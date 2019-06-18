Вечный зам минэкологии Татарстана «засыпался» на песке?

По данным источников, первый замминистра экологии РТ ушел на фоне коррупционных расследований вокруг разработки карьера в Лаишевском районе

Как стало известно «Реальному времени», 14 июня с поста первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана ушел старожил ведомства 54-летний Рустем Камалов. Как указывают источники нашего издания в силовых структурах, отставка произошла по компрометирующим основаниям.

Минэкологии покинул вечный зам

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков подписал в конце минувшей недели заявление об увольнении первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан — главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды Рустема Камалова, проработавшего на государственной службе в татарстанском министерстве экологии около 25 лет. В тот же день на освободившуюся должность был назначен 35-летний Фаяз Шакиров, курировавший лесное хозяйство республики в статусе одного из трех заместителей министра экологии и природных ресурсов (включая первого заместителя министра, — прим. авт.). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минэкологии РТ. Правда, давать какие-либо комментарии по этому поводу отказались.

Бросается в глаза то, что отставка произошла в режиме полной информационной тишины. Минэкологии РТ не посчитало нужным выпустить официальный пресс-релиз о новом кадровом назначении. Информация о произведенной рокировке отразилась на официальном сайте ведомства опосредованно. В отдельном разделе о руководстве министерства исчез портрет Рустема Камалова, его биографические данные и любые упоминания о его деятельности на посту первого заместителя. Вместо него помещена фотография «свежего» первого зама Фаяза Шакирова в отличительном для инспекторов-экологов зеленом мундире. К слову, в последнее время тот постоянно участвовал во всевозможных публичных совещаниях в Госсовете РТ, связанных с экологической проблематикой, тогда как Рустема Камалова трудно было встретить в обществе экологов. Из карьерной биографии Фаяза Шакирова следует, что его повышение до первого заместителя министра произошло 14 июня. Таким образом, минувшая пятница стала последним рабочим днем работы на государственной службе 54-летнего Рустема Камалова.

На освободившуюся должность был назначен 35-летний Фаяз Шакиров, курировавший лесное хозяйство республики в статусе одного из трех заместителей министра экологии и природных ресурсов. Фото eco.tatarstan.ru

Известно, что Рустем Камалов был дружен с экс-главой Росприроднадзора Артемом Сидоровым (в январе этого года стал президентом группы компаний «Новый поток»). По его предложению он занял пост первого заместителя министра экологии и природных ресурсов РТ в 2011 году, спустя восемь месяцев после назначения самого Сидорова. И фактически стал «правой рукой» Артема Георгиевича. До этого Рустем Камалов прошел все ступени государственной службы, став сначала главным специалистом министерства охраны окружающей среды, а затем заместителем начальника управления государственной экспертизы и нормирования природопользования министерства экологии и природных ресурсов РТ, отвечая за нормирование экологической нагрузки для промышленных предприятий и их воздействие на окружающую среду.

Отдельным блоком в его зону ответственности входил контроль за экологическим состоянием Нижнекамска. Рустем Камалов курировал ход выполнения долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды города Нижнекамска и Нижнекамского муниципального района на 2012—2015 годы». Она была принята Кабинетом министров РТ для снижения негативного техногенного воздействия на окружающую среду нижнекамского промышленного узла. Согласно ей, на защиту окружающей среды были направлены 12,8 млрд рублей, большую часть этой суммы составили внебюджетные средства. В последнее время он больше занимался участием Татарстана в федеральной целевой программе «Оздоровление Волги».

В последнее время Камалов больше занимался участием Татарстана в федеральной целевой программе «Оздоровление Волги». Фото Максима Платонова

Камалов: «Комментировать эти обвинения я не буду»

О причинах своего ухода с поста первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Рустем Камалов наотрез отказался говорить. Но заверил, что не уходит из профессии эколога и «как государственник хотел быть полезным для республики». Вместе с тем остается неизвестным, где продолжится его карьера.

— Пока я еще не решил, куда идти (дальше работать, — прим. авт.), — рассказал он в телефонном разговоре с «Реальным временем». — Японцы говорят: нужно менять место работы каждые 5 лет. В августе мне исполняется 55 лет, так что получается каждые 55 лет я меняю работу, — пошутил Камалов. Отвечая на вопрос о том, что сделано, он заявил, что «моя задача как первого зама выполнена».

При этом он опроверг предположения о том, что он может уехать работать в нефтяную компанию «Новый поток», или в Нижнекамск, или перейти на госслужбу в Росприроднадзор. «В Нижнекамск не уезжаю. Я все-таки государственник и стараюсь быть полезным своими знаниями для общества. И тема Нижнекамска для меня важная и значимая. По возможности я буду ее отслеживать и помогать персонально», — отметил он.

Между тем источники нашего издания в силовых структурах утверждают, что свержение Рустема Камалова связано с коррупционным расследованием. Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной добычи песка и грунта на 4,5 млн рублей в Сокуровском поселении Лаишевского района РТ. Под подозрение попали глава Сокуровского сельского поселения и депутат Анатолий Новиков, замглавы исполкома Лаишевского района Рустем Хисамутдинов и первый замминистра экологии РТ Рустем Камалов. В конце прошлого года на границах поселения якобы незаконно разработали карьер, из которого добыли и вывезли полезные ископаемые в деревню Обухово, где складировали их на участке в водоохранной зоне, который арендует компания «ТопМастерКазань».

Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной добычи песка и грунта на 4,5 млн рублей в Сокуровском поселении Лаишевского района РТ. Фото eco.tatarstan.ru

Исполком района обратился в Минэкологии РТ, чтобы согласовать работы, при этом еще до получения ответа в ноябре прошлого года между исполкомом района и главой «ТопМастерКазань» был заключен договор на поставку песка и грунта для «Агропромышленного парка» и нужд села Сокуры. Все работы проводились по устному согласованию с чиновниками из Минэкологии РТ. В результате было возбуждено дело по статье «Превышение должностных полномочий», по данным прокуратуры, в отношении неустановленных лиц исполкома Лаишевского района и Минэкологии РТ. Сам Камалов на просьбу пояснить, не связан ли его уход с этим делом, ответил так:

— Комментировать эти обвинения я не буду, но через некоторое время вы получите ответы на эти вопросы.

Следком: «Не комментируем»

Расследованием дела занимается Следком РТ, но на просьбу рассказать подробнее в ведомстве ответили: «Не комментируем». Информированные источники подтвердили «Реальному времени», что Рустем Камалов покинул пост первого замминистра на фоне коррупционного скандала с разработкой карьера в Лаишевском районе. Причем информацию о нарушениях сначала выявили в самом министерстве экологии и природных ресурсов РТ и передали в правоохранительные органы.

Полезные ископаемые с карьера в Сокурах свозили в деревню Обухово на участок, арендуемый компанией ООО «ТопМастерКазань», главным директором и единственным владельцем которой значится Патранин Николай Иванович — депутат Столбищенского сельского поселения, член депутатской группы «Единой России» в Совете Лаишевского района, член комиссии по экономическим вопросам. Фирма зарегистрирована в Лаишевском районе в селе Усады на Магистральной, 4. По телефонам компании сообщили, что руководства на месте пока нет. «Реальное время» оставило контакты для связи и готово предоставить Николаю Ивановичу высказать свою позицию по делу.

Должность первого зама Камалов занимал без малого восемь лет. Пост получил при министре Артеме Сидорове (на фото). Фото Максима Платонова

Расскажем подробнее о карьерном пути Камалова. Должность первого зама он занимал без малого восемь лет. Пост получил, как уже говорилось выше, при министре Артеме Сидорове.

Родом 54-летний экс-чиновник из села Киять Буинского района. Окончил КГУ по специальности «биолог» (1986 г.), после выпуска два года работал инженером Тихоокеанского института рыбного хозяйства. В 1988 г. устроился лаборантом КГУ, контролером в ОВО при Бауманском РОВД, затем — инженером кооператива «Колорит». В дальнейшем три года трудился в Госкомитете по охране природы ведущим специалистом. С 1992 по 1993 гг. был замдиректора малого предприятия «Яна», впоследствии — инженером Республиканского центра экстренной помощи. Еще год работал начальником цеха ЧП «Анар».

В профильное министерство — тогда министерство охраны окружающей среды — Камалов пришел в 1994 году на должность главного специалиста. В 2001 стал замначальника управления государственной экспертизы и нормирования природопользования Минэкологии и природных ресурсов РТ. В 2005 возглавил отдел оценки воздействия на окружающую среду. В 2007 г. — начальник отдела государственной экологической экспертизы проектов целевых программ РТ и объектов в сфере природопользования управления государственной экологической экспертизы и нормирования. С 2007 по 2008 гг. — начальник управления государственной экологической экспертизы и нормирования воздействия на окружающую среду. В 2008 г. — начальник отдела государственной экологической экспертизы материалов обоснования лицензий. С 2008 по 2011 гг. — начальник управления государственной экологической экспертизы и нормирования воздействия на окружающую среду.

В должности первого заместителя министра Рустем Ильдарович работал с июля 2011 г. За годы работы был награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), знаком «Отличник охраны природы» (2009 г.). В 2014 г. получил звание заслуженного эколога республики.