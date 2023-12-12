На 50-м заседании Госсовета Татарстана намерены принять план сотрудничества с парламентами регионов России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В понедельник, 18 декабря, состоится 50-е заседание Государственного совета Татарстана. На нем депутаты планируют принять план законопроектной работы и примерный план сотрудничества с парламентами российских регионов, а также других государств.

В повестку дня включены 19 вопросов, в том числе семь проектов законов Татарстана. К первому чтению подготовлены документы, которыми вносятся изменения в республиканские законы «О местном самоуправлении», «О пожарной безопасности», «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию», «Об адресной социальной поддержке населения», «Об объектах культурного наследия», а также в Земельный кодекс.

Кроме того, с информацией о работе парламента за год выступит его глава Фарид Мухаметшин, сообщает пресс-служба Госсовета.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На предыдущем заседании татарстанского парламента приняли бюджет, поправки в закон о бесплатной юридической помощи социально незащищенным гражданам и в бюджет с учетом многомиллиардного займа для строительства новой дороги в «Салават купере». Еще депутаты обсудили перспективы законодательной инициативы, направленной на защиту интересов работающих пенсионеров. Подробности заседания — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов