самовыдвижение

22

Тагиров Ильбар Газизянович

03.01.1989

Самовыдвижение

42

Фахрутдинов Рамиль Ринатович

11.04.1984

Самовыдвижение

41

Филиппов Андрей Сергеевич

03.07.1988

Самовыдвижение

6

Филиппов Фарит Валиуллович

27.06.1970

Самовыдвижение

49

Хасбиуллин Ильдар Хадиятуллович

04.08.1978

Самовыдвижение

20

Чернов Валерий Геннадьевич

23.10.1950

Самовыдвижение

17

Шаймуратов Ильшат Габделхаевич

20.02.1960

Самовыдвижение

37

Шамилов Ильдар Асхатович

02.01.1956

Самовыдвижение

21

Шмуклерман Алексей Леонидович

06.07.1969

Самовыдвижение

31

Ягудин Шамил Габдулхаевич

20.09.1952

Самовыдвижение

35

Якупов Руслан Рефгатович

14.06.1979

Самовыдвижение

15

Абдулхаков Рустам Рифгатович

25.04.1983

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

10

Абдульзянов Артур Рашидович

02.11.1968

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

6

Ахметов Рамиль Уелович

07.10.1967

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2

Барышев Леонид Анатольевич

03.11.1973

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

22

Бикмурзин Азат Шаукатович

01.01.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

25

Валиев Фоат Валиевич

20.02.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

44

Вольфсон Илья Светославович

08.06.1981

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

14

Гайзатуллин Ринат Рауфович

19.09.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

41

Галиев Марат Ибрагимович

03.06.1976

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

49

Гарифуллин Халит Махмутович

11.01.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

34

Гафиятуллин Нияз Мансурович

14.08.1986

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11

Гафуров Ильшат Рафкатович

01.08.1961

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

45

Гиззатуллин Руслан Загитович

30.07.1974

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

26

Егоров Андрей Юрьевич

28.08.1967

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12

Емельянов Геннадий Егорович

01.01.1957

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

37

Заббарова Роза Шарифулловна

19.02.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13

Зиганшин Азат Ильдусович

05.04.1973

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

50

Мингалимов Марсель Завидович

02.10.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17

Мугерман Роман Борисович

12.10.1981

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

23

Музипова Гульнара Альбертовна

10.05.1972

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

24

Мухамадеев Рустам Набиуллович

14.09.1952

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

39

Мухаметшин Альберт Ахатович

13.07.1966

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

16

Нефёдов Николай Валерьевич

17.02.1975

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

38

Николаев Олег Юрьевич

16.05.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

19

Нугайбеков Ренат Ардинатович

16.08.1970

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

28

Нуриев Марат Абдулхаевич

14.05.1966

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

7

Нурмухаметов Фанис Вагизович

18.11.1981

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15

Ратникова Римма Атласовна

01.05.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

47

Салихов Ирек Фаритович

18.06.1979

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

33

Самаренкин Дмитрий Анатольевич

03.06.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

48

Созинов Алексей Станиславович

31.12.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

3

Солуянов Дмитрий Юрьевич

01.04.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

9

Сулейманов Раис Ахтямович

29.09.1969

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

40

Сулейманов Рифнур Хайдарович

25.04.1963

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

32

Тимергалеева Рузиля Равильевна

13.08.1971

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

30

Фомичёв Андрей Геннадьевич

06.02.1960

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

18

Хабибрахманов Азат Гумерович

05.12.1975

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

27

Хабибуллин Альберт Галимзянович

02.08.1958

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

43

Халимов Рустам Хамисович

01.01.1965

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

29

Шафигуллин Лутфулла Нурисламович

14.05.1955

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

46

Шафигуллин Ринат Ильдусович

30.03.1968

Татарстанское региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

36

Алеев Альмир Энесович

16.12.1982

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

15

Андреянов Борис Алексеевич

14.09.1957

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

44

Аюпов Динар Хамбольевич

14.09.1964

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

25

Бортяков Антон Витальевич

22.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

16

Валеева Инна Равилевна

26.03.1973

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

2

Виноградов Сергей Николаевич

17.06.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

11

Гайфутдинов Шамил Ибраевич

24.08.1959

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

19

Гарифзянова Фания Фарисовна

06.10.1964

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

47

Гилязов Хаким Миргалимович

18.05.1955

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

39

Гумеров Алмаз Мунирович

01.01.1984

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

43

Дементьев Алексей Валентинович

19.09.1975

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

7

Ефремов Родион Владиславович

07.10.1980

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

14

Затин Анвар Раисович

19.08.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

13

Зяббаров Рудольф Фермагелович

03.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

35

Ильин Михаил Анатольевич

14.03.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

4

Камалова Любовь Олеговна

13.10.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

6

Комисаров Александр Владимирович

20.04.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

9

Лапко Александр Вячеславович

20.02.1974

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

27

Летфуллин Марсель Тальгатович

15.02.1997

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

40

Ляпунов Михаил Алексеевич

24.11.1990

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

37

Матрухов Сергей Александрович

01.09.1959

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

38

Мердеев Александр Константинович

21.01.1963

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

31

Мраков Станислав Вячеславович

20.07.1984

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

49

Мухина Татьяна Александровна

10.11.1980

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

23

Натальин Валерий Владимирович

11.05.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

32

Савельев Алексей Сергеевич

20.05.1983

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

30

Сагидуллин Роберт Загитович

31.01.1944

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

17

Садыков Азат Мухамадиярович

01.08.1967

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

33

Садыков Шовкат Нематуллаевич

02.01.1971

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

5

Сафин Фадбир Магусович

04.02.1950

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

10

Серов Алексей Александрович

24.11.1979

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

8

Тухватуллин Миннесагит Рифович

20.02.1967

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

42

Фахрутдинов Рамиль Фарукович

11.06.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

41

Филиппов Алексей Сергеевич

17.11.1976

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

12

Хабибуллин Динар Дамирович

30.01.1985

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

48

Хакимова Нурия Хафизовна

25.10.1948

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

46

Халимдарова Динара Львовна

28.02.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3

Ханафина Ляйля Ямиловна

05.02.1979

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

50

Хузиев Булат Газинурович

09.09.1987

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

21

Чигаров Илья Александрович

03.06.1995

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

36

Шарафутдинова Рузиля Нургаязовна

14.11.1960

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

29

Юрова Татьяна Алексеевна

24.11.1955

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1

Юсупов Айдар Абдулахатевич

29.04.1990

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

18

Ягудин Альберт Ахметвагизович

11.04.1961

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

24

Ягудин Рифнур Загитович

14.05.1948

Татарстанское региональное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

26

Абрамин Сергей Вячеславович

23.03.1988

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

8

Агишев Марат Абдуллаевич

19.08.1962

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

45

Алейников Валерий Вячеславович

09.07.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

38

Александрова Любовь Николаевна

08.01.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

25

Андреев Роман Александрович

30.12.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

31

Андреева Татьяна Владимировна

04.12.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

2

Антонов Сергей Алексеевич

23.01.1964

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

12

Балобанов Артём Юрьевич

12.10.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

17

Башков Дмитрий Александрович

05.12.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

21

Булдина Ксения Олеговна

09.02.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

34

Власов Сергей Александрович

19.10.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

20

Габдрахманов Марсель Маликович

15.10.1961

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

13

Галятова Карина Марселевна

01.02.1992

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

10

Гузаиров Адель Ильгизарович

13.06.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

37

Гуськов Вячеслав Евгеньевич

04.01.1980

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

30

Гуськов Сергей Евгеньевич

25.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

24

Евсеев Кирилл Евгеньевич

10.10.1993

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

28

Егоров Александр Николаевич

29.11.1983

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

7

Завьялов Евгений Викторович

10.08.1974

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

22

Ильичев Сергей Иванович

17.04.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

1

Колосов Андрей Васильевич

23.08.1985

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

19

Краснов Роман Олегович

22.09.1981

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

11

Ланкила Денис Марселевич

16.07.1998

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

35

Михайлов Радик Сергеевич

28.12.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

47

Наматова Светлана Юрьевна

13.08.1988

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

49

Никандров Георгий Геннадьевич

22.10.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

4

Новиков Дмитрий Алексеевич

22.04.1989

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

46

Панфилов Вячеслав Александрович

25.06.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

36

Постников Валерий Валентинович

01.02.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

18

Рафиков Рамиль Сабитович

08.07.1986

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

14

Сабиров Алмаз Альфретович

22.10.1978

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

9

Садыков Азат Рамилевич

04.01.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

39

Сафиуллин Руслан Альбертович

21.04.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

26

Сахапов Ильсур Ислямович

16.01.1987

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

40

Сунгатуллина Раузалия Камиловна

22.07.1971

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

6

Сурчилов Владимир Валерьевич

03.09.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

15

Сурчилова Анастасия Владимировна

27.11.1973

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

16

Украинский Максим Александрович

02.05.1976

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

23

Фархутдинов Рунар Мифтахетдинович

17.03.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

43

Филюшина Евгения Геннадьевна

16.07.1990

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5

Шабалкин Артем Геннадьевич

18.09.1997

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

29

Шарафиев Эдуард Сулейманович

13.02.1984

Татарстанское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

42

Аюпов Динар Хамбольевич

14.09.1964

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

25

Валиев Альфред Ракибович

13.04.1964

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

1

Ганюшин Василий Владимирович

04.05.1982

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

2

Зайцев Сергей Михайлович

11.08.1989

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

9

Новиков Василий Николаевич

06.06.1980

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

8

Щелыков Николай Иванович

23.05.1952

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ"

7

Анкетирование «Нашего двора»

В Татарстане запущен проект «Наш двор», поддержанный президентом Рустамом Миннихановым. Параллельно с выборами в Госсовет на избирательных участках жители республики примут участие в анкетировании, в котором выскажут пожелания по благоустройству придомовой территории.

По каждому двору уже формируется паспорт. На реализацию программы направят 50 млрд рублей, в том числе за счет рекордных дивидендов «Татнефти». За эти деньги в течение трех лет все 9,5 тысячи дворов многоквартирных домов в республике должны быть приведены в порядок. Воплощать в жизнь этот проект будут Минстрой, Минтранс РТ и команда помощника президента Татарстана по паркам и скверам Наталии Фишман-Бекмамбетовой.

Тимур Рахматуллин
ОбществоВласть Татарстан
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