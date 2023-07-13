«Не молодеем и нагрузка очень большая» — Фарид Мухаметшин о новом сроке спикера Госсовета Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в ходе пресс-конференции об итогах работы парламента за первое полугодие 2023 года ответил на вопрос журналистов, будет ли выдвигать свою кандидатуру на эту должность в следующем году.

— Не молодеем, и нагрузка очень большая. Я и председатель Совета законодателей России по международным проблемам, в Москве. Очень часто приходится отрываться, ездить, — заявил он, напомнив, что занимает должность председателя Госсовета Татарстана 25 лет.

Фарид Мухаметшин напомнил, что также возглавляет совет ассамблеи народов республики, высший совет республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр» и занимает должность секретаря политсовета реготделения партии «Единая Россия».

Фото: realnoevremya.ru

— Жена сказала: "Җитте сиңа», хватит, говорит, Фарид. Наверняка я не буду выдвигаться. Посмотрим по ситуации. Я буду советоваться с Минтимером Шаймиевым и Рустамом Миннихановым. Думаю, что надо будет готовить человека, если я не пойду, который будет избран депутатом и председателем парламента. Пока так, — сказал Фарид Мухаметшин.

Он занимает должность председателя Госсовета Татарстана с 27 мая 1998 года. С 1995 по 1998 он был премьер-министром республики.

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Елизавета Пуншева