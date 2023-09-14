Госсовет Татарстана принял закон о запрете усыновления лицами, сменившими пол

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана на 47-м заседании в первом чтении и в целом принял законопроект о запрете лицам, изменившим пол, быть опекунами, попечителями и усыновителями детей. Изменения внесут в Семейный кодекс республики.

— Я думаю, мы его в целом поддерживаем и одобряем. Думаю, что наши избиратели тоже поддержат, — заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, выслушав доклад о вносимых поправках.

Депутаты республиканского парламента поддержали изменения в Семейный кодекс региона единогласно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в стране. Изменения внесены в статью 16 Семейного кодекса государства.

Сменой пола не будут считаться медицинские вмешательства для лечения врожденных, генетических и эндокринных заболеваний, которые связаны с нарушением формирования половых органов у детей. Одобрение на такие вмешательства должна будет давать врачебная комиссия медучреждения, подведомственного российскому Минздраву.



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Татьяна Демина